Сериал «Дыши»: судебно-акушерская драма с намеком на реальные кейсы

В онлайн-кинотеатре Okko 15 августа стартует «Дыши», один из самых ожидаемых проектов сезона. Это первая сериальная работа Анны Кузнецовой, чьи «Каникулы» победили на «Маяке-2023» и собрали вокруг себя целую фан-базу. Первый эпизод истории об акушерке, оказавшейся под следствием по обвинению в халатности (все события и персонажи заявлены авторами как вымышленные), был показан на «Пилоте» и также получил главный приз фестиваля и теплые отзывы критиков. Рассказываем, как авторский взгляд выгодно выделяет проект на фоне стриминговых однотипных решений.

О чем это

Марина Александрова

Лера (Марина Александрова) — приверженка естественных родов и одна из лучших акушерок в престижном столичном роддоме. Работа для нее — призвание, которому она после недавней смерти мужа отдается с еще большим, нездоровым фанатизмом. Закончив очередную непростую смену, начальник Михаил Юрьевич (Иван Агапов) настоятельно рекомендует ей взяться за сложный случай: ребенок развернут ногами вперед, а значит, возможны осложнения. Но его мать (Даша Верещагина), любовница влиятельного бизнесмена Шахова (Пётр Буслов), владеющего чуть ли не всеми кладбищами Подмосковья, уперлась и хочет рожать только в натуралку, чтобы на теле не осталось шрамов. Перечить таким клиентам не принято, поэтому Лера вынуждена согласиться. Тем более что после ей обещают повышение до главной акушерки и признание на уровне всего роддома.

Денежный бонус будет очень кстати: вот уже год Лера в одиночку растит троих. Топя горе утраты то в работе, то в вине, она редко бывает дома, а дети по большей части предоставлены самим себе: старшая Лида (Мария Лукьянова) заведует делами матери, принимая заявки на роды и выстраивая желающих в очередь, средняя Вася (Евгения Аюнц) и младший Юра (Константин Денисов) еще ходят в школу. Мальчик тяжело переживает смерть отца. Вася, не терпящая несправедливости, идет на конфликт с распускающими руки одноклассниками и подвергается буллингу.

Совместными усилиями сестры опекают маму, явно нуждающуюся в повышенном внимании, и пытаются устроить ей личную жизнь. Но свидание с мужчиной из приложения для знакомств оборачивается крахом, бередя и без того не зажившую рану. С таким багажом — смертельно уставшая и еще не вполне трезвая — Лера отправляется посреди ночи принимать роды любовницы Шахова. Но они тоже идут не по плану: ребенок попадает в реанимацию, а независимая экспертиза, сделанная на следующий день, фиксирует у Маши перелом ребер, свидетельствующий о неправомерных действиях врачей. Разъяренный бизнесмен намерен разобраться в произошедшем и обращается в органы. Версию о неадекватном поведении роженицы, значащуюся в официальных бумагах, оперативная группа (следовательницу Степанову играет Мариэтта Цигаль-Полищук, ее напарника — Никита Григорьев) отметает практически сразу же. А вот кто внес ее в документы и чья ошибка послужила причиной трагедии, им еще предстоит выяснить.

Кто это сделал

Анна Кузнецова

Сценарий написали дебютантка Елена Кондратьева и Илья Маланин (соавтор Романа Волобуева по шоу о новых медиа «Просто представь, что мы знаем») со Светланой Штебой, на счету которых уже есть несколько историй с фокусом на женских персонажах («Поехавшая», «Втроем»). Их работа была отмечена наградой за лучший сценарий на седьмом фестивале «Пилот». Производством занимались Originals Production (у них с Okko трехлетний контракт на эксклюзив) и студия «Место силы».

Анна Кузнецова стала режиссером проекта после того, как продюсеры увидели ее полнометражный игровой дебют «Каникулы». Фильм-победитель «Маяка» 2023 года также отличался особой авторской чуткостью по отношению к своим героиням, выведенным на авансцену, и параллельным исследованием жизни взрослых и подростков. Закономерно, что для новой истории о женщинах разных поколений выбор пал именно на Кузнецову. И продюсеры, очевидно, не прогадали: помимо приза за сценарий, «Дыши» получил Гран-при «Пилота», став для критиков и зрителей одним из самых ожидаемых сериалов сезона.

Как это снято

Марина Александрова

Как методичное погружение в крайне дискомфортный женский мир, где невозможно почувствовать себя в безопасности, а будни полны бытового сексизма: это может быть нежелательное мужское внимание на работе или в школе или женоненавистническая тирада первого же мэтча в приложении для знакомств. В центр внимания помещены несколько ключевых героинь разных поколений и их сложные отношения с зачастую враждебной средой. В мире влиятельных мужчин они вынуждены терпеть потребительское отношение к себе — как к матери наследника, исполнительнице «женской» части важной бизнес-сделки. Роды в такой системе координат становятся пиком уязвимости и невозможности что-либо контролировать. Оказываясь в полной власти врачей, роженица к тому же рискует быть выставленной виноватой в случае трагического исхода.

Пристальному изучению подвергается не только среда, но и характеры: следуя за своими героинями в родовые палаты и алкогольные трипы, моменты радости и отчаяния, на балконы после семейного застолья и по ночным коридорам круглосуточных клиник, Кузнецова фиксирует малейшие движения чувств. Камера подолгу всматривается в усталые лица, расфокус погружает в пространство субъективного, учащенное сердцебиение в саундтреке дублирует сбитое дыхание. Исследование размытия границ между личным и профессиональным и попыток героев сбежать от самих себя позволяет за первые несколько серий сделать если не близкими, то хотя бы понятными зрителю сразу несколько центральных фигур и сюжетных линий, плотно переплетенных между собой.

И если режиссерская чуткость практически никогда не подводит (разве что в сумбурной первой серии, где времени на психологизм не хватает), то на уровне драматургии конструкция пока выходит несколько топорной. В отличие от сложных и противоречивых героинь, мужские персонажи по большей части окрашены одной краской. Их основная функция — не давать продыху, старательно наседая со всех сторон. И эта повсеместная мизогиния довольно скоро приобретает карикатурные оттенки: столь явное деление на черное и белое упрощает картину, лишая ее жизнеподобия, к которому авторы явно стремятся (несмотря на дисклеймер о случайности всех аллюзий, которым сопровождается каждая серия, в общих очертаниях сюжета угадываются реальные резонансные события — например, дело акушерок Светланы Акимовой и Карины Рычковой).

Вердикт

Даша Верещагина

Как бы то ни было, сериал стриминг-мейджора с фестивальным автором в режиссерском кресле — уже событие. Самобытный взгляд, острая тема, известные актеры, пиар-мощности большой платформы — слагаемые если не успеха, то уж точно потенциального резонанса. И хорошая альтернатива штампуемым по одному лекалу развлекательным проектам, заполонившим онлайн-кинотеатры. Анна Кузнецова вновь демонстрирует зрителю, каким может быть кино о женщинах, снятое женщинами и для женщин. Чутким исследованием болевых точек, лишенным стандартных решений и готовых ответов.

Автор: Оля Краснова