Смотрите прямо на КиноПоиске
Выбрать фильм или сериал
Тысячи фильмов и эксклюзивные сериалы
На компьютере, планшете, смартфоне и ТВ
Скидка 90% на три первых фильма по промокоду NY2019
Действует до 10.01.2019. Правила: ya.cc/4jIqb

Что смотреть в 2019 году: 50 самых ожидаемых фильмов

ВчераОбсудить0

Перезагрузка «Терминатора» и киноверсия «Аббатства Даунтон», новый Терренс Малик и новый Тарантино, Мстители, Люди Икс и Человек-паук и все, что мы будем обязательно смотреть в этом году.

«Стекло»

Премьера в России: 17 января

«Американская история ужасов» в авторской вселенной М. Найта Шьямалана. Режиссер поправил свою репутацию фильмом «Сплит», в конце которого намекнул на новый проект: в одной лечебнице оказываются герои Брюса Уиллиса и Сэмюэла Л. Джексона из «Неуязвимого» и, собственно, персонаж МакЭвоя из «Сплита». Как администрации могло прийти в голову разместить столько опасных людей в одном помещении, узнаем из фильма.

«Зеленая книга»

Премьера в России: 24 января

Кто бы мог подумать, что режиссер «Тупого и еще тупее» Питер Фаррелли окажется постановщиком престижного оскаровского кино. Лауреат премии Махершала Али играет успешного музыканта-афроамериканца, который для турне по южным штатам нанимает шофером белого расиста c итальянскими корнями (Вигго Мортенсен). Дело при этом происходит в начале 1960-х, во времена сегрегации. Фильм по реальным событиям и на болезненную тему получился легким и смешным, но не обошлось без пары мини-скандалов (подробности тут и тут). Картина победила на фестивале в Торонто, у нее уже пять номинаций на «Золотой глобус», а американские критики признали «Зеленую книгу» лучшей картиной 2018 года.

«Фаворитка»

Премьера в России: 31 января

Циничное костюмно-историческое кино о политических и любовных интригах при британском королевском дворе в России выпускают под «Оскар». Ожидается ряд номинаций, в том числе за многочисленные (и по-настоящему сильные!) женские роли: Оливия Колман в роли королевы Анны, Рэйчел Вайс и Эмма Стоун в ролях придворных интриганок. Фильм про эпоху барокко, пудру и опасные любовные игры — шаг в новом направлении для Йоргоса Лантимоса, известного абсурдистскими притчами «Клык» и «Лобстер».

«Завод»

Премьера в России: 7 февраля

Юрий Быков специализируется на превращении невеселой русской жизни в остросюжетные драмы. В «Заводе» доведенные до отчаяния рабочие захватывают в заложники олигарха, который планирует закрыть обанкротившийся завод. Мировая премьера этого пролетарского нуара с Денисом Шведовым в главной роли прошла на фестивале в Торонто.

«Алита: Боевой ангел»

Премьера в России: 14 февраля

Роберт Родригес за 200 млн долларов экранизируют мангу, права на которую в свое время выкупил Джеймс Кэмерон (сам он снимать передумал и остался в роли продюсера). В мире далекого будущего боевая киборгиня из заглавия спасена со свалки и пытается вспомнить свое прошлое. Настораживает то, что релиз фильма изначально был запланирован на лето 2018 года, а в итоге перенесен на низкий сезон.

«Власть»

Премьера в России: 21 февраля

В оригинальном названии игра слов: «vice» — это и «вице» (то есть вице-президент Дик Чейни, главный антигерой картины), и «порок». Режиссер и сценарист Адам МакКей продолжает исследования современных элит, и после финансистов из «Игры на понижение» настало время Белого дома времен Джорджа Буша-младшего. 43-го президента США играет Сэм Рокуэлл, но главная партия тут у толстого и лысого Кристиана Бэйла. В трактовке МакКея именно его персонаж, Чейни, был серым кардиналом бушевского правительства.

«Наркокурьер»

Премьера в России: 28 февраля

Для роли в собственном новом фильме Клинту Иствуду пришлось прибавить себе годов: главному герою 90, а самому автору — всего-то 88. Ветеран-садовод решает подзаработать и оказывается (против своего желания) на службе у мексиканского картеля. Персонажа с похожим бэкграундом Иствуд играл в «Гран Торино» 10 лет назад и с тех пор в своих фильмах не появлялся.

