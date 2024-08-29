Кто такой Ларго Винч? Рассказываем про франко-бельгийскую бондиану

29 августа в российский прокат выходит «Гнев прошлого» — третья часть цикла «Ларго Винч», основанного на крайне популярной серии бельгийских комиксов. Кинопоиск рассказывает историю возникновения героя, вспоминает предыдущие вылазки за пределы графических романов и отвечает на вопрос, стоит ли смотреть третью часть, если вы не видели две предыдущие.
Извилистый путь к славе
В 1973 году видный бельгийский сценарист Жан Ван Хамме прилетел в Нью-Йорк на ланч с Грегом, еще одним известным комиксистом, в ту пору занимавшим должность главного редактора культового журнала Tintin. Tintin как раз планировал экспансию на американский рынок, и редакция искала новых персонажей, способных заинтересовать местную аудиторию. Ван Хамме, экономист по образованию, предложил идею бизнес-триллера о загадочном миллиардере по имени Ларго Винч, который в юном возрасте оказался во главе крупной международной корпорации. Грегу задумка понравилась, и художник Джон Прентис даже нарисовал пару пробных панелей. Однако затем Прентис переключился на другие проекты, и идея заглохла.
Пару лет спустя Ван Хамме вдохновился популярностью книжной серии SAS Жерара де Вилье. Главный герой цикла, австрийский принц Малко, чтобы заработать денег на ремонт семейного замка, внештатно работает на ЦРУ и отправляется на опасные миссии по всему свету. Малко прекрасно образован, обладает совершенной памятью и бегло говорит на нескольких языках. Тогда сценарист снова вспомнил о Ларго. На этот раз Ван Хамме решил описать приключения своего героя в формате «аэропортного романа». С 1977 по 1980 год он написал шесть книг о Ларго, после чего Ван Хамме вновь забросил идею — создание романов занимало слишком много времени и отвлекало его от работы над более успешными комиксами.
Наконец, в 1990 году Ван Хамме договорился о сотрудничестве с художником Филипом Франком, который давно хотел поработать со сценаристом, и опять вспомнил о своем таинственном миллиардере. «Наследник», первый графический роман о Ларго, вышел в том же году и мгновенно стал бестселлером. Сегодня во Франции ежегодно продается свыше 500 тыс. экземпляров историй о Ларго.
На сегодняшний день цикл насчитывает 24 графических романа, последний из которых вышел в 2023 году. Правда, сам Ван Хамме отошел от дел еще в 2016-м. Как правило, каждые два комикса рассказывают общую историю, построенную по единой формуле: в первой части Ларго попадает в очередной переплет, а во второй благополучно из него выпутывается. В 2021 году цикл обзавелся серией спин-оффов, повествующих о прошлом семьи Винча.
О чем повествует серия
«Наследник», первый комикс серии, начинается с того, что в Нью-Йорке неожиданно погибает миллиардер Нерио Винч — основатель и владелец могущественной транснациональной корпорации W Group, в которую входит две с половиной сотни компаний из самых разных отраслей экономики. Все улики указывают на самоубийство — богач страдал от терминальной стадии рака мозга. На экстренном собрании совета директоров Джон Салливан, лучший друг и ближайший соратник Нерио, шокирует собравшихся новостью, что все имущество Нерио, включая контроль над W Group, перейдет в руки его приемного сына Ларго.
Оказывается, много лет назад Нерио, выходец из бедной сербской семьи, втайне от всех усыновил единственного ребенка кого-то из своих дальних родственников. Все это время Нерио готовил Ларго к одной единственной роли — роли его преемника на посту главы W Group. Сын освоил все секреты ведения бизнеса и управления корпорацией, выучил все грязные и нечестные уловки и вник во все тонкости работы W Group. Но Ларго тяготило, что Нерио построил всю его дальнейшую жизнь без учета желаний его самого. Поэтому Ларго регулярно покидал своего отца и отправлялся в опасные путешествия по всему миру.
Обложки комиксов
Однако кто-то из членов совета директоров W Group пронюхал о болезни Нерио и его планах на преемника. Неизвестный подстроил самоубийство старшего Винча и выследил младшего на улочках Стамбула. Всего через несколько часов после смерти отца Ларго по ложному обвинению в убийстве оказался в турецкой тюрьме. За решеткой он познакомился с профессиональным вором по имени Симон Овронез. Новоиспеченные друзья сбежали на свободу и отправились на поиски тех, кто послал по их следу убийц.
Следующие романы цикла строились примерно по одному шаблону: либо Ларго уставал от управления крупной транснациональной компанией и отправлялся на поиски приключений, либо же на его бизнес кто-то покушался, и Винчу при помощи Симона, пилота Фредди или других верных союзников приходилось разбираться с нечистыми на руку подрядчиками, сотрудниками, партнерами и конкурентами. Таким образом, романы о Ларго, с одной стороны, развлекали читателей яркими приключениями, с другой — пополняли их багаж знаний об устройстве мировой экономики.
Телевизионный дебют
В 2001 году в эфир вышел канадский сериал «Ларго» с Паоло Сеганти в роли Ларго и Диего Вальрафом в роли Симона Овронеза. Шоу весьма вольно адаптировало комикс. По сути, сюжет позаимствовал из первоисточника всего три основных момента: смерть Нерио, наличие собственно Ларго и его знакомство в тюрьме с бывшим вором Симоном Овронезом.
