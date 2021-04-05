«Последний богатырь»: как создавались богатырские бои Белогорья

Трилогия «Последний богатырь» есть на Кинопоиске в Плюсе. Мы уже рассказывали вам, где снимались волшебные места Белогорья, как придумывали сказочных персонажей и их роскошные костюмы. На очереди — битвы и трюки! Как в реальности пришлось сражаться с безногим Колобком? Сколько Черных богатырей было на площадке? И обошлось ли без травм у каскадеров?
Вот и сказочке конец! Это финальная часть нашего сказа. А вот здесь первая, вторая и третья.
Трюки — важная составляющая любого боевика и уж тем более фэнтези. В трилогии «Последний богатырь» много батальных сцен, постановкой которых занималась команда казахстанской экшен-студии «Кун-до» (Action Studio Kun-Do) под руководством Роберта Куна. Впервые он ставил трюки в 19 лет на съемках фильма «Выкрутасы» с Миллой Йовович и Константином Хабенским. Тогда он вместе с командой придумал, как обычные беспризорники, используя акробатику, обыгрывают лучшие детские сборные по футболу.
В 23 года Кун стал режиссером экшен-сцен и режиссером второго юнита в фильме «Молот» с Алексеем Чадовым и Оксаной Акиньшиной. Этот опыт Роберт описывает как прыжок в океан: ему пришлось одновременно управлять движением около десяти судов на Неве напротив Петропавловской крепости, чтобы они правильно уворачивались от съемочного катера с людьми на борту, а на следующий день снимать, как постановщик трюков на новенькой BMW разносит дюжину машин перед Дворцовым мостом в сцене, хореографию которой он вчера объяснял режиссеру на маленьких модельках. Работа продюсером визуальных эффектов на фильме «Время первых» помогла Куну понять производство таких сложных проектов, как «Последний богатырь», где и компьютерная графика, и спецэффекты, и трюки должны играть одновременно, как в оркестре.
Битва с Колобком
Один из главных вызовов команде Роберта Куна был во втором фильме — «Последний богатырь: Корень зла». В нем герои впервые сталкиваются с Колобком, который устраивает настоящее побоище. Предстояло продумать, как этот персонаж будет сражаться и, главное, каким оружием, ведь у него нет ни рук, ни ног.
В создании концептов к этой битве поучаствовала вся творческая команда фильма. Например, художник по гриму Петр Горшенин придумал Колобку зубы, с помощью которых тот хватает палки и цепи и даже использует медвежий капкан в бою. Затем концепт-художник Индар Джендубаев (режиссер фильма «Он — дракон») превратил битву с капканом в концепты, а ими уже воспользовалась команда «Кун-до».
«Есть персонаж без рук, без ног, но он дерется с богатырями. Вопрос: как? — рассказывает Роберт Кун. — Нужно было понять, как он будет двигаться, какая у него динамика». Для этого команда сделала превиз — специальный ролик, в котором самостоятельно проработала всю сцену.
«На Западе делают аниматики, а наша особенность состоит в том, что мы снимаем черновую версию сцены живьем с нашей командой, — продолжает Кун. — Ставим всю хореографию, как она будет выглядеть в фильме — выбираем точки съемки, расставляем камеры и потом все это монтируем. В итоге у режиссера и продюсеров есть фактически готовая сцена фильма, но не в декорациях и с другими артистами. Остается только ее переснять еще раз уже с нужными людьми в костюмах и в соответствующем антураже. В случае с Колобком мы самостоятельно добавили в кадры еще и анимированного Колобка, чтобы было понятно, как он движется, вращается и взаимодействует с другими бойцами в сцене, и затем дополнили сцену кадрами из аниматика коллег по визуальным эффектам. Этот опыт сильно помог отснять всю сцену довольно быстро».
Превиз с анимированным Колобком
Схватка с Колобком снималась не в павильоне, а на локации в Карелии. Сложность была и в том, что одновременно снимали вторую и третью части франшизы, и нужно было не потеряться во всем обилии экшен-эпизодов и четко понимать, какой конкретно момент из какой сцены снимается прямо сейчас. Между съемками двух кадров может пройти несколько дней или даже недель, и если в них будет какое-то несоответствие, то оно сразу же бросится в глаза зрителю. Поэтому команда «Кун-до» продумала все нюансы, вплоть до будущих визуальных эффектов, еще на превизе. Его затем смотрели прямо на площадке вместе с режиссером и VFX-супервайзерами. Потому что нужно хорошо представлять себе невидимого персонажа, чтобы сохранить в кадре его энергию и динамику всей сцены.
