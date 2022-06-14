Что смотреть дома: «Киллер», «Спайдерхед», «Свинья»

Новый российский экшен-сериал, фантастика Джозефа Косински, философский триллер с Николасом Кейджем — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
«Киллер», 1-й сезон
Александр Устюгов в боевике о полицейском, ставшем наемным убийцей
Где смотреть: Кинопоиск
Иван (Устюгов) — хороший мент, осужденный на семь лет за убийство, которое не совершал. Выйдя на свободу, он волею судеб становится киллером. Правда, Иван ничего не помнит о полицейском прошлом из-за амнезии.
Новый брутальный сериал с Александром Устюговым придумали сценаристы Денис Карышев и Александр Турбин, работавшие над двумя сезонами «Каменской» (четвертым и шестым), тетралогией «Дикий» с Игорем Лифановым и боевиком «Рикошет» с тем же Устюговым. На вторых ролях — Карина Андоленко («Спасская»), Анна Котова-Дерябина («Полицейский с Рублевки»), Евгений Антропов («Перевал Дятлова») и Дмитрий Ульянов («72 метра»).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе
«Спайдерхед»
Крис Хемсворт и Майлз Теллер в триллере о медикаментозной любви
Где смотреть: Netflix
В ближайшем будущем заключенные могут скостить срок, если станут испытуемыми новейших медицинских препаратов. Джефф (Теллер) участвует в программе Стива Абнести (Хемсворт), который тестирует психоделики, способные спровоцировать влюбленность. Не все опыты проходят удачно, а Джефф начинает подвергать реальность сомнению.
«Спайдерхед» — второй за месяц большой фильм Джозефа Косински. Режиссер «Трон: Наследие» и «Дела храбрых» пять лет не снимал, а теперь вернулся с новым «Топ Ганом» и с триллером от сценаристов «Дэдпула» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд».
«Свинья»
Философский триллер с Николасом Кейджем и очаровательным зверем
Где смотреть: Кинопоиск
Роб (Кейдж) прячется от цивилизации в орегонском лесу, выходя на связь только с Амиром (Алекс Вулф из «Реинкарнации»), который покупает у него трюфели. Чтобы добывать ценный гриб, Роб завел специально обученную свинью, которую однажды ночью похищают. Отшельник отправляется в город с твердым намерением вернуть парнокопытного напарника.
Дебютный фильм Майкла Сарноски («Тихое место 3») начинается как гротескный экшен про месть и спасение свиньи. Однако зрителей ждет сюрприз: очередной, казалось бы, «угар с Кейджем», на самом деле, драма об устройстве ресторанной индустрии и притча о смысле жизни. Критики по всему миру записали «Свинью» в откровения 2021 года.
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«Ника»
Лиза Янковская в атмосферной драме про самую юную советскую поэтессу
Где смотреть: Кинопоиск
1999 год, Ялта. Экс-вундеркинд Ника Турбина (Янковская), когда-то прославившаяся на весь СССР как юное поэтическое дарование, уже много лет ничего не пишет. Она борется с алкогольной зависимостью и заботой матери-художницы Майи (Анна Михалкова), мечтая уехать в Москву, чтобы стать артисткой. А еще девушку мучает вопрос: она ли сочинила все те знаменитые стихи?
«Ника» Василисы Кузьминой и Юлии Гулян, вместе написавших комедийный сериал «Алиса», не столько хроника непростой судьбы Турбиной, сколько фантазия на тему. В эпизодах — Евгений Сангаджиев, на стенах — рукотворные постеры «Бойцовского клуба» и «Всё о моей матери», за кадром — ностальгический саундтрек.
Смотрите фильм на Кинопоиске в Плюсе
«Клон»
Карен Гиллан в сай-фай-триллере о схватке с идеальным двойником
Где смотреть: Кинопоиск
Узнав о загадочном неизлечимом диагнозе, Сара (Гиллан) соглашается на процедуру замены. Чтобы близким было проще переносить потерю, ее место займет идеальный двойник. Когда Сара излечивается и пытается деактивировать копию, то выясняется, что по закону это можно сделать только через поединок насмерть. Женщина начинает готовиться к дуэли с идеальным «я», а тренирует ее боец Трент (Аарон Пол). Режиссер Райли Стернс («Искусство самообороны») остроумно изобразил процесс самокопания, которое отравляет жизнь миллионам людей, стремящихся к совершенству. Премьера фильма состоялась на «Сандэнсе».
