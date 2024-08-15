Немного хип-хопа, чуть-чуть панк-рока. Как собирался саундтрек к фильму «Майор Гром: Игра»

На Кинопоиске (с опцией «Больше кино») вышел фильм «Майор Гром: Игра» — продолжение истории о полицейском Игоре Громе, известном своим пробивным характером, любовью к шаверме и непримиримой позицией по отношению к преступности. Супергеройскую франшизу зрители полюбили не только за закрученный сюжет, бодрый экшен и харизматичных персонажей, но и за запоминающийся саундтрек с песнями Дельфина, Левана Горозии, Mujuice и других исполнителей. Как создавалось музыкальное оформление для сиквела? Для чего в фильме звучит советская эстрада? А хип-хоп? Как написаны песни для ключевых сцен? На эти и другие вопросы отвечают режиссер Олег Трофим, а также музыканты Сергей Сироткин, Юрий Музыченко, Антоха МС и Ник Брусковский.
Олег Трофим
режиссер фильма
В любом кино изображение и диалоги зритель интерпретирует по-своему, поэтому музыка очень важна. Она выступает медиумом, рассказчиком, который позволяет дополнить историю, настроить зрителя на необходимый лад.
Вместе с композитором Романом Селиверстовым мы работаем над киновселенной с самого ее начала. Мы старались с помощью музыки добавить многомерности, так что она полна лейтмотивов и скрытых посланий. В новой картине суммарно более двух часов музыки, но это не всегда оркестр, хор или сложные синтетические конструкции. Иногда это тишина. Но не отсутствие звучания, а сыгранная тишина — гармонический румтон, низкочастотные вибрации, позволяющие выстроить эмоциональную призму — где-то тревожную, где-то меланхоличную или ироническую.
Важнейшие лейтмотивы (например, Игоря Грома и Сергея Разумовского) были изобретены еще на «Чумном Докторе», а тема взаимоотношений отца и сына, исполненная при помощи мягкого звучания синтезатора Juno6, перекочевала в «Игру» из «Трудного детства». И все они видоизменились, адаптировались под новые драматические сюжеты «Игры». Если зритель обратит внимание на музыку, то поймет, как изменились герои. Например, гнетущий и величественный лейтмотив Чумного Доктора в новой картине звучит под стать состоянию Сергея Разумовского — теперь он хрупкий, искренний, но и загадочный, скрывающий тайну. И лишь к кульминации фильма тема вновь оборачивается тревожным и зловещим оркестром. А праздная и героическая тема Игоря Грома, наоборот, обращается в трогательную, чувственную мелодию о чести и чувстве вины.
Многие музыкальные нарративы и песни придумывались на ранних этапах написания сценария (например, песня группы «Ленинград» «В Питере пить» и «Последний герой» группы «Кино»). Как музыкант и меломан, кроме режиссерского кресла, я занял пост музыкального продюсера. Принципы, по которым собирался песенный саундтрек к «Игре», выходят за пределы художественных задач. Мне важно открывать для широкого зрителя новых современных авторов, а для юных зрителей — нашу классику. Вдохновляет также сам процесс взаимодействия с молодыми музыкантами. Большинство из них написали песни специально для нас, прочитав сценарий и посмотрев черновой монтаж. Хип-хоп-исполнителей пригласил лично Артём Габрелянов — оказалось, он лучше многих разбирается в русском рэпе.
Саундтрек в итоге получился эклектичный, мультижанровый, под стать самой картине. Если в первой части мы концентрировались в основном на роке и электронике, то в сиквеле появились хип-хоп, фолк-панк, панк-рок, меланхоличное инди и, конечно, советская эстрада (она есть в каждом фильме о майоре Громе). Например, композиции Майи Кристалинской, Марии Пахоменко и Сергея Никитина. В основном советская песня сопутствует Олегу Волкову. Я решил, что Волков — человек, давно покинувший родные края — может скучать в том числе и по любимой музыке детства. Она помогает ему сохранять связь с домом.
В «Майоре Громе» звучит исключительно русскоязычная музыка — это не только наше желание поговорить, что называется, на родном языке, но исследование адаптивности локальных культурных кодов в рамках иностранного киножанра. Такие эксперименты важны не только для современной российской культуры, но и для развития мировой супергероики. По всей видимости, ей становится тесно в рамках американской поп-культуры.
