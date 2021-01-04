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Режиссер, гонзо-журналист и гангстер: 8 фильмов, где Джонни Депп играл реальных людей

В США подходит к концу судебный процесс между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Хёрд. Решение суда совершенно точно повлияет на дальнейшую карьеру актера (после того как Депп проиграл дело о клевете таблоиду The Sun, он выбыл из третьей части «Фантастических тварей»). Несмотря на это, проекты с ним продолжают анонсироваться, в том числе основанные на реальных событиях. В январе актер уже подписался на съемки в историческом фильме Майвенн о французском короле Людовике XV из династии Бурбон. Не исключаем, что за горами еще несколько, поэтому решили вспомнить, каких художников, преступников и служителей закона Депп уже успел сыграть.

Эд Вуд

«Эд Вуд»

О чем: Первый байопик в депповской фильмографии посвящен культовому режиссеру дешевых жанровых фильмов Эду Вуду. Из черно-белой ленты киноманы смогут узнать о том, как Вуд дружил со звездой «Дракулы» Белой Лугоши (оскароносная роль Мартина Ландау), увлекался кроссдрессингом (из этого фетиша вырос эксплотейшен «Глен или Гленда») и работал над сай-фай-хоррорами «Невеста монстра» и «План 9 из открытого космоса». Второй фильм Тима Бёртона с Деппом остается самым неудачным в карьере режиссера с точки зрения сборов (почти 6 млн долларов при бюджете в 18 миллионов) и единственным участвовавшим в Каннском кинофестивале.

Что нужно знать: С вудовским трешем Деппа познакомил Джон Уотерс, у которого тот снимался в «Плаксе». Актер вдохновлялся образом Железного Дровосека из «Волшебника страны Оз» и актерскими работами Микки Руни и Кейси Касема, а еще образом Рональда Рейгана. По словам Деппа, из речей 40-го президента США он позаимствовал «слепой оптимизм, который был идеален для Вуда».

Джо Пистоне, 2005 год

«Донни Браско»

О чем: Первый криминальный фильм в депповском резюме посвящен тайному агенту ФБР Джо Пистоне, которого и сыграл актер. Пистоне внедряется в мафиозную семью Бонанно под видом вора по имени Донни Браско и заводит дружбу со стареющим гангстером Бенджамином «Левшой» Руджеро (Аль Пачино). За шесть лет Браско превращается из законника в преступника и ставит под удар своего старшего приятеля, который привел его в мафиозное сообщество.

Что нужно знать: Актер общался с настоящим Пистоне несколько месяцев (они вместе ходили в спортзал) и брал уроки стрельбы у агентов ФБР. К началу съемок за спиной у Деппа была череда коммерческих неудач: «Эд Вуд» и «В последний момент» провалились, а «Мертвец», «Храбрец» и «Аризонская мечта» практически миновали американский прокат. Однако сценарист «Донни Браско» Пол Аттанасио утверждает, что продюсеры отдали актеру главную роль, когда его арестовала полиция за разгром номера отеля: они сочли его «опасным и мрачным».

Хантер С. Томпсон

«Страх и ненависть в Лас-Вегасе»

О чем: Экранизация культового автобиографичного романа Хантера С. Томпсона «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Сюжет посвящен приключениям журналиста Рауля Дюка (Депп) и его адвоката доктора Гонзо (Бенисио дель Торо) в Городе грехов под воздействием целого чемодана психотропных веществ. Разумеется, это не классический байопик: под псевдонимом «Рауль Дюк» прячется сам писатель и основатель гонзо-журналистики.

Что нужно знать: Готовясь к роли, Депп поселился в подвале дома Томпсона на четыре месяца, изучая его привычки и повадки. Актер также прочитал оригинальную рукопись романа и все дневники, которые писатель вел во время путешествия по Неваде. «События в книге не просто правдивы — на самом деле, все было гораздо хуже», — вспоминал впоследствии Депп. Кроме того, он позаимствовал у Томпсона гавайские рубашки, лоскутную куртку, шляпы, мундштук, серебряный медальон и даже знаменитый Chevrolet Caprice с откидным верхом, который получил прозвище Большая Красная Акула. В довершение всего писатель лично выбрил на депповской голове залысины. В итоге Томпсону понравился фильм, игра Деппа и в особенности его закадровый голос. Когда писатель погиб в 2005 году, актер оплатил его посмертную вечеринку, где прах Томпсона развеяли выстрелом из специальной пушки.

Фредерик Эбберлайн

«Из ада»

О чем: Исторический слэшер по мотивам графического романа Алана Мура (автор первоисточника традиционно возненавидел экранизацию). В центре сюжета — инспектор полиции Фредерик Эбберлайн, расследующий убийства Джека-потрошителя в Лондоне 1888-го. Детектив принимает опиум и заливается абсентом, чтобы увидеть в пьяных снах убийства и вычислить маньяка.

