Что смотреть в 2019 году: 50 самых ожидаемых фильмов

Перезагрузка «Терминатора» и киноверсия «Аббатства Даунтон», новый Терренс Малик и новый Тарантино, Мстители, Люди Икс и Человек-паук и все, что мы будем обязательно смотреть в этом году.

«Стекло»

Премьера в России: 17 января

«Американская история ужасов» в авторской вселенной М. Найта Шьямалана. Режиссер поправил свою репутацию фильмом «Сплит», в конце которого намекнул на новый проект: в одной лечебнице оказываются герои Брюса Уиллиса и Сэмюэла Л. Джексона из «Неуязвимого» и, собственно, персонаж МакЭвоя из «Сплита». Как администрации могло прийти в голову разместить столько опасных людей в одном помещении, узнаем из фильма.



«Зеленая книга»

Премьера в России: 24 января

Кто бы мог подумать, что режиссер «Тупого и еще тупее» Питер Фаррелли окажется постановщиком престижного оскаровского кино. Лауреат премии Махершала Али играет успешного музыканта-афроамериканца, который для турне по южным штатам нанимает шофером белого расиста c итальянскими корнями (Вигго Мортенсен). Дело при этом происходит в начале 1960-х, во времена сегрегации. Фильм по реальным событиям и на болезненную тему получился легким и смешным, но не обошлось без пары мини-скандалов (подробности тут и тут). Картина победила на фестивале в Торонто, у нее уже пять номинаций на «Золотой глобус», а американские критики признали «Зеленую книгу» лучшей картиной 2018 года.

«Фаворитка»

Премьера в России: 31 января

Циничное костюмно-историческое кино о политических и любовных интригах при британском королевском дворе в России выпускают под «Оскар». Ожидается ряд номинаций, в том числе за многочисленные (и по-настоящему сильные!) женские роли: Оливия Колман в роли королевы Анны, Рэйчел Вайс и Эмма Стоун в ролях придворных интриганок. Фильм про эпоху барокко, пудру и опасные любовные игры — шаг в новом направлении для Йоргоса Лантимоса, известного абсурдистскими притчами «Клык» и «Лобстер».



«Завод»

Премьера в России: 7 февраля

Юрий Быков специализируется на превращении невеселой русской жизни в остросюжетные драмы. В «Заводе» доведенные до отчаяния рабочие захватывают в заложники олигарха, который планирует закрыть обанкротившийся завод. Мировая премьера этого пролетарского нуара с Денисом Шведовым в главной роли прошла на фестивале в Торонто.

«Алита: Боевой ангел»

Премьера в России: 14 февраля

Роберт Родригес за 200 млн долларов экранизируют мангу, права на которую в свое время выкупил Джеймс Кэмерон (сам он снимать передумал и остался в роли продюсера). В мире далекого будущего боевая киборгиня из заглавия спасена со свалки и пытается вспомнить свое прошлое. Настораживает то, что релиз фильма изначально был запланирован на лето 2018 года, а в итоге перенесен на низкий сезон.

«Власть»

Премьера в России: 21 февраля

В оригинальном названии игра слов: «vice» — это и «вице» (то есть вице-президент Дик Чейни, главный антигерой картины), и «порок». Режиссер и сценарист Адам МакКей продолжает исследования современных элит, и после финансистов из «Игры на понижение» настало время Белого дома времен Джорджа Буша-младшего. 43-го президента США играет Сэм Рокуэлл, но главная партия тут у толстого и лысого Кристиана Бэйла. В трактовке МакКея именно его персонаж, Чейни, был серым кардиналом бушевского правительства.

«Наркокурьер»

Премьера в России: 28 февраля

Для роли в собственном новом фильме Клинту Иствуду пришлось прибавить себе годов: главному герою 90, а самому автору — всего-то 88. Ветеран-садовод решает подзаработать и оказывается (против своего желания) на службе у мексиканского картеля. Персонажа с похожим бэкграундом Иствуд играл в «Гран Торино» 10 лет назад и с тех пор в своих фильмах не появлялся.

«Капитан Марвел»

Премьера в России: 7 марта

У DC — «Чудо-женщина, а во вселенной Marvel теперь тоже своя супергероиня с отдельным фильмом— летчица военной авиации, приобретающая суперспособности (Бри Ларсон). Действие происходит в 1990-е, так что среди прочего мы увидим молодого и двуглазого Ника Фьюри. Как ожидается, неуязвимая героиня поучаствует в спасении мира от действий Таноса в четвертых «Мстителях» — они выйдут полтора месяца спустя.



