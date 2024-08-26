Драка Грома и Призрака, бой в тюрьме и не только. Как снимали экшен-сцены в фильме «Майор Гром: Игра»

Отдельные сложности возникали при постановке трюков в костюмах. В финальной битве Август ван дер Хольт появляется в экспериментальном энергетическом костюме, работать с которым было технически непросто. Накладки на костюме были сделаны из твердых материалов, из-за чего при постановке полета возникли сложности с подвешиванием Хольта в воздухе. Роберт вспоминает, как его команда постоянно мешала художникам по костюмам: «Мы и сами доставляли проблемы, потому что нам нужно надеть на актера жилет и подвижный трос. А там какой-нибудь блок с батарейками, который отвечает за то, чтобы у Хольта красиво моргали светодиодные элементы. За один трюк мы могли просто выломать этот блок. Или еще что-то происходило. Нам было сложно работать с этими костюмами, да и художникам по костюмам приходилось несладко, потому что мы своими движениями, прыжками, кувырками постоянно что-то выводили из строя».