Проклятие «Ворона»: как продолжения культового фильма убивали франшизу

А вот от готики в телевизионном «Вороне» не осталось и следа. Почти весь экшен разворачивается при свете дня, и опрятный Ванкувер, где проходили съемки, совсем не похож на утопающий в ливне Детройт. Но хотя бы саундтрек старается соответствовать духу оригинала: за кадром играет модный рок 1990-х вроде Роба Зомби, Days of the New и Bif Naked. В самые драматичные моменты, разумеется, звучит оригинальная музыкальная тема из первого фильма.