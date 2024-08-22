Что смотреть дома: «Головоломка 2», «Шулама» и матч «Зенит» — «Спартак»

Группа SHULAMAH — это трио друзей: Гани (Демеу Атымтаев), Сапар (Досан Кеншимбаев) и Дархан (Алмаз Мержакыпов). Они мечтают прославиться и зарабатывать рэпом, но раскрутка даже в родном городе идет туго, вдобавок у каждого много бытовых проблем. Когда остальные уже готовы все бросить, Сапар уговаривает товарищей поехать в Алматы на музыкальный кастинг, где их снова ждут неудача и знакомство с предприимчивым продюсером Сулой (Данияр Алшинов из «Голиафа» и «Районов»).

Энергичная музыкальная драма Игоря Цая («Цуцванг») и Айторе Жолдаскали (веб-сериал «Шекер»), где в эпизодических ролях снялись популярные казахстанские рэперы Shiza (Асхат Жолшиев), HiRoSima (Бекболат Хайдаров) и V $ X V PRiNCE (Асхат Рысбеков).

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