«Игры», «Она такая классная» и еще 10 российских сериалов, которые мы смотрели этим летом

Традиционный ежеквартальный итог Кинопоиска, посвященный российским сериальным новинкам. Все их смотрит автор Telegram-канала «Культовые русские сериалы» Иван Ковальчук и затем составляет дайджест самого главного за сезон.
В подборке — 12 российских сериалов, которые выходили этим летом. Для вашего удобства мы разделили их на четыре смысловых блока. Цель этой подборки — помочь зрителям сориентироваться в многообразии российских шоу.
Путешествуем дома
Это лето герои российских сериалов провели в дороге. Кто-то гнался за деньгами, кто-то — за мечтой, а кое-кто — за потерянным родственником. Так или иначе, теперь у нас есть многосерийные роуд-муви на все случаи жизни.
Premier
В начале 1970-х автомеханик Егор Котов (Гоша Куценко) спрятал 6 килограммов золота в бензобаке одной из первых машин ВАЗ-2101. Спустя 50 лет его тайна раскрывается, и в погоню за золотой «копейкой» отправляются восемь авантюристов — от внучки того самого механика (Соня Присс) до вора (Владимир Капустин), финского хоккеиста (Вольфганг Черни) и простодушного мента (Роман Курцын).
В первом эпизоде в кадре появляется роман «12 стульев» — намек, что «Пять копеек» вдохновлены советской комедией. Хотя сравнить сериал можно и с «Невероятными приключениями итальянцев в России», и с «Крысиными бегами», и даже с прошлогодней «Ладой Голд», где тоже фигурировала золотая тачка. Но, чтобы выделяться на фоне праотцов, «Копейкам» не хватает изобретательности и хороших шуток.
Kion
История четырех провинциалов, которые садятся в дурацкий фургончик а-ля «Скуби-Ду», покидают родной Екатеринбург и начинают колесить по России. Однако в этот раз героями движут отнюдь не деньги. Миллениал Артём (Денис Прытков) хочет посетить последний концерт любимой рок-группы. Его друзья, Батя (Валерий Степанов) и Рома (Евгений Егоров), скрываются от зловещего уголовника в исполнении Павла Майкова. А Лёня (Лев Зулькарнаев), парень с расстройством аутистического спектра, мечтает о встрече с любимой порноактрисой Алексой Люкс.
Пацанское роуд-муви превращается в трип по хтонической России — с деревенским шаманом, байками о покровском звере и сильнейшей ролью в карьере Льва Зулькарнаева. Сериал при этом успешно миксует абсурд и хулиганский юморок с очень трогательными сценами. Режиссер Александр Домогаров-мл. вырезал свое имя из титров из-за разногласий на этапе монтажа. Какой могла быть его версия этого приключения, остается только догадываться, но названию соответствует и продюсерский вариант. Оно действительно такое классное.
Okko
Подросток-аутсайдер по имени Юг Кипень (Ярослав Могильников) всю жизнь воспитывается бабушкой. Мать умерла, когда герой был совсем маленьким, а папу он никогда не видел. Но ситуация меняется, когда в день своего 14-летия Юг находит в бабушкином шкафу деньги, которые присылал отец, и решает во что бы то ни стало отыскать блудного батю. Кандидатов-однофамильцев десять, все они разбросаны по разным регионам России, а значит, без большого путешествия не обойтись.
Роуд-муви Ивана Соснина — сказочная, а местами даже приторная история взросления. Странноватый подросток в дурацком свитере слоняется по России с миллионом рублей в рюкзаке, постоянно рефлексирует (то о лошадях, то о плацкартах) и знакомится с местными жителями — великодушными, как на подбор. Визуально проект напоминает «Королевство полной луны», пусть и без фирменной симметрии Уэса Андерсона. Идейно — новогоднюю франшизу «Елки» и ее негласный девиз («Россия не без добрых людей»). Если поверить, что стакан всегда был наполовину полон, от «Юга» можно получить заряд оптимизма и мотивации. Раз уж парнишка с парурезом и кучей фобий решился на подвиг, то и у вас точно получится.
Мыслить как преступник
Без криминала, как обычно, никуда. Правда, этим летом почувствовать, каково быть бандитом, смогли разве что туристы и провинциальные братаны.
