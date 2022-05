Режиссер, гонзо-журналист и гангстер: 8 фильмов, где Джонни Депп играл реальных людей

О чем: Прославленный военный фотограф Юджин Смит отправился по заданию журнала Life в Японию, чтобы сделать репортаж из городка Минамата, где разразилась экологическая катастрофа. Годами химический завод сбрасывал отходы в залив, из-за чего у местных развилась неврологическая болезнь, вызванная отравлением ртутью.

Что нужно знать: Очередной эксцентричный контркультурщик с алкогольной зависимостью в фильмографии Деппа. На данный момент «Великий» — последний фильм с участием актера. И снова картина долго не могла добраться до кинотеатров. Драму показали на Берлинском фестивале в феврале 2020-го, а до американского проката она шла целых два года. Причиной задержки стал, понятное дело, судебный процесс актера с Эмбер Хёрд. Постановщиком ленты выступил художник, скульптор и фотограф Эндрю Левитас, а музыку к ней написал Рюити Сакамото.

Автор: Михаил Моркин

Фото: Frederick M. Brown / Getty Images, Paul Harris / Getty Images, Hulton Deutsch / Getty Images, Bettmann / Getty Images, Philip Gould / Getty Images, MIRAMAX / Album / Legion-Media, Illustrated Police News, according to Hyde, H. Montgomery (1976). The Cleveland Street Scandal. London: W. H. Allen. / Wikimedia Commons