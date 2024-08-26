Драка Грома и Призрака, бой в тюрьме и не только. Как снимали экшен-сцены в фильме «Майор Гром: Игра»

Майор Гром добрался до малых экранов! «Игра» теперь доступна на Кинопоиске, а чтобы смотреть (или пересматривать) блокбастер было интереснее, мы расспросили, как создавали его неотъемлемую часть — мощные экшен-сцены. За них в «Игре» отвечала казахстанская студия «Кун-до». Мы разобрали с режиссером экшен-сцен и руководителем студии Робертом Куном три ключевые сцены из «Игры» со сложно придуманными трюками.
Чем известна студия «Кун-до»
История студии началась в 2004 году. Ее первым проектом стал «Дневной дозор» Тимура Бекмамбетова. Официально «Кун-до» существует с 2006-го, ее основал продюсер и режиссер Игорь Цай, а Роберт Кун возглавил в 2009-м. Помимо работы с Bubble Studios, в послужном списке студии самые разные картины: размашистое богатырское фэнтези «Последний богатырь» (все четыре части), космический триллер «Время первых» и драма на ринге «Молот». В фильмографии «Кун-до» есть и голливудские фильмы: —разработка и постановка экшен-сцен для фильмов «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», «Особо опасен» и ремейка «Бен-Гура».
Сейчас «Кун-до» завершила съемки нового проекта Salem Entertainment под названием «Sheker: Последний шанс», выход которого запланирован на 7 ноября 2024 года. Это продолжение популярного казахстанского сериала, но уже в формате полнометражного фильма. «В фильме будут, как мне кажется, потенциально знаковые экшен-сцены, — рассказывает Роберт Кун. — Зрители, знакомые с этой франшизой, увидят более темную тональность картины, где нет места романтизации темы наркотиков. Реалистичность и бескомпромиссность к острым темам — это отличительный стиль очень талантливого, по моему мнению, режиссера Дархана Тулегенова. Уже в конце августа выходит его дебютная драма „Братья“, которая получила положительные отзывы критиков на различных кинофестивалях. В 2025 году выходит еще один наш совместный проект — „ЖАЗÁ“ (в переводе с казахского — „возмездие“ или „отмщение“). Это остросоциальная картина, в которой жесткие экшен-сцены являются естественным продолжением присутствующей драмы».
Из новых вызовов для студии «Кун-до» — разработка экшен-сцен в первом сериале по комиксам Bubble «Фурия» (он основан на комиксе «Красная Фурия»). По словам Роберта Куна, по подаче сериал будет отличаться от «Майора Грома»: «Проект другой и по тону, и по экшену. Это более жесткая история, потому что мы можем это позволить в рамках сериала».
Как готовятся к экшен-сценам
Показываем превизы экшен-сцен и аналогичные кадры из фильма
На съемках фильма «Майор Гром: Игра» команда «Кун-до» работала в плотной связке с режиссером Олегом Трофимом и постановщиком трюков Максимом Яковлевым. Каждый экшен-эпизод старались сделать реалистичным, что было бы невозможно без четкой схемы действий, которой придерживается команда Роберта Куна. «Мы составляем резюме на каждого персонажа, разбираем, какая у него мотивация в разных ситуациях и сценах. То ли он должен защитить, то ли атаковать, то ли убежать — это все имеет большое значение, когда начинаешь креативные сессии».
Студия собрала огромное количество раскадровок, референсов и концепт-артов, чтобы на их основе создавать live-action-превизуализацию. Проще говоря, превизы — это видеочерновики будущих сцен. Только в образах героев не актеры, а команда «Кун-до». В превизы даже добавляют черновую компьютерную графику, чтобы отразить все элементы сцены.
Такие ролики полезны для всех съемочных департаментов. Например, художник по гриму Игорь Бойко по ним увидел, что Евгению Чебаткову (сыграл главаря бунтовщиков по кличке Дядя) могут «стереть» лицо. Во время драки его прокатили по металлическому столу, после чего грим ссадин заметно изменился, надо было его перепридумать.
На съемках «Игры» команде «Кун-до» предоставляли даже 3D-чертежи будущих помещений, которые планировалось отстроить для съемок. «В программе AutoCAD мы детально смотрели, как выглядит потенциальное помещение или декорация, в которой будем работать. И под нее в том числе подстраивали и хореографию, и точки съемок, и экшен-гэги. Поэтому сильно отходить от превиза в принципе невозможно, иначе сцена может не склеиться».
За годы работы в кино Роберт Кун понял, что на подготовительном этапе нет ничего важнее превизуализаций: «Если для фильма библия — это сценарий, то для экшен-сцен библия — это такие live-action-превизуализации». В зависимости от объема сцены срок на подготовку таких роликов может быть разным. Отснять экшен по готовым превизам можно за три-четыре дня, а вот проработка ролика, его согласование и монтаж могут занять в несколько раз больше. В среднем, по словам Роберта, за полторы-две недели можно снять превиз сцены, которая в итоговом монтаже займет полторы-две минуты.
Как снимали бунт в тюрьме «Кресты»
В начале фильма Игорь Гром (Тихон Жизневский) вместе с напарником Димой Дубиным отправляются в тюрьму, чтобы усмирить взбунтовавшихся заключенных. Грому нужно одолеть десятки бунтовщиков с помощью сложных каскадерских приемов.