Дальше начинается полностью самостоятельный сюжет. Ларго выясняет, что его отец некогда был членом Адриатической комиссии, тайной организации политиков и миллиардеров, манипулирующих мировыми событиями ради собственной выгоды. Нерио разочаровался в целях организации и покинул ее ряды, за что бывшие коллеги неоднократно пытались его убить. Нерио оставил своему наследнику сообщение, в котором прямо заявляет: какой бы ни была официальная причина его смерти, на самом деле до него добрались заговорщики. Покойный не сомневался, что комиссия постарается захватить контроль над W Group, поэтому попросил сына вывести ее участников на чистую воду и уничтожить организацию. Но главное откровение поджидало Ларго позже: оказывалось, что Нерио был ему не приемным, а биологическим отцом, и именно поэтому старший Винч все эти годы держал существование сына в секрете.
Сериал продержался на телевидении два сезона, но во втором количество эпизодов сократили в два раза — с 26 до 13. Сегодня «Ларго» в первую очередь интересен актерским составом. Здесь в эпизодических ролях засветились Элиша Катберт и Ольга Куриленко, а Нерио Винча сыграл сам Дэвид Кэрредин.
В 2002 году, спустя всего год после премьеры сериала, свет увидели сразу две игры о Ларго Винче. Largo Winch: Empire Under Threat — это экшен-адвенчура, где от игроков требуется не только мутузить плохих парней, но и решать всевозможные загадки. Сюжет игры типичен для Ларго: его деловая империя вновь оказывается под угрозой, и ради ее спасения герою придется пересечь всю планету и побывать в Нью-Йорке, Мехико, в Сибири и на Сардинии. Largo Winch.// Commando SAR — тоже экшен-адвенчура, но теперь с элементами стелса. На этот раз герою противостоит отряд коммандос, по какой-то причине решивший разрушить его финансовую империю.
Ларго идет в кино
В 2008 году в прокат вышел полнометражный фильм «Ларго Винч: Начало». Поставил картину французский режиссер Жером Салль, он же в соавторстве с Жюльеном Раппено написал сценарий, а главную роль сыграл Томер Сисле.
Фильм представляет собой вольную адаптацию двух первых графических романов. Завязка знакомая (смерть Нерио и далее по программе), но дальше уже начинается отсебятина: штаб-квартира W Group переезжает из Нью-Йорка в Бангкок, Фредди из пилота превращается в простого телохранителя, а Симон Овронез и вовсе исчезает из повествования. Но, главное, у Нерио оказывается не один тайный наследник, а сразу два! Фильм заработал всего 30 млн долларов при бюджете в 25 миллионов, но производственная компания Pan-Européenne все равно заказала сиквел, который вышел в 2011 году.
«Заговор в Бирме» заимствует отдельные сюжетные ходы из следующих графических романов, но в основе лежит самостоятельная история. Спустя несколько лет во главе W Group Ларго решает продать компанию, а все заработанные деньги пожертвовать на благотворительность. Внезапно его обвиняют в преступлениях против человечества, а именно в финансировании диктаторского режима бирманского генерала Мина. Ларго начинает преследовать неподкупный следователь ООН (Шэрон Стоун), а одним из свидетелей обвинения оказывается бывшая возлюбленная Ларго, тайно родившая ему сына.
Несмотря на наличие в актерском составе голливудской звезды, сиквел выступил в прокате хуже первой части — сборы составили всего 14 миллионов при бюджете в 24 миллиона. Казалось бы, подобный прием публики поставил на всех надеждах на продолжение крест, однако спустя почти полтора десятилетия оно появилось на свет.
Миллиардер возвращается
В 2024 году, спустя 13 лет после «Заговора в Бирме», «Ларго Винч» неожиданно для многих снова на большом экране. Впрочем, возвращение получилось лишь частичным. Томер Сисле опять сыграл обаятельного миллиардера, но творческая команда обновилась полностью. «Гнев прошлого» (в мировом прокате — «Цена денег») поставил бельгиец Оливье Массе-Депасс («Материнский инстинкт») по сценарию Джордано Гедерлини и Доменико Ла Порты. На этот раз сюжет вновь заимствует отдельные сюжетные повороты из двух поздних романов о Винче («Цена денег» и «Закон доллара»), но они были перемешаны с наследием прошлых фильмов и нанизаны на совершенно новую сюжетную линию.
Спустя примерно 10 лет после событий «Заговора Бирмы» неизвестные похищают сына Ларго. Несмотря на все усилия, мальчика так и не получается найти. Несколько недель спустя во время важной презентации один из подчиненных Ларго обвиняет того в умышленном разорении своей компании и вышибает себе мозги в прямом эфире. Пресса и общественность ополчаются против Ларго, к его деятельности проявляют интерес правоохранительные органы, и даже собственный совет директоров начинает выражать сомнения в адекватности миллиардера. До Ларго постепенно доходит, что все это звенья одной цепи, и ему объявил войну крайне хитрый, жестокий и опасный противник. Но кто и почему?
К третьему фильму Ларго окончательно превратился в героя боевика, который в одиночку способен справиться с несколькими тренированными соперниками, что абсолютно логично: в душе он всегда оставался авантюристом и искателем приключений. К тому же в этом фильме у него наконец-то появился по-настоящему достойный противник — Джеймс Франко органично смотрится в роли злодея.
Знакомство с двумя предыдущими частями для просмотра «Гнева прошлого» в принципе не требуется. Хотя фильм регулярно ссылается на события «Заговора в Бирме», в основе все же лежит самостоятельная история. Создающая, правда, неслабый задел на четвертую часть.
Автор: Алексей Ионов
Фото: Frederic REGLAIN / Gamma-Rapho via Getty Images