«Пляжный бездельник»

Премьера в России: 21 марта

Король киновечеринок Хармони Корин возвращается после семилетнего перерыва. Новый фильм снят на тех же пляжах Майами, что и «Отвязные каникулы», а главным героем на этот раз стал поэт-травокур в исполнении Мэттью МакКонахи. Опубликован тизер, где актера можно видеть в разнообразных невероятных нарядах; сюжет из ролика не ясен, но в фильмах Корина это последнее, что должно нас волновать.

«Мы»

Премьера в России: 28 марта

Новый проект Джордана Пила, автора «Прочь», тоже триллер с элементами хоррора. На постере — руки с огромными ножницами, в завязке сюжета — отпускная поездка семьи на отдых в свой пляжный домик. Больше пока что ничего не известно, в интервью актеры (Лупита Нионго, Уинстон Дьюк, Элизабет Мосс) отказываются раскрывать любые подробности.



«Дамбо»

Премьера в России: 28 марта

В наступающем году Disney выпускает сразу три полнометражных фильма по своим классическим сюжетам, и первым из них будет ремейк «Дамбо» в исполнении, как ни странно, Тима Бёртона. Джонни Деппа нет, зато Ева Грин на месте, а трейлер выглядит умеренно готично. Цирк, где происходит действие, как будто перекочевал прямо из «Крупной рыбы», где тоже играл Дэнни ДеВито.

«Шазам!»

Премьера в России: 4 апреля

Нет, это не экранизация приложения, которое узнает музыку. Это попытка DC Comics расслабиться и сделать лицо попроще, комедия о подростке-сироте, который умеет превращаться во взрослого супергероя. Между прочим, в 1940-е Шазам был самым популярным героем бумажных комиксов и был тогда известен как... Капитан Марвел. Имя пришлось сменить — ждем об этом шуток в фильме. Судя по трейлеру, метаюмора там должно быть не меньше, чем в «Дэдпуле».



«Кладбище домашних животных»

Премьера в России: 4 апреля

«Хеллбой»

Премьера в России: 11 апреля

Может быть, и не факт, что миру нужен перезапуск франшизы о демоне из ада на службе закона — два фильма в 2000-е снял Гильермо дель Торо, а новый фильм обошелся без его участия. Зато в обновленном «Хеллбое» главную роль играет Дэвид Харбор из «Очень странных дел», а его врагом по имени Кровавая королева стала Милла Йовович.



«Высшее общество»

Премьера в России: 11 апреля

Англоязычный дебют Клер Дени, режиссера эстетских фестивальных драм, рассказывает об одиноком астронавте в межзвездной экспедиции. Те, кто пойдет на фильм как на фантастику с Робертом Паттинсоном, могут остаться разочарованными: фильм Дени уместно сравнивать не со «Звездными войнами», а с «Солярисом» Тарковского.

«Мстители: Финал»

Премьера в России: 25 апреля

В главном блокбастере года команда Мстителей и Стражей Галактики вступает в последний и решительный бой с Таносом. На кону судьба Вселенной и все деньги мирового кинопроката. Фильм был снят сразу же после «Войны бесконечности», и даже главные его звезды не знают, чем все закончится. Но известно, что новые «Мстители» — последние в третьей фазе киновселенной Marvel, и со многими из героев мы попрощаемся.

«Покемон. Детектив Пикачу»

Премьера в России: 16 мая

«Покемоны» — самая дорогая медиафраншиза в мире. В сумме она заработала даже больше миллиардов, чем «Звездные войны». Поэтому удивительно, что полнометражное кино о японских монстрах появилось только сейчас. По жанру это скорее фильм-нуар: в фантастическом неоновом мегаполисе молодой человек расследует исчезновение отца в паре с желтым милягой в озвучке Райана Рейнольдса (в фильме Пикачу разговаривает, а не только вопит свое имя).



«Джон Уик 3»

Премьера в России: 16 мая

Еще одна часть одного из лучших боевиков последних лет. Третья глава начинается ровно там, где кончилась вторая: герой Киану Ривза пустился в бега и вынужден в одиночку скрываться от охотников за головами. Помощь ему оказывает новая героиня в исполнении Холли Берри.

«Рокетмен»

Премьера в России: 16 мая

Неожиданно громкий успех «Богемской рапсодии» должен подготовить почву для еще одного байопика британской поп-звезды. «Рокетмен» рассказывает о молодых годах Элтона Джона, которого во времена, описанные в фильме, еще зовут Реджинальдом Дуайтом. Героя играет Тэрон Эджертон из «Kingsman».

