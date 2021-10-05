От Коннери до Крэйга: как менялся имидж Джеймса Бонда

Почему он отказался от шляпы? Когда надел смокинг? Куда делся «Ролекс» и всегда ли Бонд пил водку с мартини? О составляющих фирменного стиля агента 007 и его эволюции рассказывает историк кинокостюма Катерина Крупнова в связи с выходом юбилейной, 25-й картины бондианы «Не время умирать», которая стала для Дэниэла Крэйга последней.
Книжный Бонд
Ян Флеминг, журналист, служивший в годы Второй мировой войны в управлении военно-морской разведки Великобритании, признавался, что Бонд — собирательный образ тайного агента: он содержит в себе черты многих, с кем писатель сталкивался на службе. Тяга агента 007 к азартным играм, разборчивость в алкоголе и неразборчивость в любви и вовсе перешли к нему от своего создателя, известного гедониста и бонвивана.
Простецкое имя герой получил по контрасту со своими экстраординарными приключениями. Джеймсом Бондом звали автора книги по орнитологии, которой Флеминг увлекался с детства, и это «короткое, неромантичное, англосаксонское и мужественное имя» подошло как нельзя лучше. А знаменитые позывные агента 007, по одной из легенд, были позаимствованы у английского шпиона Джона Ди. Свои секретные донесения королеве Елизавете I он подписывал глифом, изображающим два кружка, которые напоминали два глаза, и угловую скобку, похожую на цифру семь. Глиф обозначал, что донесения предназначались исключительно для глаз монарха.
В романах о Бонде говорится о его внешнем сходстве с Хоги Кармайклом, известным американским композитором-песенником и киноактером 1930 — 40-х. Хотя самому книжному Джеймсу это сравнение не казалось убедительным.
Флеминг описывает своего героя как худого мужчину с голубыми глазами, темными волосами и шрамом от правой щеки до левого плеча. Имеются даже точные параметры: рост — 183 сантиметра, вес — 76 килограммов; это мужчина около 40 лет «приятной, но довольно суровой внешности». Флеминг развенчивает стереотипное представление о шпионе: его Бонд не прячется под плащом, шляпой и темными очками, а красуется в сидящих с иголочки смокингах и костюмах.
Кто повлиял на кино-Бонда
В 1961 году продюсеры Гарри Зальцман и Альберт Р. Брокколи основали совместную кинокомпанию EON Productions, которая до сих пор выпускает фильмы о Бонде, и начали работать над экранизацией «Доктора Ноу». Масштаб кастинга на роль Джеймса Бонда был сопоставим с поисками исполнительницы Скарлетт О’Хары. Продюсерам хотелось найти харизматичного красавца с хорошей физподготовкой, убедительного как в любовных, так и в экшен-сценах. Кандидатов на роль искали даже через объявление в газете. В какой-то момент роль предложили голливудской кинозвезде Кэри Гранту, блеснувшему в шпионском триллере Хичкока «На север через северо-запад» 1959 года, который во многом предопределил стилистику бондианы. Однако 58-летний Грант был уже достаточно зрел, чтобы ввязываться в многосерийную франшизу. Так что первому кино-Бонду от Гранта достался лишь серый костюм его героя Роджера Торнхилла.
Шон Коннери
Канонический Бонд
(1962—1971)
Шон Коннери
Канонический Бонд
(1962—1971)
Несмотря на то, что многие фанаты сэра Шона Коннери превозносят его Бонда за аристократизм, сам актер — выходец из низов. Сын рабочего и прачки, в начале своей кинокарьеры он не отличался особой утонченностью. К моменту кастинга на роль Джеймса Бонда за плечами 28-летнего Коннери, который даже не окончил среднюю школу, были служба в Королевском военно-морском флоте Великобритании (вспомним, что сам Бонд был коммандером британского ВМФ), третье место в конкурсе культуристов «Мистер Вселенная» и ворох проходных ролей в театре и кино.
Сноб Ян Флеминг поначалу забраковал кандидатуру обаятельного бодибилдера, назвав Коннери «каскадером-переростком» и усомнившись, что шотландец-пролетарий сможет убедительно перевоплотиться в английского джентльмена. Писатель немного смягчился после личной встречи с актером за обедом, которую устроили Зальцман и Брокколи. Харизматичный Коннери, как вспоминал потом Флеминг, буквально излучал животный магнетизм и двигался с пластикой дикого кота. Окончательно со своим скепсисом писатель расстался только после триумфальной премьеры «Доктора Ноу», причем он настолько проникся Коннери, что дал своему герою шотландское происхождение.
