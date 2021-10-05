От Коннери до Крэйга: как менялся имидж Джеймса Бонда

Книжный Бонд

Ян Флеминг, журналист, служивший в годы Второй мировой войны в управлении военно-морской разведки Великобритании, признавался, что Бонд — собирательный образ тайного агента: он содержит в себе черты многих, с кем писатель сталкивался на службе. Тяга агента 007 к азартным играм, разборчивость в алкоголе и неразборчивость в любви и вовсе перешли к нему от своего создателя, известного гедониста и бонвивана.

Простецкое имя герой получил по контрасту со своими экстраординарными приключениями. Джеймсом Бондом звали автора книги по орнитологии, которой Флеминг увлекался с детства, и это «короткое, неромантичное, англосаксонское и мужественное имя» подошло как нельзя лучше. А знаменитые позывные агента 007, по одной из легенд, были позаимствованы у английского шпиона Джона Ди. Свои секретные донесения королеве Елизавете I он подписывал глифом, изображающим два кружка, которые напоминали два глаза, и угловую скобку, похожую на цифру семь. Глиф обозначал, что донесения предназначались исключительно для глаз монарха.