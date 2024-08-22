Что смотреть дома: «Головоломка 2», «Шулама» и матч «Зенит» — «Спартак»

Драма о казахстанских рэперах и аниме о лучшей девочке-волшебнице. Возвращение «Города бога», сиквел «Головоломки», ремейк «Наемного убийцы» Джона Ву, финал The Ultimate Fighter и дерби двух столиц. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Казахстанская музыкальная драма о друзьях-рэперах
Где вышло: Кинопоиск
Группа SHULAMAH — это трио друзей: Гани (Демеу Атымтаев), Сапар (Досан Кеншимбаев) и Дархан (Алмаз Мержакыпов). Они мечтают прославиться и зарабатывать рэпом, но раскрутка даже в родном городе идет туго, вдобавок у каждого много бытовых проблем. Когда остальные уже готовы все бросить, Сапар уговаривает товарищей поехать в Алматы на музыкальный кастинг, где их снова ждут неудача и знакомство с предприимчивым продюсером Сулой (Данияр Алшинов из «Голиафа» и «Районов»).
Энергичная музыкальная драма Игоря Цая («Цуцванг») и Айторе Жолдаскали (веб-сериал «Шекер»), где в эпизодических ролях снялись популярные казахстанские рэперы Shiza (Асхат Жолшиев), HiRoSima (Бекболат Хайдаров) и V $ X V PRiNCE (Асхат Рысбеков).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Читайте также
- Краткая история казахстанского кино, часть 2. Между «Рэкетиром» и тру‑краймом «5:32», от тоя до «Дос‑Мукасан»
Британский ромком с Софи Куксон и Люсьеном Лависконтом
Где вышло: Кинопоиск
1 января 1990 года с разницей в пару минут родились мальчик Куинн и девочка Минни. Причем первый невольно украл у второй имя (и сопутствующую удачу). Годы спустя Минни (Куксон из франшизы Kingsman), у которой все валится из рук, случайно сталкивается с успешным и привлекательным Куинном (Лависконт из «Эмили в Париже»). Несмотря на недоразумения, между ними разгораются чувства.
Экранизация популярной романтики Софи Казенс, за которую взялся режиссер «Оторвы» и выдающийся монтажер Ник Мур («Реальная любовь», «Доброе утро», «Мисс Переполох»).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Сотрудница полиции хочет исправить трагическую ошибку
Где вышло: Амедиатека
Мии Коулман (Винесса Антуан) скоро исполнится 40, и судьба подкидывает ей тотальный кризис. На работе в полиции она регулярно сталкивается с несправедливостью и невозможностью что-то изменить, в личной жизни переживает расставание с возлюбленным, чей сын стал для нее родным. Погруженная в собственные переживания Мия выезжает на, казалось бы, дежурную семейную ссору, которая вскоре обернется жестоким убийством. Но при помощи организации «План Б» полицейская намерена изменить прошлое.
Остросюжетный альманах CBS о людях, которые хотели бы изменить судьбу. Это ремейк одноименного французского шоу, из которого в американский «План Б» перекочевали Венсан Леклер и Сара Бут, сыгравшие поссорившихся супругов.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.
Яна Кошкина, Екатерина Шкуро и Екатерина Иванчикова в ситкоме о бизнесе в Питере
Где вышло: Кинопоиск — с 22 августа
Давние подруги Вика (Кошкина), Соня (Иванчикова) и Карина (Шкуро) сталкиваются с проблемами на работе и в личной жизни, а потому решают уехать из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы развеяться. В городе на Неве они понимают, что не хотят обратно, и покупают помещение, где намерены открыть бар «МоскваЧики». Правда, его владелец (DAVA), вредный сосед сверху (Марк Богатырёв) и местный чиновник (Михаил Тарабукин) будут всячески мешать их новому прожекту.
Легкомысленная комедия Анарио Мамедова («Мальдивы подождут», «Анна-детективъ») по сценарию Михаила Погосова (криминальная франшиза «Джокер») и Елены Вахрушевой (третий сезон «Естественного отбора»).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Продолжения саги о жизни корейских эмигрантов на фоне XX века
Где вышло: AppleTV+ — с 23 августа
В 1945 году Сон-джэ (Ким Мин-ха) переехала с семьей из Кореи в Японию, оккупировавшую их родину. Так они надеялись переждать Вторую мировую войну. Годы спустя она знакомится с человеком (Дзюн Кунимура), чье прошлое ее ужасает. Параллельно в 1985-м Соломон Пэк (Чин Ха), внук Сон-джэ и выпускник Йеля, намеревается отомстить предпринимателю Абэ (Ёсио Маки), которого винит в крахе карьеры.
«Дорога в тысячу ли» — экранизация одноименного бестселлера, где описывается череда кризисов и потрясений, через которую проходит семья Сон-джэ: оккупация, война, мощный экономический кризис 1990-х. Проект курирует Су Хью, работавшая над «Убийством», «Под куполом», «Шепотом» и «Видеть».