«Капитан Марвел»

Премьера в России: 7 марта

У DC — «Чудо-женщина, а во вселенной Marvel теперь тоже своя супергероиня с отдельным фильмом— летчица военной авиации, приобретающая суперспособности (Бри Ларсон). Действие происходит в 1990-е, так что среди прочего мы увидим молодого и двуглазого Ника Фьюри. Как ожидается, неуязвимая героиня поучаствует в спасении мира от действий Таноса в четвертых «Мстителях» — они выйдут полтора месяца спустя.

«Пляжный бездельник»

Премьера в России: 21 марта

Король киновечеринок Хармони Корин возвращается после семилетнего перерыва. Новый фильм снят на тех же пляжах Майами, что и «Отвязные каникулы», а главным героем на этот раз стал поэт-травокур в исполнении Мэттью МакКонахи. Опубликован тизер, где актера можно видеть в разнообразных невероятных нарядах; сюжет из ролика не ясен, но в фильмах Корина это последнее, что должно нас волновать.

«Мы»

Премьера в России: 28 марта

Новый проект Джордана Пила, автора «Прочь», тоже триллер с элементами хоррора. На постере — руки с огромными ножницами, в завязке сюжета — отпускная поездка семьи на отдых в свой пляжный домик. Больше пока что ничего не известно, в интервью актеры (Лупита Нионго, Уинстон Дьюк, Элизабет Мосс) отказываются раскрывать любые подробности.

«Дамбо»

Премьера в России: 28 марта

В наступающем году Disney выпускает сразу три полнометражных фильма по своим классическим сюжетам, и первым из них будет ремейк «Дамбо» в исполнении, как ни странно, Тима Бёртона. Джонни Деппа нет, зато Ева Грин на месте, а трейлер выглядит умеренно готично. Цирк, где происходит действие, как будто перекочевал прямо из «Крупной рыбы», где тоже играл Дэнни ДеВито.

«Шазам!»

Премьера в России: 4 апреля

Нет, это не экранизация приложения, которое узнает музыку. Это попытка DC Comics расслабиться и сделать лицо попроще, комедия о подростке-сироте, который умеет превращаться во взрослого супергероя. Между прочим, в 1940-е Шазам был самым популярным героем бумажных комиксов и был тогда известен как... Капитан Марвел. Имя пришлось сменить — ждем об этом шуток в фильме. Судя по трейлеру, метаюмора там должно быть не меньше, чем в «Дэдпуле».

«Кладбище домашних животных»

Премьера в России: 4 апреля

Новая экранизация книги Стивена Кинга (одно «Кладбище» уже было снято 30 лет назад) о месте, где воскресают мертвецы, причем не только четвероногие. Проект запустили в работу после успеха фильма «Оно» по Кингу, режиссерами стали Кевин Колш и Деннис Уидмайер, известные по хоррорам «Глаза звезды» и «Черные праздники».

«Хеллбой»

Премьера в России: 11 апреля

Может быть, и не факт, что миру нужен перезапуск франшизы о демоне из ада на службе закона — два фильма в 2000-е снял Гильермо дель Торо, а новый фильм обошелся без его участия. Зато в обновленном «Хеллбое» главную роль играет Дэвид Харбор из «Очень странных дел», а его врагом по имени Кровавая королева стала Милла Йовович.

«Высшее общество»

Премьера в России: 11 апреля

Англоязычный дебют Клер Дени, режиссера эстетских фестивальных драм, рассказывает об одиноком астронавте в межзвездной экспедиции. Те, кто пойдет на фильм как на фантастику с Робертом Паттинсоном, могут остаться разочарованными: фильм Дени уместно сравнивать не со «Звездными войнами», а с «Солярисом» Тарковского.

«Мстители: Финал»

Премьера в России: 25 апреля

В главном блокбастере года команда Мстителей и Стражей Галактики вступает в последний и решительный бой с Таносом. На кону судьба Вселенной и все деньги мирового кинопроката. Фильм был снят сразу же после «Войны бесконечности», и даже главные его звезды не знают, чем все закончится. Но известно, что новые «Мстители» — последние в третьей фазе киновселенной Marvel, и со многими из героев мы попрощаемся.

«Покемон. Детектив Пикачу»

Премьера в России: 16 мая

«Покемоны» — самая дорогая медиафраншиза в мире. В сумме она заработала даже больше миллиардов, чем «Звездные войны». Поэтому удивительно, что полнометражное кино о японских монстрах появилось только сейчас. По жанру это скорее фильм-нуар: в фантастическом неоновом мегаполисе молодой человек расследует исчезновение отца в паре с желтым милягой в озвучке Райана Рейнольдса (в фильме Пикачу разговаривает, а не только вопит свое имя).

