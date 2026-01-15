Что смотреть дома: «Авиатор» по Водолазкину, наши «Рик и Морти» и возвращение «Ночного администратора»

Масштабная экранизация Евгения Водолазкина и новое прочтение Агаты Кристи. Камерный триллер с Идрисом Эльбой в Берлине и шпионская драма с Томом Хиддлстоном в Колумбии. Бен Аффлек и Мэтт Дэймон играют в полицейских и воров, а Брендан Фрейзер — в японского друга по найму. Вернулся с каникул и спорт: КХЛ, Ла Лига и Серия А. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Философская «Футурама» Егора Кончаловского по роману Водолазкина

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Wink, Okko

1929 год. Летчик Иннокентий Платонов (Александр Горбатов) попадает в Соловецкий лагерь, где его подвергают криогенной заморозке в рамках научного эксперимента. Пробуждение происходит лишь в 2026 году, но далеко не все идет по плану нового поколения ученых. Масштабный сай-фай Егора Михалкова-Кончаловского (сериал «Большой дом» и дилогия «Антикиллер») по одноименному роману Евгения Водолазкина. Основное действие перенесено из питерских 1990-х в Россию ближайшего будущего. Среди сценаристов числится Юрий Арабов, постоянный соавтор Александра Сокурова. В кадре — Константин Хабенский (центральный герой, ученый Гейгер), Дарья Кукарских (жена Гейгера), Евгений Стычкин (сорящий деньгами олигарх), Алексей Кравченко (инженер), Антон Шагин (короткая, но важная роль соседа Платонова по коммуналке) и Евгения Добровольская в камео, ставшем ее последней работой в кино. «Снято все это ярко, громко, размашисто — такое кино продюсеры обычно называют зрительским. Проделана большая работа по части CGI-эффектов», — писал Кинопоиск в рецензии, отмечая упор создателей на зрелищность.

Рик и Петя недели: «Принц Галактики», сериал

Невезучая семья в абсурдной космической одиссее

Где смотреть: Кинопоиск — с 16 января

Безумный сай-фай-мультсериал Алексея Лебедева, одного из создателей «Смешариков». В центре сюжета — Пардоновы, самая неудачливая семья во Вселенной. Каждый из них расходует за неделю среднегодовой человеческий лимит по невезению. Однажды Пардоновых похищает летающая тарелка, и инопланетяне сообщают землянам, что они унаследовали целую планету Гэпос, где живут говорящие дельфины. Внезапный джекпот оборачивается кульминацией семейного невезения, когда на планете вспыхивает бунт роботов, а на Пардоновых начинают охотиться наемники со всей Галактики. По словам кинокритиков Кинопоиска, визуально анимация для взрослых похожа на «Петю и Волка», а содержательно — на хиты Adult Swim, в частности «Рика и Морти». С шоу Хармона и Ройланда тут действительно много общего: научно-фантастическая атмосфера с порталами и мудреными устройствами, тема семейных взаимоотношений, ироничные высказывания про современность (с поправкой на географию) и абсурдные, местами даже циничные шутки и ситуации», — отмечают авторы.

Том Хиддлстон в экранизации Ле Карре

Где смотреть: Амедиатека

Продолжение шпионского триллера по роману Джона Ле Карре, которое фанаты ждали 10 лет. На этот раз бывший британский солдат Джонатан Пайн (Хиддлстон) по просьбе сотрудницы Форин-офиса Анджелы Бёрр (Оливия Колман) втирается в доверие к колумбийскому продавцу оружием Тедди Дос Сантосу (Диего Кальва, звезда «Вавилона»), находящемуся в сговоре с британской разведкой и считающему себя последователем Ричарда Ропера, антагониста из первого сезона в исполнении Хью Лори. В сериале также сыграют Камила Морроун, Алистэр Петри и Индира Варма. За режиссуру отвечал Джорджи Бэнкс-Дэвис («Каос»), а сценарий вновь писал Дэвид Фарр («Ханна. Совершенное оружие», «МакМафия»). «Ночного администратора» уже продлили на третий сезон.

Большая перемена недели: «Вечерняя школа», сериал

Полицейский получает образование в новой комедии с Ильей Соболевым

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Okko

Чтобы сохранить работу, сотрудник ППС Димон (Илья Соболев) вынужден пойти учиться в вечернюю школу. Вместе с ним за партой оказываются водитель автобуса (Ксения Корнева), продавщица (Екатерина Новикова), бывшая участница конкурсов красоты (Наталья Борисова), бывший заключенный (Илья Макаров), пенсионерка (Наталья Гаранина), мигрант (Сержан Аманов) и подростки-двоечники (Григорий Дудник, Радислав Куцов). На пути к аттестату о среднем образовании великовозрастные школьники встретят директрису с железным характером (Марина Богатова), завуча с нестандартными методами (Дмитрий Соколов), дерзкую учительницу английского (Ася Резник), гуманитария-идеалистку (Динара Курбанова) и непутевого охранника (Кирилл Матюк). Режиссер сериала — Жанна Кадникова, известная по «Реальным пацанам» и «Универу».