Подробнее о сериале
Авторемейк-долгострой Джона Ву с Натали Эммануэль и Омаром Си
Где вышло: Peacock — с 23 августа
Киллерша Зи (Эммануэль) по прозвищу Королева Мертвых во время очередного задания в парижском баре отказывается убивать цель — незрячую женщину. Это портит отношения девушки с куратором Финном (Сэм Уортингтон), и на Зи начинают охоту и другие убийцы, и офицер полиции Сей (Си), которому предстоит стать ее союзником.
Ремейк культового «Наемного убийцы» с Чоу Юнь-Фатом и Дэнни Ли в Голливуде пытались снять с 1992 года. Сначала над сценарием работал Уолтер Хилл («Чужой»), а в главных ролях планировались Ричард Гир и Дензел Вашингтон. Спустя 30 лет мастер боевика Джон Ву, числившийся как то режиссер, то продюсер, все-таки закрыл гештальт.
Читайте также
Продолжение культового бразильского фильма — номинанта на «Оскар»
Где вышло: HBO — с 25 августа
Начало 2000-х, Рио-де-Жанейро. Ставший фотографом Бускапе (Алешандре Родригис) продолжает наблюдать через объектив, как в его районе банды убивают друг друга, а страдает в первую очередь молодежь. С годами вопрос самовоспроизводящегося насилия беспокоит его уже меньше, чем в юности, а вот 15-летнюю дочь — наоборот. Она уверена, что отец-фотограф просто эксплуатирует чужую боль.
Неожиданное продолжение этапного для нулевых фильма об одной бразильской фавеле, основанного на романе Паолу Линса. Режиссером мини-сериала выступил Али Муритиба («Ржавчина», «Любовь бессмертна»), а среди сценаристов есть лауреат Канн Сержиу Мачаду, снявший «Нижний город» с Вагнером Моурой и Алиси Брагой.
Легендарная девочка-волшебница в последний (?) раз спасает Землю
Где вышло: Netflix — с 22 августа
Усаги Цукино продолжает сражаться со злом в образе Сейлор Мун, но теперь угроза небывалого масштаба: злодейка Сейлор Галаксия хочет захватить весь Млечный Путь. Так что на помощь Сейлор-воинам придут хранительницы планеты — старлайты, живущие лучшую жизнь в образе популярных айдолов.
Дилогия «Космос» адаптирует финальную арку манги Наоко Такэути, так что здесь ожидаются и сражения галактического масштаба, и даже свадьба! Студии Toei Animation («Ван-Пис», «Коронный бросок») и Deen («Бродяга Кэнсин», «Двойное самоубийство по ракуго») постарались закончить франшизу красиво.
Пройдите тест
Семейка Аддамс сняла хоррор о монстре и добыче ресурсов
Где вышло: Shudder — с 23 августа
Где-то в Сербии американская фирма под руководством Эмили (Тоби Позер) занимается фрекингом — гидравлическим разрывом пласта для добычи нефти или газа. Неожиданно они обнаруживают закопанного заживо человека, в котором, как вскоре выяснится, поселился жуткий паразит. И ему нужен новый носитель.
Оригинальная инди-версия «Нечто» от творческого семейства: супруги Джон Адамс и Тоби Поузер, а также их дочери Лулу и Зельда. Практически только собственными силами и с возрастающим бюджетом они снимают нестандартные хорроры вроде ставшего сенсацией в начале 2020-х «Хэллбендера».
Тревожное продолжение хита Pixar
Где вышло: Prime Video, iTines — с 20 августа
У Райли начинается подростковый возраст, а в командном центре ее мозга — реновация. Пока девочку захлестывают переживания по поводу внешности, подруг, увлечения хоккеем, Радость и другие эмоции знакомятся с новыми коллегами — Тревожностью, Завистью, Стыдом и Хандрой. Те решают взять управление девичьими переживаниями в свои руки, и Райли начинает все больше загоняться.
Самый кассовый мультфильм года и (почти) в истории — осталось обогнать компьютерного «Короля Льва». Студия Pixar под руководством Disney крепко встала на рельсы сиквелов (впереди «Суперсемейка 3» и не только), и пока эта стратегия крайне успешна.