«Выходя на площадку, мы знали, как Колобок будет двигаться, с какой скоростью, как нужно отыгрывать все свои роли богатырям и как они будут взаимодействовать с невидимым Колобком, — поясняет Роберт Кун. — Например, по сценарию Колобок летит с дерева, задевает ветку, бьется о землю и улетает дальше в богатырей. Здесь, кроме реакции богатырей, в финале нужно реализовать еще два пункта: „задевает ветку“ и „бьется о землю“. Этим заведуют спецэффекты.
Мы работали на счет, как в танцах. На раз-два — двигается тросами ветка, на три-четыре — взрывается земля в том месте, где Колобок с ней взаимодействует. Это реализуют с помощью пиротехники. Нужно организовать небольшой взрыв с разлетом пыли, песка и комьев земли из-под удара Колобка. И дальше богатыри отыгрывают свою часть».
Битва с колобком и ее съемки
Битва с зомби-богатырями
Во втором фильме есть большая экшен-сцена: на богатырские игрища прибывает Галина на своем дымном волке и околдовывает богатырей, которые нападают на главных героев. Сложность с такими сценами в том, что в сценарии у них одна строчка, которую нужно превратить в продолжительное зрелище со спецэффектами. В свое время Джон Форд говорил: «В сценарии у нас одна строчка „индейцы берут форт“ превращается в 20 минут экранного времени». Так и в сценарии «Корня зла» было написано: «Илья Муромец, Финист и Василиса отбиваются от атак обращенных богатырей». И эту сцену нужно было продумать и представить в динамике.
«Выстроить такую сцену непросто, — объясняет Роберт Кун. — Мы взяли у художника-постановщика Григория Пушкина 3D-эскизы, чтобы повертеть декорацию на компьютере на 360 градусов. Это позволило поискать варианты хореографии, посмотреть, кто откуда может бежать, где у кого будет драка один на один, как это все можно снять. Это был большой вызов — развести всех персонажей, чтобы они логично находились на своих позициях и весь экшен был обоснован. Например, почему этот персонаж не может побежать в ту или иную сторону, почему не может помочь другому персонажу. И каждую боевую сцену нужно было придумывать так, чтобы она была логично вписана в общую историю персонажа и всего сценария».
Некоторые идеи возникали прямо на площадке; за день команда «Кун-до» продумывала хореографию, на следующий день репетировала и уже снимала. Например, сцену, в которой Василиса дерется на балконе избы и выбрасывает с него обращенного богатыря, придумали прямо во время съемок основной баталии, так как режиссеру Дмитрию Дьяченко показалось, что текущая хореография все-таки не совсем подходит тону картины. «Мы придумали снять сцену одним дублем, но при этом у нас в кадре были и дублерша, и Мила Сивацкая, — рассказывает Кун. — Там есть сложный элемент — выпрыгивание с балкона. Его делает дублерша, а буквально через секунду продолжение трюка делает актриса. А в кадре ощущение, что она делала сама абсолютно все».
Сражение Василисы с околдованными богатырями и его съемки
Эти трюки только кажутся простыми. «На самом деле, когда тебя пневмопушкой в 70 атмосфер за трос дергают, мало не покажется, — говорит Кун. — И лететь эти 40 метров тоже реально надо. Полет и падение происходят по-настоящему, здесь никого не обманешь. Как бы в кино ни казалось, что все понарошку, это не менее страшно в реале, чем на экране. Так что каскадеры, которые играли обращенных богатырей, — большие герои».
Вот так выполняются трюки с тросами и пневмопушкой
Большими героями были и артисты. Для Роберта Куна, помимо Виктора Хориняка и Милы Сивацкой, на которых был основной экшен-упор, открытием стал Юрий Цурило (Илья Муромец). «У него во второй части был экшен-бенефис, когда на Муромца разом нападают шесть человек. Мы полтора дня бесперебойно снимали эту сцену, и он ни разу не пожаловался на усталость. Ему на тот момент было 73 года. И он в костюме под палящим солнцем отработал очень активные полторы смены и даже нам на какие-то ошибки указывал — на то, что меч не там воткнут, на фазы его движений. Всем бы в таком возрасте быть в такой хорошем физической форме и так ясно мыслить!»
