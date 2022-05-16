От «Леона» до «Тора». Как Натали Портман покорила Голливуд и осталась верна себе

Как на самом деле зовут Натали Портман? Почему «Леон» был для юной актрисы травматичным опытом? Как она готовилась к роли в «Черном лебеде»? И как именно участвует в общественных движениях?

В этом видеоэссе разбираем карьеру Натали Портман — звезды «Тора», «V значит Вендетта» и «Звездных войн», выпускницы Гарварда, активистки и редкой актрисы, которая после детских ролей смогла выстроить успешную взрослую карьеру.

Фильмы с Натали Портман можно посмотреть на Кинопоиске в специальной подборке по этой ссылке.

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