«Джон Уик 3»

Премьера в России: 16 мая

Еще одна часть одного из лучших боевиков последних лет. Третья глава начинается ровно там, где кончилась вторая: герой Киану Ривза пустился в бега и вынужден в одиночку скрываться от охотников за головами. Помощь ему оказывает новая героиня в исполнении Холли Берри.

«Рокетмен»

Премьера в России: 16 мая

Неожиданно громкий успех «Богемской рапсодии» должен подготовить почву для еще одного байопика британской поп-звезды. «Рокетмен» рассказывает о молодых годах Элтона Джона, которого во времена, описанные в фильме, еще зовут Реджинальдом Дуайтом. Героя играет Тэрон Эджертон из «Kingsman».

«К звездам»

Премьера в России: 23 мая

Брэд Питт отправляется в космическую одиссею. Точнее сказать, он не Одиссей, а Телемак: главный герой ищет отца, 20 лет назад улетевшего на Нептун и не вернувшегося. Режиссер Джеймс Грэй известен торжественными драмами в скорсезевском духе о русской мафии в Бруклине и «Затерянным городом Z». Будет интересно увидеть, как он выходит в космос.

«Аладдин»

Премьера в России: 23 мая

Один диснеевский фильм будущего года («Дамбо») снял Тим Бёртон, другой — Гай Ричи, довольно неожиданный режиссер для семейного кино. В соответствии с новыми нормами большинство ролей играют (малоизвестные) ближневосточные артисты, а вот джинном стал Уилл Смит и уже успел превратиться в мем после публикации первых кадров. Похоже, что оригинальный сюжет с лампой и пещерой сохранен почти полностью, но роль Жасмин расширена.

«Годзилла 2: Король монстров»

Премьера в России: 30 мая

В новом «Годзилле» играют... Но давайте честно: кого это волнует?! Главное, что в этот раз на борьбу с мегарептилией криптозоологи бросают еще трех мегатварей, причем у одной из них три головы. В программе — разрушение городов, взрывы, торжественные речи, большие монстры, большие экраны IMAX и большие кассовые сборы.

«Люди Икс: Темный Феникс»

Премьера в России: 6 июня

Один из самых популярных сюжетов в комиксах о Людях Икс сосредоточен вокруг Джин Грей (ее играет Софи Тернер из «Игры престолов»), которая впервые появилась в предыдущем фильме франшизы. Остальные молодые мутанты (МакЭвой, Фассбендер, Лоуренс) тоже на месте. После неудачного «Апокалипсиса» ожидания от нового фильма нервные.

«Люди в черном: Интернэшнл»

Премьера в России: 13 июня

Продолжение «Людей в черном» сюжетно не связано с предыдущими частями, то есть Уилла Смита и Томми Ли Джонса в нем не будет. Новые герои — агенты H и M в исполнении Криса Хемсворта и Тессы Томпсон (почему их зовут так же, как шведский бренд одежды, не уточняется). При этом география их перемещений, соответственно названию, будет максимально расширена.

«История игрушек 4»

Премьера в России: 20 июня

Все, кто следит за франшизой, более-менее согласны, что третья «История игрушек» удачно завершила трилогию. Но Pixar этого оказалось мало, причем слухи о том, что в четвертой части сменятся главные герои, не подтвердилась. В трейлерах можно было увидеть нового персонажа — обыкновенную вилку, которая хочет, чтобы ей ели, а не играли. Но солируют по-прежнему шериф Вуди и астронавт Базз Лайтер.

«Человек-паук: Вдали от дома»

Премьера в России: 4 июля

Спайдермен отправляется на европейские каникулы. Любопытно было бы, наверное, увидеть фильм, где он действительно осматривает достопримечательности, но придется опять следить за спасением мира от злодеев. Существование «Человека-паука» в прокатном расписании — само по себе спойлер к четвертым «Мстителям», но мы и так знали, что этот герой выйдет целым из любой переделки.

«Король Лев»

Премьера в России: 18 июля

Главный из трех диснеевских ремейков 2018 года — настолько технологичное произведение, что в индустрии не могут понять, анимация это или уже нет. В «Книге джунглей» того же режиссера Джона Фавро был хотя бы Маугли, а тут все отрисованные, но с живых актеров (Дональд Гловер, Чиветель Эджиофор, Бейонсе и другие) в технике motion capture. Вероятно, это Голливуд будущего: трехмерный Симба сделан на компьютере, а выглядит достовернее живого льва. Но споет ли для нового «Короля» Элтон Джон?

