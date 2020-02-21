Эксперты предсказали главных претендентов на «Оскар-2021». В списке есть Нолан, Финчер и Спилберг!

«Оскар-2020» только закончился, а эксперты уже предсказывают претендентов на награды следующего сезона. На недавней церемонии был сильный состав номинантов: новые работы любимых режиссеров («Ирландец» и «Однажды в… Голливуде»), противоречивый блокбастер («Джокер»), военное кино («1917»), переосмысление классики («Маленькие женщины»), фильм Netflix («Брачная история») и даже хит в духе 1960-х («Форд против Феррари»). В следующем году список номинантов будет не менее разнообразным.

«Французский диспетчер»

24 июля

Сейчас самой успешной работой режиссера Уэса Андерсона считается «Отель «Гранд Будапешт“» 2014 года. Тогда фильм получил признание критиков и зрителей, а также четыре победы на «Оскаре». Есть вероятность, что «Французский диспетчер» повторит успех «Отеля «Гранд Будапешт»», ведь у них столько общего. «Отель» был снят в трех разных соотношениях сторон, происходил в трех разных временных отрезках и запомнился цветовой гаммой. Кажется, что и у «Французского диспетчера» будут эти же особенности. Даже актерский состав почти тот же: в новом фильме играют Сирша Ронан, Эдриан Броуди, Уиллем Дефо, Эдвард Нортон, Тильда Суинтон и Тони Револори, а также Тимоти Шаламе, Леа Сейду и Элизабет Мосс. Интересно, что последние фильмы Уэса Андерсона выходили в марте, апреле или мае, а премьера «Французского диспетчера» запланирована на июль. Считается, это лучшее время премьеры при продвижении на награды. Кажется, Searchlight Pictures делает большую ставку на этот фильм.

«Довод»

17 июля

В 2018 году Кристофер Нолан номинировался как «Лучший режиссер» за «Дюнкерк», главную награду фильм не получил, зато стал обладателем трех технических «Оскаров» — за звук, монтаж и монтаж звука. Обернется ли таким же успехом научно-фантастическая картина «Довод» с Джоном Дэвидом Вашингтоном и Робертом Паттинсоном? Ничего нельзя сказать наверняка. Режиссер пока не раскрывает детали. Известно лишь то, что у фильма будет сложный сюжет, а рассказывать он будет о путешествиях во времени. Тем не менее Нолан уже работал над блокбастером с такими исходными данными, и «Начало» выиграло четыре «Оскара».

«Минари»

без даты премьеры

Если премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс», то он будет номинирован на «Оскар» — эта закономерность работает примерно в половине случаев. Так было с «Назови меня своим именем», «Зверями дикого Юга» (обладатель четырех номинаций), «Манчестером у моря» (лучшая мужская роль и адаптированный сценарий) и «Отрочеством» (получило шесть номинаций). В 2021 году в этот список может попасть «Минари» — драма с оригинальным сюжетом, которую написал и срежиссировал Ли Айзек Чун. Это фильм о корейской семье, которая переезжает из Калифорнии в Арканзас, чтобы осуществить американскую мечту — купить собственную ферму. Над производством картины работали A24 и Plan B Entertainment, у которых большой опыт участия в оскаровской гонке.

В этом материале мы подробно рассказывали о «Минари» и его победе на «Сандэнсе».

«Вперед» и «Душа»

5 марта и 18 июня

В этом году у студии Pixar появятся два претендента на «Оскар». Первая картина — это «Вперед», новый анимационный фильм Дэна Скэнлона, автора «Университета монстров». По сюжету мультфильма два брата-эльфа отправляются на поиски волшебства, которое вернет к жизни их отца — так они смогут провести день вместе. Второй претендент на премию следующего года — «Душа», новый фильм Пита Доктера, создателя «Головоломки». Мультфильм рассказывает историю начинающего джазового музыканта, который погибает, попадает в загробный мир и учится жить в нем. У обоих фильмов трогательный сюжет, у обоих потрясающая картинка — следим, какой из них попадет в номинанты следующего года.

«Дело чикагской семерки»

25 сентября

Режиссерский дебют прославленного сценариста Аарона Соркина «Большая игра» получил всего одну номинацию на «Оскар». У его следующей режиссерской работы, несмотря на сложности с производством, есть все шансы на успех. «Дело чикагской семерки» — это судебная драма, основанная на реальной истории. Фильм расскажет о судебном процессе над участниками антивьетнамского карнавала, прошедшего в 1968 году в Чикаго и прервавшего съезд Демократической партии. В картине снялись Эдди Редмэйн, Марк Райлэнс, Майкл Китон, Джереми Стронг, Джозеф Гордон-Левитт и Саша Барон Коэн. Если фильм будет хотя бы наполовину хорош, как кажется с первого взгляда, он станет достойным претендентом на «Оскар».