Подробнее о фильме
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«В ритме ча-ча-ча»
Купер Рэфф и Дакота Джонсон в драмеди про любовь, бар-мицвы и аутизм
Где смотреть: Apple TV+
После колледжа Эндрю (Рэфф) работает кассиром в забегаловке и подрабатывает, ведя бар-мицвы. На одной из них он знакомится с Домино (Джонсон) и ее дочерью с расстройством аутистического спектра, Лолой (Ванесса Бергхардт). Вместе они находят в жизни новые радости.
Купер Рэфф громко заявил о себе обаятельной «Впиской», где сам сыграл студента-романтика, влюбленного в бунтарку. С фильмом «В ритме ча-ча-ча» он тоже нашел путь к сердцу кинолюбителей: на «Сандэнсе» картина получила приз зрительских симпатий.
«Старик», 1-й сезон
Боевик с Джеффом Бриджесом и двумя ротвейлерами
Где смотреть: FX
Бывший агент ЦРУ Дэн Чейз (Бриджес) уже давно отошел от дел и несколько десятилетий живет отшельником. Когда на пороге его дома появляются наемные убийцы, Чейз понимает, что прошлое его не отпустит, и отправляется в бега, усадив на заднее сидение двух любимых ротвейлеров. Героя преследуют не только бандиты, но и ФБР.
«Старик» — экранизация одноименного романа Томаса Перри о пожилом службисте, чья биография включает операцию в Ливии и кражу солидной суммы. Сценаристы — Джонатан И. Стайнберг и Роберт Ливайн, придумавшие пиратский эпос «Черные паруса». Съемки откладывались из-за пандемии и лимфомы Бриджеса. Среди режиссеров — Джон Уоттс (новейшая трилогия о «Человеке-пауке»).
«Темное сердце», 1-й сезон
Режиссер «Виновного» снял образцовый скандинавский нуар
Где смотреть: Кинопоиск, Okko
Исчез Бенгт Юнгквист (Петер Андерссон), состоятельный шведский землевладелец. Два года спустя его дочь Эмили (Стелла Юлин) обращается в службу розыска пропавших, где за дело берется Таня Торелл (Алиетт Офейм). В числе подозреваемых — вторая дочь Юнгквиста, Санна (Клара Христианссон): отец был против ее отношений с соседским юношей.
В сериале «Темное сердце» рассказывается об одном из самых громких дел в Швеции за последнее десятилетие. Это еще и первый случай, когда убийство раскрыла сотрудница поисковой службы. Режиссером выступил Густав Мёллер, прославившийся камерным триллером «Виновный» (недавно на Netflix вышел ремейк с Джейком Джилленхолом). Шведская пресса еще в феврале объявила «Темное сердце» одним из лучших сериалов года.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе
«Спригган», 1-й сезон
Человечество хочет завладеть инопланетными технологиями
Где смотреть: Netflix — с 18 июня
Инопланетная цивилизация оставила на Земле артефакты, которые охраняет загадочная организация «Аркам». Скоро ей предстоит как следует поработать: в горе Арарат обнаружено подобие Ноева ковчега с обилием внеземных технологий, которые хочет использовать секретное американское ведомство. Защищать артефакты поручено воинам-спригганам, среди которых японский школьник Ю Оминаэ, слывущий хулиганом.
Мангу Хироси Такасигэ уже экранизировали в 1998-м. Тогда продюсером выступил Кацухиро Отомо, и влияние «Акиры» было видно невооруженным глазом. Теперь за дело взялась студия David Production, известная по сериалам «Невероятные приключения ДжоДжо» и «Клетки за работой».
«Безумный бог»
Жуткий кукольный долгострой Фила Типпетта, придумавшего Джаббу Хатта
Где смотреть: Shudder
Фигура в костюме химзащиты спускается под землю, где видит ужасающие, безумные вещи: исполинский череп древнего чудища, статуи забытых божков, создания без ног и глаз, ящеры с исполинскими тестикулами и маленькие хлипкие человечки, созданные как будто из пыли. Это только начало 83-минутного кукольного мультфильма Фила Типпетта, занимавшегося визуальными эффектами на «Парке Юрского периода» и «Звездном десанте». Он придумал эту историю в конце 1980-х, а начал полноценно работать над ее реализацией в 2012-м. В «Безумном боге» оживают образы, подобные тем, что изображали Босх и Брейгель, но с поправкой на фантазии XX века и идеи Юнга и Фрейда.
Автор: Алексей Филиппов