«К звездам»

Премьера в России: 23 мая



Брэд Питт отправляется в космическую одиссею. Точнее сказать, он не Одиссей, а Телемак: главный герой ищет отца, 20 лет назад улетевшего на Нептун и не вернувшегося. Режиссер Джеймс Грэй известен торжественными драмами в скорсезевском духе о русской мафии в Бруклине и «Затерянным городом Z». Будет интересно увидеть, как он выходит в космос.

«Аладдин»

Премьера в России: 23 мая

Один диснеевский фильм будущего года («Дамбо») снял Тим Бёртон, другой — Гай Ричи, довольно неожиданный режиссер для семейного кино. В соответствии с новыми нормами большинство ролей играют (малоизвестные) ближневосточные артисты, а вот джинном стал Уилл Смит и уже успел превратиться в мем после публикации первых кадров. Похоже, что оригинальный сюжет с лампой и пещерой сохранен почти полностью, но роль Жасмин расширена.

«Годзилла 2: Король монстров»

Премьера в России: 30 мая

В новом «Годзилле» играют... Но давайте честно: кого это волнует?! Главное, что в этот раз на борьбу с мегарептилией криптозоологи бросают еще трех мегатварей, причем у одной из них три головы. В программе — разрушение городов, взрывы, торжественные речи, большие монстры, большие экраны IMAX и большие кассовые сборы.

«Люди Икс: Темный Феникс»

Премьера в России: 6 июня

Один из самых популярных сюжетов в комиксах о Людях Икс сосредоточен вокруг Джин Грей (ее играет Софи Тернер из «Игры престолов»), которая впервые появилась в предыдущем фильме франшизы. Остальные молодые мутанты (МакЭвой, Фассбендер, Лоуренс) тоже на месте. После неудачного «Апокалипсиса» ожидания от нового фильма нервные.

«Люди в черном: Интернэшнл»

Премьера в России: 13 июня

Продолжение «Людей в черном» сюжетно не связано с предыдущими частями, то есть Уилла Смита и Томми Ли Джонса в нем не будет. Новые герои — агенты H и M в исполнении Криса Хемсворта и Тессы Томпсон (почему их зовут так же, как шведский бренд одежды, не уточняется). При этом география их перемещений, соответственно названию, будет максимально расширена.

«История игрушек 4»

Премьера в России: 20 июня

Все, кто следит за франшизой, более-менее согласны, что третья «История игрушек» удачно завершила трилогию. Но Pixar этого оказалось мало, причем слухи о том, что в четвертой части сменятся главные герои, не подтвердилась. В трейлерах можно было увидеть нового персонажа — обыкновенную вилку, которая хочет, чтобы ей ели, а не играли. Но солируют по-прежнему шериф Вуди и астронавт Базз Лайтер.

«Человек-паук: Вдали от дома»

Премьера в России: 4 июля

Спайдермен отправляется на европейские каникулы. Любопытно было бы, наверное, увидеть фильм, где он действительно осматривает достопримечательности, но придется опять следить за спасением мира от злодеев. Существование «Человека-паука» в прокатном расписании — само по себе спойлер к четвертым «Мстителям», но мы и так знали, что этот герой выйдет целым из любой переделки.



«Король Лев»

Премьера в России: 18 июля

Главный из трех диснеевских ремейков 2018 года — настолько технологичное произведение, что в индустрии не могут понять, анимация это или уже нет. В «Книге джунглей» того же режиссера Джона Фавро был хотя бы Маугли, а тут все отрисованные, но с живых актеров (Дональд Гловер, Чиветель Эджиофор, Бейонсе и другие) в технике motion capture. Вероятно, это Голливуд будущего: трехмерный Симба сделан на компьютере, а выглядит достовернее живого льва. Но споет ли для нового «Короля» Элтон Джон?

«Новые мутанты»

Премьера в России: 1 августа

«Однажды в Голливуде»

Премьера в России: 8 августа

Очень хочется предполагать, что самое скучное в новом Тарантино — это его название. Там есть Брэд Питт в джинсовой куртке, ДиКаприо в пиджаке из кожзама и желтой водолазке, Аль Пачино и Марго Робби, даже Лина Данэм есть. Действие происходит в Голливуде во времена покойного Чарльза Мэнсона (конец 1960-х), ДиКаприо играет перспективного телевизионного актера. Ждем олдового саундтрека и цитат из всех фильмов категории Б за отчетный период.