«Новые мутанты»

Премьера в России: 1 августа

Состав вторых за год «Людей Икс» сбит из восходящих звезд вроде Ани Тэйлор-Джой («Сплит»), Мэйси Уильямс («Игра престолов») и Чарли Хитона («Очень странные дела»). Здесь всё по-взрослому: новое поколение мутантов держат на каком-то секретном объекте, жанр заявлен как хоррор, а возрастной рейтинг, вероятно, будет R (то есть не для детей и подростков).

«Однажды в Голливуде»

Премьера в России: 8 августа

Очень хочется предполагать, что самое скучное в новом Тарантино — это его название. Там есть Брэд Питт в джинсовой куртке, ДиКаприо в пиджаке из кожзама и желтой водолазке, Аль Пачино и Марго Робби, даже Лина Данэм есть. Действие происходит в Голливуде во времена покойного Чарльза Мэнсона (конец 1960-х), ДиКаприо играет перспективного телевизионного актера. Ждем олдового саундтрека и цитат из всех фильмов категории Б за отчетный период.

«Артемис Фаул»

Премьера в России: 8 августа

Юный брюнет-вундеркинд, потомок легендарных преступников Артемис Фаул по замыслу создателей должен стать новым Гарри Поттером. Готический детский блокбастер Disney (о противостоянии парня с эльфами) освещает события только двух книг о герое, написанных ирландцем Оуэном Колфером. А всего их восемь — хватит на много лет, если новая франшиза оправдает ожидания в прокате.

«Оно 2»

Премьера в России: 5 сентября

Для экранизации сюжет Стивена Кинга распилили на две части. В 2017 году нам показали только первую половину, где герои еще дети, а теперь они выросли и превратились в Джессику Честейн, Джеймса МакЭвоя и других замечательных людей. Среди них почему-то оказался Ксавье Долан в роли второго плана. Первая часть обогнала все прогнозы и стала большим хитом, и нет причин, по которым клоун Пеннивайз в такой компании не повторит тот результат.

«Тайна печати дракона»

Премьера в России: 19 сентября

Продолжение «Вия» имеет еще меньше отношения к Гоголю: в погоне за китайским рынком продюсеры отправили главного героя в Восточную Азию. Участвуют Шварценеггер и Джеки Чан. Это самый дорогой российский фильм в истории — «Тайна печати дракона» стоит 3 млрд рублей, но прокат в КНР должен легко отбить эти затраты.

«Джокер»

Премьера в России: 3 октября

Кино об Артуре Флеке, начинающем артисте комедийного жанра, подытожит супергеройский год. Молодого Джокера играет Хоакин Феникс, притом что ожидается еще один фильм о Джокере с Джаредом Лето и продолжение «Отряда самоубийц» тоже с Лето, но понять запутанную логику готэмской франшизы вряд ли возможно. Так или иначе, для Феникса, одного из лучших актеров современного Голливуда, это дебют в супергеройском кино. Осталось заманить в какой-нибудь другой комикс Дэй-Льюиса и ДиКаприо, который от роли Джокера отказался.

«Щегол»

Премьера в России: 10 октября

Фильм по бестселлеру Донны Тартт (Пулитцеровская премия 2014) еще даже не досняли, а в календаре он уже поставлен на осенний оскаровский прокат. Объемный мультижанровый роман о взрослении и искусстве будет ставить Джон Краули, срежиссировавший несколько лет назад довольно очаровательный «Бруклин».

«Терминатор: Перезагрузка»

Премьера в России: 31 октября

У нового «Терминатора» пока нет даже официального названия, но известно, что «Перезагрузка» игнорирует все фильмы серии после первых двух. Как и в «Генезисе», Шварценеггер вернется во плоти, а Линда Хэмилтон снова играет Сару Коннор. Режиссурой занят постановщик «Дэдпула» Тим Миллер.

«Аббатство Даунтон»

Премьера в России: 31 октября

Сериал про старую добрую Англию получит полнометражное продолжение авторства того же Джулиана Феллоуза, который и продюсировал оригинальные шесть сезонов. Пока известно только то, что многие актеры из телевизионного «Аббатства» возвращаются к своим ролям. А о сюжете мы ничего не знаем. Опубликованный тизер не очень помогает: там показывают в основном само поместье, а что оно в фильме будет, мы и так уже в принципе догадались.