Режиссеру первых фильмов бондианы Теренсу Янгу нужно было превратить молодого шотландца в элегантного английского джентльмена. Сначала он отвел Коннери к своему парикмахеру, а затем и к портному — Энтони Синклеру. Среди его постоянных клиентов было много военных офицеров, поэтому костюмы Синклера отличались атлетическим силуэтом. Их фирменный крой получил название conduit cut в честь Conduit Street (Кондуит-стрит) — улицы, на которой находилось ателье Синклера.
Сидящие точно по фигуре, но в то же время достаточно просторные, чтобы скрыть силуэт кобуры пистолета, эти костюмы идеально подошли герою Коннери. Рубашки по меркам актера отшивали в знаменитом Turnbull & Asser. Этот бренд с более чем 135-летней историей до сих пор поставляет идеальные сорочки для исполнителей роли агента 007.
В синклеровских костюмах в преимущественно синей и серой цветовой гамме Коннери явил миру идеального Джеймса Бонда. Характерные детали его стиля — брюки с высокой посадкой, однобортный пиджак и платок-паше в нагрудном кармане, сложенный президентским способом. Он обаятелен и остроумен, спортивен и силен, сражает женщин наповал. Хотя с позиции сегодняшнего дня агент 007 обращается с дамами зачастую по-хамски, иногда буквально используя их как расходный материал.
Первое появление Бонда в «Докторе Ноу» за игральным столом казино — в классическом смокинге с воротником-шалькой глубокого оттенка «полуночно-синий», в бабочке и в белой сорочке с плиссированной манишкой — мгновенно попало в историю киномоды. Подкрепило это и фирменное представление героя: «Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд».
Но и в обычных рубашках с коротким рукавом и поло Бонд Шона Коннери смотрелся не менее стильно и элегантно.
В «Докторе Ноу» герой Коннери обзавелся пистолетом Walther PPK, ставшим неотъемлемым атрибутом образа Бонда, и впервые надел часы Rolex Submariner. Ян Флеминг был поклонником марки, сам носил модель Rolex Explorer Reference 1016 и, естественно, сделал своего героя адептом любимого бренда. Это положило начало коллаборации франшизы со знаменитым часовым брендом, которая продолжилась вплоть до эры Пирса Броснана, переключившегося на продукцию Omega. Разные источники утверждают, что часы, сыгравшие в фильме, принадлежали либо самому Коннери, который был фанатом Rolex и собирал коллекцию, либо продюсеру Альберту Брокколи.
Однако если «ролексы» в фильмах с Коннери, как правило, показывают исключительно время, то часы Breitling Top Time в «Шаровой молнии» умелец Q снабдил функцией счетчика Гейгера.
Коннери начинал играть Бонда в шляпе, но 1960-е — время, когда мужчины стали отказываться от головных уборов. Поносив федоры-трилби из войлока и соломы (вероятнее всего, предоставленные Lock & Co. Hatters), начиная с «Живешь только дважды» Бонд забрасывает этот предмет гардероба на дальнюю полку шкафа.
В «Голдфингере» был задан золотой стандарт франшизы: заглавная песня на титрах, автомобиль Aston Martin, который наравне с коктейлем (водка и мартини — взболтать, но не смешивать) будет сопровождать агента 007 и в горе, и в радости. Здесь Коннери предстает в двух канонических образах — белом смокинге с красной гвоздикой (мужским цветком, символизирующим военную отвагу), который он надевает под акваланг, и безупречной тройке в серо-белую клетку плетения Глен, признанной журналом Esquire вторым по значимости костюмом в истории кино (пальму первенства он уступил как раз серому костюму несостоявшегося Бонда Кэри Гранта).
После «Живешь только дважды» Коннери решил уйти из бондианы, так как не хотел ассоциироваться исключительно с образом супершпиона. Однако после неудачной попытки заменить его на Джорджа Лэзенби в «На секретной службе Ее Величества» продюсеры уговорили актера вернуться хотя бы на один фильм. Им стали «Бриллианты навсегда» (1971). Перед внушительным гонораром в 6,7 млн долларов без учета инфляции и щедрым подарком от спонсора, корпорации по добыче и производству алмазов De Beers, Коннери просто не смог устоять.
Стиль Бонда в «Бриллиантах навсегда», где он лихо разъезжает на красном Ford Mustang по Лас-Вегасу, отражает моду 1970-х. Лацканы пиджаков и воротники рубашек становятся шире по сравнению с 1960-ми. В черном и белом смокингах герой по-прежнему хорош, но достаточно органичен и в более актуальных для времени вещах — в костюме цвета айвори с розовым галстуком и в коричневом твидовом пиджаке поверх бежевой водолазки.
