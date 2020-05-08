КиноПоиск
В предыдущих сериях

Подкаст«Нормальные люди»: Нежная драма о взрослении и первой любви

Обсудить0

Почему история любви двух ирландских подростков оказалась близка людям по всему миру и как она отражает ценности поколения миллениалов? Как в сериале показан секс и как на это повлияло движение #MeToo? Считать ли все-таки финал «Нормальных людей» счастливым или несчастливым? И почему книга и сериал называются именно так?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый сериал Hulu и BBC (в России его эксклюзивно показывает КиноПоиск HD) со всеми спойлерами.

А в следующем выпуске мы поговорим о сериале «Беги» (HBO /«Амедиатека» / КиноПоиск HD) — новой мелодраме от создателей «Дряни» о двух бывших любовниках, которые решают встретиться много лет спустя.

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts,Castbox и других сервисах. А еще выпуски трех наших подкастов доступны на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.

Автор:
Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

«Нормальные люди»: Зачем смотреть сериал по бестселлеру Салли Руни?
КиноПоиск HD

«Нормальные люди»: Зачем смотреть сериал по бестселлеру Салли Руни?

8 мая8
Над сериалом «Нормальные люди» работал координатор интимных сцен. Для чего он нужен?

Над сериалом «Нормальные люди» работал координатор интимных сцен. Для чего он нужен?

22 мая7
Смотрите «Нормальных людей»? Почитайте, как было в книге
Книги

Смотрите «Нормальных людей»? Почитайте, как было в книге

17 мая3
Сериалы мая: «Бар „Эдди“», «Великая» и «Нормальные люди»
Сериалы

Сериалы мая: «Бар „Эдди“», «Великая» и «Нормальные люди»

1 мая27

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Нормальные люди»: Нежная драма о взрослении и первой любви

Вчера0
«Нормальные люди»: Нежная драма о взрослении и первой любви
«Майор Гром: Чумной Доктор»: Премьера трейлера

«Майор Гром: Чумной Доктор»: Премьера трейлера

Вчера46
Теория дня: «Довод» Кристофера Нолана — тайный сиквел «Начала»
Бюро находок

Теория дня: «Довод» Кристофера Нолана — тайный сиквел «Начала»

Вчера17
Посетителей российских кинотеатров обяжут носить маски и перчатки после карантина

Посетителей российских кинотеатров обяжут носить маски и перчатки после карантина

Вчера12
Находка дня: Эдвард из «Сумерек» слушает «Сплин» и Валерия Меладзе
Бюро находок

Находка дня: Эдвард из «Сумерек» слушает «Сплин» и Валерия Меладзе

Вчера2
Тимур Бекмамбетов предрек закат Netflix и бум кинопроизводства в 2022 году

Тимур Бекмамбетов предрек закат Netflix и бум кинопроизводства в 2022 году

Вчера9
Десятый сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год

Десятый сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год

Вчера1
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт