«Нормальные люди»: Нежная драма о взрослении и первой любви

Почему история любви двух ирландских подростков оказалась близка людям по всему миру и как она отражает ценности поколения миллениалов? Как в сериале показан секс и как на это повлияло движение #MeToo? Считать ли все-таки финал «Нормальных людей» счастливым или несчастливым? И почему книга и сериал называются именно так?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают новый сериал Hulu и BBC (в России его эксклюзивно показывает КиноПоиск HD) со всеми спойлерами.

А в следующем выпуске мы поговорим о сериале «Беги» (HBO /«Амедиатека» / КиноПоиск HD) — новой мелодраме от создателей «Дряни» о двух бывших любовниках, которые решают встретиться много лет спустя.

Подкаст также доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts,Castbox и других сервисах. А еще выпуски трех наших подкастов доступны на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь и пишите свои впечатления от увиденных проектов и вопросы к ним.