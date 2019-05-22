Как устроен фильм «Паразиты» и за что он получил «Оскар»

Фильм «Паразиты» корейского режиссера Пон Джун-хо стал триумфатором премии «Оскар», выиграв награды не только в категориях «Лучший иностранный фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий», но и победив в главной номинации «Лучший фильм». Мы решили разобрать, чем хорош фильм с точки зрения визуальных приемов и как с помощью монтажа, цвета и света Пон Джун-хо обращает внимание зрителя на главную тему фильма — классовое неравенство.

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