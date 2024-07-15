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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают обманчивый хоррор Оза Перкинса «Собиратель душ» и разбирают его связь с классикой жанра и биографией режиссера.
Всеволод Коршунов
Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Героя Николаса Кейджа целиком мы видим только к середине фильма. Он действительно неузнаваемый. Даже задаешься вопросом: а почему роль должен был играть именно Николас Кейдж? Этот грим, эту маску можно было натянуть на кого хотите, хоть на меня. Ни в коем случае не обесцениваю игру Николаса Кейджа, хотя как раз, мне кажется, его герой, как ни странно, одно из самых слабых мест фильма.
Даулет Жанайдаров
Редактор Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Оз Перкинс говорил, что рассматривал на роль этого маньяка двух актеров — Николаса Кейджа и — внимание! — Брэда Питта. А Стас Зельвенский очень смешно пишет, что герой Кейджа похож на Мэрилина Мэнсона, которого сначала долго били по лицу, а потом обсыпали мукой. Режиссер сравнивал работу с Николасом Кейджем с заходом в клетку ко льву: много делать не нужно, но приходится укрощать природную силу. У Кейджа такая аура и столько неожиданных персонажей, что как раз серийного убийцы в его фильмография и не хватало.
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Действительно ли «Собиратель душ» — самый страшный хоррор тысячелетия?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов