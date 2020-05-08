Ленни Абрахамсон: «Я горжусь тем, как получились интимные сцены в „Нормальных людях“»

27 августа в кинотеатрах (а 14 сентября и на КиноПоиск HD) выходит драма «Комната» — оскароносная экранизация романа Эммы Донохью, которую поставил Ленни Абрахамсон — один из главных современных режиссеров Ирландии. Снятый пять лет назад фильм только сейчас добрался до нашего проката.

Сюжет «Комнаты» отталкивается от реальных случаев похищения и пленения женщин маньяками. В первую очередь от дела Йозефа Фритцля — австрийского инженера-электрика, который на протяжении 24 лет держал в заточении собственную дочь, родившую от него семерых детей. Героиня Бри Ларсон, Джой, уже восьмой год находится в плену у Старого Ника (Шон Бриджерс), живет взаперти в крошечной комнате вместе со своим пятилетним сыном Джеком (Джейкоб Тремблей). Однажды смышленому мальчику, который никогда не видел мир за пределами узкой темницы, удается выбраться на свободу. Вскоре полиция освобождает и Джой, но постепенно мать и сын осознают, что период адаптации к нормальной жизни станет для них не меньшим испытанием, чем заключение у насильника.

Ленни Абрахамсон. Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images for US-Ireland Alliance

Помимо завораживающей игры Ларсон и Тремблея, страшная, но жизнеутверждающая «Комната» удивляет мастерским смешением жанров. Фильм начинается как мрачный хоррор об ужасах жизни в замкнутом пространстве, мутирует в напряженный триллер о побеге, а заканчивается проникновенной драмой о посттравматическом стрессовом расстройстве и крепкой связи между матерью и ребенком.

С момента премьеры «Комнаты» на престижном кинофестивале в Теллуриде до ее выхода в российский прокат прошло 5 лет. За это время Бри Ларсон стала настоящей кинозвездой, сыграв Капитана Марвел в кинематографической вселенной Marvel. Джейкоб Тремблей превратился в одного из самых востребованных актеров-детей Голливуда. А режиссер Абрахамсон снял хоррор «Маленький незнакомец» и, самое главное, нашумевший сериал «Нормальные люди», ставший едва ли не главной мелодрамой года для миллениалов.

— Не прошло и пяти лет после мировой премьеры, как «Комната» выходит в кинопрокат в России…

— Да, долго добиралось до вас это кино. Кстати, я бывал в России. На фестивале в Ханты-Мансийске (в 2008-м фильм Абрахамсона «Заправка» получил на «Духе огня» главный приз. — Прим. ред.) я даже подружился с Алексеем Попогребским, мы потом пили водку в Москве. Было славно!

— А как вы сейчас смотрите на «Комнату»?

— Честно говоря, я ее не пересматривал с тех пор. Сейчас, думаю, снял бы ее по-другому, мрачнее. Я изменился и как режиссер, и как человек. По большому счету это жизнеутверждающее кино, оно внушает надежду. А из-за всего, что происходит сейчас в мире, я уже не так оптимистичен, как пять лет назад. Но я ужасно рад, что кино, кажется, получилось. Все могло пойти наперекосяк из-за необычной двухчастной структуры. Там же кульминационная сцена находится в середине фильма! В киношколах учат так никогда не делать и не просто так учат.

— Одна из главных удач «Комнаты» — невероятно достоверная игра 8-летнего Джейкоба Тремблея.

— Ох, кастинг был очень сложным. Мы искали мальчика, который не только естественно держался бы в кадре, но и имел актерские инстинкты. Я работал с детьми и до «Комнаты». Обычно их нужно просить сделать что-то простое, а затем наблюдать — зрители потом сами спроецируют нужные идеи на игру ребенка. Но в случае с «Комнатой» такой подход бы не сработал, там эмоции героя должны были меняться слишком быстро. Джейку нужно было злиться, расстраиваться, задумываться, витать в облаках. Такая роль требует настоящей актерской игры. Мы пересмотрели тысячи мальчиков, и ни один из них не делал то, что делал Джейк.

Джейкоб Тремблей

— Несмотря на успех «Комнаты», вы не ринулись в Голливуд.

