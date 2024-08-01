Lil Peep встречает The Cure: что мы знаем про новую экранизацию «Ворона»

22 августа в российский прокат выходит «Ворон» — перезапуск популярной франшизы, в которую вошло уже четыре фильма и телевизионный сериал. Кинопоиск рассказывает все, что известно о новом проекте.

Это не ремейк!

Франшиза стартовала в 1994 году с «Ворона» Алекса Пройаса — мрачного супергеройского боевика о музыканте Эрике Дрейвене, который при помощи мистического Ворона вернулся с того света спустя год после смерти, чтобы отомстить за убийство своей возлюбленной. Фильм заработал более 100 миллионов при бюджете в 23 миллиона и стал культовым во многом из-за трагедии на съемочной площадке: исполнитель главной роли Брэндон Ли, сын легенды боевиков Брюса Ли, погиб в результате несчастного случая за три дня до окончания съемок.

«Ворон» Пройаса положил начало целой франшизе, в которую вошло три полнометражных фильма с другими героями, обретающими силу Ворона, и телевизионный сериал с Марком Дакаскосом, где Эрик Дрейвен превращается в странствующего борца за справедливость, помогающего тем, кто оказался в беде. В конце 1990-х в производство должен был уйти сиквел-перезапуск «Ворон 2037», чье действие разворачивалось бы в будущем. Но этот проект, к которому был в одно время приписан режиссер Роб Зомби, так и не случился.

Сериал «Ворон» (1998 – 1999)

Новый «Ворон» вновь возвращается к фигуре Эрика Дрейвена, при этом фильм нельзя назвать ремейком ленты 1994-го. Обе картины основаны на одноименной серии комиксов Джеймса О’Барра, вышедшей в 1989 году в независимом издательстве Caliber Press. В основу сюжета легла личная трагедия: когда О’Барру было 18 лет, его возлюбленная погибла по вине пьяного водителя. Автор принялся за комикс еще в начале 1980-х, но только к концу десятилетия сумел найти издателя. Серия быстро стала андерграундным хитом (притом что Caliber Press изначально так и не выпустило пятый и финальный выпуск), и уже пару лет спустя О’Барр продал права на экранизацию.

В интервью режиссер Руперт Сандерс, отвечающий за нового «Ворона», постоянно подчеркивает, что его фильм — это именно экранизация оригинального комикса, причем более близкая к первоисточнику, чем версия Пройаса. «Оригинальный графический роман для многих играет большое значение, и сам персонаж, его квест и его потребность в мести за последние 30 лет вдохновили на целую серию фильмов. Наша версия корнями уходит именно к комиксу Джеймса О’Барра, с которым я имел честь познакомиться незадолго до начала съемок», — добавляет постановщик.

Фильм пробыл в производственном аду 15 лет

Жизнь новой версии «Ворона» началась в 2008 году, когда британский режиссер Стивен Норрингтон («Блэйд», «Лига выдающихся джентльменов») заявил, что хочет переосмыслить оригинальный комикс О’Барра. Но за полтора десятилетия над проектом успели поработать Хуан Карлос Фреснадильо («28 недель спустя», «Пожиратели»), Ф. Хавьер Гутьеррес («Три дня», «Звонки») и Корин Харди («Первобытный страх», «Проклятие монахини»); на главную роль претендовали Марк Уолберг, Брэдли Купер, Том Хиддлстон, Люк Эванс, Джек Хьюстон и Джейсон Момоа. В конечном итоге проект попал в руки Руперта Сандерса («Белоснежка и охотник», «Призрак в доспехах»), а роль Эрика Дрейвена получил Билл Скарсгард («Оно»).

Билл Скарсгард

Реакция публики на анонс нового фильма получилась неоднозначной. Для многих «Ворон» — это прежде всего фильм с Брэндоном Ли, и многие, в том числе режиссер оригинала Алекс Пройас, возражали против другой экранизации именно потому, что считали, будто она каким-то образом может опорочить или запятнать память погибшего актера. Пройас и вовсе признался, что пытался «придушить» проект всякий раз, как ему выпадала такая возможность.