Кинопоиск, Wink
Рома (Слава Копейкин) и Женя (Денис Косиков), два брата из вымышленного поселка Неясный, живут обычной зумерской жизнью: влюбляются, ссорятся и мечтают разбогатеть. Однажды судьба дает им такой шанс. Ребята случайно проникают в чужой гараж, находят там ящик с оружием и решают забрать стволы, чтобы продать их в даркнете. Но очень скоро выясняется, что пушки принадлежат московским бандитам, которые вот-вот приедут в поселок.
Казалось бы, перед нами завязка в лучших традициях Гая Ричи. Но «На автомате» лишь прикидывается криминальной комедией. Украденные ружья пылятся в комнате, героев больше волнуют ЕГЭ и отношения с девушками, а Неясный оказывается чудесным местом, где все проблемы решаются с помощью стихов и случайностей. В итоге вместо лихого экшена мы получили подростковое драмеди. С реками крови? Нет, с морем романтики.
Kion
Бумеры Люба (Анна Михалкова) и Рома (Александр Робак), чей брак давно трещит по швам, тоже становятся жертвами обстоятельств. Беременная дочь отправляет их в Турцию, но отдых в пятизвездочном отеле оборачивается конфликтами и, как следствие, трагедией. После нескольких коктейлей в номере поссорившихся супругов сначала ночует, а затем и умирает турецкий красавчик Эмин. Теперь героям нужно побороть похмелье, избавиться от трупа и понять, что случилось роковой ночью.
Несмотря на бандитов, слежку и (внезапно!) хакеров, «Убойный отпуск» остается курортной комедией, пусть и с приставкой criminal. Да и полагается сериал не столько на сюжетные повороты, сколько на актерские перформансы Робака и Михалковой — дуэта, не в первый раз играющего семейную пару (тут вам и «Шторм», и «Ангелы района»). Найти здесь что-то новое едва ли получится, но лучшей возможности погреться под турецким солнцем, не покидая дома, у нас этим летом не было.
Женская доля
Сериалов о девушках за последние три месяца вышло предостаточно. Чистые, взрослые и даже трудные — как их только ни называли!
Okko
25-летние Лиза, Яна и Соня дружат с самого детства, но никак не могут повзрослеть. Лиза (Мария Мацель) страдает от ОКР и переживает, что до сих пор не лишилась девственности. Яна (Анастасия Талызина) бросает парня ради нового краша. А Соня (Стася Милославская) готовится к свадьбе, понимая, что отношения с будущим мужем давно разладились. Чтобы разобраться в себе и выйти из кризиса, у героинь есть всего 12 эпизодов.
Okko охарактеризовал режиссерский дебют Екатерины Тодоровской как драмеди о крепкой женской дружбе в духе «Девочек». Но дружбы здесь, прямо скажем, немного. Героини встречаются, чтобы нарезать салаты и отрепетировать танец, а по душам говорят редко и нехотя. Да и с «Девочками» «Взрослых» роднит не смелость в обсуждении проблем, чувств и мыслей, а скорее, откровенные диалоги о сексе. Чтобы стоять в одном ряду с американским хитом, этого точно недостаточно.
Okko
39-летняя эскортница Миля (Карина Зверева) решает изменить свою жизнь и стать популярным видеоблогером с миллионом подписчиков. Чтобы справиться с задачей, она нанимает молодых пиарщиц-неудачниц — Варю (Ясмина Омерович), мечтающую о карьере в стендапе, и Ксюшу (Елизавета Кононова), недавно расставшуюся с парнем.
К ужасу сценаристов Елизаветы Варвары Арановой и Оксаны Мафагел, разношерстное трио с трудом уживается в рамках единой комедийной истории. Варя и Ксюша пытаются пародировать актуальные американские драмеди, но в этом стремлении напоминают героинь студенческого веб-сериала. Туповатая Миля, напротив, будто вырвалась из второсортного телеситкома и прихватила с собой дерзкие, но не очень меткие шутки ниже пояса. Соединять все это в нечто цельное — как рисовать рожицу на секс-игрушке. И Миля даже делает это в первой серии. Но ради чего — непонятно.
Wink
В отличие от эскортницы Мили, главные героини «Чистых» обречены пахать на рынке секс-услуг. На дворе 1903 год, а девушки Стеша (Диана Милютина) и Ксения (Софья Синицына) живут в подпольном доме терпимости, гуляют по Петербургу в поисках клиентов и подчиняются безжалостной матушке (Виктория Исакова). Но когда хозяйка сталкивается с неизлечимой болезнью, у ее «дочерей» (читайте, рабынь) появляется шанс на новую жизнь.
