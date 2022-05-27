Экшен-сериал «Старик»: идентификация Джеффа Бриджеса

На канале FX вышло две серии остросюжетного триллера с Бриджесом, герой которого скрывается от афганских флешбэков и от ФБР (оно представлено персонажем Джона Литгоу). Рассказываем, как два великих актера превращают умеренно оригинальный сценарий в жанровый шедевр.



Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Старость не радость не только для героя 72-летнего Джеффа Бриджеса, но и для его многочисленных противников в сериале, который так и называется — «Старик». На жанровой шкале неторопливый триллер канала FX располагается ровно посередине между геронтологический трагедией Михаэля Ханеке «Любовь» и франшизой про Джона Уика. Пилотный эпизод начинается с серии безрадостных ночных походов главного героя в уборную, а заканчивается тем, что он самозабвенно втаптывает в грязь спецназовца, годящегося ему во внуки.

Персонаж Бриджеса (назовем его Дэн Чейз, хотя это не первое и, вероятно, не десятое его имя) — вдовец, живущий в тихом городке в Новой Англии. Он представляется риелтором на пенсии, несколько лет назад похоронил любимую жену, потерявшую рассудок из-за редкой болезни, регулярно созванивается с дочерью и выгуливает двух вышколенных, как почетный караул, ротвейлеров.

И вот однажды ночью к нему в дом забирается себе на беду человек, вооруженный пистолетом с глушителем. Наутро Чейз бросает в сумку любимые вещи (пара стволов, россыпь поддельных паспортов, килограмм долларов), хватает ротвейлеров и пускается в бега. Выясняется, что когда-то он работал в ЦРУ и в конце 1980-х, одновременно разозлив в Афганистане собственное руководство и местного полевого командира, ушел на дно. Теперь, спустя 30 лет, все они о нем вспомнили. Со стороны спецслужб погоню возглавляет Харпер (Джон Литгоу) — бывший друг и коллега Чейза, нынче большой человек в ФБР.

Это, мягко говоря, не самая оригинальная завязка в истории телевидения. И больших сюрпризов ждать не приходится: «Старик», поставленный по роману детективщика второго ряда Томаса Перри, полагается на проверенные сюжетные повороты категории Б. Но имена и в конечном счете качество тут самой что ни на есть категории А: первые две серии, в частности, снял Джон Уоттс, автор трех последних выпусков «Человека-паука» (то есть с большой вероятностью ваш любимый режиссер, имя которого вы не помните).

Разумеется, это бенефис Джеффа Бриджеса, за кадром испытывающего серьезные проблемы со здоровьем. И в кадре он вовсе не пуленепробиваем, но даже свою уязвимость превращает в сокрушительную силу: чем обширнее его гематомы, тем холоднее сталь в его глазах. Которую, впрочем, Чейз мастерски умеет прятать в морщинах, вмиг оборачиваясь то дружелюбным дедом-морозом, то седобородым джентльменом на пенсии. Уже во второй серии на него засматривается квартирная хозяйка в разводе — ее играет Эми Бреннеман, которая еще в фильме «Схватка» четверть века назад проявляла интерес к неправильным мужчинам, готовым избавиться от нее ровно за 30 секунд.

Джон Литгоу

На контрасте с космическим обаянием Бриджеса работает высокомерная интеллигентная нервозность Литгоу, который формально играет вторую скрипку, но по первым сериям оказывается даже интереснее: перед ним стоят не только вопросы выживания, но и моральные дилеммы. В фильме «Беглец», на который «Старик» где-то похож, Томми Ли Джонс тоже быстро затмил Харрисона Форда.

С многозначительными паузами и разговорами по душам здесь иногда перебор — не факт, например, что отношения героини Бреннеман со сбежавшим мужем заслуживали такого подробного обсуждения. И флешбэки выглядят откровенно глупо — отчасти из-за наивного содержания, отчасти потому, что мы слишком хорошо помним молодого Бриджеса (Литгоу-то как раз никогда не выглядел молодо), и парень, который играет Чейза в расцвете сил, кажется самозванцем.

Но это лучшая роль Бриджеса со времен «Любой ценой», где он сам играл преследователя; напряжение есть, экшен сделан в жесткой гиперреалистической манере «Борнов». Если «Старику» до конца удастся сохранить баланс между мордобоем и сентиментальностью, это будет успех.