Для этой сцены Жизневский, конечно, готовился и учил хореографию трюков. «Тренировки с Тихоном проходили без проблем, потому что все движения, удары, даже акробатические элементы он достаточно легко повторял. Когда со стороны смотришь, то и на треть не осознаешь, сколько это сил занимает. Но Тихон схватывал все очень быстро». При этом Жизневскому приходилось сочетать съемки в «Игре» с «Бременскими музыкантами», которые снимались параллельно.
А вот самому Роберту Куну пришлось нелегко. Из-за холода в «Крестах» он заболел в первый же день (съемки стартовали в марте). Помещение давно не отапливается, внутри всех тюремных блоков температура намного ниже, чем снаружи. Зато со съемками было складно — помогли заранее собранные материалы для превизов. Так, команда точно знала, где лестницы и столы и из какого они материала.
Прыгал ли Игорь Гром с крыши на крышу?
При первой встрече с Призраком майору Грому пришлось перепрыгнуть через улицу с одной крыши на другую. Эпизод сняли с совмещением реальных съемок и компьютерной графики. «Это сложная локация, большую улицу в Питере трудно перекрыть. Чтобы реально сделать такой прыжок, нужны большие и высокие краны, чтобы цеплять страховочные направляющие тросы, которые прикреплены к актеру. Поэтому в сцене прыжка мы использовали компьютерную графику». Сцену частично снимали на натуре — например, начало прыжка и приземление на противоположную крышу.
Героям, активно участвовавшим в экшен-сценах, команда долго подбирала подходящие боевые стили. Это касается и Грома, и Призрака, и Августа ван дер Хольта (Матвей Лыков). Конкретно в случае Игоря нужно было придумать совершенно новый стиль. «Персонаж ведь комиксовый, и где-то мы можем дать ему небольшую суперсилу, — так объясняет это решение Роберт. — Где-то — суперсмекалку, где-то он больше ориентируется на свои физические и технические навыки. С Громом нам нужно было убедиться, что мы не переборщили. Нужно было выверить его брутальность с техническими навыками. Для этого мы с Олегом Трофимом делали очень много тестов, придумывали хореографию, которая даже не планировалась для итоговой версии фильма. Она была нужна, чтобы увидеть, как Гром может двигаться».
Кроме того, команда поставила цель умело использовать окружение в драках. Так, например, родилась идея превращения телескопического шеста в перекладину, которую Призрак использует в бою. На идею натолкнул комедийный гэг из фильма «Ниндзя из Беверли-Хиллз» (момент, когда ниндзя в очень узком коридоре пытается достать свою катану, но из-за того, что пространство очень узкое, не может этого сделать).
Сцену с падением в мусор тоже снимали комбинированно: с частью трюка справился каскадер, а остальное достроили с помощью компьютерной графики. Человек, правда, падал из окна на строительные леса, а затем к падению добавили визуальные эффекты для зрелищности.
Какие трудности были при съемке финального боя
Олег Трофим предоставил «Кун-до» возможность придумать, как должна выглядеть финальная экшен-сцена. Структура у нее была очень сложная: для локации, которую к тому моменту еще не отстроили в павильоне, было продумано около пяти отдельных эпизодов, последовательно перетекающих друг в друга. Всю эту сложную структуру воссоздали на превизуализациях, используя 3D-чертежи помещения. Вся команда думала, какими гэгами и ситуациями наполнить бой, чтобы не повторяться с предыдущими. «Мы прямо внутри этого превиза вырезали определенные сцены, меняли их местами, как конструктор Lego, могли ими жонглировать, переставлять эти маленькие блоки наших экшен-эпизодов», — говорит Роберт Кун.
Сама превизуализация получилась на 8 или 10 минут, что крайне нетипично для таких роликов и сильно дольше привычного хронометража. Зато ее объем помог не просто понять, но и наглядно продемонстрировать режиссеру и всем членам команды, от чего можно отказаться, чтобы снять всю сцену в срок.
Отдельные сложности возникали при постановке трюков в костюмах. В финальной битве Август ван дер Хольт появляется в экспериментальном энергетическом костюме, работать с которым было технически непросто. Накладки на костюме были сделаны из твердых материалов, из-за чего при постановке полета возникли сложности с подвешиванием Хольта в воздухе. Роберт вспоминает, как его команда постоянно мешала художникам по костюмам: «Мы и сами доставляли проблемы, потому что нам нужно надеть на актера жилет и подвижный трос. А там какой-нибудь блок с батарейками, который отвечает за то, чтобы у Хольта красиво моргали светодиодные элементы. За один трюк мы могли просто выломать этот блок. Или еще что-то происходило. Нам было сложно работать с этими костюмами, да и художникам по костюмам приходилось несладко, потому что мы своими движениями, прыжками, кувырками постоянно что-то выводили из строя».
Тем не менее все сложилось: Хольт грациозно левитировал, Гром отважно дрался, Призрак беспощадно нападал. Как это было, можно еще раз увидеть в самом фильме, вышедшем на Кинопоиске.
Автор: Денис Варков