Подробнее о фильме
- «Головоломка 2»: те же и тревожное расстройство
- Подкаст • «Головоломка 2». Какие эмоции вызывает сиквел великого мультфильма Pixar
Что еще смотреть на Кинопоиске
Эпичный (полу)финал экшен-хита со злодейским Биллом Скарсгардом
Младший Скарсгард успешно закрепляется в качестве если не киношного злодея, то антигероя точно. Вслед за Пеннивайзом в дилогии «Оно» артист сыграл драчливого протагониста в «Пацане против всех» и эксцентричного садиста Маркиза в боевике имени Киану Ривза. На этой неделе он снова возьмется за оружие в ремейке культового «Ворона», на съемках которого 30 лет назад умер Брэндон Ли, а съемки пятого «Джона Уика», кажется, не за горами.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме
- «Джон Уик 4»: старое недоброе ультранасилие — теперь уже в четвертой степени
- Человек в вечном трауре: как создавались костюмы Джона Уика
- Видео • Почему «Джон Уик» — великая экшен-франшиза
Не стало Алена Делона
На 89-м году жизни скончался легендарный артист, любовь к которому объединяла не одно поколение любителей кино. В сети вспоминают его знаковые роли — от «Самурая» и «Зорро» до Цезаря в «Астериксе на Олимпийских играх», а еще, конечно, нельзя обойти семейную сагу Лукино Висконти, отмеченную критиками в Венеции. Сицилийская семья в поисках лучшей жизни едет в Милан, где Рокко (Делон) ждут испытания боксом, армией и любовью (к Наде в исполнении Анни Жирардо).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Читайте также
- Ален Делон: самая неудобная звезда французского кино
- Полвека меланхолии: Станислав Зельвенский прощается с Аленом Делоном
Французское драмеди с Кристой Тере и Софи Марсо
Подзабытая жемчужина нулевых, снятая Лизой Азуэлос («Одна встреча», «Комната чудес»). Лола (Тере), которую за легкий характер прозвали ЛОЛ, оказывается в круговороте подростковых проблем. После очередных каникул бойфренд Маэль (Жереми Капон) сообщает ей об измене, а мать Энн (Марсо) настолько занята собственной личной жизнью, что не находит времени поддержать дочь.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Эми Адамс — 50 лет
На этой неделе отпраздновала круглую дату талантливая актриса, шестикратная номинантка на «Оскар». Одна из ее номинаций — за роль Пегги в «Мастере» Пола Томаса Андерсона, супруги религиозного гуру Ланкастера Додда (Филип Сеймур Хоффман), чьи речи увлекают бывшего матроса Фредди (Хоакин Феникс), потерявшегося в послевоенной Америке. Однако выдающийся перформанс, увы, остался в тени Энн Хэтэуэй из «Отверженных».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Читайте и смотрите также
- Видео • В главной роли: Эми Адамс
- Пол Томас Андерсон: почему это американский режиссер № 1. Объясняет Станислав Зельвенский
Трогательная медицинская дорама
Как известно, настоящие герои не носят плащей, и опытный хирург Бу Ён-чжу (Хан Сок-кю) — один из тех, кто долгие годы олицетворял цвет профессии. После летального исхода на операционном столе он покидает Сеул и устраивается на работу в небольшую клинику провинции Канвондо, где работает под именем Ким Са-бу. Там доктор Романтик врачует не только тела, но и души, в частности молодых хирургов, обуреваемых амбициями.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Спорт
Европейский футбол недели: возвращение чемпионского «Байера»
Старт Бундеслиги и матчи второго тура в Испании и Италии
Действующий чемпион Бундеслиги — «Байер». Команда из Леверкузена выдала под руководством Хаби Алонсо сумасшедший сезон 2023–2024 и сумела снять проклятие Neverkusen. 23 августа в 21:25 по Москве все начнется заново, и «Байеру» предстоит непростая задача — каждый матч играть против соперников, настроившихся показать лучший футбол против чемпиона.
Слухи о трансфере Нико Уильямся в «Барсу» не затихают до сих пор, однако прямо сейчас воспитанник «Атлетика» — игрок родного клуба. 24 августа в 19:55 по Москве он выйдет на поле стадиона имени Луиса Компаниса, чтобы сыграть против Ламина Ямаля, с которым чуть больше месяца назад выиграл для Испании золото чемпионата Европы.
Самый популярный футболист в мире Килиан Мбаппе не забил в первом туре чемпионата Испании. Но уже в воскресенье его первый гол за «Реал» в Ла Лиге может состояться. Последний раз сыграть с «галактикос» вничью «Вальядолиду» удалось в 2019 году.
Единоборства недели: UFC Fight Night
Финал шоу The Ultimate Fighter, экзамен для Каннонира и возвращение Борщёва
В главном бою турнира встретятся средневесы Джаред Каннонир и Кайо Борральо. В 2022-м бразилец Борральо попал в промоушен благодаря выступлению на «Претендентской серии Дэны Уайта» и с тех пор одержал победу в каждом из шести боев. На стороне Джареда Каннонира опыт — у него 17 боев в UFC и 10 побед. Также на турнире состоится финал шоу The Ultimate Fighter. Средневесы Райан Лодер и Роберт Валентин выяснят, кому достанется контракт с UFC. В предварительном карде в октагон вернется россиянин Вячеслав Борщёв.
Российский футбол недели: «Зенит» — «Спартак»
Дерби двух столиц
На старте сезона «Зенит» не проигрывает и забивает больше всех. В субботу в матче пятого тура петербуржцы принимают «Спартак». В дерби столиц сине-бело-голубым не сможет помочь главный бомбардир команды: в предыдущей игре форвард Максим Глушенков получил травму руки. С десятью очками москвичи на пятом месте в таблице, с новым тренером Деяном Станковичем они набрали хороший ход. Одна из лучших вывесок в российском футболе и главный матч тура.
«Кинопоиск | Спорт» в Telegram
Главное из мира спорта в одном месте
Автор: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко
Фото: Hesham Elsherif / Anadolu via Getty Images, Pedro Vilela / Zuffa LLC via Getty Images, ФК «Зенит» / ТАСС