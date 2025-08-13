Что смотреть дома: «Балерина», «Чужой: Земля» и «Супермен»

Инопланетяне Кал-Эл и ксеноморф прилетают на Землю с разными целями. Ана де Армас пробует себя в качестве героини боевика, а Алисия Сильверстоун снялась в мрачном ирландском детективе. Генндий Тартаковский вернулся со взрослым мультфильмом про песика, а Сет Роген снова заставляет еду хулиганить. А еще спорт — РПЛ, Ла Лига и UFC. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Джеймс Ганн сделал Кал-Эла снова популярным

Где вышло: Amazon Prime Video, iTunes — с 15 августа

Новый этап в киновселенной DC, которой теперь рулит постановщик «Миротворца» и «Отряда самоубийц». Супермен (Дэвид Коренсвет) уже несколько лет защищает Америку и Землю, чем раздражает магната Лекса Лютора (Николас Холт). Миллиардер пытается извести супергероя при помощи искусственного сверхчеловека, травли в соцсетях и войны между Джарханпуром и Боравией. Фильм Ганна залетел в десятку кассовых рекордсменов года — отличный показатель на фоне слабых сборов кинокомиксов последних лет. Кому-то понравился новый добродушный Супермен, в истории которого много актуальных проблем (нетерпимость к мигрантам, власть корпораций, войны), другие посчитали историю чересчур наивной и не такой остроумной, как прошлые кинокомиксы режиссера. Плюс у «Человека из стали» бокс-офис вне США был все же получше.

Кино по пятницам: «Балерина»

Ана де Армас в спин-оффе «Джона Уика»

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Okko

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — еще одна глава из киновселенной про белорусского киллера.

Действие фильма разворачивается между третьей и четвертой частями франшизы. Ева Макарро (Армас) благодаря управляющему отелем «Континенталь» Уинстону Скотту (Иэн Макшейн) попадает в балетную школу «Русска рома» — одной из двенадцати организаций, представители которых занимают места за Высоким столом. Обучившись искусству убивать, Ева отправляется мстить убийце отца. Она не боится ни гнева Высокого стола, ни знаменитого киллера по прозвищу Баба-яга (Киану Ривз). Помимо Макшейна и Ривза, к своим ролям вернулись Анжелика Хьюстон и Лэнс Реддик. Новых героев сыграли Гэбриел Бирн и Норман Ридус. Снимать боевик еще в 2022-м начинал Лен Уайзман («Другой мир», «Вспомнить всё»), но в 2024-м все заново переделывал создатель уикианы Чад Стахелски. «По большому счету это безрадостный видеокассетный боевик категории Б с раздутым бюджетом: центральноевропейские локации, техно-саундтрек, едва набросанная кретинская история и много трупов», — пришел к выводу критик Кинопоиска Станислав Зельвенский.

Космический ужас недели: «Чужой: Земля», сериал

Создатель многосерийного «Фарго» взялся за ксеноморфа

Где вышло: FX/Hulu

Фантастический хоррор, действие которого разворачивается спустя 16 лет после событий «Чужой: Завет» и за два года до первой встречи ксеноморфа с Эллен Рипли в самом первом «Чужом». По сюжету научно-исследовательское судно «Мажино», перевозящее образцы не только ксеноморфов, но и других опасных существ, терпит крушение на Земле, где корабль исследуют роботы с сознанием людей и группа солдат. Сидни Чендлер из «Шугара» сыграла главную героиню — гибрида по имени Венди (привет «Питеру Пэну»), Тимоти Олифант — ее ментора-синтетика, а Алекс Лоутер из «Конца ***го мира» — ее брата-медика. В сериале представят Ютани (Сандра И Сенсиндивер), одну из ключевых руководительниц корпорации «Вэйланд-Ютани». Шоураннером и одним из режиссеров выступил автор «Фарго» и «Легиона» Ноа Хоули. Западная пресса уже посмотрела все эпизоды «Земли» и осталась в восторге.