Вопреки зароку, Коннери еще раз вернется к роли Бонда в своеобразном ремейке «Шаровой молнии» под говорящим названием «Никогда не говори «никогда“» (1983). Он был снят без участия EON Productions и поэтому в официальную франшизу не входит. В нем нет каких-либо ярких фешен-моментов, но Коннери, даже разменявший шестой десяток, в смокинге и с вальтером в руке чертовски хорош. В ходе опроса, проведенного в 2020 году британским изданием RadioTimes, сэр Шон Коннери был признан лучшим исполнителем роли Бонда.
Джордж Лэзенби
Одноразовый Бонд
(1969)
Джордж Лэзенби
Одноразовый Бонд
(1969)
После отказа Коннери от съемок в бондиане Брокколи и Зальцман (Флеминг умер в 1964 году) с удвоенной силой взялись за поиски достойного преемника. В 1967 году в журнале Life была опубликована подробная фотосессия с пробами пяти актеров-финалистов. В итоге роль досталась 29-летнему австралийцу Джорджу Лэзенби.
По слухам, решающим фактором стал нокаут, в который Лэзенби отправил каскадера на пробах сцены драки. Да и внешние приготовления не помешали. Чтобы произвести должное впечатление, Лэзенби обзавелся костюмом с Сэвил-роу, купил новенькие Rolex и подстригся у парикмахера Коннери. Джордж не имел актерского образования, зато неплохо преуспел в модельном бизнесе. Поэтому костюмы он носил с профессиональной элегантностью, а вот роль откровенно не тянул. При этом Лэзенби постоянно ссорился с режиссером и техниками, пытался охмурить всех женщин на съемочной площадке и довел Альберта Брокколи до того, что тот в сердцах выпалил: выбор заносчивого и высокомерного австралийца на роль Бонда стал его самой большой ошибкой за 16 лет.
Когда фильм «На секретной службе Ее Величества» вышел на экраны, игру Лэзенби разгромили, назвав его заурядным. При этом поскольку в картине было много интересных визуальных находок и фигурировала одна из самых ярких девушек Бонда в исполнении Дайаны Ригг (герой не только по-настоящему влюбляется, но и женится, однако в финале теряет возлюбленную), многие посчитали, что, если бы Бонда сыграл Коннери, это была бы лучшая серия бондианы. Со временем критическое отношение к Лэзенби смягчилось: некоторые и вовсе считают, что его серьезный и при этом ранимый Бонд куда ближе к литературному оригиналу, чем самоуверенный наглец Коннери. А Кристофер Нолан и Стивен Содерберг называют «На секретной службе Ее Величества» в числе своих любимых фильмов.
Костюмы Лэзенби были более облегающими по сравнению с теми, что носил его предшественник. Их сшил лондонский портной Дими Мейджор, постоянным клиентом которого был режиссер картины Питер Хант. Сорочки, в том числе белые варианты с плиссированной манишкой и жабо, были изготовлены в ателье Frank Foster.
Бонд Лэзенби остался верен часам Rolex Submariner и особенно эффектно смотрелся в двубортном темно-синем пиджаке с шестью серебристыми пуговицами, рождающем ассоциации с формой ВМФ Великобритании, коммандером которого являлся Бонд. Запоминающимися стали и его появления в актуальном сегодня ансамбле из коричневого бомбера на молнии, брюк и оранжевой водолазки, в льняной светлой двойке и розовой рубашке, а также в синем анораке в альпийской сцене.
Ну и как можно забыть феерический образ-прикрытие Бонда — баронет и генеалогист сэр Хилари Брей в килте и белоснежной рубашке с жабо? Создатели Остина Пауэрса тоже не смогли пройти мимо.
Лэзенби так и остался Бондом одного фильма. Одни утверждают, что недовольные продюсеры не захотели иметь с ним дела, сам же актер говорит, что отказался от продолжения, потому что был уверен, что время таких героев безвозвратно уходит: «Это была роль Шона Коннери. Тем более в 1960-х годах в моде уже была любовь, а не война. Наступило время хиппи». Впоследствии Лэзенби сожалел о своем решении и утверждал: снимись он хотя бы еще в одной серии бондианы, все бы увидели, что он хороший актер. Что ж, как минимум строптивый австралиец вписал в историю бондианы несколько хрестоматийных фешен-образов.
