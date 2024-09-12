Что смотреть дома: «Барсукот. Очень зверский детектив», «Синяя тюрьма: Блю Лок» и продолжение «Эмили в Париже»

В Дальнем Лесу, где строго запрещено мясоедство, шокирующие новости: кто-то убил многодетного отца Зайца. Следствие ведут опытный и консервативный в методах Барсук, а также его ретивый приемный сын Барсукот, найденный когда-то на поляне котенком.

Сказочный мир говорящих зверей, интригующий сюжет и харизматичные персонажи очаровывают и взрослых, и детей. Сохранить этот баланс постаралась постановщица Александра Евсеева (новое «Простоквашино»), а центральный дуэт — Барсука с Барсукотом — озвучили Сергей Мардарь (голос Совуньи и Кар-Карыча в «Смешариках») и Богдан Коршунов (Четвертый в «Четвертом»).

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