«Артемис Фаул»

Премьера в России: 8 августа



Юный брюнет-вундеркинд, потомок легендарных преступников Артемис Фаул по замыслу создателей должен стать новым Гарри Поттером. Готический детский блокбастер Disney (о противостоянии парня с эльфами) освещает события только двух книг о герое, написанных ирландцем Оуэном Колфером. А всего их восемь — хватит на много лет, если новая франшиза оправдает ожидания в прокате.

«Оно 2»

Премьера в России: 5 сентября

Для экранизации сюжет Стивена Кинга распилили на две части. В 2017 году нам показали только первую половину, где герои еще дети, а теперь они выросли и превратились в Джессику Честейн, Джеймса МакЭвоя и других замечательных людей. Среди них почему-то оказался Ксавье Долан в роли второго плана. Первая часть обогнала все прогнозы и стала большим хитом, и нет причин, по которым клоун Пеннивайз в такой компании не повторит тот результат.

«Тайна печати дракона»

Премьера в России: 19 сентября

Продолжение «Вия» имеет еще меньше отношения к Гоголю: в погоне за китайским рынком продюсеры отправили главного героя в Восточную Азию. Участвуют Шварценеггер и Джеки Чан. Это самый дорогой российский фильм в истории — «Тайна печати дракона» стоит 3 млрд рублей, но прокат в КНР должен легко отбить эти затраты.

«Джокер»

Премьера в России: 3 октября

Кино об Артуре Флеке, начинающем артисте комедийного жанра, подытожит супергеройский год. Молодого Джокера играет Хоакин Феникс, притом что ожидается еще один фильм о Джокере с Джаредом Лето и продолжение «Отряда самоубийц» тоже с Лето, но понять запутанную логику готэмской франшизы вряд ли возможно. Так или иначе, для Феникса, одного из лучших актеров современного Голливуда, это дебют в супергеройском кино. Осталось заманить в какой-нибудь другой комикс Дэй-Льюиса и ДиКаприо, который от роли Джокера отказался.

«Щегол»

Премьера в России: 10 октября

Фильм по бестселлеру Донны Тартт (Пулитцеровская премия 2014) еще даже не досняли, а в календаре он уже поставлен на осенний оскаровский прокат. Объемный мультижанровый роман о взрослении и искусстве будет ставить Джон Краули, срежиссировавший несколько лет назад довольно очаровательный «Бруклин».

«Терминатор: Перезагрузка»

Премьера в России: 31 октября

У нового «Терминатора» пока нет даже официального названия, но известно, что «Перезагрузка» игнорирует все фильмы серии после первых двух. Как и в «Генезисе», Шварценеггер вернется во плоти, а Линда Хэмилтон снова играет Сару Коннор. Режиссурой занят постановщик «Дэдпула» Тим Миллер.

«Аббатство Даунтон»

Премьера в России: 31 октября

Сериал про старую добрую Англию получит полнометражное продолжение авторства того же Джулиана Феллоуза, который и продюсировал оригинальные шесть сезонов. Пока известно только то, что многие актеры из телевизионного «Аббатства» возвращаются к своим ролям. А о сюжете мы ничего не знаем. Опубликованный тизер не очень помогает: там показывают в основном само поместье, а что оно в фильме будет, мы и так уже в принципе догадались.

«Соник в кино»

Премьера в России: 7 ноября

Если уже состоялся фильм про Пэкмена, то почему бы не появиться фильму о Сонике? В своей экранной и высокобюджетной версии герой противостоит Джиму Керри и выглядит чуть более реалистично, чем в классической японской аркаде. Если слово «реалистичный» вообще можно применить к синему антропоморфному ежу.

«Холодное сердце 2»

Премьера в России: 28 ноября

Всего за пять лет «Холодное сердце» превратилось в большую франшизу с аттракционами, видеоиграми и бродвейским мюзиклом. Есть и две короткометражки. И вот готовится полновесное продолжение со всеми теми же участниками. Главная, пожалуй, задача — написать для мультфильма такой же привязчивый хит, как оскароносная «Let It Go».

«Властелины вселенной»

Премьера в России: 19 декабря В России название «Властелины вселенной» мало кому известно, но в Америке это культовая франшиза из 1980-х: игрушки, мультсериал и игровой фильм с Дольфом Лундгреном, провалившийся в прокате и заставивший Голливуд на 30 лет забыть про Хи-Мэна и его врагов. Детский сай-фай с далекими планетами и дурацкими именами персонажей должен порадовать и новое поколение, и гиков старой школы. Не стоит сомневаться, что в случае успеха он будет превращен в еще одну киновселенную.

