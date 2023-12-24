К финалу «Миллиардов» вспоминаем самый злободневный современный сериал об Америке

В Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой стал доступен седьмой и финальный сезон драмы «Миллиарды» о противоборстве миллиардера и федерального прокурора. В заключительных сериях рейтингового шоу Чак Роадс (Пол Джаматти) объединит силы со своим злейшим врагом, бывшим владельцем хеджевого фонда Бобби «Аксом» Аксельродом (Дэмиэн Льюис), чтобы помешать общему недругу, миллиардеру Майку Принсу (Кори Столл) стать президентом США. А чтобы помочь вам вспомнить, кто все эти люди и как они друг с другом связаны, мы подготовили краткий рекап предыдущих шести сезонов.

Первый сезон

Пол Джаматти

Нью-йоркскому окружному прокурору Чаку Роадсу (мазохисту, предпочитающему в сексуальных играх со своей женой Венди выполнять роль раба) предлагают взять в разработку Бобби Аксельрода — харизматичного владельца хеджевого фонда «Акс Капитал». Тот успешный бизнесмен и филантроп, чудом уцелевший в атаках 11 сентября. Под благопристойным фасадом скрывается циничный и беспринципный хищник, не гнушающийся сомнительных и откровенно незаконных способов наживы наподобие инсайдерских сделок.

Осложняет ситуацию тот факт, что Венди (Мэгги Сифф) уже много лет работает в «Акс Капитал» психологом и мотивационным тренером, во время суда любые действия Роадса могут истолковать как конфликт интересов. Однако соблазн раскрыть крупное дело и подняться по карьерной лестнице слишком велик, и Чак открывает на Аксельрода дело.

Роадс пытается дотянуться до Акса через его коллег и подчиненных, но они в большинстве своем проявляют удивительную преданность боссу даже ценой собственной свободы, репутации и семейной жизни. Когда Чак подбирается совсем уж близко, адвокат советует Аксельроду пойти на сделку со следствием. Бобби сначала отказывается, но после разговора с женой меняет мнение: супруга намекает, что продолжающееся расследование вредит их семье. Роадс тоже вынужден согласиться на сделку под давлением начальства. Политики не хотят ссориться с Уолл-стрит в разгар избирательной кампании, к тому же руководители боятся проиграть дело из-за пресловутого конфликта интересов.

Сделка быстро разваливается — Чак и Акс начинают оскорблять друг друга прямо за столом переговоров, и в конце концов Аксельрод рвет только что выписанный чек на 1,9 млрд долларов штрафов и бросает обрывки в лицо оппоненту.

В конечном итоге Роадс случайно находит в документах своей жены признания Аксельрода о противозаконных действиях. Когда Чак пытается воспользоваться сведениями, Акс сразу понимает, откуда они взялись, и обвиняет Венди в предательстве. Разъяренная Венди выгоняет мужа из дома, а затем приходит к Бобби, доказывает свою невиновность и увольняется. Чак закрывает дело, но затем навещает Акса и вручает ему остатки порванного чека как обещание, что ничего еще не закончилось.

Второй сезон

Дэмиэн Льюис

Действия Роадса вызывают внимание Генеральной прокуратуры. Следователи выясняют, что в день закрытия дела Аксельрод перевел на счет Венди 5 млн долларов. Сам Акс тем временем подает против Роадса коллективный иск от лица 127 человек, обиженных Чаком за его прокурорскую карьеру. Венди удается уговорить Акса отказаться от иска в обмен на свое возвращение в фонд. Роадс также избегает проверки или увольнения, успешно предъявив обвинения двум менеджерам другого крупного фонда.

Наконец Роадсу подворачивается случай свалить своего главного противника. Отец Чака, могущественный инвестор и магнат, хочет вложить весь трастовый фонд своего сына (по сути, его наследство и финансовую подушку) в акции компании, производящей сок. Зная, что Акс не сможет устоять перед соблазном, Чак сливает информацию о действиях своего отца. Бобби пытается саботировать деятельность компании, и ФБР ловит его с поличным.

Роадс победил, но дорогой ценой: все содержимое его трастового фонда (почти 27 млн долларов) потеряно, отец и слышать больше не желает о таком наследнике, а на прощание Роадс-старший вручает сыну снимки, уличающие Венди в неверности. Но Чак уверен: абсолютно все жертвы того стоили. Впрочем, Акс не намерен сдаваться без боя, он почти сразу же выходит под залог и возвращается в пустой дом — жена забрала детей и ушла.

Третий сезон

Азия Кейт Диллон

Перед арестом Акс назначает Тэйлор Мейсон (Азия Кейт Диллон), гениального финансового аналитика, главным инвестиционным директором компании. Бобби возлагает на Тэйлор большие надежды и называет будущим фонда. В свою очередь, Тэйлор требует, чтобы Бобби уважал их статус небинарного человека, считая, что их недооценивают. Если поначалу это вызывает у магната иронию, то потом становится не до шуток. Тэйлор открывает собственную компанию, переманивая клиентов и сотрудников бывшего босса. Акс плохо воспринимает предательство, но ничего не может сделать против Мейсон, так как они получили поддержку крупного русского олигарха с сомнительным (читайте, криминальным) прошлым — Григория Андолова (Джон Малкович).