Переквалификация недели: «Знахарь», сериал

Как скрыться от коллекторов, притворившись сельским доктором

Где смотреть: Кинопоиск, Premier, Okko

Медицинская комедия от сценаристов «Подслушано в Рыбинске» (Иван Баранов), «Ворониных» (Сергей Нежданов) и «Улетного экипажа» (Эмиль Аскеров). Водитель скорой помощи Костя (Денис Васильев) старается жить на полную катушку и в итоге оказывается по уши в долгах. Тогда он решает сбежать из Москвы и оказывается в местечке на юге страны, где как раз ждут знахаря Христофора Сергеевича. Молодой человек получает шанс исправить финансовое положение, но и попотеть придется тоже. В сериале также снялись Катерина Ковальчук, Николай Фоменко, Светлана Пермякова и Павел Рассомахин.

Другие новинки

Молодость недели: «Шабабники», 3-й сезон

Израильский хит о будущих раввинах и соблазнах юности

Где смотреть: Амедиатека, Кинопоиск, Okko, Wink

Культовое в Израиле шоу про четырех учеников религиозной школы, отказывающихся слепо подчиняться правилам и догмам. В третьем сезоне Гедалию, Авиноаму, Дову и Меиру предстоит спасти родную ультраортодоксальную ешиву от закрытия и наладить быт новых учеников, пока за ними пристально следит инспектор из министерства по делам религий. При этом личная жизнь друзей по-прежнему кипит, а знакомства с женщинами приводят к непредсказуемым результатам.

Путешествие в болезненное прошлое с Алисией Сильверстоун

Где смотреть: Амедиатека, Кинопоиск, Okko, Wink

История о семейных тайнах, написанная сценаристами «Отбросов» (Майк О’Лири), «Расследования Мёрдока» (Кристина Рэй) и «Отправления» (Джон Кризанк). Успешный адвокат по разводам Фиона Шарп летит из Лос-Анджелеса в Ирландию, получив от отца странную посылку с ключом и номером телефона. На родине ее ждет множество семейных тайн и непростые разговоры с матерью, которая много лет врала о муже. Сильверстоун не только сыграла главную роль, но и спродюсировала шоу, а ее экранными родителями стали Венди Крюсон и Джейсон О’Мара.

Режиссер «Убойных каникул» вновь совмещает ужас и смех

Где смотреть: Кинопоиск, Okko — с 15 августа

Третий хоррор Илая Крэйга, автора «Маленького зла» и культовых «Убойных каникул». В основу слэшера лег роман Адама Чезаре «Клоун в кукурузном поле», а сюжет заставляет вспомнить о «Крике» и «Дне благодарения». Фильм рассказывает про захолустный городок на Среднем Западе, который терроризируют нехорошие люди в костюмах клоуна Френдо — талисмана фабрики кукурузного сиропа «Бейпен». Как и в случае с предыдущими хоррором Крэйга, критики остались довольны.

Роды недели: «Дыши», сериал

Актуальная драма с Мариной Александровой

Где смотреть: Okko — с 15 августа

8-серийная драма Анны Кузнецовой, создательницы одного из главных российских фильмов 2024 года — «Каникулы». Александрова играет московскую VIP-акушерку, чья приверженность методу естественных родов угрожает сломать ей жизнь. У молодой пациентки (Даша Верещагина) ребенок рождается в тяжелом состоянии. Ее любовник, влиятельный бизнесмен (Пётр Буслов, режиссер «Бумера»), инициирует расследование, от результатов которого зависит судьба клиники и самой героини. Сценаристы — Елена Кондратьева, Светлана Штеба («Поехавшая») и Илья Маланин. Последний больше известен как актер, но в качестве сценариста он работал над «Просто представь, что мы знаем» Романа Волобуева. Жюри фестиваля «Пилот» признало «Дыши» лучшим сериалом в конкурсе, а также наградило сценаристов. «Взгляд на серьезные, порой непоправимые события в режиссерской оптике Кузнецовой задает захватывающий дыхание темп и превращает сюжет в пульсирующий нерв. А такие исходные в сочетании с ультравостребованным жанром медицинского процедурала — залог пристального зрительского внимания», — писал Кинопоиск о сериале.

