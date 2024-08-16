Почему в новом «Вороне» нет готики, но есть техно, опера и Тарковский? Рассказывает режиссер Руперт Сандерс

— Нет, я не думаю, что эта франшиза проклята. Несчастные случаи бывают. Люди стареют и умирают. Про создание каждого второго фильма в истории можно раскопать какой-то треш. Миллион разных историй. Наверняка есть жуткие истории про создание не только «Изгоняющего дьявола», но и, скажем, «Дневника памяти». На съемках первого «Ворона» 30 лет назад произошел несчастный случай. Я сделал все, что от меня зависит, чтобы он не повторился на моей площадке. Мы не использовали оружие, которое может стрелять, а световые вспышки нарисовали с помощью визуальных эффектов. Впрочем, кинематографисты все еще пользуются настоящим оружием на съемках, следуя очень строгим протоколам безопасности. Почти всегда все обходится без несчастных случаев. Трагические смерти на съемках «Ворона» и «Ржавчины» — это, наверное, единственные происшествия с использованием огнестрельного оружия на съемках. Но съемочная площадка — это в целом опасное место. По сути, это большая стройка. Тут есть и тяжелое оборудование, и быстро ездящие машины, и падающие на голову осветительные приборы.