От Коннери до Крэйга: как менялся имидж Джеймса Бонда

Автор: Катерина Крупнова



Фото: Michael Ochs Archives / Getty Images, Express / Express / Getty Images, Archive PL / «Легион-медиа», Original Negative / «Легион-медиа», Supplied By Capital Pictures / «Легион-медиа», Chris Ware /Keystone Features / Getty Images, CAP / MFS United Artists / «Легион-медиа», Silver Screen Collection / Getty Images, Larry Ellis Collection / Getty Images, Collection Christophel / RnB / «Легион-медиа», Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images, Michael Putland / Getty Images, Hulton Archive / Getty Image, Keith Hamshere / Getty Images, George Rose / Getty Images, AA Film Archive / «Легион-медиа», © UNITED ARTISTS Courtesy APL Archive / «Легион-медиа», M.G.M. / BALLARD, KAREN / Album / «Легион-медиа», COLUMBIA PICTURES / Album / «Легион-медиа», CAP / KFS / «Легион-медиа», Niklas Halle’n — WPA Pool / Getty Images, Image Supplied By Capital Picture / «Легион-медиа», Frazer Harrison / Getty Images, Karwai Tang / WireImage / Getty Images