— Ну, вот «Нормальных людей» делал не только британский канал BBC, но и американский стриминг-сервис Hulu. Мир уже изменился. Сейчас можно снять кино в маленьком ирландском городке, и оно окажется историей, которую посмотрят по всему миру. Больше нет нужды непосредственно находиться в Голливуде. Но большие студийные фильмы меня действительно не привлекали, хотя предложения были. Мне хочется заниматься масштабными постановками, но только на своих условиях — творческий контроль для меня крайне важен. Сейчас я разрабатываю две большие американские истории, но у них независимое сердце. Вот они потребуют моего переезда в США на пару лет. Но жить в Лос-Анджелесе я не хочу, мне нравится в Ирландии, где я уже работаю с отличной командой.

— Вы работали в разных жанрах: «Комната» — триллер и драма, «Фрэнк» — черная комедия, «Маленький незнакомец» — готический хоррор. А какое кино на вас оказало влияние?

— В основном европейское. Среди английских режиссеров мне нравился Кубрик, особенно его «Барри Линдон». Спокойствие и изящность этого фильма поражают. Еще Пазолини, Тарковский, скандинавские режиссеры. Хотя я работаю в разных жанрах, некоторые темы и подходы не меняются. Главное, найти аутентичный подход к персонажам в разных историях. Иногда это можно сделать с перевернутым юмором, как в случае с «Фрэнком». Мне жаль, что «Маленького незнакомца» мало где показали.

« Маленький незнакомец »

— Ну а что было сложнее — работать с ребенком над «Комнатой» или снимать сексуальные сцены для «Нормальных людей»?

— Работать с детьми куда сложнее, чем снимать секс в «Нормальных людях». Из-за возраста мы не могли рассказать Джейку, что на самом деле происходит с его героем. Поэтому пришлось придумать для него параллельную безопасную историю. На самом деле спасибо Бри Ларсон — она очень помогала мне с Джейком, они прямо полюбили друг друга. А вот к сценам секса хотя бы подготовиться можно. Мы сразу же поняли, что они сыграют ключевую роль в сериале. Безумно рад, что мы смогли провести эффективную подготовку, обсудить, как и что будем снимать. Съемка интимных сцен всех пугает, особенно поначалу. Но Пол и Дэйзи быстро адаптировались и стали предлагать разные варианты. Повезло, что с нами работала координатор интимных сцен Ита О’Брайен. Она помогла всем подготовиться и снимать так, что актеры смогли вести себя естественно и открыто (подробнее о работе координаторов интимных сцен читайте здесь).

— А из чего состояла эта подготовка?

— Из обсуждений, выстраивания хореографии, поиска практичных элементов гардероба, которые дали актерам ощущение безопасности. Мы также обсуждали суть сцен в целом. Чего мы хотим добиться? О чем они на самом деле? Мы пытались не думать об этих эпизодах как об эротических сценах. Они должны стать частью драматургии и развивать историю. Важен же не секс, а отношения между героями. Это не похоже на автомобильные погони или взрывы. Я по-настоящему горжусь тем, как получились интимные сцены. Секс у нас настолько натуралистичный, насколько это возможно.

— Вы на 25 лет старше писательницы Салли Руни и ее героев. Чувствовали разрыв между поколениями или это выдуманный ярлык?

— Думаю, просто ярлык. Я в этом убедился, пока обсуждал книгу с Салли, Дэйзи и Полом. «Нормальные люди» — универсальная история. Люди могут идентифицировать себя с героями, даже если похожие события происходили с ними 10, 20, 30 лет назад. Всем знакомы чувства, о которых мы говорим. Эту книгу читают не только миллениалы, но и достаточно пожилые люди. Героев Салли не определяет их возраст. Я давно переживал чувства Коннела и Марианны, но это помогло мне взглянуть на них с дистанции и пафосом, который приходит с возрастом.

— История универсальная, однако в разговорах героев о сексе и отношениях чувствуется современная этика. Например, в том, как Пол относится к сексу с Марианной.

— Согласен, новое поколение точно внимательнее относится друг к другу. Думаю, Коннел и Марианна более уверены в себе, чем я в их возрасте. Секс остался, но отношение к нему изменилось. У нового поколения появилась способность выражать свои чувства и принимать отличия других. Они открыты к людям и осознают, насколько разными все могут быть. Мое поколение боялось отличаться в плане сексуальности, проявления эмоций или даже внешнего вида.

— Как проходил кастинг «Нормальных людей»?

