Семь пасхалок «Паразитов»

На КиноПоиск HD появилась социальная комедия Пон Джун-хо, получившая каннское золото и четыре «Оскара». Предлагаем посмотреть ее очень пристально. А о том, на какие моменты и детали нужно обратить особое внимание, расскажет Владимир Захаров.



Начало карьеры Пон Джун-хо в полнометражном кино совпало с массовым распространением DVD. Этот цифровой носитель радикально изменил съемки. На дисках появились дополнительные материалы и закадровые комментарии создателей, чего не было на VHS. Но, главное, зрителю стала доступна любая секунда фильма, каждую сцену можно было пересматривать бесконечно с любой скоростью.

Амбициозные режиссеры нового поколения в диапазоне от Пак Чхан-ука до Кристофера Нолана снимают фильмы в расчете на то, что зритель ознакомится с их работами несколько раз, в том числе покадрово. Пон Джун-хо в соревновании по количеству пасхалок на единицу хронометража иногда даже опережает режиссеров голливудских комикс-франшиз. На родине его даже прозвали Понталь (соединив фамилию со словом «деталь») — за любовь поставить незаметную, но важную баночку в угол кадра или размазать намеки по меблировке. В «Паразитах» таких красноречивых деталей в избытке, и вот некоторые из них.

Загадочный камень

Сусок, или «камень ученого», не назовешь незаметной деталью фильма. Он играет роль то хичкоковского макгаффина, то чеховского ружья. Камень всплывает (буквально — во время наводнения они обнаруживают его плавающим среди хлама) в полуподвале Кимов в тот момент, когда семье открывается перспектива устроить новую жизнь в богатом особняке Паков. Позже камень попадает в дом к Пакам уже как зловещий объект (в финале он становится орудием убийства), хотя герои еще не понимают этого.

Самого Пон Джун-хо про камень спрашивали не раз. Режиссер объяснил, что он специально запутал актеров, намеренно не объясняя им символизм этого предмета, так что каждый придумывал свою трактовку.

Выходит, камень этот в фильме действительно играет роль практически макгаффина — это вещь, которой люди сами приписывают какое-то значение или ценность, но в итоге она буквально оказывается пустой (то есть внутри нее полость). А в общем контексте фильма, полного социальной сатиры, полый «камень ученого», возможно, подчеркивает бесполезность образования в обществе позднего капитализма, где меритократия уже не работает.

Поддельный документ

Перед тем как пойти к Пакам на собеседование, будущий репетитор Ким Ки-у с помощью сестры подделывает справку о поступлении в университет Ёнсе. Когда его отец Ким Ки-тхэк смотрит на документ, то шутит, что его сделали на факультете подделок Сеульского национального университета. То есть он либо не может прочитать название на логотипе, то ли не делает разницы между суперпрестижными университетами (в Южной Корее таких три: Сеульский национальный университет, Университет Корё и Ёнсе). В английском переводе (скорее всего, чтобы подчеркнуть завиральность Ки-у, а не невежество его отца) университет стал Оксфордом, а в русской версии название учебного заведения просто опущено.

Но Ёнсе фигурирует в фильме не просто так. Это альма-матер Пон Джун-хо. В первой половине 1990-х он окончил там социологический факультет. В конце 1980-х Ёнсе был одним из центров противостояния диктатуре Чон Ду-хвана. Пон застал преподавателей тех времен, и, возможно, им он обязан укреплением своих левых взглядов. Кроме того, в университетском киноклубе «Желтая дверь» будущий обладатель «Оскара» познакомился с женой и снял свою первую короткометражку.

Песня про Джессику

Перед тем как войти в дом Паков уже в роли учительницы рисования и арт-терапевта Джессики, Ким Ки-джон перед дверью нараспев вспоминает легенду своего персонажа: «Джессика, братьев нет, Иллинойс, Чикаго». Этот джингл стал отдельным от фильма мемом, и актрисе Пак Со-дам пришлось петь его на нескольких телешоу. Краткая биография Джессики положена на мотив корейской патриотической песни 1983 года «Токто — наша земля!», посвященной островам Лианкур (или по-корейски Токто), территориальную принадлежность которых до сих пор оспаривает Япония. Очевидно, Ки-джон вдолбили эту мелодию в детстве на уроках пения. Такая практика запоминания больших массивов информации (зарифмовать и положить на популярную мелодию) — известное ноу-хау выпускников корейских школ.

С другой стороны, этот кавер на патриотическую песню — образец своеобразного юмора Пон Джун-хо. Кстати, «камень ученого» (см. выше) из фильма по очертаниям отдаленно напоминает западный из островов Токто.

