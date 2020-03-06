«Нормальные люди»: Зачем смотреть сериал по бестселлеру Салли Руни?

На КиноПоиск HD 8 мая выходят первые пять серий британского сериала «Нормальные люди» — экранизации одноименного хита писательницы Салли Руни. Рассказываем, кто его снял и почему на него стоит обратить внимание.
Осторожно: всюду спойлеры!
1
Успешный первоисточник
«Нормальные люди» — роман 29-летней ирландки Салли Руни, опубликованный в 2018 году (на русском языке он вышел этой весной в издательстве «Синдбад»). Это нетривиальная драма о первой любви, которая честно и без прикрас рассказывает о том, что у любых отношений есть срок годности. Книга Руни, как и ее первый роман «Беседы с незнакомцами», стала бестселлером в Великобритании и США, собрала множество литературных премий и попала в лонг-лист Букера. Права на экранизацию компания BBC выкупила почти сразу после того, как роман вышел в США. Саму же писательницу, марксистку и феминистку, критики теперь называют не иначе как «Сэлинджер для миллениалов и поколения Snapchat».
2
Новый взгляд на классическую историю
В центре сюжета «Нормальных людей» — Марианна и Коннелл, одноклассники из разных социальных слоев и разных компаний (она — аутсайдер из обеспеченной, но проблемной семьи; он — звезда школы, живущая на грани нищеты). В выпускном классе они начинают встречаться, но тайно: Коннелл не хочет, чтобы их маленький провинциальный город узнал, что он спит с чудачкой и выскочкой, которую презирает вся школа. На протяжении следующих нескольких лет Марианна и Коннелл то бросают друг друга, то вновь сходятся в разных форматах — как классическая пара, как друзья и как любовники. А также меняются местами: умная и утонченная девушка становится популярной в элитном Тринити-колледже в Дублине, а Коннелл, который под ее влиянием поступает в тот же университет, превращается в изгоя в старых кроссовках.
Герои «Нормальных людей» — те самые миллениалы, чьим голосом критики провозгласили Руни; образованные, невротичные, ненавидящие себя и отчаянно желающие стать если не хорошими, то просто нормальными людьми. И единственным спасением, которое способно решить их внутренние конфликты, оказываются их чувства. Несмотря на то, что роман Руни — это young-adult-литература, отношения Марианны и Коннелла максимально реалистичны. И роман, и сериал заставляют вспомнить неуверенность в себе, присущую подросткам, неловкие и нелогичные поступки, рушащие все, и страх перед тем, что подумают окружающие. Руни не просто документирует ощущения от первой влюбленности, но и разбирает, как молодые люди и их различия влияют друг на друга и к каким последствиям приводят их действия.
3
Леонард Абрахамсон
За адаптацию «Нормальных людей» отвечает Леонард Абрахамсон — ирландский режиссер, известный по абсурдной драмеди «Фрэнк» с Майклом Фассбендером и триллеру «Комната», за который Бри Ларсон получила «Оскар». Он поставил первые шесть эпизодов сериала. Над второй частью работала телевизионный режиссер Хетти Макдональд, снявшая несколько десятков эпизодов популярных сериалов — от «Пуаро» и «Доктора Кто» до «Карателя» и «Фортитьюда». Сценарий написала сама Руни в соавторстве с драматургом Элис Бирч, которая создавала пьесы для ведущих британских театров, адаптировала биографию Маркса для ТВ и написала сценарий «Леди Макбет» и «Наследников» HBO.
По словам Абрахамсона, он хотел, чтобы команда сериала была гендерно-сбалансированной и женщины принимали равное участие во всех съемочных процессах. Кроме того, режиссер организовал работу так, чтобы молодые актеры не испытывали давления и дискомфорта, особенно в эротических сценах, которых и в романе, и в сериале достаточно много. На съемках присутствовала координатор секс-сцен. «Сцены секса были большим испытанием, и мы с самого начала отнеслись к ним очень серьезно, обозначив, что именно мы стремимся показать и каким образом мы будем снимать, чтобы это было позитивным, безопасным и здоровым опытом для всех участников как в кадре, так и за ним», — рассказывал Абрахамсон. При этом режиссер не смягчил эротические сцены и оставил их такими, какими они представлены в книге — неуклюжими, реалистичными и не всегда романтичными.
Также создатели сериала уместили все события 280-страничной книги в 12 получасовых эпизодов. Как говорил Абрахамсон, короткие серии позволяют сфокусироваться на главном. «Раньше считалось, что только ситкомы могут идти полчаса, а если вы хотите рассказать драматическую историю, то эпизод должен длиться час. Но нам очень понравилась идея коротких эпизодов, потому что она позволяет сосредоточиться на одном событии и раскрыть его», — объяснял режиссер.
4
Новые лица
Главных героев сыграли Дэйзи Эдгар-Джонс и Пол Мескал. Для 24-летнего Мескала, выпускника Тринити-колледжа и бывшего футболиста (почти как его герой Коннелл!), это первая крупная роль. До этого он играл Джея Гэтсби в постановке «Великий Гэтсби» в дублинском театре Gate Theatre, а также в нескольких лондонских театрах. В свою очередь, 21-летняя Эдгар-Джонс дебютировала на телевидении в 17 лет в сериале «Безмолвный свидетель». За четыре года уроженка Лондона снялась еще в нескольких британских детективах и фантастике «Война миров». О «Нормальных людях» Эдгар-Джонс узнала, когда ее подруга решила пройти кастинг. По словам девушки, она прочитала книгу незадолго до собственного прослушивания на роль и просто влюбилась в нее.
Как рассказывали актеры, кастинг на роль Коннелла и Марианны был долгим и утомительным. Создатели сериала проводили не только одиночные прослушивания, но и несколько парных, чтобы убедиться, что между Мескалом и Эдгар-Джонс есть химия и естественное влечение. Зато, как рассказывал Мескал, Салли Руни и Леонард Абрахамсон позволяли им с Дэйзи изменять и дополнять сцены по своему усмотрению.
5
Удачная адаптация
В одном из интервью Дэйзи Эдгар-Джонс и Пол Мескал предупредили фанатов книги, что сериал отличается от первоисточника; это не дословная экранизация Руни, но и не совсем вольная адаптация. С ними согласны и критики, которые хвалят сериал и отмечают, что ему удалось достойно перенести на экран интимную атмосферу романа, а также погрузить зрителя в отношения Марианны и Коннелла еще глубже, чем это сделано в книге. В первую очередь за счет той самой химии между Эдгар-Джонс и Мескалом.