Кто вы в «Сейлор Мун»? Важнейший тест по аниме

Мы в Кинопоиске очень любим аниме, ведь это целый мир. Он включает и простые и милые сериалы про первую любовь, и сюрреалистические шедевры Сатоси Кона, и вдохновленные вестернами и музыкой произведения Синъитиро Ватанабэ. Поэтому мы решили открыть целый спецпроект, посвященный этому жанру. В его рамках Кинопоиск будет рассказывать о самых важных режиссерах и студиях и рекомендовать, что нужно посмотреть прямо сейчас.

В честь запуска мы сделали этот тест, посвященный воинам в матросках из сериала «Красавица-воин Сейлор Мун». Редакция Кинопоиска уже выяснила, кто среди нас Сейлор Венера, а кто — Уран. Теперь ваша очередь!