Роджер Мур
Ироничный Бонд
(1973—1984)
Роджер Мур
Ироничный Бонд
(1973—1984)
Роджер Мур, которого когда-то не взяли в «Доктора Ноу» как слишком молодого актера, в итоге стал самым возрастным исполнителем роли Бонда, поступив на службу во франшизе в 45 и выйдя на пенсию в 57 лет. Также он единственный из экранных Бондов, которому пришлось примерить как космический скафандр, так и клоунский костюм. Все благодаря совершенно китчевым сюжетам, в которых злорадствуют антагонисты с тремя сосками («Человек с золотым пистолетом»), а герои без подготовки отправляются в открытый космос («Лунный гонщик»). Разыгрывать их Муру помогало потрясающее чувство юмора, которое он привнес в образ Бонда, сделав его необычайно обаятельным и ироничным, пусть и лишенным даже намека на рефлексию.
Чтобы максимально эффектно смотреться в роли, Мур привел на съемочную площадку своего проверенного портного Сирила Касла, который одевал актера на съемках телесериала «Святой».
«Сирил сшил для меня самое роскошное пальто из темно-синего кашемира, в котором я прилетаю в Нью-Йорк в „Живи и дай умереть“, — вспоминал Мур. — Для большого количества экшен-сцен нужны были дубли, а то сразу и несколько копий костюмов. И, конечно, с учетом количества смен костюмов Бонда это значительно увеличивало бюджет». Но оно того стоило.
Мур отлично выглядел как в формальных костюмах, так и в более демократичных ансамблях, хотя, конечно, широченные лацканы, расклешенные брюки и кричащие галстуки, бывшие тогда на пике моды, сейчас смотрятся архаично. В гардеробе героя появилось больше спортивных и расслабленных вещей. Взять хотя бы демократичный костюм из голубого полиэстера, который Бонд надевает поверх белой футболки без рукавов. В цветовой палитре одежды муровского Бонда преобладали коричневые и бежевые оттенки, которые были актуальны в 1970-х и очень подходили типажу актера, но традиционным темно-синим и серым блейзерам и костюмам также нашлось место.
Одним из самых ярких стало появление Бонда в черной водолазке, которая на долгие годы станет тактической одеждой шпионов. Оммаж этому образу Мура спустя 40 лет сделает Дэниэл Крэйг в фильме «007: СПЕКТР».
В «Человеке с золотым пистолетом» Бонд впервые примерит рубашку и костюм в стиле сафари, что усилит милитари-тематику его образа.
В «Шпионе, который меня любил» в одежде героя будут изящно обыгрываться военно-морские мотивы. В начале фильма Бонд появится в форме коммандера британского ВМФ, чуть позже — в ансамбле из черного пиджака, белоснежных габардиновых брюк, широкого синего галстука и рубашки в вертикальную полоску. Стилистическая параллель очевидна.
Костюмы Мура для «Шпиона» и «Лунного гонщика», в которых читается фирменный римский силуэт, отшиты в итальянском модном доме Angelo Roma. Элегантный темно-синий смокинг, в котором Бонд вместе с Аней Амасовой (Барбара Бах) дерется с Челюстями на фоне египетских древностей, и твидовый костюм из сцены охоты в «Лунном гонщике» заняли свои почетные места в галерее лучших образов агента 007 из 1970-х.
Для возвращения классического шика в образ Бонда 1980-х продюсеры наняли легендарного портного Дугласа Хэйворда, работавшего со многими звездами как на экране, так и в жизни. Он вновь одел агента 007 в темно-синие и темно-серые тройки в полоску, которые так любили его знаменитые клиенты.
Rolex, которым отдавал предпочтение Коннери, все чаще уступали место на запястье муровского Бонда часам Seiko. Электронные часы тогда стали актуальны, плюс благодаря умельцу Q они могли быть оснащены тикерной системой передачи сообщений, как в «Шпионе, который меня любил», или взрывным устройством, как в «Лунном гонщике».
Мур — единственный Бонд, который ни разу не ездил на Aston Martin, зато его Lotus Esprit мог трансформироваться в подводную лодку. Да и фирменному коктейлю с водкой и мартини муровский Бонд больше предпочитает шампанское. Такие отступления от заявленного Коннери канона делали образ героя живым и самостоятельным, что и обеспечило зрительский успех.
С должности секретного агента Роджер Мур ушел добровольно, понимая, что уже слишком стар для такой роли. И если физическая форма ему еще позволяла выполнять большинство трюков самостоятельно, то в любовных сценах с юными красотками он смотрелся смешно. И это был не тот смех, который актер хотел вызывать у зрителей.
