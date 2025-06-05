Что смотреть в кино: «Материалистка», «Здравствуй, грусть» и боевик с Омаром Си

Рассказываем о новинках и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут антиромком «Материалистка», экранизация романа Франсуазы Саган «Здравствуй, грусть», трагикомедия «Школа мистера Пингвина», анимация «Кроссы» и аниме «Дандадан: Злой глаз», боевик с Омаром Си «Лига теней», хорроры «Кровавый урожай» и «Хищник. Дожить до рассвета», а также крошечное авторское кино из России — «Евгений Телегин» и «Белый пароход».

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Главные премьеры

Псевдоромком с Дакотой Джонсон, Крисом Эвансом и Педро Паскалем. Люси — брачная агентка, она зарабатывает тем, что помогает подбирать одиноким людям вторую половинку. В то же время сама она разрывается между идеальным партнером (Паскаль) и своим бывшим (Эванс). Режиссер — Селин Сон, снявшая драму «Прошлые жизни», номинированную на «Оскар» в двух категориях, в том числе как лучший фильм. «Материалистка» получила высокие первые оценки. Журналисты хвалят кино за современный взгляд на проблемы любви, взаимоотношений и супружества, а также отмечают, что герои принимают в расчет не только чувства, но и логику со здравым смыслом, делая «Материалистку» точнее и реалистичнее.

Экранизация одноименного дебютного романа Франсуазы Саган и ремейк фильма Отто Премингера 1958 года. С мелодраматичной историей взросления в режиссуре дебютировала канадская писательница Дурга Чю-Бозе. Юная Сесиль и ее овдовевший отец Раймон приезжают на Лазурный Берег, где дочь проводит время с местным парнем, а ее папа — с новой возлюбленной. Однако идиллия нарушается с приездом Анны, давней подруги родителей Сесиль. Главные роли сыграли Хлоя Севиньи, Клас Банг, Лили Макинерни и Наиля Арзун.

Мультфильм про коллекционные кроссовки, которым приходится искать друг друга на шумных и грязных улицах Нью-Йорка. Анимация про говорящую обувь в духе «Истории игрушек» и «Полного расколбаса». Режиссерами выступили Роб Эдвардс (сценарист «Планеты сокровищ») и Кристофер Дженкинс («10 жизней»). В оригинале герои мультфильма говорят голосами Энтони Маки, Хлои Бейли, Мартина Лоуренса и Лоренса Фишбёрна.

Британско-испанская трагикомедия, основанная на реальных событиях. Циничный англичанин приезжает преподавать английский в школу-интернат для мальчиков в Аргентине накануне государственного переворота. Там он заводит дружбу с магелланским пингвином, которого спасает на пляже. Сценарий написал Джефф Поуп (номинант на «Оскар» за «Филомену»), а за режиссуру отвечал Питер Каттанео (номинант на «Оскар» за «Мужской стриптиз»). Главные роли достались Стиву Кугану, Бьёрну Густафссону и Джонатану Прайсу.

Новый фильм мастера жанра Джо Карнахана («Схватка», «День курка»). Лидеры секретной организации наемников влюбились друг в друга и теперь в бегах растят ребенка, скрываясь от бывших коллег. В амплуа эдаких мистера и миссис Смит — Керри Вашингтон и Омар Си, в роли плохого парня у них на хвосте — Марк Стронг. Увы, западная пресса боевик раскритиковала за плохой сценарий, скучных героев и невпечатляющий экшен, а зрители ленту проигнорировали (при бюджете в 40 млн долларов она собрала на данный момент четыре).

Третий хоррор Илая Крэйга, автора «Маленького зла» и культовых «Убойных каникул». В основу слэшера лег роман Адама Чезаре «Клоун в кукурузном поле», а сюжет заставляет вспомнить о «Крике» и «Дне благодарения». Фильм рассказывает про захолустный городок на Среднем Западе, который терроризируют нехорошие люди в костюмах клоуна Френдо — талисмана фабрики кукурузного сиропа «Бейпен».

Художник, писатель, режиссер и участник арт-объединения «Митьки» Виктор Тихомиров («Сокуров», «Чапаев Чапаев») экранизировал свою же книгу «Евгений Телегин», вдохновленную пушкинским романом про другого Евгения. Действие разворачивается в Ленинграде 1980-х. Любитель рок-музыки Евгений Телегин проводит время, слушая The Rolling Stones и посещая квартирники Виктора Цоя. Получив в наследство от дяди домик в деревне, Телегин знакомится с молодым художником и двумя сестрами — очаровательной Ольгой и загадочной Татьяной. Среди артистов — Евгений Ткачук, Юрий Гальцев, Татьяна Колганова, Сергей Мигицко, Юрий Кузнецов и Сергей Паршин.

