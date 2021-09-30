«Не время умирать»: затянутый боевичок или достойное прощание с Бондом Дэниэла Крэйга

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов разбирают средневековые корни агента 007 и придумывают, каким мог бы быть следующий фильм про Бонда.

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