«Тихий омут»

6 ноября

Режиссер Том МакКарти, получивший несколько наград в 2016-м за «В центре внимания», снова выпускает фильм с прицелом на «Оскар». Ведущую роль в «Тихом омуте» получил Мэтт Дэймон. Его герой едет из Оклахомы во Францию, чтобы помочь своей дочери, арестованной за убийство. Другой информации о сюжете нет, но даже по такому скромному описанию видно, что это крепкая драма с интересными персонажами.

«Дюна»

17 декабря

«Оскар» редко достается научной фантастике, но киноакадемии будет сложно устоять перед «Дюной» Дени Вильнёва. Режиссер всегда снимает захватывающие и красивые картины, но есть еще один аргумент в пользу будущего успеха фильма: актерский состав новой адаптации возглавляют главная надежда Голливуда Тимоти Шаламе и шведская звезда Ребекка Фергюсон. Как минимум получится просто коммерчески успешное кино. Как максимум «Дюна» повторит и превзойдет успех предыдущей работы Вильнёва. На церемонии позапрошлого года «Бегущий по лезвию 2049» победил в двух номинациях — «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучшая операторская работа».

«Вестсайдская история»

16 декабря (в России — 21 января 2021 года)

Каждый новый фильм Стивена Спилберга — потенциальный номинант на все премии, и «Вестсайдская история» не исключение. Это первый полнометражный мюзикл легендарного режиссера да еще и написанный Тони Кушнером, сценаристом «Линкольна». «Вестсайдская история» Спилберга — это современное прочтение классического мюзикла о любви между юношей и девушкой из враждующих группировок Манхэттена. Вполне возможно, что этот фильм не возьмет главную награду, но обязательно победит во второстепенных номинациях. К слову, «Вестсайдская история» 1961 года в свое время завоевала 10 «Оскаров» и стала вторым фильмом по итоговым кассовым сборам в США.

«Манк»

без даты премьеры

«Манк» — самая заточенная под «Оскар» работа Дэвида Финчера. Это черно-белый фильм, снятый по сценарию отца режиссера, Джека Финчера. «Манк» предложит зрителю изнутри взглянуть на то, как создавалась голливудская классика в целом и как сценарист Герман Манкевич работал над «Гражданином Кейном» Уэллса в частности. «Манк» может войти в историю: если он победит, это будет первый «Оскар» за лучший фильм в копилку Netflix.

«Король Ричард»

26 ноября

Вполне возможно, что Уилл Смит получит «Оскар» за роль в фильме «Король Ричард» — он уже дважды номинировался как лучший актер (за фильмы «Али» и «В погоне за счастьем»). Здесь Уилл Смит играет Ричарда Уильямса, отца и тренера суперзвезд тенниса Винус и Серены Уильямс. Пока сложно сказать, что получится — традиционный спортивный фильм или драма с глубокими персонажами. Однако уже сейчас понятно, что интерес к картине будет высоким: сценарий «Короля Ричарда» написал Зак Бэйлин, режиссирует Рейнальдо Маркус Грин (автор «Монстров и людей»).

«Последняя дуэль»

25 декабря

В 2020 году Ридли Скотту предстоит снять, смонтировать и выпустить масштабный исторический фильм «Последняя дуэль». Сюжет основан на реальных событиях и повествует о судебном процессе, который произошел в 1386 году во Франции. Именно тогда закончилась традиция официально решать конфликты поединком. Над сценарием работали Бен Аффлек и Мэтт Дэймон (они также сыграли главных героев). Звездную команду дополняют Адам Драйвер и Джоди Комер из «Убивая Еву». Академикам точно будет из кого выбрать.

«Новости со всего света»

25 декабря (в России — 7 января 2021 года)

Режиссер Пол Гринграсс уже был номинирован на «Оскар» за «Потерянный рейс». В отличие от предыдущих фильмов Гринграсса, «Новости со всего света» не о современных событиях. Режиссер переносит зрителя в США конца XIX века. Главный герой — ветеран Гражданской войны, который везет осиротевшую девочку к родственникам, в дороге спасает ее от бандитов и проникается к ней отеческими чувствами. Суровый американский Запад, дорожные приключения и Том Хэнкс в главной роли — это довольно громкая заявка на победу.

Источник: Collider, The Guardian