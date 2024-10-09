Что смотреть в кино: байопик «Руки Вверх!», игровые «Малышарики» и третья часть «Ужасающего»

Рассказываем о главных премьерах и спецпоказах, которые можно посмотреть в российских кинотеатрах. На этой неделе выходят музыкальный байопик «Руки Вверх!», семейная комедия «Фантастическое путешествие» с Элайджей Вудом, мелодрама «Сидони в Японии» с Изабель Юппер, триквел «Ужасающего» и анимационно-игровой фильм про Малышариков. В повторном прокате — культовый южнокорейский хоррор «История двух сестер». А любителей классики ждут фестивали архивных фильмов и авторского кино.
Все фильмы из этой подборки выходят в прокат в четверг, 10 октября. Если дата отличается, то она указана рядом с названием тайтла. Мы анонсируем только официальный прокат. Покупайте билеты по ссылке на карточке фильмов или на их страничках.
Главные премьеры
«Руки Вверх!»
Музыкальный байопик культовой поп-группы, действие которого разворачивается в середине 1990-х, начале 2000-х и в наши дни. Фильм делает акцент на Сергее Жукове и том, как из провинциального мальчишки-романтика он превратился в голос целого поколения. Вокалиста играют трое: сам Жуков, его сын Энджел и Влад Прохоров («Между нами лето», «Наводнение»). Режиссером выступил Аскар Узабаев («Теща», «Счастье»), а в работе над сценарием принимал участие лично лидер группы.
Подробнее о фильме:
«Фантастическое путешествие»
Новозеландская приключенческая комедия от создателей комичного триллера «Иди к папочке» — режиссера и продюсера Анта Тимпсона, сценариста Тоби Харварда и актера Элайджи Вуда. Отличница Милдред отправляется на поиски мифической кентерберийской пантеры вместе с непутевым отцом-фокусником, исчезнувшим из ее жизни много лет назад. За доказательство существования животного девочке обещают 50 тыс. долларов, которые ей нужны, чтобы выплатить мамины долги. Лента открыла Международный фестиваль фантастического кино «Фантазия» в Монреале, где впечатлила критиков. Журналисты назвали ее признанием в любви к семейным фильмам 1980-х и похвалили за сухой новозеландский юмор и игру 12-летней Нелл Фишер («Восстание зловещих мертвецов»).
«Ужасающий 3»
Третья часть культовой микробюджетной слэшер-франшизы Дэмиена Леоне про улыбчивого клоуна-маньяка Арта. На этот раз действие сиквела происходит на Рождество, а бюджет вырос с 250 тысяч до 2 миллионов долларов. На Rotten Tomatoes у хоррора внушительный 91%-ный рейтинг. Критики высоко оценили практические спецэффекты, развитие персонажей, актерскую игру и «кинематографичное ультранасилие». Фанаты жанра также смогут порадоваться камео культового актера и мастера спецэффектов Тома Савини.
«Сидони в Японии»
Комедийная мелодрама Элиз Жирар («Бельвиль — Токио») из параллельной программы Венецианского кинофестиваля. Известная французская писательница Сидони Персеваль (Изабель Юппер) отправляется в книжный тур по Японии, где встречается со своим местным издателем (Цуёси Ихара из «Писем с Иводзимы»). Во время путешествия женщину начинает неловко преследовать призрак ее недавно погибшего мужа (Аугуст Диль из «Мастера и Маргариты»). Критики сдержанно хвалят «историю о горе и привидениях» за минималистичный юмор, японские виды и, разумеется, работу Юппер.
Подробнее о фильме
«Ле-Ман '55. Тайная катастрофа»
Документальный фильм о крупнейшей катастрофе в истории автоспорта — аварии на гонке «24 часа Ле-Мана», которая 11 июня 1955 года унесла жизни 83 человек, включая французского гонщика Пьера Левега. Ленту поставил Эммануэль Рейе, у которого в трагедии погибли двое родственников. В фильме документалист пытается найти причины аварии и понять, почему французское правительство не стало никого за нее наказывать. Док состоит их страшных архивных кадров, новостных репортажей и интервью. Среди собеседников — свидетели катастрофы, родственники жертв, эксперты и даже участвовавший в заезде 98-летний автогонщик Нано да Силвой Рамос.
«Час тишины»
Криминальный триллер Брэда Андерсона, автора «Машиниста» и «Транссибирского экспресса». Детектив с нарушением слуха пытается помешать коррумпированным коллегам убрать слабослышащую свидетельницу убийства. Действие разворачивается в заброшенном многоквартирном доме. Главные роли сыграли Юэль Киннаман, Марк Стронг, Мекай Файфер и Сандра Мэй Фрэнк. Не спутайте The Silent Hour с прошлогодним боевиком Джона Ву Silent Night («Немая ярость»), где Киннаман играл немого отца-мстителя.
«Малышарики. День рождения»
Анимационно-игровой приквел спин-оффа «Смешариков». Сюжет разворачивается до событий мультсериала «Малышарики» и рассчитан на зрителей 0+. Родители готовятся ко дню рождения малышки-дочки, пока в их доме устраивают кавардак забавные существа. За анимацию отвечала завсегдатай франшизы Катерина Савчук, а за игровую часть — Оксана Бычкова («Питер FM», «Еще один год»). Родителей сыграли Константин Хабенский и Елизавета Боярская, которые не играли вместе со времен продолжения «Иронии судьбы» и «Адмирала».
