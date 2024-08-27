Почему фильмы Йоргоса Лантимоса только на первый взгляд странные? Страдают ли «Виды доброты» от male gaze? Как в фильме проявляются темы конформизма, домашнего насилия и потери субъектности? И что такое «греческая странная волна»?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают новый фильм Йоргоса Лантимоса и то, почему это возвращение греческого режиссера к раннему периоду его творчества.