Остросюжетная драма с Ванессой Кирби

Где вышло: Netflix — с 15 августа

После главной роли в «Фантастической четверке» актриса вновь вернулась к более сложным ролям в экранизации романа Сары Конрадт-Крёлер («Материнский инстинкт»). 30-летняя Линетт трудится на нескольких работах, чтобы расплатиться с долгами и сохранить фамильный дом. Когда ни мама, ни банк не помогают с необходимой суммой, она отправляется в опасное путешествие по городу, надеясь найти 25 000 долларов за одну ночь. Режиссер Бенджамин Карон снимал «Шерлока», «Корону» и «Андора», а мать героини сыграла Дженнифер Джейсон Ли.

Живописный мистический детектив из древней Японии

Где вышло: Netflix

Продолжение аниме-хоррор-франшизы, в которую входят культовый альманах и трилогия полнометражных фильмов Кэндзи Накамуры (это второй из них). По сюжету загадочный Аптекарь, живущий в Японии эпохи Эдо, борется с нечистой силой. В «Зонтике» героя занесло в замок, где живет императорский гарем, а женщины страдают не только от заточения, но и от конкуренции друг с другом. К слову, альманах нулевых не обязательно смотреть, чтобы понимать сюжет. Выдающаяся работа с визуальным рядом вряд ли кого-то оставит равнодушным.

Взрослая анимация от создателя «Монстров на каникулах» и «Самурая Джека»

Где вышло: Netflix

Генндий Тартаковский возвращается с полнометражным мультфильмом, который, как и его версия «Моряка Попая», чуть не канула в небытие. Добрейший пес Булл узнает, что утром его стерилизуют, а потому решает оторваться в последнюю ночь на полную катушку. Пса-молодца озвучил Адам Дивайн, в других ролях можно услышать Идриса Эльбу, Фреда Армисена и Кэтрин Хан. В последние годы Тартаковский работал над сериалами «Первобытный» и «Единорог: Вечные воины», а полных метров у него не выходило со времен «Монстров на каникулах 3». Над мультфильмом для взрослых работала студия Sony Pictures Animation, для которой это стал первый опыт рисованной анимации.

Возвращение безбашенной пищи из комедии Сета Рогена и Эвана Голдберга

Где вышло: Amazon Prime Video

Второй сезон неожиданного продолжения хулиганского мультфильма по сценарию Рогена и Голдберга. На этот раз сосиску Фрэнка и его друзей изгоняют из Пищевой утопии, и герои попадают в воинственную страну Нью-Фудлэнд, где продукты смогли приручить людей (вы не хотите знать, как именно). Режиссер оригинала Конрад Вернон («Шрэк 2», «Монстры против пришельцев», дилогия про семейку Аддамс) по-прежнему в деле. Большая жратва говорит голосами Кристен Уиг, Эдварда Нортона, Майкла Сера и Марион Котийяр (француженке досталась роль зловещей горчицы).

Что еще смотреть на Кинопоиске

Роберт Родригес снял свое «Начало» с Беном Аффлеком

Детектив Дэнни Рурк (Аффлек) пытается оправиться после похищения дочери — трагедии, разрушившей его брак. Во время ограбления банка он становится свидетелем применения сильнейшего гипноза, к которому оказывается невосприимчив. Преступник-манипулятор (Уильям Фихтнер) оставляет в опустошенном сейфе зацепку, и она поможет Дэнни вернуть ребенка. Ключом к разгадке становится гадалка Диана Круз (Алиси Брага). После «Алиты» Роберт Родригес, режиссер культовых фильмов «От заката до рассвета», «Однажды в Мексике» и «Город грехов», продолжил осваиваться в жанре фантастики. Увы, заумный детектив с элементами сай-фая в духе нолановского «Начала» не загипнотизировал критиков (34% «свежести» на Rotten Tomatoes).

Ирландская драма со звездой «Оппенгеймера» о травме свидетеля

Netflix показал трейлер «Стива» — социальной драмы про учителя, преподающего в школе для трудных подростков в Англии 1990-х. Над фильмом работали создатели «Мелочей жизни», социальной драмы про Ирландию 1980-х: актер и продюсер Киллиан Мёрфи, режиссер Тим Милантс и актриса Эмили Уотсон. «Мелочи» рассказывали про торговца углем (Мёрфи), который под Рождество случайно узнает, что на самом деле скрывается за «прачечными Магдалины» — учреждениями при монастырях, куда определяют женщин со сложной судьбой. Уотсон получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля за роль демонической настоятельницы монастыря. Кроме того, Ирландская киноакадемия вручила тихой ленте награды за лучший фильм, сценарий и мужскую роль. Адаптацией книги Клэр Киган занимался драматург Энда Уолш, работавший с Мёрфи над «Дискосвиньями» и в театре, а продюсерами выступили Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, сработавшийся с Киллианом на площадке «Оппенгеймера».

Ноа Сентинео готовится сменить Сильвестра Сталлоне в приквеле франшизы

Звезда «Под огнем» и «Черного Адама» сыграет Джона Рэмбо до возвращения на родину, в пекле войны во Вьетнаме. Сталлоне не имеет никакого отношения к приквелу серии, которой посвятил больше 40 лет как актер и сценарист. В первой части ветеран Вьетнама навещал сослуживцев и наблюдал, как в стране расцветают ПТСР, паранойя и полицейский произвол. Наряду с Рокки Бальбоа это один из самых узнаваемых образов Сталлоне и важная веха в американском кино 1980-х. Оригинальная «Первая кровь», режиссером которой выступил Тед Котчефф («Уик-энд у Берни»), была скорее драматическим триллером, нежели боевиком про машину для убийств, как мачистские сиквелы.

Спорт

Российский футбол недели: 5-й тур РПЛ

Главное событие выходных — дерби двух столиц

После четырех туров «Локомотив» все еще идеален. В субботу в 16:30 по Москве с лидером сыграет калининградская «Балтика», у которой тоже пока ноль поражений.

Противостояние «Зенита» и «Спартака» — одна из визитных карточек российского футбола. В последний раз «Зенит» побеждал «Спартак» в РПЛ в августе 2023 года. На старте сезона оба клуба одержали всего по одной победе, и возможность обыграть принципиального соперника в субботу имеет прямое турнирное значение.

В воскресенье в московском дерби «Динамо» Валерия Карпина сыграет против ЦСКА, который планирует подняться в топ-3 чемпионата. Действующий чемпион «Краснодар» играет с «Сочи» и в случае неудачи конкурента «Локомотива» может разделить первую строчку чемпионата России.

Европейский футбол недели: возвращение Ла Лиги

Первый тур чемпионата Испании

Сложно придумать лучший дебют, чем год в «Барселоне» тренера Ханси Флика: три трофея и победа во всех четырех «эль-класико» над главным соперником. Не менее сложно будет повторить этот результат. Делать это «Барселона» начнет 16 августа. Вечером воскресенья «Атлетико» сыграет с «Эспаньолом», а «Реал» стартует в чемпионате Испании в начале будущей недели.

Единоборства недели: Хамзат Чимаев идет за поясом чемпиона

Номерной турнир UFC в Чикаго

Пять лет назад Хамзат Чимаев дебютировал в UFC и сделал это максимально эффектно: выступил дважды за 10 дней и оба раза победил досрочно. Рано утром 17 августа боец с идеальным рекордом 14-0 попробует отнять титул чемпиона среднего веса у Дрикуса дю Плесси. Южноафриканец провел в промоушене на два боя больше Чимаева, на UFC 319 ему предстоят поиск противоядия от борьбы соперника и третья защита пояса.

Предварительный кард начнется в 01:00 по Москве. Турнир откроет бой финалистов 33-го сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter Алиби Идириса и Джозефа Моралеса, а победитель получит контракт с промоушеном. Основной кард начнется в 5:00 по Москве.

Дрифт недели: первый RDS Open в Красноярске

Заряженные машины в управляемом заносе

16 и 17 августа на культовой трассе «Красное кольцо» в Красноярске впервые пройдет этап чемпионата RDS Open, второго дивизиона в системе соревнований по дрифт-гонкам. Шестой этап сезона — возможность увидеть мастерство управляемого заноса в исполнении 28 пилотов со всей России: сначала — в субботней квалификации, а затем и в парных заездах в воскресенье.

Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко

Фото: Александр Щербак / ТАСС, Urbanandsport / NurPhoto via Getty Images, Chris Unger / Zuffa LLC, Российская Дрифт Серия / RDS