Расплескалась синева: Как интернет отреагировал на нового «Аладдина»

На днях Disney опубликовал первые кадры из фильма «Аладдин» Гая Ричи, где Уилл Смит играет одного из самых популярных диснеевских героев — Джина. Актер объяснил, что на кадрах персонаж представлен в человеческой маскировке и большую часть экранного времени он будет синий. Но интернет, изначально недовольный идеей игрового ремейка анимационной классики, уже успел хорошенько пошутить по поводу Джина, рубашки Аладдина и чрезвычайно сексуального Джафара.

Памятная дата: диснеевский «Аладдин» с Уиллом Смитом вышел 31 декабря 2011 года на канале «Россия».https://t.co/Pc9owq5sNs pic.twitter.com/6dX5PWS1a7 — hozvo (@hozvo) December 20, 2018

первый кадр из игрового римейка «Аладдина» режиссера Гая Ричи и студии Disney очень впечатляет! pic.twitter.com/7YTub6dcq1 — Tapas& Tango (@atticus_flinch) December 19, 2018

«Только что увидел Уилла Смита в игровом ремейке „Аладдин“. Моя реакция…»

Just saw Will Smith as the genie in the live action Aladdin remake. My reaction....... #Aladdin pic.twitter.com/v6irLIjRC5 — Jason Wesney (@JasonWesney) December 19, 2018

«Уилл Смит похож на Горо из „Смертельной битвы“».

«Поправил вашего „Аладдина“».

«Джин в новом „Аладдине“».

The Genie in the live-action #Aladdin pic.twitter.com/YpfbB9jNMY — ARTHUR MORGAN STAN ACCOUNT LOVES AQUAMAN (2018) (@_Rene_V) December 19, 2018

«Когда увидел, как будет выглядеть Джин в „Аладдине“».

When I saw what genie will look like in #Aladdin pic.twitter.com/QtB85IQPiC — The Comic Losers Podcast (@TheComicLosers) December 19, 2018

«Уилл Смит: Эй, Twitter, зацени кадры со мной и Аладдином в новом фильме

Весь Twitter: »

Will Smith: Hey Twitter, Take a look at these shots of me as Aladdin my new film. All of Twitter: pic.twitter.com/lS1HeQl2Mr — 🔦I’m your finder. (@hllwy) December 19, 2018

«Вау, Джин в игровом „Аладдине“ выглядит потрясающе!»

Wow, the Genie in the live-action Aladdin looks amazing! pic.twitter.com/ZrY6V9RIYA — Mi-COAL Ruocco (@AGuyWhoDraws) December 19, 2018

Кому-то не понравилась Наоми Скотт в роли принцессы Жасмин.

«Жасмин, которую мы получили и Жасмин, которую мы хотели».

«Что заказал онлайн и что получил».

Определенную группу фанатов рассердила рубашка Аладдина: в мультфильме герой носил исключительно жилетку.

«Disney должны стереть рубашку Аладдина, как Warner сделали с усами Генри Кавилла».

Disney needs to digitally erase Aladdin’s shirt like Warner Bros. did with Henry Cavill’s mustache. pic.twitter.com/pJYbzkqgDY — R. Eric Thomas (@oureric) December 19, 2018

«Меня Джин так не разозлил, как Аладдин в рубашке».

I’m not as mad about Genie as I am about Aladdin wearing a shirt 😤 — 🌻 miss elric🌻 (@maddyelric) December 19, 2018

«Аладдин в рубашке, этот фильм — ужас».

aladdin is wearing a shirt, this movie is void https://t.co/QMj1KTn33c — LeeAnna (@leedee06) December 19, 2018

Кому-то Аладдин в рубашке напомнил Найлза из сериала «Фрейзер».

aladdin’s shirt has strong niles crane vibes pic.twitter.com/jarja0GkQF — Pixie Casey (@pixie_casey) December 19, 2018

В дополнении ко всему, люди переживают из-за сексуального Джафара, которого играет нидерландский актер Марван Кензари.

Jafar has no damn business looking like this #Aladdin pic.twitter.com/NbSDXYkvmo — ❣️ 𝔖𝔢𝔩𝔣 ℭ𝔬𝔫𝔠𝔥𝔞𝔰 ❣️ (@yoitsmikehunt) December 19, 2018

«Все бесятся из-за Уилла Смита в костюме Джина в новом Аладдине, но почему-то никто обсуждает нового сексуального Джафара. Соберитесь, люди».

Everyone is pissed about Will Smith dressed up as the Genie in the new Aladdin but no one is talking about how hot live action Jafar is. Get your shit together people. — Chris (@WARCHILDsrsly) December 19, 2018

«Как, скажите, болеть за Аладдина, когда Джафар выглядит вот так?»

How am I suppose to root for Aladdin when Jafar looking like this? pic.twitter.com/7tt6oIRMhp — ♍🌙 (@TamaraAisha2) December 19, 2018

«Секси-Джафар: *делает что-то злое / называет Аладдина „уличной крысой“*

Я: »

Hot Jafar: *Does something evil/ calls Aladdin a street rat* Me: pic.twitter.com/XifDb3CZrh — Erica J. (@TheNYCFilmChick) December 19, 2018

«Старо: Секси-Джафар

Ново: Секси-отец Аладдина».