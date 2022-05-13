Кто вы в «Сейлор Мун»? Важнейший тест по аниме

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ТестКто вы в «Сейлор Мун»? Важнейший тест по аниме

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Мы в Кинопоиске очень любим аниме, ведь это целый мир. Он включает и простые и милые сериалы про первую любовь, и сюрреалистические шедевры Сатоси Кона, и вдохновленные вестернами и музыкой произведения Синъитиро Ватанабэ. Поэтому мы решили открыть целый спецпроект, посвященный этому жанру. В его рамках Кинопоиск будет рассказывать о самых важных режиссерах и студиях и рекомендовать, что нужно посмотреть прямо сейчас.

Спецпроект про аниме

В честь запуска мы сделали этот тест, посвященный воинам в матросках из сериала «Красавица-воин Сейлор Мун». Редакция Кинопоиска уже выяснила, кто среди нас Сейлор Венера, а кто — Уран. Теперь ваша очередь!

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В главных ролях:Мишель Йео, Джейми Ли Кёртис, Ке Хюи Куан
Режиссер:Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт
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