Тимоти Далтон
Серьезный Бонд
(1987—1989)
Тимоти Далтон
Серьезный Бонд
(1987—1989)
Тимоти Далтона заманили в бондиану лишь с четвертой попытки. В 1987 году, до этого дважды отказавшись и один раз упустив роль из-за слишком долгих раздумий, 41-летний Далтон (сыгравший Рочестера в телевизионной экранизации «Джейн Эйр») все-таки подписал контракт на съемки в трех фильмах.
После эксцентричных фильмов с Муром продюсеры решили сместить акцент в сторону большей реалистичности и серьезности. Курьезные ситуации были сведены к минимуму, зато драки стали куда более правдоподобными и жестокими. Критики даже прозвали героя Далтона «Рэмбонд». «Лицензия на убийство» могла и вовсе стать первым фильмом франшизы с рейтингом R, но в итоге несколько сцен насилия было вырезано, и картине присвоили рейтинг PG-13.
Бонд в интерпретации Далтона не бездушный убийца и поверхностный сердцеед, но персонаж глубокий и рефлексирующий. Он не спешит выполнять любые приказы, им движет обостренное чувство справедливости. Так, в «Искрах из глаз» Бонд отказывается убивать молодую и прекрасную виолончелистку, снайпершу КГБ, а в «Лицензии на убийство» одержим желанием отомстить за своего покалеченного друга Феликса Лейтера и его жену. Публика со скепсисом приняла нового Бонда, однако поклонники отметили, что он достаточно близок к книжному герою. А спустя десятилетия и вовсе можно утверждать, что Бонд Далтона опередил свое время и подготовил отличный задел для фильмов с Дэниэлом Крэйгом.
Костюмы, которые носит Далтон в своей первой бондовской ленте «Искры из глаз», представляют хороший баланс классики и современности. Они были отшиты в ателье портного Бенджамина Саймона и отлично сидели на атлетичной фигуре актера. Новый Бонд хорошо смотрелся и в более неформальных ансамблях — например, в бежевой куртке, чиносах и черной рубашке. Но главной модной приметой времени стала объемная черная кожаная куртка Kenzo, которую герой Далтона сочетает с темно-серым шерстяным свитером и угольными фланелевыми брюками.
В «Лицензии на убийство» за гардероб Далтона отвечала Джоди Линн Тиллен, придумавшая стильные образы для героев культового сериала 1980-х «Полиция Майами: Отдел нравов». Она очень хотела одеть агента 007 в те же пастельные тона, что и детектива Сонни Крокетта, но Далтон запротестовал. По его мнению, учитывая военно-морское прошлое Бонда, упор надо было делать на глубокий синий и его оттенки. Мрачный и решительный агент 007 в интерпретации Далтона смотрелся бы странно в одежде рокайльных цветов. А вот насыщенный и драматичный темно-синий был очень в тему. Художница услышала актера.
Вечерний комплект для Бонда от Stefano Ricci — облегающий черный пиджак с массивной линией плеч и слишком длинными рукавами, белая рубашка с манишкой, бабочка и черный кушак — даже на идеальном агенте 007 смотрится так, как будто вещи взяты напрокат в театральном ателье, но такова была беспощадная мода 1980-х.
Бонд Далтона замечен на экране с часами TAG Heuer Night-Dive и уже ставшими каноническими для франшизы Rolex Submariner.
В 1990 году Далтон уже готовился к съемкам в третьей по счету для себя бондовской ленте. Однако из-за возникшего у EON Productions спора с MGM по поводу авторских прав запуск «Золотого глаза» отодвинулся на 5 лет. И когда Брокколи вернулся к Далтону на условиях, что после такого вынужденного перерыва актер должен сняться еще как минимум в четырех фильмах франшизы, Тимоти уважительно отказался. «Я просто не хотел играть Бонда до конца своей жизни», — позже признался актер.
Пирс Броснан
Рекламный Бонд
(1995—2002)
Пирс Броснан
Рекламный Бонд
(1995—2002)
Пирс Броснан ворвался в мир бондианы с «Золотым глазом» в 1995 году, когда спецэффекты шагнули далеко вперед, а мужская деловая мода, наоборот, вернулась в 1940-е. За гардероб Бонда во всех четырех фильмах с Броснаном отвечала оскароносная художница по костюмам Линди Хемминг («Кутерьма», «Темный рыцарь»). Ставка была сделана на респектабельные и узнаваемые бренды: костюмы Brioni, часы Omega (Rolex, до свидания!), автомобили BMW. Фильмы с Броснаном перешли на жесткий продакт-плейсмент и порой напоминали полнометражные рекламные ролики продукции класса люкс.
