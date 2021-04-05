«Последний богатырь»: как создавались богатырские бои Белогорья

Трилогия «Последний богатырь» есть на Кинопоиске в Плюсе. Мы уже рассказывали вам, где снимались волшебные места Белогорья, как придумывали сказочных персонажей и их роскошные костюмы. На очереди — битвы и трюки! Как в реальности пришлось сражаться с безногим Колобком? Сколько Черных богатырей было на площадке? И обошлось ли без травм у каскадеров?

Вот и сказочке конец! Это финальная часть нашего сказа. А вот здесь первая, вторая и третья.

Трюки — важная составляющая любого боевика и уж тем более фэнтези. В трилогии «Последний богатырь» много батальных сцен, постановкой которых занималась команда казахстанской экшен-студии «Кун-до» (Action Studio Kun-Do) под руководством Роберта Куна. Впервые он ставил трюки в 19 лет на съемках фильма «Выкрутасы» с Миллой Йовович и Константином Хабенским. Тогда он вместе с командой придумал, как обычные беспризорники, используя акробатику, обыгрывают лучшие детские сборные по футболу.

В 23 года Кун стал режиссером экшен-сцен и режиссером второго юнита в фильме «Молот» с Алексеем Чадовым и Оксаной Акиньшиной. Этот опыт Роберт описывает как прыжок в океан: ему пришлось одновременно управлять движением около десяти судов на Неве напротив Петропавловской крепости, чтобы они правильно уворачивались от съемочного катера с людьми на борту, а на следующий день снимать, как постановщик трюков на новенькой BMW разносит дюжину машин перед Дворцовым мостом в сцене, хореографию которой он вчера объяснял режиссеру на маленьких модельках. Работа продюсером визуальных эффектов на фильме «Время первых» помогла Куну понять производство таких сложных проектов, как «Последний богатырь», где и компьютерная графика, и спецэффекты, и трюки должны играть одновременно, как в оркестре.