Вот так Илья сражался в фильме, и вот как это снималось
Битва с Галиной
В третьем фильме герои, пытаясь освободить Василису, сражаются с Галиной в ее логове — зеркальном лабиринте с колоннами. Эта сцена снималась несколько дней. «Главный вызов заключался в том, что по сюжету декорация должна быть бесконечной, — делится Роберт Кун. — Нам нужно было запутать аудиторию, но не запутаться самим, кто куда бежит и где оказывается. Было забавно, когда Мила Сивацкая говорит: „Я выбежала слева“, — а мы смотрим на эти одинаковые колонны и понимаем, что „слева“ могло быть где угодно».
На площадке было всего восемь колонн, и на этом ограниченном пространстве нужно было выстроить всю хореографию. Поэтому команда Куна рисовала план маршрута, чтобы не заблудиться и правильно выстроить все ракурсы.
В последний день съемок в этой декорации одна из флешек с отснятым материалом сгорела в момент копирования, и пришлось переснимать заново все 15 часов работы! «Получилось даже лучше, — смеется Кун. — Сделали вид, что в первый раз потренировались на камеру».
Елена Валюшкина бьется с Кощеем
Битва с Черным богатырем
Черного богатыря, злого приспешника Галины, сначала играл сам Роберт Кун, который хотел повторить опыт Джеки Чана — самому и ставить трюки, и исполнять их. Для него вручную сделали доспех, но грандиозный план не состоялся. «Мы снимали сцену под мостом, когда Иван дерется с Черным богатырем в Москве. Там был момент, когда Иван бил богатыря дорожным знаком, и тот отлетал метров на двадцать. В трюке было много нюансов, но на втором или третьем дубле, когда меня дернули тросом, при падении я порвал себе связки на ноге. И дальше уже не смог работать: весь оставшийся проект проходил на костылях. Спасло то, что мой помощник, координатор экшен-сцен Ислам Алиев, очень похож на меня по комплекции. Ему удалось поместиться в доспех, а хореографию сцен он и так знал наизусть».
А вот как она репетировалась и снималась
В финале третьего фильма есть еще одна интересная экшен-сцена. Это спойлер, но мы надеемся, что вы фильм уже посмотрели!
«В этой сцене Виктор Хориняк дерется сам с собой, — рассказывает Роберт Кун. — Ее мы снимали дважды: сначала Виктор играл Ивана в своем обычном костюме, а второй раз — в доспехах Черного богатыря. Эту драку снимали три смены, и все трюки, включая отлеты на тросах, Виктор сделал сам. Правда, один, самый сложный, ему делать не разрешили. На всякий случай, чтобы главный актер не травмировался. Но все остальное он героически отработал».
Постановка сцен боя Ивана и его темного альтер эго
У Виктора Хориняка в этой сцене было два дублера: один — в его обычной одежде, а второй — в доспехах. Каждую сторону боя актер отрабатывал отдельно с дублером по несколько раз. Как ни странно, в этой сцене было не так много работы для VFX-команды. Заменять лицо на отснятом материале было бы затратно, и нужно было минимизировать такого рода работу соответствующим подходом к съемке.
Методы работы над подобными сценами хорошо помогли понять те самые превизы, которые студия «Кун-до» снимает «как кино». Более того, весь отснятый экшен в фильме смонтировали тоже постановщики трюков. «Поскольку мы сами монтировали превизы, то с режиссером и продюсерами коллегиально решили, что и чистовой материал монтировать нам, — говорит Роберт Кун. — Так что я выступил еще и монтажером отснятых нами экшен-сцен. Но, когда мы начали монтировать, наступила пандемия. В это время я был в Лос-Анджелесе и не смог вернуться в Москву, поэтому пришлось обсуждать и монтировать по „зуму“. Так что проект мы сдавали онлайн. Было непросто и непривычно».
Роберт снимает сцену с богатырем
Автор: Надежда Маркалова
Фото: пресс-служба студии Disney, экшен-студия «Кун-до»