В якутскую музыкальную школу-интернат приезжает новый директор из Москвы (Александр Кошкидько) — строгий мужчина в костюме и очках-хамелеонах. Услышав, как хор снова поет «Белый пароход» Ларисы Мондрус, он требует убрать советские песни из репертуара, ведь на дворе перестройка. Но руководительница хора Марта Григорьевна (Элла Соколова, непрофессиональная актриса и учительница в музыкальной школе) категорически против: эта песня для нее особенная. Почему — станет ясно позже. Медитативный музыкальный дебют постановщицы Инги Шепелёвой из Республики Саха, который поддержали якутские мэтры Дмитрий Давыдов («Пугало», «Ыт») и Степан Бурнашев («Ыт»). По словам Шепелёвой, в фильме передается «наивное и абсурдное детское ощущение реальности, когда все становится сказкой перед сном».

Специальный кинотеатральный выпуск аниме «Дандадан», в который вошли три премьерные серии второго сезона, краткий обзор первого сезона и эксклюзивное интервью с режиссерами Фугой Ямасиро и Абелем Гонгорой. В прокате аниме можно будет посмотреть в двух версиях — на японском языке с русскими субтитрами и в дубляже от «Студийной банды». Школьники Момо и Конспирун противостоят то инопланетянам, то призракам и отправляются в новое приключение. В квартале горячих источников им предстоит раскрыть тайну друга детства Момо и его семьи, несмотря на подозрительных местных жителей.

Австралийский хоррор про зомби-кенгуру, по словам зрителей и критиков, получился ближе к «Анаконде», а не к «Кокаиновому медведю». Одну из ролей играет Майкл Бин, звезда «Терминатора», «Планеты страха» и незаконченного фильма Алексея Балабанова «Американец».

Перевыпуск

Дебютное полнометражное аниме Горо Хаяовича Миядзаки по мотивам книг американской писательницы Урсулы Ле Гуин о Земноморье. В следующем году приключенческому фэнтези легендарной студии Ghibli исполнится 20 лет. Мир Земноморья охватывает хаос, когда драконы неожиданно появляются на территории людей. Верховный маг Гед и беглый принц Аррен отправляются в путешествие, чтобы восстановить порядок. Тайна, которую предстоит раскрыть героям, затрагивает не только магические законы, но и философские вопросы жизни и смерти, правды и лжи, личной ответственности и судьбы.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

20 июня в кинотеатре «Октябрь» (Москва)

Немой экспериментальный документальный фильм Дзиги Вертова, выпущенный на экраны в 1929 году. Советский режиссер верил, что будущее кинематографа за неигровым кино, считая реальность гораздо увлекательнее любых фантастических выдумок. Картина представляет собой один день из жизни советского города 1920-х годов, изобретательно снятый на улицах Москвы, Киева и Одессы. Человек с киноаппаратом заглядывает на заводы, в трамваи, роддома и зоны отдыха, собирая живые моменты с помощью достижений советской операторской школы (острых ракурсов, комбинированных съемок, ручной камеры и съемки в движении). Покажут восстановленную версию ленты с оригинальной звуковой дорожкой, утвержденной самим Вертовым. Перед показом пройдет презентация книги Кирилла Горячка «Жизнь врасплох. История создания фильма „Человек с киноаппаратом“». В событии примут участие автор и историки кино Наталья Рябчикова и Станислав Дединский.

Подробнее о фильме:

Ретроспектива Клода Шаброля

С 21 по 24 июня в кинотеатре «Пионер» (Москва)

Кинотеатр «Пионер» проводит мини-ретроспективу зачинателя французской новой волны Клода Шаброля. «Женское дело», которое принесло премию Венецианского кинофестиваля Изабель Юппер в 1988-м, рассказывает о подпольных абортах в оккупированном немецкими войсками французском городке. Экранизация романа Гюстава Флобера «Мадам Бовари» подарила Юппер премию Московского кинофестиваля в 1991-м. В центре сюжета психологической драмы «Бетти» по роману Жоржа Сименона — склонная к саморазрушительному поведению женщина. Другой психологический триллер Шаброля, «Церемония», принес Юппер еще один «Кубок Вольпи» и вдохновил Пон Джун-хо на «Паразитов». Показы представят специалисты.

Фестиваль «Окно в корейское кино»

С 19 по 29 июня в в Инженерном корпусе Третьяковской галереи (Москва)

Цикл кинопоказов, организованный компанией «Тиллит Стайл» и Третьяковской галереей в рамках проекта K-movie Club, который дает возможность заглянуть в многоликий мир южнокорейского кинематографа XXI века. Программа включает десять фильмов — из прошлого и настоящего, разных жанров и настроений. Среди них — «Королевский портной», «Ночь бессмертных», «Анархисты», «Ариран», «Камера Клэр» и «Незваные гости».

Фестиваль «Доку-mental»

С 17 по 22 июня в кинотеатре «Иллюзион» и центре «Зотов» (Москва) и на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)

5-й биеннале фильмов о психическом здоровье. В программу вошли вояж-размышление о ментальных расстройствах на борту уникального плавучего стационара («На Адаманте», «Золотой медведь» Берлинале), оскароносная иранская анимация («В тени кипариса»), ирландский док о болезни Альцгеймера («Не забывай помнить»), иммерсивный док о загадочной японской практике «испарения» («Дзёхацу: Исчезнуть без следа»), светлая история о поиске своих среди чужих («Ломая лед») из программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля и жизнеутверждающая лента об аутизме («Маленький ловец привидений»).

Всё еще в прокате

Дерзкое и эксцентричное мокьюментари о 20-летнем парне по имени Гриша, который узнаёт тайну об отце. Тот в 1990-х основал первый российский интернет-стартап, но пропал еще до рождения сына. Гриша встречается с героями архивных видео тех лет и узнает больше об отце. Режиссером фильма выступил дебютант Фёдор Кудрявцев, использующий всю палитру возможностей цифрового визуала — от шортсов, мемов и сторис до VHS-кассет, записи экрана монитора и дипфейк-графики. Главные роли исполнили Александр Яценко, Анна Михалкова, Сергей Аброскин, Даниил Спиваковский, Артём Шевченко. «„Ровесник“ способен и рассмешить, и растрогать. Кудрявцев позволяет взглянуть на сложное полифоническое время без ужаса или щемящей ностальгии», — писал о дебюте Никита Демченко. Премьера ленты состоялась на фестивале «Окно в Европу», где она получила приз за лучший дебют.

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Хоррормейкер Майк Флэнаган («Доктор Сон», «Игра Джералда») вновь экранизирует Стивена Кинга. На этот раз, правда, это не хоррор, а фантастическая драма. Повесть «Жизнь Чака» в обратном порядке рассказывает о трех эпизодах из жизни рядового американца. Заглавную роль сыграл Том Хиддлстон, также в фильме снялись Карен Гиллан, Джейкоб Тремблей, Давид Дастмалчян, Марк Хэмилл, Миа Сара и Чиветель Эджиофор. Картина получила приз зрительских симпатий в Торонто, поэтому в следующем году ее можно смело ожидать среди номинантов на главный «Оскар». По мнению Кинопоиска, «Жизнь Чака» встала в один лист с «Зеленой милей» и «Побегом из Шоушенка», пусть и не на первое место.

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Спин-офф «Джона Уика». Действие разворачивается между третьей и четвертой частями франшизы. Ева Макарро (Ана де Армас) благодаря управляющему отелем «Континенталь» Уинстону Скотту (Иэн Макшейн) попадает в балетную школу «Русска рома» — одной из двенадцати организаций, представители которых занимают места за Высоким столом. Обучившись искусству убивать, Ева отправляется мстить убийце своего отца. Она не боится ни гнева Высокого стола, ни знаменитого киллера по прозвищу Баба-яга (Киану Ривз). Помимо Макшейна и Ривза, к своим ролям вернулись Анжелика Хьюстон и Лэнс Реддик. Новых героев сыграли Гэбриел Бирн и Норман Ридус. Снимать боевик еще в 2022-м начинал Лен Уайзман («Другой мир», «Вспомнить всё»), но в 2024-м все заново переделывал создатель уикианы Чад Стахелски. «По большому счету это безрадостный видеокассетный боевик категории Б с раздутым бюджетом: центральноевропейские локации, техно-саундтрек, едва набросанная кретинская история и много трупов», — пришел к выводу критик Кинопоиска Станислав Зельвенский.

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Культовый киберпанк Кацухиро Отомо, заложивший основы популярности японской анимации на Западе, отразивший через элементы боди-хоррора травму ядерной бомбардировки 1945 года и рассказавший о взрослении. События разворачиваются спустя 31 год после начала Третьей мировой войны в Нео-Токио (так называется восстановленная столица Японии). Город погряз в коррупции, протестах и бандитизме. Однажды Тэцуо, член байкерской банды, сбивает ребенка, сбежавшего из секретной лаборатории. В результате аварии в Тэцуо пробуждаются телепатические навыки, которыми обладал Акира — мальчик, уничтоживший прежний Токио. В любви к «Акире» признавались Тайка Вайтити и Канье Уэст, а отсылки к нему можно найти в десятке голливудских фильмов — от «Матрицы» и «Темного города» до «Острова собак» Уэса Андерсона.

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Автор: Михаил Моркин