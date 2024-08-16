Проклятие «Ворона»: как продолжения культового фильма убивали франшизу

Доберись «Город ангелов» до экранов в изначальном виде, фанаты наверняка признали бы в нем достойного преемника фильма Алекса Пройаса. Однако печально известный продюсер Харви Вайнштейн велел вырезать большую часть диалогов и добавить экшена, не оценив черновую монтажную сборку. В итоге изначальный хронометраж в 160 минут уменьшился почти вдвое, и в прокат вышла 84-минутная версия, множество сцен, включая финал, пересняли. Режиссер и сценарист от получившегося результата отреклись, но их мнение, конечно, никого не интересовало. В прокате «Город ангелов» стартовал неплохо, однако уже через неделю сборы начали стремительно падать, и в конечном счете фильм заработал чуть больше 25 млн долларов. Критики и зрители увидели в нем ленивую кальку культовой ленты и плевок на могилу Брэндона Ли. На этом завершилась кинотеатральная история франшизы, и воскреснет она лишь в 2024-м с выходом новой экранизации. А еще «Город ангелов» стал последним фильмом Тхюи Чанг, звезды «Могучих рейнджеров», которая сыграла здесь убийцу. Спустя 5 лет она погибла в автокатастрофе, и, конечно, ее имя тоже добавили к списку жертв проклятия «Ворона».