Хемминг называет Бонда космополитом моды, берущим лучшее из стран, в которые он попадает по долгу службы. В 1990-х вернулись удлиненные пиджаки с тремя пуговицами, брюки с защипами и галстуки с принтами в стиле ар-деко. И хотя Линди Хемминг признается, что обращалась за вдохновением к фильмам с Коннери, в своих поисках она пошла еще дальше, ориентируясь на стиль Кэри Гранта и Гэри Купера из картин золотой эры Голливуда 1940-х. Художница хотела, чтобы Бонд в исполнении Броснана воплощал в себе вневременный шик. По мнению Хемминг, Бонд должен демонстрировать расслабленную и комфортную элегантность: «Мне всегда было интересно показать мужчинам, как прекрасны костюмы. Именно они в огромной степени определяют образ Бонда, но Джеймс всегда сам носит одежду, никогда не позволяет ей затмевать себя».
Хемминг вернула в гардероб Бонда элегантные тройки. В сочетании с классическим пальто они смотрелись очень респектабельно. Особенно запоминается комплект из темно-синего кашемирового пальто и серого костюма-тройки — в нем Бонд прилетает в холодный Санкт-Петербург в «Золотом глазе». Отлично смотрится и двубортное коричневое пальто поверх тройки угольного цвета, в котором Джеймс вместе с Q тестируют автомобиль BMW с дистанционным управлением. Вневременная классика.
Безупречные линии Brioni узнаются и в демократичном костюме изо льна, который Бонд носит в стамбульских сценах «И целого мира мало», и в эффектном полуночно-синем смокинге (один из лучших вечерних выходов Бонда), и даже в синей гавайской рубашке (антураж Кубы обязывает), в которой он вместо привычного коктейля водка-мартини пьет мохито.
По словам Линди Хемминг, появление Omega во франшизе не просто маркетинговый хайп. Художница вспоминала, как в детстве общалась с друзьями отца из ВМФ, многие из которых носили часы Omega, считая их важным атрибутом своей военной жизни. Поскольку Бонд — коммандер британского ВМФ, выбор таких часов, как Omega Seamaster, был оправдан. Ну, и без встроенных секретов не обошлось: так, в «Золотом глазе» Q снабдил часы лазером и встроенным детонатором, а в «Завтра не умрет никогда» часы могли дистанционно взорвать ручную гранату.
Исполнение Броснана можно было назвать компромиссным по отношению к предыдущим актерским трактовкам Бонда. «Вы сексист, женоненавистник, динозавр, пережиток холодной войны», — обращается к нему М, которая из мужчины закономерно стала женщиной в блистательном исполнении Джуди Денч. Агенту 007 приходится меняться и как-то приспосабливаться к новому времени. Теперь он в меру серьезен и в меру ироничен, но по-прежнему эффектно выполняет задания и не менее эффектно соблазняет женщин.
Хотя разруганный критиками в пух и прах «Умри, но не сейчас» стал самым кассовым на тот момент фильмом из всей франшизы, к большому удивлению и разочарованию Броснана, продюсеры решили найти ему замену. По воспоминаниям актера, он был настолько раздосадован, когда ему сообщили новость по телефону, что со всей силой пнул ногой край тротуара. Броснана можно понять: больше таких высоких гонораров он не получал.
Дэниэл Крэйг
Человечный Бонд
(2006—2021)
Дэниэл Крэйг
Человечный Бонд
(2006—2021)
Когда продюсеры бондианы представили миру Бонда номер шесть, разразился скандал. 37-летний Дэниэл Крэйг — невысокий, хоть и спортивный, блондин с голубыми глазами — совершенно непохож по типажу ни на литературного героя Флеминга, ни на своих экранных предшественников. Пресса прозвала его «Джеймс Блонд» и высмеяла за спасательный жилет во время промопоездки на катере. Возмущенные фанаты сравнивали внешность актера с водопроводчиком и собирались бойкотировать фильм. Все изменил кадр, на котором Крэйг-Бонд выходит из воды в одних трусах — очевидный оммаж сцене из «Доктора Ноу» с Урсулой Андресс.
Поскольку «Казино Рояль» — хронологически первая история о Бонде, в ней герой, которому совсем недавно выдали лицензию на убийство, находится на пути обретения своего стиля. Он может надеть цветастую рубашку поверх серой футболки на задание в экзотической стране или допустить неподобающе короткий рукав рубашки на парковке багамского отеля, из-за чего один из постояльцев примет его за обслуживающий персонал.
