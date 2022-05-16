«Леон»: Лолита или Козетта? Разбираемся в двусмысленностях кинокомикса Бессона

«Этот фильм все еще любят и говорят мне о нем чаще, чем обо всем, где я когда-либо снималась, и он действительно запустил мою карьеру, но когда вы смотрите его сегодня, то трудно не заметить некоторую, мягко скажем, кринжовость в определенных аспектах», — сказала Натали Портман в прошлогоднем интервью. И у актрисы, и у многих зрителей образ 12-летней девчушки, влюбляющейся (причем взаимно) во взрослого мужчину, вызывает ряд вопросов. И тем не менее даже каток «культуры отмены», припомнивший режиссеру обвинения в изнасилованиях, сексуальном харассменте и «романтизации педофилии», ничего не сделал с восприятием «Леона» в массовой памяти. Фильм по-прежнему занимает высокие места в зрительских топах (8-е место на Кинопоиске, 40-е — на IMDb), а все попытки «переосмысления» так и не вышли за пределы интернет-баталий. Но теперь за дело берется Павел Пугачёв, взвешивающий все за и против этого кино.