Костюмная драма Николая Хомерики восхищает красотой кадра и пугает суровостью бытовухи. Но вау-эффект быстро улетучивается, а зритель остается с бесконечно долгим вступлением и набором бессвязных сцен из жизни дореволюционных путан. Новые персонажи влетают в сюжет буквально из ниоткуда, а старых отправляют на свалку истории, прежде чем зритель успевает с ними познакомиться. Этот сериал как лоскутное одеяло, готовое разойтись по швам в любой момент.
Premier
35-летняя Мара (Мария Горбань) начинала как стриптизерша, а в последнее время исполняет роль содержанки и грезит о собственном салоне красоты. Но папик Мары (Вячеслав Разбегаев) готов исполнить ее желание только при одном условии. Сначала девушка должна набраться опыта в другой сфере — стать управляющей дешевой автомойки и вывести ее на новый уровень.
Продюсеры Сарик и Гевонд Андреасяны отвечают на вопрос «Что будет, если объединить автомойку и стриптиз?». Разгадка банальна: стандартную процедуру разнообразят латексом, глубокими декольте, тоннами слоумо и чисткой ковриков с помощью плетки. Если вы не пубертатный подросток, комедия о бизнес-стриптизерше надоест после первой выдраенной тачки. Но забавно, что фантазию о мокрых майках и длинных шлангах в жизнь воплотил не кто-нибудь, а режиссер детской «Манюни» Денис Гуляр. Получается, вновь сработал на аудиторию 18-.
Start
Влада (Кира Медведева) — человек с печальным бэкграундом. Она пережила наркотическую зависимость, предательство бойфренда (Антон Пампушный) и тяготы российской тюрьмы. После отсидки девушка устраивается администратором в кафе Perfetto и пытается начать новую жизнь. Но призраки прошлого не отпускают. Бывший заявляет, что она должна ему 10 млн рублей, а возле общепита происходит загадочное убийство. Подозревают в нем, конечно же, Владу.
Спин-офф «Новеньких» создан для тех, кто уже разобрался во всех хитросплетениях этой экранной вселенной. Остальных удивят разве что примитивные сюжетные ходы, имя Глеба Калюжного среди продюсеров и старательная актерская игра Киры Медведевой, звезды телешоу «Пацанки». Собственно, «Трудную» легко перепутать с затянувшемся вступлением к очередному сезону этого треш-проекта. Тем более в основу сериала легла реальная история Медведевой. Впрочем, и на чернушную байку о неблагополучном районе, который хочется обходить за версту, это тоже похоже.
Назад в СССР
Советское прошлое не отпускает российских шоураннеров. Как доказательство — еще два сериала, которые этим летом вспоминали 1970-е — московские и провинциальные.
НТВ
1974 год. В Ярославле находят труп вора в законе по кличке Бурелом (Владимир Стеклов), а вслед за ним от рук таинственного киллера гибнет и директор меховой фабрики. Искать убийцу вынужден майор Егор Таболин (Александр Бухаров), страдающий от ночных кошмаров, и вскоре улики приводят героя к местной психбольнице.
Ретродетектив от НТВ соответствует телевизионным стандартам: картинка дешевая и неказистая, сюжет запутанный, фамилий полно, а расследование растянуто аж на 12 эпизодов. Хрона хватает и на побочные квесты, и даже на военные флешбэки, а Таболин, как и большинство энтэвэшных крутышей, не знает, что такое work-life balance (поэтому и страдает). Аудиторию российских телесериалов такой расклад, вероятно, устроит, но зрители, привыкшие к изобретательным проектам стриминг-сервисов, рискуют не дожить до развязки.
Кинопоиск
1979 год. До московской Олимпиады осталось совсем чуть-чуть, но подготовка к масштабному событию идет не по плану: спортивные объекты далеки от идеала, денег не хватает, а впереди Афганская война. Пока советские чиновники всерьез задумываются об отмене Игр, в оргкомитет Олимпиады устраивается обаятельный мажор Игорь Зорин (Григорий Верник), сын директора торговой базы.
Впрочем, сериал Евгения Стычкина не зацикливается на одном герое. В кадре мелькают гимнастки, тяжеловесы, иностранные журналисты и даже слегка комическая версия Леонида Брежнева в исполнении Юрия Стоянова. При этом сама Олимпиада является, скорее, фоном для демонстрации ушедшей эпохи, а спорт отходит на второй план, уступая место политическим интригам, кабинетным разборкам и служебным романам.
Автор: Иван Ковальчук