Другие новинки

Гениальный кот и проблемы удаленки

Где смотреть: Кинопоиск — с 17 января, Okko

Семейное развлечение для зрителей 0+ и старше, придуманное сценаристами «Сказочного патруля» и «Ми-ми-мишек» по мотивам популярной мягкой игрушки. Вислоухий шотландец Басик — невероятно одаренный кот бедового программиста. В новых сериях он будет присматривать не только за рассеянным двуногим, но и энергичной кошечкой Лили. Басику предстоит экстренно освоить садоводство и шахматы, бадминтон и азы работы электрика. Режиссером третьего сезона стал Александр Люткевич («Незнайка на Луне»), а за сценарий отвечал Ярослав Юдин («Оранжевая корова»).

Многослойная немецкая драма, отмеченная призом жюри в Каннах

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Okko

Мрачная немецкая драма, получившая в этом году в Каннах приз жюри и снятая на 16-миллиметровую пленку. Режиссер Маша Шилински показывает четыре поколения женщин, которые живут на одной ферме в северо-восточной Германии, а действие охватывает целый век — от Первой мировой войны до наших дней. «Чрезвычайно амбициозный, но камерный, насквозь литературный, при этом изысканно, остроумно снятый фильм рискует быстро потерять не очень внимательного зрителя, а кто-то, несомненно, будет не раз его пересматривать», — описывал кино в каннском дайджесте Станислав Зельвенский.

Криминальный боевик с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком

Где смотреть: Netflix — с 16 января

Режиссер «Схватки» и «Дня курка» Джо Карнахан заставляет попотеть полицию Майами. Группа копов находит тайник с несколькими миллионами долларов наличкой. Они пытаются сохранить клад в тайне, но информация просачивается в другие ведомства, а доверие между напарниками снижается. Главные роли сыграли продюсеры боевика Дэймон и Аффлек. Кроме знаменитых друзей, здесь играют Стивен Ян, Кайл Чендлер, Скотт Эдкинс, Каталина Сандино Морено, Саша Калле и Тияна Тейлор, блеснувшая в «Битве за битвой».

«Трудности перевода» с Бренданом Фрейзером в необычной роли

Где смотреть: Amazon Prime

Драмеди японской постановщицы Хикари, работавшей над «Грызней» и «Полицией Токио». Американский актер Филлип (Фрейзер) уже семь лет живет в Японии, но его самым успешным проектом так и осталась абсурдная реклама зубной пасты. От отчаяния мужчина соглашается на контракт с агентством «Семья в аренду», где ему придется заменять чужих родственников. Например, отстраненного отца или жениха девушки, которая собирается тайно выйти замуж и уехать в Канаду. Бенефис Фрейзера очаровал зрителей на 96% по шкале Rotten Tomatoes, а Национальный совет кинокритиков США включил кино в десятку лучших фильмов прошлого года.

Музыкальный байопик с Хью Джекманом и Кейт Хадсон

Где смотреть: Amazon Prime

Невероятная история пары, прославившейся в 1980-е и 1990-е, выступая с песнями Нила Даймонда. До знакомства Майк и Клэр зарабатывают на жизнь, изображая двойников поющих знаменитостей. Сойдясь на любви к Даймонду, они создают кавер-дуэт Lightning and Thunder, который ждет непростой путь к успеху. Музыкальный фильм Крэйга Брюэра («Меня зовут Долемайт») основан на одноименной документалке, которая очень впечатлила режиссера. Роль Клэр принесла Хадсон номинацию на «Золотой глобус».

Бенефис Идриса Эльбы — теперь в берлинском метро

Где смотреть: Apple TV

Идрис Эльба вернулся к роли мастеровитого переговорщика и кризис-менеджера Сэма Нельсона. В первом сезоне он оказался на угнанном самолете Дубай — Лондон, а во втором ему придется освобождать пассажиров вагона в берлинском метро. Сценарий вновь написал Джордж Кэй, создатель «Люпена» и франшизы «Преступление», а также один из авторов первого сезона «Убивая Еву». Ведущим режиссером остался Джим Филд Смит, ранее специализировавшийся на комедиях («Слишком крута для тебя», «Эпизоды»). К актерскому составу присоединился Тоби Джонс. Увы, критиков сиквел не впечатлил: рейтинг на Rotten Tomatoes составляет всего 58% «свежести».

Иностранные агенты недели: «Пони», сериал

Остросюжетное ретро с Эмилией Кларк о советском заговоре

Где смотреть: Peacock

Ироничный шпионский триллер, чье действие разворачивается в СССР в 1977 году. В центре сюжета — две секретарши, работающие в посольстве США в Москве. Би (Кларк) — сверхквалифицированная русскоязычная дочка советских иммигрантов, Туайла (Хейли Лу Ричардсон) — резкая и бесстрашная провинциалка. После того как их мужья-шпионы погибают при загадочных обстоятельствах, вдовы становятся тайными агентками ЦРУ и выходят на масштабный заговор. Сериал создали шоураннер Дэвид Исерсон и постановщица Сюзанна Фогель, работавшие вместе над «Шпионом, который меня кинул». Как всегда, Москву снимали в Будапеште. PONIES на шпионском сленге обозначает «persons of no interest», то есть лица, не представляющие оперативного интереса. В трейлере сериала также можно заметить Никиту Кукушкина. В первом сезоне будет восемь серий.

