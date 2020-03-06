«Нормальные люди»: Зачем смотреть сериал по бестселлеру Салли Руни?

Новый взгляд на классическую историю

В центре сюжета «Нормальных людей» — Марианна и Коннелл, одноклассники из разных социальных слоев и разных компаний (она — аутсайдер из обеспеченной, но проблемной семьи; он — звезда школы, живущая на грани нищеты). В выпускном классе они начинают встречаться, но тайно: Коннелл не хочет, чтобы их маленький провинциальный город узнал, что он спит с чудачкой и выскочкой, которую презирает вся школа. На протяжении следующих нескольких лет Марианна и Коннелл то бросают друг друга, то вновь сходятся в разных форматах — как классическая пара, как друзья и как любовники. А также меняются местами: умная и утонченная девушка становится популярной в элитном Тринити-колледже в Дублине, а Коннелл, который под ее влиянием поступает в тот же университет, превращается в изгоя в старых кроссовках.

Герои «Нормальных людей» — те самые миллениалы, чьим голосом критики провозгласили Руни; образованные, невротичные, ненавидящие себя и отчаянно желающие стать если не хорошими, то просто нормальными людьми. И единственным спасением, которое способно решить их внутренние конфликты, оказываются их чувства. Несмотря на то, что роман Руни — это young-adult-литература, отношения Марианны и Коннелла максимально реалистичны. И роман, и сериал заставляют вспомнить неуверенность в себе, присущую подросткам, неловкие и нелогичные поступки, рушащие все, и страх перед тем, что подумают окружающие. Руни не просто документирует ощущения от первой влюбленности, но и разбирает, как молодые люди и их различия влияют друг на друга и к каким последствиям приводят их действия.