В сцене знакомства Бонда и Веспер Линд (Ева Грин) в поезде последняя быстро считывает биографию Джеймса по тому, как он носит костюм: выпускник Оксфорда, скорее всего, сирота, оказавшийся среди элиты милостью благодетеля, откуда взялись воинственность и пренебрежение в одежде.
В этой же сцене сценаристы и маркетологи «Казино Рояль» обыграли переход от долголетнего сотрудничества франшизы с Rolex к другому часовому гиганту. Веспер сравнивает Бонда с агентами САС военных лет: улыбка, дорогие часы с браслетом. И уточняет: «Rolex?» На что Бонд улыбается в ответ: «Omega». В «Казино Рояль» Крэйг носит две модели: Planet Ocean 600M Co-Axial и Seamaster Diver 300M Co-Axial.
Естественно, часы Бонда не только показывают время и говорят о статусе владельца, но и периодически спасают ему жизнь. Так, в «СПЕКТРе» Q передает герою Крэйга навороченные Omega Seamaster 300. Разработанные исключительно для фильма часы имели ремешок НАТО и встроенный взрывной механизм.
За гардероб агента 007 отвечала снова Линди Хемминг, одевавшая Пирса Броснана. Поэтому от предыдущего Бонда герою Крэйга достались не только часы, но и костюмы Brioni. Но как бы ни был хорош смокинг Brioni, в котором Бонд не только обыграл Лё Шиффра, но и пережил остановку сердца, главным фешен-откровением «Казино Рояль» стали судьбоносные голубые шорты La Perla. По сценарию вода должна была скрывать актера до пояса, однако багамское мелководье внесло свои коррективы. В 2012 году эти шорты были проданы на аукционе Christie’s за 72 тыс. долларов (деньги ушли на благотворительность в фонд Women for Women). Лот представляла Джуди Денч со словами: «Все, что я могу вам сказать, — их не стирали».
С учетом обилия экшен-сцен в бондиане вещи приходилось заказывать иногда по несколько десятков экземпляров. Так, в «Казино Рояль» для эпизода погони за террористом в аэропорту пришлось закупить 25 кожаных курток Armani.
В финале «Казино Рояль» Крэйг появляется на пороге мистера Уайта в идеально скроенной темно-синей тройке в полоску, явно отсылающей к Бонду времен Шона Коннери. Уроки стиля, напомним, ему преподала Веспер.
В последующих сериях бондианы Бонд переметнулся от Brioni к бренду Tom Ford и в этих костюмах смотрится ничуть не хуже.
В «СПЕКТРе» Крэйг примеряет на себя сразу два знаковых образа, которые не только украсили афиши, но и стали оммажами его старшим коллегам. Белый смокинг с красной гвоздикой из сцены в поезде — явная пасхалка Коннери и его скрытому под аквалангом вечернему наряду. Правда, сама художница по костюмам Яни Темиме уверяет, что вдохновлялась Хамфри Богартом в «Касабланке» (1942) и атмосферой Марокко, а «Дэниэл сам добавил красную гвоздику в петлицу, и это было великолепно».
А графитовая водолазка бренда N.Peal, который поставляет много повседневных вещиц в гардероб крэйговского Бонда, да еще и с кобурой поверх нее, мгновенно вызывает в памяти лук Роджера Мура из «Живи и дай умереть».
В лебединой песне Дэниэла Крэйга на службе Ее Величества — в «Не время умирать» — художницей по костюмам стала Суттират Энн Ларларб, обладательница премии Гильдии художников по костюмам за «Миллионера из трущоб». Она также получила «Эмми» за художественное оформление церемонии открытия летних Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, которая не обошлась без эффектного появления Дэниэла Крэйга в образе Бонда и королевы Елизаветы II в качестве его девушки.
Прежде чем приступить к составлению гардероба для агента 007, Ларларб пересмотрела все серии бондианы. «Я не пыталась превратить Дэниэла Крэйга в новую, совершенно непохожую версию агента 007, — говорит она. — Наоборот, мне нужно было выявить ДНК персонажа, его особенности, посмотреть, как развивались его образы». В тесной коллаборации с исполнителем главной роли художница составляла комплекты, которые, с одной стороны, сохраняли преемственность прежних воплощений, с другой — двигали героя вперед. По видению Ларларб, Бонд никогда не стоит, задумавшись, у своего шкафа. Он всегда, пусть даже инстинктивно, знает, что будет смотреться подобающе в той или иной ситуации.
