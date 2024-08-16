Что смотреть в кино: новый «Ворон», культовый хоррор 2010-х и эротическая мелодрама с Достоевским

В новой рубрике рассказываем о главных премьерах и спецпоказах недели, которые можно посмотреть в российских кинотеатрах. На этот раз в программе — многострадальный ребут «Ворона», стильный слэшер «Оно приходит за тобой» и «Самурай», классический триллер с Аленом Делоном.

Все фильмы из этой подборки выходят в прокат в четверг, 22 августа. Если дата отличается, то она указана рядом с названием тайтла. Мы анонсируем только официальный прокат. Покупайте билеты по ссылке на карточке фильмов или на их страничках.

Главные премьеры

Билл Скарсгард примеряет культовый образ 1990-х

Ребут готической супергероики 1990-х. Главных героев сыграли звезда «Оно» Билл Скарсгард и певица FKA Twigs (это ее первая большая кинороль), а режиссером выступил Руперт Сандерс, постановщик киберпанка «Призрак в доспехах» и фэнтези «Белоснежка и охотник». В основе нового «Ворона» — все тот же мрачный комикс Джеймса О’Барра о рок-музыканте Эрике, который возвращается из мертвых, чтобы отомстить бандитам за смерть возлюбленной. Тем не менее мифологию франшизы сильно переработали: новый «Ворон» вдохновлен «Сталкером» и «Джоном Уиком», а не готической субкультурой и Джоном Ву.

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Классовая сатира из параллельной программы Венецианского кинофестиваля 2023 года. Во время глобальной пандемии испанского гриппа в 1918 году таинственный усач (Питер Сарсгаард), укравший личность у мертвеца, устраивается поваром в роскошный дом либерального журналиста-лицемера (Билли Магнуссен). Вскоре самозванец производит среди слуг настоящий переворот, настраивая всех против хозяина. Критики хвалят черную комедию за социальный комментарий, сочную игру Сарсгаарда и аллюзии на COVID-19. Например, в The Guardian называют фильм «марксистским ситкомом» и сравнивает его с «Паразитами» и «Треугольником печали».

Эротика о крахе ГДР с приветом русской классике

Эротическая мелодрама из основного конкурса Берлинале-2023 — новая работа немки иранского происхождения Эмили Атеф («Больше чем никогда», «3 дня с Роми Шнайдер»). Действие происходит в ГДР после падения Берлинской стены, в последнее лето перед объединением Германии. В центре сюжета — романтические отношения 19-летней девушки и упрямого, но харизматичного фермера вдвое старше ее (Марлен Бероу и Феликс Крамер из «Тьмы»). Название отсылает к финальной реплике Алёши в романе Достоевского «Братья Карамазовы», который читает главная героиня. Критики отмечают красивый свет («почти как у Терренса Малика») и точно переданную атмосферу времени.

Приключение для всей семьи с заявкой на франшизу

Детская фантастика по роману Андрея Геласимова, закрывавшая кинофестиваль «Окно в Европу» в 2024 году. Космический пират из далекой галактики Барракуда вселяется в тело тихого школьника Мити, чтобы связаться со своей командой и заодно обезвредить бомбу, способную уничтожить всю Солнечную систему. Режиссером выступил Антон Борматов («Околофутбола», «Физрук»), а в кадре мелькают известные лица: Юрий Колокольников, Лукерья Ильяшенко, Роман Курцын, Софья Лебедева и Полина Гухман. Сиквел уже в работе.

Повторный прокат

Культовый хоррор Дэвида Роберта Митчелла, покоривший фанатов жанра и кинокритиков 10 лет назад. В центре сюжета — проклятие, передающееся исключительно половым путем. Заразившихся подростков начинает преследовать медлительная, но неумолимая сущность, принимающая облик разных людей. Главную роль сыграла новая «королева крика» Майка Монро («Собиратель душ»). В следующем году Митчелл должен приступить к съемкам сиквела, так что ререлиз — отличная возможность вспомнить оригинал.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

22 августа в 19:30

В рамках ретроспективы Сатьяджита Рая в Доме культуры «ГЭС-2» покажут один из последних фильмов индийского классика — экранизацию пьесы Генрика Ибсена, через которую режиссер исследует психологию разъяренной толпы и последствия религиозного фанатизма. Доктор из тихого города Чандипур (Сумитра Чаттерджи, талисман Рая) пытается доказать жителям, что святая вода из местного древнего храма привела к эпидемии гепатита.

23 августа в 19:30

Криминальный триллер великого Жан-Пьера Мельвиля про хладнокровного киллера, которого предали работодатели. Этот неонуар стал визитной карточкой для Алена Делона, а также источником вдохновения для «Драйва» Рефна и «Убийцы» Финчера. 29 августа «Иноекино» выпускает 4К-реставрацию «Самурая» в прокат, а проект «КАРО.Арт» заранее проведет спецпоказы с обсуждениями в Москве и Краснодаре.

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24 августа в 10:40

В московском кинотеатре «Иллюзион» проходит ретроспектива фильмов Сергея Соловьёва, приуроченная к 80-летию со дня рождения режиссера. История про безответную любовь вчерашней школьницы к своему учителю литературы (Татьяна Друбич и Сергей Шакуров) — вторая часть лирической трилогии Соловьёва, начатой «Ста днями после детства».

Всё еще в прокате

Хоррор про агента ФБР (Майка Монро), которая ищет маньяка-сатаниста (Николас Кейдж). Один из главных фильмов ужасов года, соединивший «Молчание ягнят» с «Реинкарнацией».

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Заключительная часть хоррор-трилогии Тая Уэста (см. «X» и «Пэрл») про порноактрису, маньяка-оккультиста и Голливуд 1980-х. В главной роли — как всегда экспрессивная Миа Гот.

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Новая часть авантюрной европейской франшизы про миллиардера, который пытается предотвратить крах своей компании. В роли злодея — Джеймс Франко.

Классика Хаяо Миядзаки о дружелюбных духах в послевоенной Японии. Мохнатое серое божество Тоторо стало одним из главных символов студии Ghibli и японской анимации в целом.

Автор: Михаил Моркин