«Игры», «Она такая классная» и еще 10 российских сериалов, которые мы смотрели этим летом

Роуд-муви Ивана Соснина — сказочная, а местами даже приторная история взросления. Странноватый подросток в дурацком свитере слоняется по России с миллионом рублей в рюкзаке, постоянно рефлексирует (то о лошадях, то о плацкартах) и знакомится с местными жителями — великодушными, как на подбор. Визуально проект напоминает «Королевство полной луны», пусть и без фирменной симметрии Уэса Андерсона. Идейно — новогоднюю франшизу «Елки» и ее негласный девиз («Россия не без добрых людей»). Если поверить, что стакан всегда был наполовину полон, от «Юга» можно получить заряд оптимизма и мотивации. Раз уж парнишка с парурезом и кучей фобий решился на подвиг, то и у вас точно получится.