На Кинопоиске эксклюзивно вышел первый сезон одного из главных аниме-хитов последних лет, а в октябре у нас начнет выходить и второй. Рассказываем о том, как и чем всех покорил нарисованный футбол и почему на него стоит посмотреть.

Истории про спорт — важное направление внутри метажанра «сёнен» (мы писали о нем в этом материале). У него даже есть собственное название — «спокон», сочетание англицизма «спорт» и слова «кондзё» («сила воли»). В центре внимания оказывается либо команда, либо атлеты-одиночники, и весь сюжет держится на тренировках и достижении главной цели — победы на соревновании. Дисциплина может быть любая — от баскетбола («Баскетбол Куроко»), волейбола («Волейбол!!»), тенниса («Принц тенниса») до плавания («Вольный!»), фигурного катания («Юри на льду») или даже игры в го («Хикару и го»). «Синяя тюрьма: Блю Лок» — аниме про юных футболистов, которые соревнуются за возможность стать звездой мирового масштаба.

О чем это

Старшеклассник Ёити Исаги мечтает о профессиональном футболе, но команда, в которой он играет, не дотягивает даже до школьного чемпионата. После очередного поражения Исаги получает приглашение в загадочный проект эксцентричного тренера Дзимпати Эго. Тот собрал 300 подающих надежды юных нападающих, чтобы в условиях закрытой спортивной базы «Синяя тюрьма» выбрать из них одного идеального игрока. Плюсы: победитель получит место в национальной сборной и шанс не просто блеснуть талантом, а буквально спасти беспомощную команду от постоянных поражений и вывести японский футбол на мировой уровень. Минусы: те, кто не выдержит испытания и покинет «Синюю тюрьму», навсегда распрощаются с мечтой о профессиональном футболе. Разумеется, все три сотни амбициозных нападающих принимают эти безумные условия. Конечно же, Исаги оказывается на самом дне турнирной таблицы, и ему предстоит одолеть сильнейших соперников, чтобы осуществить свою мечту.

Как «Блю Лок» пришел к успеху

Манга «Синяя тюрьма: Блю Лок», по которой снято аниме, публикуется с 2018 года, и несколько лет она не особо выделялась в ряду других споконов. Но после выхода экранизации все изменилось: в 2023 году манга по популярности обогнала «Истребителя демонов», «Магическую битву» и даже «Атаку титанов». Было продано 10,5 миллиона копий, и это сделало «Блю Лок» новым хитом издательства Kodansha. А само аниме стало одним из главных событий года наравне с такими тайтлами, как «Человек-бензопила», «Блич: Тысячелетняя кровавая война» и «Атака титанов»

Один из секретов бешеной популярности экранизации — идеальный тайминг выхода в эфир одновременно с чемпионатом мира по футболу 2022 года. На волне всеобщего интереса к футболу «Блю Лок» смотрелся особенно выигрышно и привлекла аудиторию, которая редко смотрит споконы.

Что в ней особенного

В «Блю Лок» демонстративно отсутствует классическая для споконов тема важности команды. Все футболисты, которых пригласили в проект, — нападающие, которых будут методично и последовательно натаскивать на одиночный стиль игры. Причины такой деконструкции классического для споконов сюжета о командной работе проговаривается в первых же сериях: японцы прекрасно действуют там, где есть регламенты, и каждый должен выполнять свою роль, но любая импровизация и проявление индивидуальности вводят их в ступор.

Регулярно появляющийся на экранах тюрьмы Дзимпати Эго вовсю пользуется когнитивными искажениями, уверяя молодежь в том, что величайшие нападающие мирового футбола — редкие эгоисты, для которых важно только число забитых ими голов, а не успех всей команды. В ход идут и цитаты великих, и откровенные манипуляции, а герои с готовностью на них ведутся и устраивают на тренировочном поле полный хаос.

Впрочем, постепенно этот хаос сам собой упорядочивается. Герои понимают, что командная работа все-таки важна, просто нужно не жертвовать своими интересами и увлекаться благородными жестами, а правильно использовать сильные стороны участников. Еще желательно подрезать у них фишки, которые помогут улучшить собственную игру. Таким попыткам «сожрать чужой талант» герои уделяют большую часть времени на поле.

Я не люблю футбол. Мне стоит смотреть «Блю Лок»?

Сама идея тренировки идеального нападающего в этом аниме заключается в том, чтобы деконструировать и пересобрать футбол заново. И матчи тут соответствующие: то салки с мячом, то игра трое на трое, то матч без ролей на поле. Поэтому для подключения достаточно будет самых базовых знаний: это игра с мячом, мяч бьют ногами, в воротах стоит вратарь (в этом случае — самая бесполезная командная единица, которую в середине сезона заменяют голограммой). Термины, приемы и стратегии проговариваются по ходу матча, как и все ключевые действия игроков, так что есть шанс даже узнать что-то новое. Бывалые болельщики, правда, ничего незнакомого не услышат, но аниме к этому и не стремится — оно показывает свой вариант футбола.

В спорте решения нужно принимать мгновенно, и любая ошибка может оказаться решающей, но художественная условность аниме позволяет замедлить ход игры и во всех подробностях рассказать о том, что творится в мыслях футболиста за секунду до удара по мячу. Да и в любой другой момент матча. «Блю Лок» делает это незанудно, развлекая зрителей эффектными ракурсами, непредсказуемым ходом матчей, индивидуальным подходом к изображению эмоций героев, их отношениями между собой и вставками забавных бытовых сцен.

А что с героями?

Еще одна фишка «Блю Лок» — то, что здесь каждый персонаж стремится быть протагонистом. У каждого нападающего в тюрьме есть особенная сила: быстрый бег, пробивная мощь, способность забить гол с дальнего расстояния, мастерский дриблинг и так далее. А еще личные мотивы, заставляющие играть.

Сила главного героя — в умении быстро оценивать обстановку и чувствовать, куда лучше отдать пас, чтобы команда забила гол. Умение прекрасное, но оно делает из него отличного командного игрока, а не эгоистичного нападающего. Пока Исаги отчаянно рефлексирует и пытается разобраться с собственным стилем игры, интерес зрителя удерживают его яркие товарищи по команде и соперники. Как минимум пятеро персонажей с легкостью могли бы стать главными героями «Блю Лок», и их соперничество за зрительскую симпатию почти такое же увлекательное, как матчи.

Вердикт

«Синяя тюрьма: Блю Лок» — изобретательно придуманное аниме, которое находит нестандартный подход как к теме футбола, так и к жанру. Оно стильно нарисовано, развлекает всеми возможными способами и держит у экрана даже в моменты, когда главного героя ужасно хочется ударить лопатой за регулярное нытье. А еще ухитряется заинтересовать и увлечь даже далеких от спорта людей. Это главная миссия любого спокона, и «Блю Лок» справляется с ней идеально.

Автор: Ксения Прохоренко