Сергей Сироткин
музыкант, лидер группы Sirotkin
Мы большие поклонники «Грома» и давние друзья и поклонники Олега! Поэтому согласились поучаствовать без раздумий. Набросок и часть текста песни «В первый раз» были написаны сильно раньше, мы писали их не для фильма, а просто так. Но потом посмотрели черновой монтаж, увидели сцену, где Олег хотел вставить этот трек, и сделали специальную версию. Изначальная «В первый раз» активная и надрывная. А для фильма нужно было показать тот же смысл и посыл, но с другими оттенками. Поэтому мы написали более тихую и трогательную версию с акустическими гитарами и не таким выраженным битом. Посмотрев «Игру» на премьере в Москве, мы получили кучу удовольствия. Отличный экшен и атмосфера. Отдельно хочется выделить офигенные анимационные вставки и поворот в сюжете, когда Гром делает селфи с Разумовским. Хитрый ход!
Юрий Музыченко
фронтмен группы The Hatters
На написание песни «Прогулка» нас вдохновил прежде всего Петербург. Родной город — источник вдохновения и место силы. А то, с какой любовью, трепетом и талантом атмосфера города на Неве передана в фильме «Майор Гром», я думаю, никому рассказывать не нужно.
Фактически авторы картины выстроили свой собственный Петербург, существующий в сказочной киновселенной, но сохранивший атмосферу настоящей Северной столицы. И я очень рад, что на улицах этого мета-Петербурга теперь играют песни The Hatters. К тому же сам фильм по вайбу очень подходит группе, поэтому и трек писался легко. И мы просто выразили в музыке те эмоции, которые испытывали при просмотре двух других фильмов. Ну и наконец, мы точно знаем, что эту франшизу любят наши поклонники. В соцсетях слушатели регулярно публикуют свои коллекции комиксов, фотографии с афишами и арты, поэтому для нас больше удовольствие — порадовать их таким образом.
Антоха МС
российский хип-хоп исполнитель
С большим удовольствием согласился поучаствовать в проекте, так как первый фильм уже знал. Правда, отдельной композиции для картины я не писал. Авторам «Игры» показалось, что под атмосферу той сцены, которую мне предложили озвучить, подходит уже имеющийся трек «ЖАРА». Хотя немного он все-таки был видоизменен. Появилась новая аранжировка, похожая на работы Энгельберта Хампердинка (британского эстрадного певца. — Прим. ред.). На самом деле, песня — часть ЕР «Летний», моего признания прекрасному периоду жизни. И она здорово легла на открывающие титры. В фильме, к слову, очень необычное и запоминающееся музыкальное сопровождение. Приятно было услышать столько разных крутых артистов.
Ник Брусковский
солист группы Super Collection Orchestra
С Bubble мы начали сотрудничать еще на первой части «Грома», куда вошло три наши композиции, в том числе песня «Поезд в огне». Поэтому работа над «Игрой» стала закономерным продолжением теплых взаимоотношений с киностудией и издательством. Мы примерно понимали, о чем будет новый фильм, знали, что это масштабный кинокомикс. От этого жанра я, к слову, далек. Плюс авторы предоставили нам сцену из картины в черновом, еще совсем сыром монтаже. Писать музыку под выбранные две минуты — крайне увлекательное занятие. Появляются ограничения, а это своего рода челлендж: вот есть замес, и его нужно озвучить. Песню мы сочиняли на репетициях, садились с ребятами на студии и буквально выкидывали из себя музыку по настроению. Получившиеся варианты подставляли под сцену, а затем корректировали, доводили до идеала. Итоговым результатом мы остались очень довольны. Кино получилось драйвовым и увлекательным.
Бонус-трек: саундтреки к каким фильмам любят сами музыканты
Сироткин: Я очень люблю саундтрек Disasterpeace к фильму «Оно приходит за тобой»! Это хоррор, но музыку я почему-то слушаю, когда хочу успокоиться!
Музыченко: В кино очень много крутых композиций. Мне, например, особенно импонирует музыка из советских фильмов — из «Служебного романа» или «Звенит январская вьюга» из «Ивана Васильевича». Еще замечательный саундтрек в сериалах «Нарко» и «Бандитский Петербург».
Антоха МС: Очень люблю ремикс дуэта Propellerheads на тему «Агента 007». Я услышал его в детстве и был впечатлен. Как сейчас помню, сидел у папы в комнате, слушал и рисовал картинки.
Брусовский: Очень колоритный музон, на мой взгляд, в фильме «Клубная мания» с Маколеем Калкином! А еще очень люблю саундтрек картины «В отрыв!». Там два диска самых разнообразных песен. И оба потрясающие.
Автор: Никита Демченко
Какая песня из саундтрека фильма «Майор Гром: Игра» полюбилась вам?
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