«Соник в кино»

Премьера в России: 7 ноября

Если уже состоялся фильм про Пэкмена, то почему бы не появиться фильму о Сонике? В своей экранной и высокобюджетной версии герой противостоит Джиму Керри и выглядит чуть более реалистично, чем в классической японской аркаде. Если слово «реалистичный» вообще можно применить к синему антропоморфному ежу.

«Холодное сердце 2»

Премьера в России: 28 ноября

Всего за пять лет «Холодное сердце» превратилось в большую франшизу с аттракционами, видеоиграми и бродвейским мюзиклом. Есть и две короткометражки. И вот готовится полновесное продолжение со всеми теми же участниками. Главная, пожалуй, задача — написать для мультфильма такой же привязчивый хит, как оскароносная «Let It Go».

«Властелины вселенной»

Премьера в России: 19 декабря

В России название «Властелины вселенной» мало кому известно, но в Америке это культовая франшиза из 1980-х: игрушки, мультсериал и игровой фильм с Дольфом Лундгреном, провалившийся в прокате и заставивший Голливуд на 30 лет забыть про Хи-Мэна и его врагов. Детский сай-фай с далекими планетами и дурацкими именами персонажей должен порадовать и новое поколение, и гиков старой школы. Не стоит сомневаться, что в случае успеха он будет превращен в еще одну киновселенную.

«Звездные войны: Эпизод 9»

Премьера в России: 19 декабря

Все, что происходит вокруг «Звездных войн», напоминает какие-то шпионские интриги: меры по защите сценария беспрецедентные, Донал Глисон жалуется, что чуть не сошел с ума от страха его случайно разболтать. В прессе периодически появляются слухи о каких-то сюжетных поворотах, но есть вероятность, что это намеренная дезинформация Lucasfilm. Появится ли молодой Палпатин? Кого играет Мэтт Смит? Ближайший год будем ждать стратегических сливов, а пока что никакие сведения о фильме не подтверждены, кроме актерского состава и Джей Джея Абрамса в режиссерском кресле.

«Притяжение 2»

Премьера в России: 26 декабря

На съемках фильма «Притяжение 2»На съемках фильма «Притяжение 2»

«Притяжение» было самой убедительной попыткой подросткового блокбастера на российской почве, и проект Федора Бондарчука ожидаемо получит продолжение. Режиссер, правда, сменился — им стал Олег Трофим, снявший «Лед». В главных ролях все знакомые лица, включая Ирину Старшенбаум и даже Риналя Мухаметова, который вроде бы не пережил финал первого фильма.

Фильмы без даты релиза

«Ампир V»

На съемках фильма «Ампир V»На съемках фильма «Ампир V»

Пелевин всегда писал на злобу дня, и пока что не очень ясно, насколько смешными будут в 2019-м шутки про гламур и дискурс из романа 2006 года. С другой стороны, «Generation П» того же Виктора Гинзбурга совсем не худшее, что можно было сделать с культовым текстом. А актуальности экранизации должен придать Оксимирон в роли главного злодея.

«Дау»

Любые даты, связанные с мегапроектом Ильи Хржановского, могут быть только предварительными и неточными. Фильм, ради которого целый харьковский квартал на несколько лет вернули в сталинскую эпоху, похож на обещания коммунизма: все знают заранее, что это будет прекрасно и невероятно, но сроки сдвигаются, и цель остается недостижимой. Впрочем, на сегодняшний день избранные из украинского Держкино уже видели какие-то версии этого проекта века. По некоторым сведениям, он состоит из трехчасового полнометражного фильма, а также еще нескольких полных метров, сериала и инсталляций. Все это неточно, а правду, видимо, знает только Хржановский, но он не дает интервью и комментариев.

«Икария»

Съемки этого молодежного сай-фая закончились еще в 2016-м. За это время все актеры, игравшие у болгарского режиссера Явора Гырдева (автора роскошного, не хуже «Города грехов», социалистического нуара «Дзифт»), не только повзрослели, но и превратились в настоящих звезд, так что каст фильма сегодня выглядит как команда мечты: Иван Янковский, Александр Горчилин, Никита Кукушкин, Ирина Горбачева, Петр Скворцов. Сюжет — что-то среднее между киберпанком (недалекое корпоративное будущее, повсеместный VR) и «Голодными играми» (герои-экстремалы, увлекающиеся глайдингом, участвуют в телеигре на выживание).

