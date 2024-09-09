Показываем трейлер «Пришельца». Это новое доброе кино от Ивана Соснина

24 октября в прокат выйдет «Пришелец» — новый фильм Ивана Соснина («Далекие близкие», «Иваново счастье»). Это камерная история про жителя глухой уральской деревни, который посылает сигналы в космос. К премьере трейлера «Пришельца» мы расспросили режиссера о его новой работе, на которую ему пришлось потратить деньги с кредитки.

О чем фильм

В небольшой уральской деревне живут самые обычные люди. Не считая местного слабослышащего дурачка Лёши (Максим Стоянов). Он поселился в самодельном доме из мусора, еженедельно рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представители внеземных цивилизаций. Жители деревни смеются над Лёшей и его странными увлечениями, но все меняется, когда к нему наконец приходит тот, кого он так долго звал.

Кто над ним работает

«Пришельца» снял Иван Соснин — яркий представитель «нового доброго кино» в российской киноиндустрии. За полнометражный фильм «Далекие близкие» — роуд-муви про отца (Евгений Сытый) и сына (Филипп Авдеев), отправляющихся к интернет-возлюбленной родителя — Соснин получил награду на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон». А на фестивале «Окно в Европу» отметили сценарий картины, а также присудили ей приз зрительских симпатий. У режиссера продолжает выходить сериал «Юг» — тоже про путешествие по России; тут парень по имени Юг (Ярослав Могильников) пытается найти отца.

«Пришелец» — история про поиск родственной души. Фильм стал единственной российской картиной, попавшей в основной конкурс Московского международного кинофестиваля. «Пришельца» также показали на смотре молодого кино Voices, где он получил награду как лучший фильм, а Иван Соснин — как лучший режиссер.

Вместе с Максимом Стояновым в фильме снялась Алёна Мирошникова, которая и сыграла инопланетянку. Для нее это первая актерская работа. Восьмилетняя девочка была лицом Gucci, J. Kim и других брендов. «Алёна — маленькая звезда. Ее внешность — синоним инопланетности. Ее появление на площадке сразу превращало наш фильм во что-то космическое», — рассказывает о ней режиссер.

Производством «Пришельца» занималась независимая студия Red Pepper Film из Екатеринбурга. Фильм снят за 15 смен в деревне. Прокатная компания — «К24».

Что о «Пришельце» рассказывает режиссер

— Как появилась идея фильма?

— Идея снять кино про космос, про связь с внеземными цивилизациями у меня давно была. Я вообще люблю сай-фай, тему космоса. Но мне хотелось сделать нетипичное изображение инопланетян, показать их не страшными существами, а живыми людьми. И однажды Яна Шмайлова (продюсер фильма и жена Ивана. — Прим. ред.) показала мне фотографию Алёны Мирошниковой и предложила написать фильм о ней, потому что у нее совершенно космическая внешность. Я посмотрел на нее и понял, что да, она действительно тот персонаж, которому хочется посвятить целый фильм.

Еще у нас на Урале (Иван родился в Кировграде в Свердловской области. — Прим. ред.) стоит дом из мусора, который я мечтал снять. Вот так кусочки пазла начали складываться и превращаться в единое произведение.

Алёна Мирошникова Сергей Федоров

— По версии «Пришельца», связаться с инопланетянами могут только особенные люди. Это история в первую очередь о них?

— Да, я подумал, что вдруг те люди, которые находятся в психиатрических лечебницах и которых считают сумасшедшими, на самом деле не такие. Вдруг они инопланетяне, просто этого не понимают и сильно отличаются от нас. А еще воспринимают наш мир по-другому. По стечению обстоятельств они оказались на нашей планете как эмигранты. Они вынуждены здесь жить, и, возможно, когда-нибудь всех их заберут на другую планету, где им будет комфортно.

Фильм — об этих особенных людях, которые могут быть инопланетянами, но сами этого не осознают. Лёша, наш главный герой, тоже не от мира сего. Все его считают деревенским дурачком. Но, возможно, он, наоборот, самый адекватный из всех жителей деревни, самый здоровый.

— Почему вы выбрали на главную роль Максима Стоянова?

— Я как-то давно на фестивале смотрел фильм «Гив ми либерти» про эмигрантов, живущих в Америке. У Макса там была не главная, но очень яркая роль. Я так полюбил этого актера, что хотел обязательно с ним что-нибудь снять. И вот появился «Пришелец», мы нашли Алёну. И нужен был сильный партнер, главная мужская роль. Я сразу решил написать Максиму.

Мы вместе с кастинг-директором Еленой Чигвинцевой сказали Максиму, что готовы под него писать диалоги, если он согласится. Проект был такой стихийный, сценарий еще дописывался, бюджета практически не было. И мы просто предложили Максу пойти с нами на такую авантюру, прилететь на Урал на 10 дней. И он согласился.

— «Пришелец» — независимое кино. Как выстраивались отношения с продюсерами?

— Это нетипичный проект, потому что предыдущие мы снимали вместе со студиями, с брендами и онлайн-кинотеатрами. Здесь же мы решили сделать свой независимый студийный фильм Red Pepper Film, которая базируется в Екатеринбурге. И мы полностью закрывали всё ресурсами своей студии. Все было на энтузиазме.

Благодаря тому, что и я, и Яна Шмайлова — сотрудники Red Pepper Film, у нас не было противоречий, мы делали одно большое дело, в которое мы верили, совместно и вкладывали все ресурсы. Честно говоря, мы даже на старте съемок снимали деньги со своих кредиток, чтобы запуститься. Дальше мы уже подключали знакомых продюсеров, начали сотрудничать с Максимом Добромысловым и Филиппом Бобровым.

Татьяна Голубева-Сумарокова Максим Стоянов

— Как бы вы объяснили зрителям, почему им стоит увидеть ваше кино?

— У нас классные актерские работы, яркие новые лица, наша маленькая звездочка Алёна. У Макса Стоянова очень сильная роль. Я благодарен ему за то, что он сделал для нашего фильма. Наше кино показывает уральскую природу во всей красе. Я люблю Урал, свой родной регион, и мне хочется, чтобы больше зрителей познакомились с ним и увидели, насколько у нас красивый край.

И это кино показывает, что можно снимать на таком энтузиазме, когда люди собираются вместе и делают что-то не из-за денег, не для того, чтобы на этом проекте заработать, а просто потому, что хочется вместе снимать кино, вместе заниматься творчеством и не останавливаться даже в сложные времена.