Неправильная «восьмерка»

Когда Ки-джон, вжившись в роль детского педагога, обсуждает с госпожой Пак «зону шизофрении» на рисунке сына, несчастную женщину охватывает ужас, который она не скрывает от самозванной учительницы. Их диалог снят с нарушением одного из фундаментальных принципов монтажа в популярном кино, и Пон Джун-хо специально сделал этот сбой заметным зрителю.

Обычно диалоги монтируют «восьмерками»: камера, снимающая собеседников, никогда не пересекает невидимую ось, проходящую через головы персонажей, и взгляд одного направлен всегда влево, а взгляд другого — вправо (в тех в редких случаях, когда герой находится по отношению к камере фас или затылком, не меняется расположение его головы в кадре). Нарушают это правило в мейнстриме редко, чтобы обратить внимание зрителя не только на сказанное, но и на отношения разговаривающих. И Пон Джун-хо, сталкивая в одном секторе кадра портреты антагонистов, иллюстрирует конфронтацию между представительницами разных классов. А еще подчеркивает социопатию Ки-джон. Госпожа Пак вспоминает о жутком инциденте и не скрывает свою боль, но мошенница холодна, для нее это всего лишь информация, которую она будет использовать для запугивания жертвы.

Рамдон

Блюдо из двух разных видов лапши быстрого приготовления стало популярным благодаря фильму. Но его название, теперь известное на весь мир как рамдон (то есть смесь рамэна и удона), — находка Дарси Пэкэта, переводчика фильма и исследователя корейского кино. По-корейски еда называется чапагури. Это смесь лапши «Чапагетти» (со вкусом темных соевых бобов) и «Ногури» (со вкусом морепродуктов). «Чапагетти», кстати, тоже название-гибрид («Чаджанмён» плюс спагетти).

Формально и «Чапагетти», и «Ногури» — это рамэн, но выдумка Пэкэта все равно очень удачная. Из-за популярности фильма «Ноншим», корейский производитель обоих сортов лапши, начал выпускать их смесь в одной упаковке под брендом «Чапагури».

Северная Корея

Когда живущая в подвале особняка Паков прошлая домоправительница Мун-гван угрожает послать госпоже Пак изобличающее Кимов видео, ее муж О Кын-сэ сравнивает ролик с северокорейской ядерной кнопкой. А сама Мун-гван страстно декламирует речь о злодеяниях Кимов, пародируя манеру пхеньянских теледикторов.

Более того, актриса Ли Джон-ын в этой сцене передразнивает конкретную ведущую, легенду пхеньянского ТВ Ри Чун-хи. Ри работала на Центральном телевидении КНДР с начала 1970-х и сейчас почти 10 лет на пенсии. Она в своем неподражаемом эмоциональном стиле сообщала согражданам о главных новостях Северной Кореи: с нескрываемым злорадством — о ядерных испытаниях и запуске ракет, трагически и со слезами — о смертях вождей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Ее по-прежнему иногда вызывают на работу, и появление на пхеньянском ТВ розового ханбока Ри Чун-хи — сигнал для мировых СМИ и политиков, что в КНДР произошло что-то действительно важное.

У самого Пон Джун-хо с Северной Кореей есть косвенная связь. Туда в 1950 году, в начале Корейской войны, бежал его дед по материнской линии, писатель-модернист Пак Тхэ-вон. В Пхеньяне он стал профессором университета и функционером Трудовой партии Кореи.

Книжная полка

Ким Ки-тхэк привязывает в подвале О Кын-сэ скотчем к трубам и оглядывает его убогое подземное жилище. Фотографии Манделы и Линкольна в консервных банках, портрет с женой, пачка презервативов, полка с книгами. Эта полка — самая труднозаметная деталь фильма, которая появляется в кадре всего на четыре секунды, но при этом описывает предысторию О Кын-сэ и подчеркивает несколько основных мотивов в картине. На ней книги по юриспруденции в диапазоне от уголовного до конституционного права, кодексы и учебники. Набор литературы говорит о том, что Кын-сэ готовился к экзаменам на получение статуса адвоката. В Корее этот экзамен могли сдавать и самоучки, чем в 1970-е воспользовался, например, будущий президент страны Но Му Хён.

Но в 2017 году эта практика была прекращена, и право сдавать экзамен с тех пор есть только у выпускников юридических академий. О Кын-сэ больше незачем возвращаться на поверхность. «Лучший план — не иметь планов», — позже скажет Ки-тхэк, но этот урок он выучил у Кын-сэ. У Кима-старшего и О много общего: подвальная жизнь, работа во франшизе тайваньских кондитерских (почему-то названной в русском переводе тайскими), бедность. Но никакой солидарности между ними нет. В этом, наверное, и есть главный и трагический конфликт «Паразитов»: настоящая классовая война сегодняшнего дня — междоусобная, между обедневшими жителями подземелий, а не между богатыми Паками и бедными Кимами.