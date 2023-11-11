Пол Томас Андерсон: почему это американский режиссер № 1. Объясняет Станислав Зельвенский

Еще меньше иллюзий в комедийном неонуаре «Врожденный порок», первой и пока последней экранизации Томаса Пинчона (в «Мастере» Андерсона при этом есть явные следы романа «V.»). В 1970 году частный сыщик по прозвищу Док (Хоакин Феникс) разыскивает свою экс-возлюбленную, к которой он по-прежнему неровно дышит, и ее нового любовника-миллионера. Здесь 1970-е — фронтир, на котором уходящая контркультура 1960-х в лице вечно обкуренного хиппи Дока сталкивается с реальностью маячащих впереди 1980-х — капитализмом и силовиками. Последних возглавляет очень смешной суперполицейский Джош Бролин; на его долю пришлась, в частности, серия фаллических шуток, к которым Андерсон склонен (до такой степени, что дал занудному герою «Призрачной нити» фамилию Вудкок). Но и полиция — всего лишь фрагмент глобального заговора, туманной схемы, куда входят уходящие от налогов дантисты, селфхелп-семинары, корпорация «Золотой клык» и прочая чертовщина. И хотя в амбивалентном финале Доку чудится ренессанс его романа, он так же обречен, как и прекрасная эпоха.