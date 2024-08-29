Кто такой Ларго Винч? Рассказываем про франко-бельгийскую бондиану

Дальше начинается полностью самостоятельный сюжет. Ларго выясняет, что его отец некогда был членом Адриатической комиссии, тайной организации политиков и миллиардеров, манипулирующих мировыми событиями ради собственной выгоды. Нерио разочаровался в целях организации и покинул ее ряды, за что бывшие коллеги неоднократно пытались его убить. Нерио оставил своему наследнику сообщение, в котором прямо заявляет: какой бы ни была официальная причина его смерти, на самом деле до него добрались заговорщики. Покойный не сомневался, что комиссия постарается захватить контроль над W Group, поэтому попросил сына вывести ее участников на чистую воду и уничтожить организацию. Но главное откровение поджидало Ларго позже: оказывалось, что Нерио был ему не приемным, а биологическим отцом, и именно поэтому старший Винч все эти годы держал существование сына в секрете.