Чака невзлюбил новый генеральный прокурор США Уэйлон Джефкоат (Клэнси Браун). Роадс пытается провернуть новую гениальную схему, чтобы сделать Джефкоата своим должником, но ближайшие доверенные лица предают Чака, и он теряет работу. Понимая, что оказались в тупике, Роадс и Акс заключают временное перемирие и соглашаются помочь друг другу в борьбе с новыми врагами.

Четвертый сезон

Дэмиэн Льюис и Нина Арианда

Чак устраивается на работу в частную юридическую фирму, но планирует триумфально вернуться в политику и побороться за пост генерального прокурора Нью-Йорка. Политическая кампания Роадса едва не терпит крах, когда ему угрожают обнародовать детали его сексуальной жизни с Венди. Дело в том, что Чак — мазохист, и ему очень стыдно в этом признаться. Однако он находит в себе силы, играет на опережение и сам сообщает об этом публике. Венди в ярости, но тактика срабатывает, и Чака избирают окружным прокурором. Первым же делом Роадс замораживает все активы Андолова и дает ему 24 часа, чтобы покинуть страну.

Тем временем у Акса появляется новая подруга — миллионерша Ребекка Канту (Нина Арианда). Их роман развивается стремительно, но, когда Ребекка за спиной Бобби встречается с Мейсон, он расценивает этот шаг как предательство и разрывает отношения. Не удовлетворившись этим, он прилагает все усилия, чтобы разрушить новую компанию Ребекки.

Акс просит Роадса арестовать Мейсон, но не предъявлять им обвинения. Бобби надеется, что экс-протеже вновь будут работать на него. Роадс соглашается, но предлагает Мейсон тайно работать и на него тоже, чтобы раз и навсегда сокрушить Аксельрода. Мейсон соглашается, но и у Тэйлор свои планы: они хотят помочь Чаку и Бобби уничтожить друг друга.

Пятый сезон

Пол Джаматти

У Акса появляется новый враг — приверженец новой этики и «пионер социального воздействия» Майкл Принс. Ожило с новой силой и его соперничество с Роадсом, особенно после того, как Мейсон рассказали Бобби о плане Чака. При этом Мейсон продолжают помогать Чаку свалить своего бывшего наставника. Заручившись заодно и помощью Принса, Роадс заманивает Акса в ловушку: новый бизнес Аксельрода оказывается замешан в отмывании денег и торговле наркотиками. Бобби светит от 15 до 20 лет за решеткой. Но, прежде чем Чак успевает триумфально арестовать своего врага, Бобби бежит в Швейцарию, прихватив с собой 2 млрд долларов, полученных от продажи всего своего бизнеса Принсу.

Шестой сезон

Кори Столл

Майкл Принс добивается для Нью-Йорка права проведения Олимпийских игр 2028 года, но город теряет Игры из-за действий Роадса. Разгневанный Принс в отместку добивается увольнения Чака. Его амбиции не ограничиваются Олимпиадой — теперь Майкл намеревается стать президентом США. Роадс же всерьез считает, что должен спасти страну от очередного миллиардера у власти. Незаконным путем ему удается раздобыть компромат на Принса — жесткие диски, содержащие доказательства в уклонении от налогов.

Однако план Чака оборачивается против него: когда техникам не удается взломать пароль и вся информация на дисках удаляется, Принс спокойно уходит прочь, а вот Роадса арестовывают за незаконное изъятие частной собственности. Правда, новый генеральный прокурор Нью-Йорка верит в виновность Принса и задним числом подписывает ордер на изъятие вещественных улик, узаконивая действия Чака.

Что нужно знать о седьмом сезоне «Миллиардов»

Дэмиэн Льюис

Седьмой сезон станет последним. Авторы сериала Брайан Коппельман и Дэвид Левин изначально знали, что поставят точку в конце седьмого сезона, поэтому у них было время, чтобы достойно завершить все сюжетные линии, а ставки в финале будут высоки как никогда, ведь теперь от действий главных героев зависит не только будущее Уолл-стрит, но и судьба целого мира.

Акс вернулся. Исполнитель роли Бобби Аксельрода Дэмиэн Льюис покинул сериал в конце пятого сезона. За несколько месяцев до этого от рака умерла его жена, звезда «Острых козырьков» Хелен Маккрори, и актер решил, что нужен детям. В интервью New York Times он добавил, что изначально подписывал контракт только на пять сезонов и выжал из роли Акса максимум. Но также он пообещал шоураннерам вернуться в финальном сезоне, и год спустя его удалось задействовать в шести из двенадцати эпизодов.

Вселенная «Миллиардов» разрастается. Хотя история противостояния Чака Роадса и Бобби Аксельрода подошла к концу, боссы Showtime не горят желанием расставаться с успешной франшизой. В производство запущено сразу четыре спин-оффа: «Миллиарды: Майами», «Миллиарды: Лондон», «Миллионы» и «Триллионы». О сюжете пока мало что известно, кроме того что в центре «Миллионов» окажутся начинающие воротилы финансового рынка, а стилистика «Триллионов» будет ближе к мыльной опере. Ожидается, что первым в эфире появится «Майами».

Смотрите с третьего по седьмой сезоны сериала «Миллиарды» на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой.

Автор: Алексей Ионов