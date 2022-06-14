Что смотреть дома: «Киллер», «Спайдерхед», «Свинья»

Иван (Устюгов) — хороший мент, осужденный на семь лет за убийство, которое не совершал. Выйдя на свободу, он волею судеб становится киллером. Правда, Иван ничего не помнит о полицейском прошлом из-за амнезии.

Новый брутальный сериал с Александром Устюговым придумали сценаристы Денис Карышев и Александр Турбин, работавшие над двумя сезонами «Каменской» (четвертым и шестым), тетралогией «Дикий» с Игорем Лифановым и боевиком «Рикошет» с тем же Устюговым. На вторых ролях — Карина Андоленко («Спасская»), Анна Котова-Дерябина («Полицейский с Рублевки»), Евгений Антропов («Перевал Дятлова») и Дмитрий Ульянов («72 метра»).

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