«Команда зачистки»
Уборщики мест преступлений неожиданно находят на очередном выезде полный денег портфель, за которым охотятся суровый гангстер, хладнокровные головорезы и коррумпированные правительственные агенты. Обладатель «Золотого глобуса» Джонатан Риз Майерс, лауреатка «Оскара» Мелисса Лео и призер Каннского кинофестиваля Антонио Бандерас в комедийном боевике «под Гая Ричи» от Джона Кейеса, мастера VOD-релизов с рейтингом в 4.1 балла. Критикам не понравились экшен, шутки и отсутствие саспенса.
«Битва пап»
Упрямые отцы жениха и невесты — военный на пенсии (Максим Лагашкин) и владелец крупного бизнеса (Александр Златопольский) — превращают свадьбу влюбленных детей в бесконечную череду кринжовых ситуаций. В комедии положений также снялись Ирина Пегова, Людмила Артемьева, Михаил Тарабукин и Роман Мадянов, скончавшийся 25 сентября.
Повторный прокат
«История двух сестер»
Девочка-подросток возвращается домой к сестре, пассивному отцу и нервной мачехе после продолжительного пребывания в психиатрической лечебнице. Однако в семейном поместье начинают происходить очень странные дела. Эталонный хоррор Ким Джи-уна («Я видел дьявола», «Возвращение героя») по мотивам популярной южнокорейского фольклорного произведения времен династии Чосон «Сказка о Розе и Лотосе». В начале нулевых непредсказуемый фильм ужасов из Южной Кореи стал хитом жанровых фестивалей по всему миру и приобрел популярность в США, где обзавелся ремейком с Эмили Браунинг «Незваные».
Подробнее о фильме
Спецпоказы, ретроспективы и фестивали
«Поворот»
12 октября в 11:00 в кинотеатре «Иллюзион» (Москва)
В рамках продолжающегося IV Московского международного фестиваля архивных фильмов зрителям покажут второй совместный полный метр Вадима Абдрашитова и Александра Миндадзе — психологическую драму «Поворот». Молодой ученый Виктор Веденеев (Олег Янковский) сбивает насмерть старушку, что ставит под угрозу его свободу и будущее. Разрываясь между чувством вины и убежденностью в невиновности, он смиряется с возможным наказанием. Показ представит киновед Сергей Лаврентьев, программный директор IV ММФАФ.
«Ежик в тумане» / «Сказка сказок»
15 октября 20:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)
Третий фестиваль авторского кино «КАРО.Арт» пройдет с 15 по 20 октября 2024 года в Москве. Смотр откроет сдвоенный сеанс, состоящий из двух классических мультфильмов Юрия Норштейна и студии «Союзмультфильм» — десятиминутного «Ежика в тумане» (1975) и получасовой «Сказки сказок» (1979). После показа — разговор с Норштейном, писателем Евгением Жариновым и киноведом и историком кино Наумом Клейманом.
Подробнее о Юрие Норштейне
«Надо снимать фильмы о любви»
12 октября 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)
Шестой за два года полнометражный фильм писателя, драматурга, актера, математика и главного российского инди-режиссера Романа Михайлова — мокьюментари об изнанке съемочного процесса. По сюжету группа российских актеров (Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Мария Мацель и Илларион Маров играют самих себя) приезжает в Варанаси снимать седьмой фильм Романа Михайлова «Жар-птица». После показа состоится встреча и обсуждение ленты со съемочной группой.
Подробнее о фильме и Романе Михайлове:
Всё еще в прокате
«Другой человек»
Смесь черной комедии и психологической драмы, которую критики сравнили с работами Вуди Аллена, Чарли Кауфмана и Дэвида Кроненберга. Начинающий нью-йоркский актер Эдвард (Себастиан Стэн, получивший на Берлинале за эту роль «Серебряного медведя»), страдающий от нейрофиброматоза, начинает новую жизнь после удачного экспериментального лечения. Вскоре он узнает, что его соседка-драматург ставит пьесу о его прошлой жизни с актером Освальдом (Адам Пирсон из «Побудь в моей шкуре»), который также болен нейрофиброматозом, но нисколько не стесняется своего лица.
Подробнее о фильме
«Особенности национальной больницы»
Молодой немец Вернер Мюллер соглашается поработать волонтером в неврологическом отделении обычной петербургской больницы, чтобы получить медсправку для работы в школе. В течение одного дня иностранец познает загадочную русскую душу. Комедия по сценарию Александра Рогожкина, автора «Особенностей национальной охоты».
Подробнее о фильме
«Субстанция»
Феминистский боди-хоррор француженки Корали Фаржа («Выжившая»), получивший приз за сценарий на Каннском кинофестивале в 2024 году. Стареющая актриса Элизабет Спаркл (Деми Мур) теряет работу ведущей фитнес-телепрограммы из-за гнусного босса (Деннис Куэйд). После этого женщина вкалывает себе загадочный препарат «Субстанция», который позволяет ей каждую вторую неделю превращаться в пышущую здоровьем молодую красавицу (Маргарет Куолли). Главное условие — другую неделю она обязана проводить в собственном теле.
Подробнее о фильме
Купить билеты заранее
«Анора»
Молодая стриптизерша c узбекскими корнями с Брайтон-Бич выходит замуж за сына русского олигарха, с которым только что познакомилась. Узнав об этом, родители парня в спешке вылетают из Москвы в Нью-Йорк, чтобы аннулировать брак. А еще отправляют к молодоженам домой своего давнего знакомого Тороса с помощниками Гарником и Игорем. Триумфатор Каннского фестиваля от американского инди-режиссера Шона Бэйкера («Мандарин», «Проект „Флорида“», «Красная ракета»), который описывают как «„Рискованный бизнес“, переснятый братьями Сэфди». Главные роли в драмеди сыграли Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Ждем создателей среди номинантов на «Оскар».
Подробнее о фильме:
Автор: Михаил Моркин