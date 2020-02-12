Трейлер «Французского диспетчера» Уэса Андерсона: Журналистика и симметрия

В новом фильме Уэса Андерсона «Французский диспетчер» есть все, за что зрители любят проекты режиссера: пастельные тона, велосипеды, очаровательные и нелепые персонажи, Билл Мюррей, симметрия в кадре, старинная техника, ностальгия и музыка, которая вызывает в памяти томные посиделки в маленьком парижском кафе. Другими словами, Андерсон по-прежнему не изменяет себе и снимает милое кино, одновременно наполненное юмором и печалью.

Действие картины разворачивается в вымышленном французском городе, где расположилась редакция американского журнала. В скором времени ему предстоит прекратить существование, но сперва авторы и главный редактор намерены рассказать еще несколько увлекательных, интересных и поучительных историй. По замыслу Андерсона «Французский диспетчер» — любовное признание журналистике.

В фильме снялись Тимоти Шаламе, Сирша Ронан, Элизабет Мосс, Леа Сейду, Уиллем Дефо, Билл Мюррей, Кристоф Вальц, Тильда Суинтон, Оуэн Уилсон, Эдриан Броуди, Бенисио дель Торо, Джеффри Райт и Матьё Амальрик.

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