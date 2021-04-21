Кэри Фукунага рассказал о кандидатах на роль Бонда

C двухгодичным опозданием в кинотеатрах выходит 25-й фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Снял его Кэри Дзёдзи Фукунага — первый американец, которому довелось поставить фильм о приключениях агента 007. Изначально на его месте был британец Дэнни Бойл, но он разошелся в видении шпионского боевика с бессменными продюсерами бондианы Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном, детьми создателя франшизы Альберта Р. Брокколи. Более того, Фукунага — первый режиссер в истории франшизы, который также числится среди ее сценаристов: он работал над сценарием вместе с постоянными авторами бондианы Нилом Пёрвисом и Робертом Уэйдом, а также с Фиби Уоллер-Бридж, которая полировала текст после них.

О том, каким получился 25-й фильм о Джеймсе Бонде, мы уже рассказывали. А еще мы пообщались с режиссером и узнали о его любимых приключениях Бонда, фишках франшизы и возможных исполнителях роли секретного агента в будущем.

Кэри Дзёдзи Фукунага

Режиссер

— На вас давило то, что вы первый американский режиссер, которому доверили снимать фильм о Бонде?

— Я узнал об этом только в разгар съемок и вот из-за чего точно не переживал. Над фильмом работали люди со всего света. Знаете, весь мир считает Бонда своим героем, хотя официально он вроде бы работает на Ее Величество Королеву Великобритании. К тому же 10 лет назад я снял экранизацию британской классики («Джейн Эйр» — Прим. ред.), так что в целом культура Соединенного Королевства мне уже была знакома.

— А любимые фильмы о Бонде у вас были?

— Моей любимой частью было «Казино Рояль». Именно после прихода Дэниэла Крэйга я вновь заинтересовался франшизой о 007. Это кино было моей точкой опоры в работе, ведь как раз там началась сюжетная линия, которой следовали все остальные фильмы. От меня требовалось поставить точку в этой истории.

«Казино Рояль»

— А как вам классические части?

— Во время подготовки к моему фильму я пересмотрел множество старых картин о Бонде. Одни я уже видел в детстве, другие смотрел впервые. «Доктор Ноу», «Шаровая молния», «На секретной службе Ее Величества», «Живешь только дважды» и, разумеется, романы Яна Флеминга меня очень вдохновляли. Мне особенно понравился «На секретной службе Ее Величества» — отличная история! Там безумно красивая операторская работа и монтаж такой психоделический!

— Главный вопрос: кто лучший Бонд?

— Сложно. Шон Коннери — это, само собой, канон. Он все-таки был первым и проложил путь для всех остальных актеров. В детстве, правда, я знал Коннери как капитана советской подводной лодки из «Охоты за „Красным Октябрем“», испанского наставника из «Горца» или отца Индианы Джонса из «Последнего крестового похода». Хотя в конце 1980-х он играл уже совсем других героев, все вокруг все равно считали, что именно Коннери — лучший Бонд. Правда, первым Бондом, которого я увидел, был Роджер Мур в «Виде на убийство». На самом деле, я не могу ответить. В моей голове нет готового рейтинга.

— У вас было искушение избавиться от важных бондовских тропов в этом фильме?

— Зрители любят слышать, как Бонд представляется. Смотреть открывающую сцену и начальные титры. Смеяться из-за того, как 007 ссорится с начальством и ломает гаджеты Q. Было весело искать ко всему этому свежий подход.

«Не время умирать»

— Тем не менее в «Казино Рояль» от многих клише как раз избавились. Например, Бонд стал лучше относиться к женщинам. Их, правда, это не спасало.

— Бонд сильно изменился, потому что менялся мир вокруг него. Этому герою уже почти 70 лет (первый роман Яна Флеминга о шпионе, «Казино Рояль», был опубликован в 1953-м. — Прим. ред.). Уже в фильмах с Броснаном хорошо видны глобальные перемены. Знаете, у Джуди Денч был великолепный монолог в «Золотом глазе». Она там читает Бонду обвинительную речь, называя его динозавром-женоненавистником и пережитком холодной войны. Хорошо это или плохо, но фильмы про Бонда отражают общественные перемены. Собственно, за этими изменениями и интересно наблюдать с расстояния времени.

— Вы работали с Майклом Фассбендером и Идрисом Эльбой, а также взяли Уилла Поултера на роль Пеннивайза, когда разрабатывали «Оно». Видите кого-либо из них в роли Бонда?

— И все они британцы как раз! Ну, точнее, Фассбендер — ирландец. Фуф, это сложный вопрос! Все трое отличные актеры, но очень разные. Кастинг — один из самых интересных периодов работы над фильмом. Когда пишешь сценарий, в голове рисуются образы. Всегда безумно интересно потом представлять в них разных актеров, расплывчатые и абстрактные идеи сразу же приобретают ясность. Я буквально вижу в данный момент, как эти трое будут смотреться в этом образе. У каждого из них свои сильные стороны, и в зависимости от кастинга история 007 будет сильно меняться. Что сказать, и Майкл, и Идрис, и Уилл — очень интересные кандидатуры на роль Бонда. Увы, не могу выбрать сейчас одного.

— Большинство режиссеров бондианы снимали по несколько фильмов франшизы и работали с разными исполнителями роли Бонда. Уже думали, что будет с серией дальше?

— На самом деле, я питчинговал Барбаре и Майклу свое видение будущих фильмов еще на съемках. Все теперь зависит от них. Если они захотят пойти этим путем, то я, вполне возможно, вернусь в качестве режиссера. Сейчас я хотел бы снять пару собственных фильмов, не таких масштабных.