«Не время умирать»: затянутый боевичок или достойное прощание с Бондом Дэниэла Крэйга

Получилось ли достойно отправить Дэниэла Крэйга на заслуженный отдых в «Не время умирать»? Почему драматическая семейная линия фильма Кэри Фукунаги получилась интереснее, чем экшен-сцены? Как менялся агент 007 на протяжении последних 25 частей? И почему «Казино Рояль» и «Скайфолл» — лучшие фильмы франшизы?
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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов разбирают средневековые корни агента 007 и придумывают, каким мог бы быть следующий фильм про Бонда.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов