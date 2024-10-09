Что смотреть в кино: байопик «Руки Вверх!», игровые «Малышарики» и третья часть «Ужасающего»

Новозеландская приключенческая комедия от создателей комичного триллера «Иди к папочке» — режиссера и продюсера Анта Тимпсона, сценариста Тоби Харварда и актера Элайджи Вуда. Отличница Милдред отправляется на поиски мифической кентерберийской пантеры вместе с непутевым отцом-фокусником, исчезнувшим из ее жизни много лет назад. За доказательство существования животного девочке обещают 50 тыс. долларов, которые ей нужны, чтобы выплатить мамины долги. Лента открыла Международный фестиваль фантастического кино «Фантазия» в Монреале, где впечатлила критиков. Журналисты назвали ее признанием в любви к семейным фильмам 1980-х и похвалили за сухой новозеландский юмор и игру 12-летней Нелл Фишер («Восстание зловещих мертвецов»).