«Звездные войны: Эпизод 9»

Премьера в России: 19 декабря Все, что происходит вокруг «Звездных войн», напоминает какие-то шпионские интриги: меры по защите сценария беспрецедентные, Донал Глисон жалуется, что чуть не сошел с ума от страха его случайно разболтать. В прессе периодически появляются слухи о каких-то сюжетных поворотах, но есть вероятность, что это намеренная дезинформация Lucasfilm. Появится ли молодой Палпатин? Кого играет Мэтт Смит? Ближайший год будем ждать стратегических сливов, а пока что никакие сведения о фильме не подтверждены, кроме актерского состава и Джей Джея Абрамса в режиссерском кресле.

«Притяжение 2»

Премьера в России: 26 декабря

На съемках фильма «Притяжение 2»

«Притяжение» было самой убедительной попыткой подросткового блокбастера на российской почве, и проект Федора Бондарчука ожидаемо получит продолжение. Режиссер, правда, сменился — им стал Олег Трофим, снявший «Лед». В главных ролях все знакомые лица, включая Ирину Старшенбаум и даже Риналя Мухаметова, который вроде бы не пережил финал первого фильма.

Фильмы без даты релиза

«Ампир V»

На съемках фильма «Ампир V»

Пелевин всегда писал на злобу дня, и пока что не очень ясно, насколько смешными будут в 2019-м шутки про гламур и дискурс из романа 2006 года. С другой стороны, «Generation П» того же Виктора Гинзбурга совсем не худшее, что можно было сделать с культовым текстом. А актуальности экранизации должен придать Оксимирон в роли главного злодея.

«Дау»

Любые даты, связанные с мегапроектом Ильи Хржановского, могут быть только предварительными и неточными. Фильм, ради которого целый харьковский квартал на несколько лет вернули в сталинскую эпоху, похож на обещания коммунизма: все знают заранее, что это будет прекрасно и невероятно, но сроки сдвигаются, и цель остается недостижимой. Впрочем, на сегодняшний день избранные из украинского Держкино уже видели какие-то версии этого проекта века. По некоторым сведениям, он состоит из трехчасового полнометражного фильма, а также еще нескольких полных метров, сериала и инсталляций. Все это неточно, а правду, видимо, знает только Хржановский, но он не дает интервью и комментариев.



«Икария»

«Мертвые не умирают»

«Паразит»

Полусекретный проект Пон Джун-хо, одного из лучших корейских режиссеров, снявшего предыдущие два фильма («Сквозь снег» и «Окча») в основном по-английски. На этот раз постановщик возвращается в Корею. Прессе он успел сообщить только то, что в центре действия — две семейные пары, а буквальных паразитов в фильме на самом деле нет. Спасибо и на том.

«О бесконечности»

Режиссер-отшельник, новый король шведского кино Рой Андерссон готовит к премьере фильм, очень похожий на его «трилогию живущего»: сюрреалистические интерьеры, абсурдизм и в качестве структуры — набор не связанных между собой виньеток. В ноябре Андерссон показал 15 минут из нового фильма на фестивале в Севилье. Премьеру стоит ждать в Каннах или Венеции.

«Правда»

Хирокадзу Корээда всего полгода назад получил «Золотую пальмовую ветвь» за «Магазинных воришек», а в ноябре уже закончил съемки новой картины. Каннский успех позволил японцу снимать на французские деньги и привлечь к работе западных звезд. Жюльет Бинош и Итан Хоук играют пару, которая возвращается во Францию из США, когда мать героини, известная актриса (Катрин Денёв), выпускает мемуары. Участие в каннском конкурсе «Правде» обеспечено.

«Маленькие женщины»

«Матиас и Максим»

На съемках фильма «Матиас и Максим»

Ксавье Долан пережил подряд две неудачи: «Это всего лишь конец света» и особенно англоязычная «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» были приняты прохладно. В своей восьмой работе он возвращается в Квебек, снова снимает по-французски и сам появляется в одной из главных ролей. Съемки уже завершены, и надо полагать, что фильм будет закончен к Каннам, Венеции или Торонто, хотя после «Донована» участие Долану не гарантировано.

«Радегунд»

Премьеру нового Терренса Малика ждали осенью, но что-то не сложилось. Надежда теперь на Берлинале или даже Канны, хотя там режиссера в последнее время не жалуют. Европейский долгострой Малика посвящен австрийцу Францу Егерштеттеру, который отказался служить в войсках Третьего рейха и был за это казнен. Впоследствии католическая церковь признала его мучеником. Говорят, что на этот раз Малик сделал линейную историю, что само по себе сенсация, но это новости двухлетней давности, и за это время он мог перемонтировать материал.