Сандерс в курсе подобных опасений. «Смерть Брендона — это ужасная трагедия, и мы держали ее в уме все время, что работали над фильмом, — говорит он. — Брэндон был оригинальным актером, и я думаю, что его имя всегда будет синонимом „Ворона“. Я надеюсь, что он гордится тем, что мы сделали, и тем, как мы вернули эту историю на экраны. Его наследие очень хорошо чувствуется в нашем фильме. В его версии Ворона были настоящие хрупкость и красота, и я думаю, что Билл отлично передал эти качества».

Брендон Ли в фильме «Ворон»

Это история о любви, а не о мести

«Когда человек умирает, ворон уносит его душу в царство мертвых, — проговаривает закадровый голос в трейлере. — Но порой совершается такое зло, что душа не знает покоя, пока все не исправит».

Судя по всему, сюжет фильма Сандерса действительно близко следует ленте Пройаса и оригинальному комиксу. Банда отморозков жестоко убивает рок-музыканта Эрика Дрейвена и его возлюбленную Шелли. Однако душа Эрика застревает между небом и землей, и год спустя он при помощи мистического Ворона возвращается из мертвых, чтобы отомстить за смерть девушки. Ворон наделяет его сверхъестественными способностями. Эрик становится сильнее и быстрее, а любые, даже самые смертельные, раны заживают на нем в мгновение ока.

Билл Скарсгард

Вместе с тем уже в трейлере видны некоторые отличия от версии Пройаса: если тот фильм начинался непосредственно с гибели Эрика и Шелли, то Сандерс явно хочет показать зрителям сцены их счастливой совместной жизни. Убийцы же оказываются как-то связаны с прошлым героини. Если в предыдущей версии героев убили за то, что они отказывались съезжать из квартиры, то в новой Шелли стала свидетельницей того, что не должна была видеть.

Главное же отличие, по словам Сандерса, кроется в том, что его фильм не о мести, а о любви. «Меня в первую очередь заинтересовала возможность снять темную любовную историю о потере, горе, незримой завесе между жизнью и смертью и тем, как ее можно преодолеть, — признается режиссер. — Понимаете, я вырос на песнях Joy Division и The Cure, и этот фильм немного похож на песню The Cure. Он о красоте меланхолии».

Кто работает над фильмом

За 15 лет над новым «Вороном» успело поработать множество режиссеров и сценаристов, но финальную версию картины поставил Руперт Сандерс по сценарию Зака Бейлина и Уилла Шнайдера.

Билл Скарсгард, исполнитель заглавной роли, рассказывает, что в детстве был большим поклонником оригинального фильма, и для него большая честь сыграть Эрика Дрейвена. «Но в первую очередь меня привлекло то, что хотел сделать с этим персонажем Руперт Сандерс, — говорит Скарсгард. — Он собирался полностью переосмыслить сюжет и героя и адаптировать их для современной аудитории. У меня выработалась прочная связь с Эриком, он не похож ни на одного из персонажей, которых я играл прежде. Я чувствовал ответственность за историю и старался оставаться верным духу первоисточника».

Билл Скарсгард и FKA twigs

При этом облик главного героя в новом фильме не похож ни на картину Пройаса, ни на первоисточник. Всё потому, что его корни уходят в прошлое Сандерса. «Его образ напоминает меня в 1990-е, когда мы с друзьями тусовались в Лондоне, но с добавлением некоторых современных влияний вроде Post Malone или Lil Peep. Я надеюсь, что люди, которым сегодня всего девятнадцать, посмотрят на Билла и скажут: „Этот парень — это мы“», — пояснил режиссер.

Роль Шелли, которую в фильме 1994 года сыграла певица и актриса София Шинас, досталась британской певице FKA twigs. Для обеих исполнительниц «Ворон» — первая крупная работа в кинокарьере.

Кроме того, в фильме снимались:

«Ворон» выходит в российский прокат 22 августа.

Автор: Алексей Ионов