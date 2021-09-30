КиноПоиск
Попробовать Плюс
Крупным планом

Подкаст«Не время умирать»: затянутый боевичок или достойное прощание с Бондом Дэниэла Крэйга

Обсудить0

Получилось ли достойно отправить Дэниэла Крэйга на заслуженный отдых в «Не время умирать»? Почему драматическая семейная линия фильма Кэри Фукунаги получилась интереснее, чем экшен-сцены? Как менялся агент 007 на протяжении последних 25 частей? И почему «Казино Рояль» и «Скайфолл» — лучшие фильмы франшизы?

Дэниэл Крэйг
Дэниэл Крэйг, Наоми Харрис, Бен Уишоу
Дэниэл Крэйг
Дэниэл Крэйг и Леа Сейду
Рэйф Файнс и Дэниэл Крэйг 
Дэниэл Крэйг
Рами Малек
Дэниэл Крэйг и Ана де Армас
Дэниэл Крэйг
Лашана Линч и Дэниэл Крэйг
Ана де Армас
Дэниэл Крэйг

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, SpotifyGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов разбирают средневековые корни агента 007 и придумывают, каким мог бы быть следующий фильм про Бонда.

У нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

Обсудить
Пережив встречу с андроидом, полицейские переезжают в Москву. Продолжение народной сай-фай комедии
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский, Александр Карпиловский
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Почему «Казино Рояль» — лучший фильм про Бонда
Культовое кино

ВидеоПочему «Казино Рояль» — лучший фильм про Бонда

9 октября22
Фильм недели: «Не время умирать». Бонд выходит на пенсию

Фильм недели: «Не время умирать». Бонд выходит на пенсию

5 октября33
Как менялись музыка и песни к фильмам про Джеймса Бонда
Шум и яркость

ПодкастКак менялись музыка и песни к фильмам про Джеймса Бонда

30 сентября1
Кэри Фукунага рассказал о кандидатах на роль Бонда

Кэри Фукунага рассказал о кандидатах на роль Бонда

7 октября23

Главное сегодня

Крупным планом

Подкаст«Не время умирать»: затянутый боевичок или достойное прощание с Бондом Дэниэла Крэйга

Сегодня0
«Не время умирать»: затянутый боевичок или достойное прощание с Бондом Дэниэла Крэйга
Князев — Берлиоз, а Колокольников — Коровьев. Как выглядят герои «Воланда»

Князев — Берлиоз, а Колокольников — Коровьев. Как выглядят герои «Воланда»

Сегодня, 13:5512
Сергей Бондарчук, Алла Демидова, Алиса Фрейндлих и Бодров-мл.: 4 новых документальных фильма о легендах нашего кино

Сергей Бондарчук, Алла Демидова, Алиса Фрейндлих и Бодров-мл.: 4 новых документальных фильма о легендах нашего кино

8 октября4
Почему «Казино Рояль» — лучший фильм про Бонда
Культовое кино

ВидеоПочему «Казино Рояль» — лучший фильм про Бонда

9 октября22
Что смотреть дома: 3-й сезон «Голяка», мини-сериал «Дюна», «Пингвины моей мамы»
Выбор редакции

Что смотреть дома: 3-й сезон «Голяка», мини-сериал «Дюна», «Пингвины моей мамы»

8 октября10
10 лучших трейлеров недели: Таргариены возвращаются, а Питер Динклэйдж играет поэта

10 лучших трейлеров недели: Таргариены возвращаются, а Питер Динклэйдж играет поэта

8 октября27
Что нового: телеканалы, плеер в Apple TV и удобная поддержка
Блог команды

Что нового: телеканалы, плеер в Apple TV и удобная поддержка

8 октября23
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт