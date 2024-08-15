Немного хип-хопа, чуть-чуть панк-рока. Как собирался саундтрек к фильму «Майор Гром: Игра»

Бонус-трек: саундтреки к каким фильмам любят сами музыканты

Сироткин: Я очень люблю саундтрек Disasterpeace к фильму «Оно приходит за тобой»! Это хоррор, но музыку я почему-то слушаю, когда хочу успокоиться!

Музыченко: В кино очень много крутых композиций. Мне, например, особенно импонирует музыка из советских фильмов — из «Служебного романа» или «Звенит январская вьюга» из «Ивана Васильевича». Еще замечательный саундтрек в сериалах «Нарко» и «Бандитский Петербург».

Антоха МС: Очень люблю ремикс дуэта Propellerheads на тему «Агента 007». Я услышал его в детстве и был впечатлен. Как сейчас помню, сидел у папы в комнате, слушал и рисовал картинки.

Брусовский: Очень колоритный музон, на мой взгляд, в фильме «Клубная мания» с Маколеем Калкином! А еще очень люблю саундтрек картины «В отрыв!». Там два диска самых разнообразных песен. И оба потрясающие.