В «Не время умирать» художнице предстояло одевать героя человечного, эмоционального и порой уязвимого. Что-то пришлось шить с нуля, многое было взято у известных брендов: Tom Ford, N.Peal, Barbour, Tommy Bahama, Rag & Bone и многих других. Дизайн некоторых вещей разрабатывался совместно с модными марками на основе винтажных архивов.
В первой части фильма герой оставил службу, и, по словам Ларларб, самой сложной задачей было выразить в его одежде то, что он больше не секретный агент Ее Величества. «Мы обсуждали, что здесь он должен будет выглядеть как совсем другой Бонд, — вспоминает художница, — незнакомый нам, тот, которому больше не нужно одеваться с иголочки, носить привычные для нас костюмы. Его образ должен был измениться, стать более непринужденным. Он должен был отчасти сливаться с обстановкой, но и быть заметным среди остальных. Вот такое противоречие». Ларларб стремилась, чтобы Бонд в костюме выглядел так, как если бы перестал слишком беспокоиться о своем внешнем виде и просто дал себе отдохнуть. Было решено сохранить общий силуэт, подобрать что-то легкое и не мешковатое, чтобы подчеркнуть мускулатуру.
Так, комплект из бежевого вельветового костюма Massimo Alba, голубой рубашки Brunello Cucinelli, бордового галстука The Avery Necktie by Alexander Olch, серых подтяжек Albert Thurston и коричневых замшевых ботинок Drake’s Crosby Moc-Toe Chukka Boots, которые носит Бонд в итальянской Матере, — отличный выбор для человека на отдыхе. «Это современный бесстрашный мужчина, который при этом не боится показать свою уязвимость, — говорит дизайнер. — Он становится зеркалом нашего времени, и в этом главное отличие сегодняшнего Джеймса Бонда от того, кем он был в прошлом».
Черная шелковая рубашка Tommy Bahama, которую агент в отставке носит на Ямайке, вызвала шквал негодования: у большинства этот бренд вызывает стойкую ассоциацию с пенсионерами. С другой стороны, Бонд в каком-то смысле и правда пенсионер, покинувший службу.
Когда герой возвращается в Лондон, в ход снова идут костюмы Tom Ford. На встречу с начальством герой надевает безупречный серый костюм в клетку «Принц Уэльский». По забавному стечению обстоятельств (или нет?) он был на актере, когда реальный принц Уэльский посетил съемочную площадку 25-го фильма о Бонде в июне 2019 года.
Темно-синий смокинг Tom Ford, в котором Бонд на пару с очаровательной Паломой (Ана де Армас) проворачивают операцию по поимке Вальдо Обручева на Кубе, ожидаемо бесподобен.
Пожалуй, самым запоминающимся в «Не время умирать» стал армейский образ Бонда в финале картины. Это сложносочиненный и невероятно брутальный комплект: джемпер, брюки и подтяжки N.Peal, белый лонгслив Rag & Bone, армейские ботинки Danner Tanicus и черные спортивные перчатки Mil-Tec.
Ларларб назвала его «костюмом коммандо или костюмом воина». Темно-синий джемпер в рубчик на завязках в милитари-стиле был создан дизайнерами фильма и марки N.Peal по эскизам Ларларб и фотографиям винтажных моделей. По такому же принципу был разработан дизайн армейских полевых брюк со множеством кнопок, молний, карманов и ремней.
Ну и какой же Бонд без часов Omega? Дэниэл Крэйг, амбассадор бренда, принял активное участие в разработке этой модели в стиле милитари. Он хотел получить легкие военные часы, поэтому пришлось обратиться к титану. В фильме умелец Q, конечно же, тоже приложил к ним руку.
Как однажды прозорливо заметил Роджер Мур: «Сотни актеров сыграли Гамлета, то же самое будет и с Джеймсом Бондом». Кто же следующим воплотит на экране хрестоматийный образ: Том Харди, Том Хиддлстон, Генри Кавилл или Реге-Жан Пейдж? Или, может, Лашана Линч, которая уже переняла позывные агента 007 в «Не время умирать»? Одно можно сказать наверняка: стоит готовиться к перезапуску фирменного стиля Бонда в духе новой маскулинности. В гардеробе Бонда, помимо классического смокинга и люксовых костюмов сдержанных цветов, однозначно появятся более смелые модели и яркие кричащие оттенки. Как минимум на лондонской премьере «Не время умирать» Дэниэл Крэйг доказал всему миру, что мужчина может смотреться невероятно круто и брутально в ярко-розовом бархатном пиджаке. А уж каким изобретательным может быть сочетание смокинга и юбки, нам всем продемонстрировал король красных дорожек Билли Портер. Ждем нового Бонда!
Автор: Катерина Крупнова
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