Очень британское убийство с Мартином Фриманом и Хеленой Бонем Картер

Где смотреть: Netflix

Экранизация одноименного романа Агаты Кристи. Действие разворачивается в 1925 году. На вечеринке в загородном особняке дурацкий розыгрыш приводит к смерти одного из гостей. Искать преступника берется молодая аристократка леди Бандл Брент (Миа Маккенна-Брюс из «Как заниматься сексом»). В деле ей помогают суперинтендант Баттл (Мартин Фриман) и леди Катерхэм (Хелена Бонем Картер). Сценарий написал Крис Чибнелл («Доктор Кто»), а постановкой занимался Крис Суини («Турист»).

Что еще смотреть на Кинопоиске

Незадачливая супружеская жизнь Бэтмена и Мистик

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — бенефис Дженнифер Лоуренс.

Писательница Грэйс (Лоуренс) переезжает вместе с мужем Джексоном (Роберт Паттинсон) в запущенный домик в глуши, где вдалеке от соблазнов цивилизации рожает ребенка и погружается в послеродовую депрессию. Пока Джексон якобы работает, а по подозрению Грэйс, ежесекундно изменяет, молодая мать постепенно теряет рассудок, мучаясь от одиночества и гнева. Псевдопсихологическая, но местами смешная драма Линн Рэмси («Что-то не так с Кевином», «Тебя никогда здесь не было»), участвовавшая в конкурсе Каннского фестиваля. В основу картины лег роман аргентинской писательницы Арианы Харвиц.

Последняя экранная роль Алана Рикмана

Десять лет назад из жизни ушел выдающийся английский актер, которого многие знают и любят как Северуса Снейпа, а также усталого Гарри, лукавого Метатрона и опасного Грубера.

Последним фильмом Рикмана стала военная драма Гэвина Худа («Игра Эндера», «Цоци»), которая рассказывает об этической стороне военного применения беспилотных летательных аппаратов. В центре сюжета — контртеррористическая операция в Найроби. Действие разворачивается в США (там оператор БПЛА), Великобритании (там командиры) и Кении (там террористы). Компанию Рикману составили Хелен Миррен, Аарон Пол и Бархад Абди.

Самый вкусный и горячий кофе в память о Дэвиде Линче

Еще одна скорбная дата: 16 января 2025 года умер культовый режиссер, чьи фильмы напоминали сны, а парадоксальное мышление будоражит зрителей десятилетиями. Запутанное дело в местечке Твин Пикс — одна из вершин авторского стиля. Убийство школьницы Лоры Палмер (Шерил Ли), которое расследует агента ФБР Дейл Купер (Кайл Маклоклен), заставляет погрузиться в кошмарную изнанку американской мечты с вишневыми пирогами, теориями заговора и будничным насилием. В третьем сезоне четверть века спустя Линч задал новую планку для визуальных искусств, осмысляя феномен «Твин Пикс» и поп-культуры в целом.

Спорт

Хоккей недели: матчи выходных

Принципиальные игры Запада и Востока

«Локомотив» активно борется за лидерство в Западной конференции. В субботу против действующего чемпиона сыграет главная хоккейная сенсация. «Драконов» из Петербурга не пугает статус соперника: они побеждали ярославцев уже дважды в сезоне, причем оба раза забросили по четыре шайбы.

«Трактор» посреди непростого сезона, «Авангард» стабилен и привычно претендует на Кубок Гагарина. В каждом матче соперников летят искры, а 18 января они сыграют уже четвертый матч в сезоне. В первой игре «Трактор» обрушил на омичей челябинский стиль (5:1), во второй пяти шайб не хватило — «ястребы» забросили восемь. Если «Трактор» в воскресенье сравняет счет в сезонной серии, то получит два очка в таблицу и сто очков к уверенности в своих силах.

Европейский футбол недели: матчи выходных

Борьба за лидерство в Испании и Италии

«Реал» начал год радикально — уволил главного тренера после поражения в «эль-класико». А затем проиграл команде из второго дивизиона и вылетел из Кубка Испании. И это не все проблемы королевского клуба: «Барселона» по-прежнему опережает на четыре очка в гонке за титул. Любой результат, кроме победы над «Леванте», будет для «галактикос» катастрофой.

В это же время «Барселона» чувствует себя отлично. Если все пойдет по плану, то «блауграна» сохранит отрыв в таблице Ла Лиги и после встречи с «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

В Италии «Интер» постарается удержать шансы на скудетто на прежнем высоком уровне. Помешать могут два фактора — сопротивление «Удинезе» и соседи из «Милана», если обыграют «Лечче».

Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко

Фото: Максим Константинов / ТАСС, Ismael Adnan Yaqoob / Anadolu via Getty Images