— Мы никогда не ограничивали поиск неизвестными актерами. Если бы нам подошел кто-то более знаменитый, это не стало бы проблемой. Но тут как раз помогло то, что актеры не были известными. С нами работала кастинг-директор Луиз Кайли, которая получила номинацию на «Эмми» за свою работу. Она отлично знает ирландских артистов, хотя мы внимательно рассматривали не только местных актеров, но и кандидатов из Великобритании, США и Австралии. Нам прислали огромное количество видеопроб отовсюду. Пола Мескала мы нашли почти сразу — он играет в театре в Дублине и раньше никогда не появлялся на экране. А вот Дэйзи Эдгар-Джонс мы искали еще два месяца. У нее очень необычная роль, и в Дэйзи мы нашли изящность и уязвимость. Нам нужны были актеры, которые могли вжиться в этих героев и передать их чувства без слов, через язык тела. Дэйзи и Пол играют очень деликатно, сдержанно и точно. Это было важно, потому что весь сериал сделан сдержанно. У нас нет быстрого развития событий, глянцевого приукрашивания, броской сексуальности или всяких драматургических крючков — всего того, что мы обычно видим в современных телевизионных драмах. Актеры были беззащитны, потому что любую фальшь сразу было бы видно. Им пришлось полностью раствориться в своих персонажах.

— Салли Руни говорит о себе как о марксистке и феминистке. У вас философское образование. Какие идеи — политические или философские — были важны для вас в «Нормальных людях»?

— Салли написала роман о невероятно умных людях. Я придерживаюсь левых взглядов, но я не марксист, хотя хорошо понимаю идеи марксизма. Мне было важнее честно показать интимность и сделать так, чтобы зрители чувствовали, будто хорошо знакомы с героями. Политические смыслы отошли на второй план, но в сериале все же есть идеи, которые меня интересуют. Например, открытость к разным формам отношений, незацикленность на моногамии. Думаю, это позитивный и важный месседж об определенной степени личной свободы.

— Говорят, жанр ромкома и мелодрамы умирает или, по крайней мере, больше не имеет того успеха, какой был раньше.

— Не соглашусь. Думаю, эти фильмы вернутся, но в другой форме. В некотором роде «Нормальные люди» — классическая история непостоянных отношений. Современной ее делают детали, исполнение и взгляды, которые разделяют герои. Книга и сценарий правдиво говорят о поколении. Интересно, что многие зрители говорили: «Ух ты, история любви? Как необычно!» Приятно, что классическую историю все еще возможно сделать актуальной и свежей.

— А что сейчас происходит с кинопроизводством в Ирландии?

— Ковид, конечно, бросил сложный вызов: нельзя получить страховку, чтобы снимать в Ирландии. Но в целом кино в хорошем состоянии, потому что есть государственная поддержка. Хотя могло бы быть лучше. У нас есть талантливые кинематографисты и невероятные актеры. Появилась возможность рассказывать истории, которые смотрят по всему миру. Когда «Комнату» номинировали на «Оскар», среди номинантов был и «Бруклин» Джона Краули. То есть из восьми номинантов на лучший фильм два были сняты и спродюсированы ирландцами. Так иногда бывает в футболе, когда маленькие страны вдруг собирают потрясающие команды. Греция, Дания или там Нидерланды. Надо продолжать вкладываться в индустрию, но пока все хорошо.

— Какие-нибудь новые ирландские фильмы можете выделить?

— Мне очень понравился «Красавчик» Джона Батлера. Тюремный фильм Фрэнка Берри «Майкл внутри» — это действительно высококлассное кино. Нельзя не отметить «Рози» Пэдди Бретнэка, где, кстати, играют несколько актеров из «Нормальных людей». В общем, есть отличные работы.

«Нормальные люди»

— Ваш русский друг Попогребский не снимал кино уже 10 лет, зато выпустил авторский телесериал («Оптимисты» — Прим. ред.). Вы тоже ушли на стриминг-сервис за длинной формой?

— В случае с «Нормальными людьми» сериальная форма просто позволила рассказывать эту историю на протяжении шести часов, показав много деталей. Не думаю, что из книги Салли Руни получился бы фильм: ее структура рассчитана на длинную форму. Роман разбит на эпизоды, и читатель скачет по разным фазам жизни героев. Идеально для коротких получасовых эпизодов.Мы думали сделать фильм из дебютного романа Салли «Разговоры с друзьями», но в итоге и его адаптируем под сериал.

— Ну а сиквел «Нормальных людей» все же будет?

— Скорее всего, нет. История, по сути, сделала круг. Но не исключаю, что лет через пять мы покажем, что стало с героями. Такой вариант мне нравится больше, чем прямое продолжение.

— Линклейтеровский подход, значит.

— Именно.