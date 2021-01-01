Почему «Казино Рояль» — лучший фильм про Бонда

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Культовое кино

ВидеоПочему «Казино Рояль» — лучший фильм про Бонда

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Почему Дэниэл Крэйг — лучший и самый радикальный Джеймс Бонд? В чем подход режиссера Мартина Кэмпбелла к операторской работе стал революционным для франшизы? Как героиня Евы Грин повлияла на характер и образ последнего агента 007? И почему Лё Шиффр в исполнении Мадса Миккельсена — идеальный антагонист?

В этом видеоэссе разбираем главные элементы бондианы и доказываем, почему «Казино Рояль» — вершина культовой франшизы.

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Пережив встречу с андроидом, полицейские переезжают в Москву. Продолжение народной сай-фай комедии
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский, Александр Карпиловский
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