Как братья Коэн еще в двадцатом веке предвидели безумие двадцать первого

Но все-таки чем их кино способно зацепить сегодня и почему оно нашло своего зрителя с некоторым запозданием? Ответ на оба вопроса кроется в пресловутом духе времени. Для 1990-х их интеллигентная синефильская ирония могла казаться недостаточно острой, а для 2000-х и 2010-х стала чем-то самим собою разумеющимся. Массмедиа лишний раз доказали, что историю творят глупцы, на самом верху сидят некомпетентные дураки, реальные сотрудники спецслужб мало чем отличаются от персонажей «После прочтения сжечь», а в не способном ни на что влиять герое «Серьезного человека» многие могут узнать самих себя. Фильмы братьев Коэн могут стать отличным противоядием от апокалиптического пафоса сегодняшнего времени: даже если мир кажется хаосом, в нем есть свои законы, постичь которые можно, только отойдя в сторонку.