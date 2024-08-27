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Крупным планом

Подкаст«Виды доброты»: как понять абсурдистскую черную комедию с Эммой Стоун

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Почему фильмы Йоргоса Лантимоса только на первый взгляд странные? Страдают ли «Виды доброты» от male gaze? Как в фильме проявляются темы конформизма, домашнего насилия и потери субъектности? И что такое «греческая странная волна»?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают новый фильм Йоргоса Лантимоса и то, почему это возвращение греческого режиссера к раннему периоду его творчества.

Даулет Жанайдаров

Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»

В фильме все-таки многовато обнаженки, причем преимущественно женской. Мужчин-актеров камера так не объективизирует, и, мне кажется, Йоргоса Лантимоса легко можно обвинить в male gaze, как это было в «Бедных-несчастных». Зачем вообще здесь так много секса и телесности?

Всеволод Коршунов

Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»

Это сбой восприятия. Секс специально некрасивый и некомфортный, он должен выбивать зрителя, это немного эпатаж. Точно такие же элементы, как внезапное насилие или тот самый абсурд.

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А как вы поняли «Виды доброты»? Поняли ли вы фильм вообще?

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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