«Мертвые не умирают»

Подробно осветив вампирскую тему в «Выживут только любовники», Джим Джармуш продолжает исследования нечисти в новой картине о зомби. Если вампиры в его интерпретации были аристократами духа, то кем станут живые мертвецы? Пока что есть сведения, что это чуть ли не чистая комедия. В ролях целый ансамбль инди-звезд: Адам Драйвер, Билл Мюррей, Хлоя Севиньи, Стив Бушеми и Том Уэйтс в роли Отшельника Боба (мы не знаем, что это за персонаж, но его уже хочется увидеть).

«Паразит»

Полусекретный проект Пон Джун-хо, одного из лучших корейских режиссеров, снявшего предыдущие два фильма («Сквозь снег» и «Окча») в основном по-английски. На этот раз постановщик возвращается в Корею. Прессе он успел сообщить только то, что в центре действия — две семейные пары, а буквальных паразитов в фильме на самом деле нет. Спасибо и на том.

«О бесконечности»

Режиссер-отшельник, новый король шведского кино Рой Андерссон готовит к премьере фильм, очень похожий на его «трилогию живущего»: сюрреалистические интерьеры, абсурдизм и в качестве структуры — набор не связанных между собой виньеток. В ноябре Андерссон показал 15 минут из нового фильма на фестивале в Севилье. Премьеру стоит ждать в Каннах или Венеции.

«Правда»

Хирокадзу Корээда всего полгода назад получил «Золотую пальмовую ветвь» за «Магазинных воришек», а в ноябре уже закончил съемки новой картины. Каннский успех позволил японцу снимать на французские деньги и привлечь к работе западных звезд. Жюльет Бинош и Итан Хоук играют пару, которая возвращается во Францию из США, когда мать героини, известная актриса (Катрин Денёв), выпускает мемуары. Участие в каннском конкурсе «Правде» обеспечено.

«Маленькие женщины»

Классический американский роман взросления выдержал уже семь экранизаций, но значительная среди них только одна — версия Джорджа Кьюкора с Кэтрин Хепберн (1933). А в современном Голливуде сюжет о четырех сестрах Марч не мог не достаться Грете Гервиг, очаровавшей публику дебютной «Леди Бёрд» в том же жанре ленты о девичьей юности. Судя по касту, будущий фильм сможет убить своей умильностью: Сирша Ронан, Тимоти Шаламе, Флоренс Пью, Эмма Уотсон, Мэрил Стрип. Оставшихся в живых добьет Луи Гаррель в небольшой роли.

«Матиас и Максим»

На съемках фильма «Матиас и Максим»На съемках фильма «Матиас и Максим»

Ксавье Долан пережил подряд две неудачи: «Это всего лишь конец света» и особенно англоязычная «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» были приняты прохладно. В своей восьмой работе он возвращается в Квебек, снова снимает по-французски и сам появляется в одной из главных ролей. Съемки уже завершены, и надо полагать, что фильм будет закончен к Каннам, Венеции или Торонто, хотя после «Донована» участие Долану не гарантировано.

«Радегунд»

Премьеру нового Терренса Малика ждали осенью, но что-то не сложилось. Надежда теперь на Берлинале или даже Канны, хотя там режиссера в последнее время не жалуют. Европейский долгострой Малика посвящен австрийцу Францу Егерштеттеру, который отказался служить в войсках Третьего рейха и был за это казнен. Впоследствии католическая церковь признала его мучеником. Говорят, что на этот раз Малик сделал линейную историю, что само по себе сенсация, но это новости двухлетней давности, и за это время он мог перемонтировать материал.

Автор: Андрей Карташов

Смотрите также

Готовим, пьем, играем: Что смотреть дома в праздники

29 декабря

Итоги 2018 года: Зарубежное кино

21 декабря

Лучшие фильмы 2018 года: Выбор редакции КиноПоиска

14 декабря

«Оскар-2019»: Восемь фильмов, которые точно понравятся киноакадемикам

1 ноября

Главное сегодня

Что смотреть в 2019 году: 50 самых ожидаемых фильмов

Вчера

Тест: Как хорошо вы знаете «Рика и Морти»?

Сегодня

3-й сезон «Очень странных дел» увидит свет 4 июля

Сегодня

Готовим, пьем, играем: Что смотреть дома в праздники

29 декабря

Тест: Как хорошо вы помните новогодние фильмы?

30 декабря

Лучшие фильмы 2018 года: Выбор редакции КиноПоиска

14 декабря

Лучшие сериалы 2018 года: Выбор редакции КиноПоиска

18 декабря
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании