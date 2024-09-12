Что смотреть дома: «Барсукот. Очень зверский детектив», «Синяя тюрьма: Блю Лок» и продолжение «Эмили в Париже»

Барсукот идет по следу, Эмили снова в Париже, а оно приходит за тобой. «Старик» возвращается, в «Синяя тюрьма: Блю Лок» — новый герой. А еще футбол, хоккейное шоу и номерной турнир UFC. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Звери-следователи ищут тех, кто нарушил законы Дальнего Леса
Где вышло: Кинопоиск
В Дальнем Лесу, где строго запрещено мясоедство, шокирующие новости: кто-то убил многодетного отца Зайца. Следствие ведут опытный и консервативный в методах Барсук, а также его ретивый приемный сын Барсукот, найденный когда-то на поляне котенком.
Сказочный мир говорящих зверей, интригующий сюжет и харизматичные персонажи очаровывают и взрослых, и детей. Сохранить этот баланс постаралась постановщица Александра Евсеева (новое «Простоквашино»), а центральный дуэт — Барсука с Барсукотом — озвучили Сергей Мардарь (голос Совуньи и Кар-Карыча в «Смешариках») и Богдан Коршунов (Четвертый в «Четвертом»).
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Напряженная драма об Олимпиаде-80 и событиях вокруг нее
Где вышло: Кинопоиск — 13 сентября
Праздник спорта (и его закулисья) близится к завершению. Игорь Зорин (Григорий Верник), назначенный папой-функционером (Алексей Серебряков) в оргкомитет Олимпиады, из первого ряда наблюдал за подготовкой, успехами и драмами спортсменов, а также за внутренними и внешними политическими баталиями. Финал сериала Евгения Стычкина должен зафиксировать промежуточный результат Москвы-80 для страны и ее граждан.
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Ленивый гений и талантливый мажор (не) хотят стать лучшими нападающими Японии
Где вышло: Кинопоиск
Рэо Микагэ — наследник корпорации, добивающийся успеха во всем, за что берется. Его новая одержимость — футбол, к которому небывалый дар обнаруживается у неприметного сверстника Сэисиро Наги. Правда, ленивый юноша категорически не хочет напрягаться. Даже когда попадает в проект «Блю Лок», где среди сотен талантов футбольная ассоциация Японии ищет лучшего нападающего.
«Эпизод Наги» — спин-офф популярного аниме о школьниках, которые соревнуются в голеодорских навыках на территории специально оборудованной тюрьмы. Спортивная королевская битва, «Игра в кальмара» с мячом. Фильм посвящен одному из крупнейших талантов франшизы, но, правда, большую часть сцен и кадров с ним уже показали в сериале.
Смотрите этот фильме и всю франшизу на Кинопоиске в Плюсе.
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Казахстанский хоррор-хит о домашнем насилии
Где вышло: Кинопоиск — с 13 сентября
Диана (Нурай Жеткерген) становится женой Болата (Ермек Шынболатов) — жестокого юноши из богатой семьи, который недавно ее изнасиловал. Отец преступника пытается все замять деньгами и делает родителям девушки предложение, от которого им сложно отказаться. Однако вместе с Дианой в дом Болата и его родни является мистическая сила.
Громкий и остросоциальный хоррор из Казахстана, снятый режиссером клипов «Ирины Кайратовны» Куанышем Бейсеком. Среди сценаристов — Казыбек Оразбек, работавший над комедией «Украсть свои деньги».
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Бывший коррупционер едет в Китай, чтобы спасти больную мать
Где вышло: Кинопоиск
Отсидев за расхищение бюджета, Кайрат (Кайрат Адилгерей) выходит на свободу и узнает о смертельном диагнозе матери. Чтобы ее вылечить, нужны дорогостоящее оборудование и препараты, а ни работы, ни денег у мужчины нет. Помочь готовы бывшие олигархи, с которыми Кайрат познакомился в тюрьме, но взамен они просят доставить в Китай зерно. Правда, когда фуру угоняют, выясняется, что внутри на самом деле было золото, и теперь бывший чиновник должен его вернуть. К счастью, не один, а при помощи новых знакомых из школы кунг-фу. Продолжение успешной казахстанской комедии снял продюсер франшизы Дастан Садманов, сценарий написал Сержан Серикбай («Афган»).
Современная классика жанра с Майкой Монро и вайбом 1980-х
Где вышло: Кинопоиск, Okko
Живущая в пригороде Детройта старшеклассница Джей (Монро) ходит на свидание с загадочным Хью (Джейк Вири). Одна из встреч заканчивается сексом и неприятным откровением: теперь девушку будет преследовать нечто, способное принимать зловещий облик знакомых и не очень людей. Избавиться от него можно, только переспав с кем-то еще и передав проклятие дальше.
Гипнотизирующий и провоцирующий фанатские теории хоррор Дэвида Роберта Митчелла вышел ровно 10 лет назад и с годами становится только лучше. С тех пор жанр обрел новое дыхание (и рекордные кассовые сборы), Монро снялась с Николасом Кейджем («Собиратель душ»), а Митчелл готовит многообещающее продолжение.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Героиня Лили Коллинз много путешествует и сталкивается с трудностями в отношениях
Где вышло: Netflix
Эмили (Коллинз) и шеф-повар Габриэль (Лукас Браво) наконец-то встречаются. Правда, у нее много работы и постоянные командировки (то в Рим, то в Альпы), а у него — бывшая Камилла (Камилль Раза), с которой у них расстроилась свадьба. Предварительно она сообщила, что беременна от него, но влюблена в коллегу. Впрочем, экс-невеста вновь посматривает на Габриэля, от которого, как выяснилось, не ждет ребенка, но о врачебной ошибке сообщать не спешит. Шоураннер сериала Даррен Стар, также известный по работе над «Сексом в большом городе», обещает, что во второй половине сезона Эмили будет больше, чем в первой.
Продолжение шпионского триллера, где три отца делят дочь
Где вышло: FX/Hulu
Дэн Чейз (Бриджес) — бывший сотрудник ЦРУ, за которым вдруг начинают охоту наемные убийцы и ФБР. У самого отставника есть дела поважнее: вместе с давним знакомым Гарольдом Харпером (Джон Литгоу) он летит в Афганистан. Туда к биологическому отцу Фаразу Хамзаду (Навид Негабан), возглавляющему небольшую общину, отправилась Анджела (Алиа Шокат). Ее считают дочерью и Чейз, и Харпер, а молодая женщина переживает опыт единения с изначальными семьей и культурой. Продолжение остросюжетно-драматического сериала Джонатана И. Стайнберга и Роберта Ливайна, придумавших «Черные паруса».
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В футуристическом мире все люди в день 16-летия подвергаются специальной операции, которая делает их красивыми (что бы это ни значило). Потом они оказываются в той части мегаполиса, где никто не знает забот. Так могла сложиться и жизнь Талли (Кинг), если бы она не узнала об альтернативе: в местечко под названием Дымка (Smoke) сбегают те, кто не хочет себя менять. Правда, на них почему-то охотятся спецподразделения дивного нового мира. Режиссер дилогий «Няня» и «Ангелы Чарли» МакДжи экранизирует фантастический цикл Скотта Вестерфельда.
Ветеран нью-йоркской мафии строит с нуля преступную империю в Оклахоме
Где вышло: Paramount+ — с 15 сентября
Мафиози Дуайт «Генерал» Манфреди (Сильвестр Сталлоне) отсидел 25 лет в тюрьме, а когда вышел на свободу, шеф сослал его из Нью-Йорка в Талсу, штат Оклахома. На новом месте опытный преступник начинает строительство криминальной империи и преуспевает, несмотря на нерадивых приспешников (Мартин Старр, Джей Уилл, Гаррет Хедлунд). Во втором сезоне его снова ждут проблемы с законом, конец союза с любящей выпить сотрудницей ФБР Стэйси Бил (Андреа Сэвадж), а также новые враги — мафия Канзас-Сити во главе с Биллом (Фрэнк Грилло) и предприниматель Кэл Трешер (Нил Макдона), который видит в Генерале проблему для бизнеса. Сценарист Тейлор Шеридан («Йеллоустоун», «Любой ценой») по-прежнему на коне, а его криминальная сага обещает прибавить ходу.
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Что еще смотреть на Кинопоиске
30 лет шедевру Люка Бессона с Жаном Рено и юной Натали Портман
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — трогательный фильм об убийце и маленькой девочке.
Фильм, с которого началась голливудская слава Люка Бессона — когда-то режиссера-экспериментатора, входившего в отвязную троицу необарочного кино. Невозмутимый киллер (Рено), экспрессивный и коррумпированный полицейский Стэнсфилд (Гари Олдман), а также юная Матильда (Портман), осознающая, что жизнь — суровая штука, даже когда ты маленький.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Пересматриваем самый успешный фильм Пон Джун-хо, которому исполняется 55
Ровно пять лет назад южнокорейским режиссер Пон Джун-хо оформил хет-трик, победив с «Паразитами» на Каннском фестивале, «Оскаре» и премии Азиатской киноакадемии. История о бедном семействе Ким (отца сыграл Сон Кан-хо), потихоньку овладевающем особняком состоятельных Паков, также хорошо показала себя в прокате. С тех пор у режиссера много интригующих планов и предложений, но его новый фильм «Микки 17» с Робертом Паттинсоном мы увидим только в следующем году.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Криминальная комедия из Узбекистана
Нарочно не придумаешь: актер-неудачник Зокир (Сардор Нозимов) становится криминальным боссом. Поначалу артист, которому не везет на кастингах, думал, что его позвали на роль, но оказалось, что теперь ему нужно действительно управлять бандой. Комедийный веб-сериал об Узбекистане 90-х снял Музаффар Карабаев («Айдынлар»).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Педро Альмодовар победил в Венеции
Несмотря на звание современного классика, испанский режиссер никогда не получал главных призов на фестивалях «большой тройки» (Канны, Венеция, Берлин). Символично, что награды удостоился его полнометражный англоязычный дебют с Тильдой Суинтон и Джулианной Мур о смерти, принятии и многом другом. Вместе с тем триумф «Комнаты по соседству» — повод взглянуть на оставшиеся без наград работы мэтра вроде драматичной, но признанной в момент выхода легковесной «Джульетты», где мать (Эмма Суарес) рассказывает дочери (Приссила Дельгадо), которую давно не видела, о своей жизни и одной страшной тайне.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Николь Кидман тоже с венецианским призом
Еще одна лауреатка минувшего смотра — Николь Кидман, напротив, награжденная практически всеми значимыми призами (и в Каннах дали спецприз). В фильме Халины Рейн («Тела, тела, тела») актриса сыграла бизнес-леди с идеальной семьей, воспылавшей чувствами к интерну. При упоминании изнанки счастливой жизни трудно не вспомнить «Большую маленькую ложь» — многофигурный и многосерийный роман о загадочном убийстве и лицемерии благополучного пригорода.
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Спорт
«Хороший хоккей» недели: премьера спортивного шоу Кинопоиска
Главный матч недели с самым детальным разбором
14 сентября состоится премьера нового спортивного шоу «Хороший хоккей». Это большой спортивный эксклюзив Кинопоиска. Мы специально отбираем матчи для самой требовательной аудитории, чтобы показать их в особенном формате. А обсуждаем и разбираем их вместе с хоккейным голосом России Денисом Казанским и экспертами — Андреем Николишиным, Сергеем Гимаевым и Евгением Коноборием.
Московский «Спартак» и «Торпедо» Игоря Ларионова играют в скоростной хоккей, где все схемы и комбинации заточены на атаку, заскучать команды не дадут. «Хороший хоккей» только на Кинопоиске, еженедельно.
Смотрите это шоу на Кинопоиске в Плюсе.
Европейский футбол недели: «Барса» — лидер Ла Лиги
В Испании играют пятый тур чемпионата
В матче с «Бетисом» перед перерывом на игры сборных Килиан Мбаппе нашел свои голы и оформил первый дубль в Ла Лиге. Если француз продолжит в том же духе, то соперникам «галактикос» придется непросто.
«Барселона» на старте сезона идеальна. «Вальядолиду» в предыдущем туре досталось семь голов, а каждая следующая победа укрепляет позиции каталонцев в таблице. Тренеру «Вильярреала» Марселино предстоит придумать что-то особенное, чтобы обыграть лидера.
Российский футбол недели: восьмой тур РПЛ
Борьба лидеров за топ-5
После семи туров чемпионата России в таблице лидеров сенсаций нет, но за первое место ведется нешуточная борьба. «Зенит» сыграет с ЦСКА, который идет на серии из двух побед. В случае победы петербуржцев или ничьей лидерство останется за ними. «Краснодар» одержал четыре победы подряд, вечером в субботу «быки» принимают «Ростов». Спартак отправится на выезд в Махачкалу, где вечером в воскресенье сыграет с местным «Динамо».
Единоборства недели: номерной турнир UFC
Два титульных боя на арене «Сфера»
Шон О’Мэлли — самый неформальный чемпион главного промоушена смешанных единоборств в мире. У него непредсказуемый цвет волос и эпатажные наряды, но в октагоне он делает именно то, чего и ожидаешь от ММА-бойца — вырубает людей и собирает бонусы. На титул О’Мэлли претендует Мераб Двалишвили, не знающий поражений с 2018 года.
На этом же турнире Валентина Шевченко и Алекса Грассо проведут третий подряд бой. В случае победы Шевченко вернет титул чемпионки в наилегчайшем весе.
Спортивный док недели: «Хороший гол: Тренер»
Эмоции, наставления и общение с судьями
Еще одна спортивная премьера Кинопоиска — продолжение шоу «Хороший гол». На этот раз мы внимательно слушали, что на самом деле говорят тренеры во время игры — на скамейке и в раздевалке. Уже доступны выпуски с участием главных тренеров СКА и московского «Динамо» Романа Ротенберга и Алексея Кудашова. Следите за обновлениями!
Смотрите это шоу на Кинопоиске в Плюсе.
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Главное из мира спорта в одном месте
Авторы: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко
Фото: Mateo Villalba / Getty Images, Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket via Getty Images, Cooper Neill / Zuffa LLC via Getty Images