Что нужно знать: До Джонни Деппа постановщики братья Хьюз рассматривали на роль Брэда Питта, Джуда Лоу и Шона Коннери, а больше всего хотели заполучить Дэниэла Дэй-Льюиса. Депп, только что сыгравший похожую роль в «Сонной Лощине», не устоял. Настоящий глава лондонской полиции Фред Эбберлайн не был ни ясновидящим, ни наркозависимым и умер от старости в возрасте 86 лет (в фильме он погибает от передозировки опиумом). Муру депповская версия героя не понравилась, он жаловался, что из угрюмого грубияна сделали «пропитанного абсентом денди».

Джеймс М. Барри

«Волшебная страна»

О чем: Одна из самых спокойных ролей Деппа, где его герой не глушит ром, ни в кого не стреляет и не занимается саморазрушением. В центре сюжета — дружба писателя и драматурга Джеймса М. Барри со вдовой Сильвией Ллуэллин Дэвис (Кейт Уинслет) и ее четырьмя сыновьями, которая вдохновила Барри на сказочные произведения про Питера Пэна.

Что нужно знать: Барри — единственный байопик в карьере Деппа, за который он получил номинацию на «Оскар». При этом на реального Барри Депп даже не старался быть похожим: тот был низкорослым и носил густые усы, как у Кеннета Браны в образе Пауро. Правда, издание The Edinburgh Evening News и многие шотландцы остались довольны, как американец Депп изобразил сложный шотландский акцент своего героя. В рамках подготовки актер смотрел комедийный сериал BBC про безработного алкоголика из Глазго «Рэб Си. Несбитт».

Джон Диллинджер

«Джонни Д.»

О чем: Во времена Великой депрессии директор ФБР Джон Эдгар Гувер отправляет своего лучшего агента Мелвина Первиса (Кристиан Бэйл) ловить дерзкого и харизматичного гангстера Джона Диллинджера. Среди всех криминальных фильмов Деппа (он играл наркоторговца Джорджа Янга в «Кокаине», а в «Черной мессе» — крупного мафиози Уайти Балджера) «Джонни Д.» стал самым успешным.

Что нужно знать: Майкл Манн снял «Джонни Д.», когда карьера Деппа находилась на пике. «Пираты Карибского моря» уже зарабатывали миллиарды долларов, позади были «Чарли и шоколадная фабрика», а впереди — «Алиса в Стране чудес». Диллинджера актер сыграл так, словно это Робин Гуд, который жил в 1930-х и был рок-звездой. Депп даже хвалился, что чувствует личную связь с преступником, потому что его дедушка варил самогон во времена сухого закона, а отчим сидел за ограбления в той же тюрьме, откуда Диллинджер вытаскивал своих подельников. Кроме того, оба Джонни Д. родились и выросли примерно в одних краях, хоть и с разницей в 60 лет.

Рассел Пул

«Город лжи»

О чем: Детектив Рассел Пул из Департамента полиции Лос-Анджелеса расследует заговор вокруг убийства рэпера The Notorious B.I.G. Из фильма следует, что в деле замешаны коррумпированные представители власти и основатель лейбла Death Row Records Шуг Найт. Пул работал над делом более 20 лет, вплоть до своей смерти от аневризмы в 2015-м.

Что нужно знать: У ленты был сложный путь к зрителю. Сначала ее передумали выпускать, когда менеджер по локациям подал в суд на актера за то, что тот его якобы ударил на съемках. Затем таблоид The Daily Beast написал, что скандал использовали как прикрытие: релиз пытались сорвать люди из полиции Лос-Анджелеса и те, кому невыгодно внимание к громкому убийству музыканта. Криминальный триллер сняли в 2017-м, выпустили в Италии в 2019-м, а в США — только в 2021-м, когда он уже был доступен в сети. В итоге кассовые сборы «Города лжи» в домашнем прокате составили лишь полмиллиона долларов.

Юджин Смит

«Великий»

О чем: Прославленный военный фотограф Юджин Смит отправился по заданию журнала Life в Японию, чтобы сделать репортаж из городка Минамата, где разразилась экологическая катастрофа. Годами химический завод сбрасывал отходы в залив, из-за чего у местных развилась неврологическая болезнь, вызванная отравлением ртутью.

Что нужно знать: Очередной эксцентричный контркультурщик с алкогольной зависимостью в фильмографии Деппа. На данный момент «Великий» — последний фильм с участием актера. И снова картина долго не могла добраться до кинотеатров. Драму показали на Берлинском фестивале в феврале 2020-го, а до американского проката она шла целых два года. Причиной задержки стал, понятное дело, судебный процесс актера с Эмбер Хёрд. Постановщиком ленты выступил художник, скульптор и фотограф Эндрю Левитас, а музыку к ней написал Рюити Сакамото.

Автор: Михаил Моркин

Фото: Frederick M. Brown / Getty Images, Paul Harris / Getty Images, Hulton Deutsch / Getty Images, Bettmann / Getty Images, Philip Gould / Getty Images, MIRAMAX / Album / Legion-Media, Illustrated Police News, according to Hyde, H. Montgomery (1976). The Cleveland Street Scandal. London: W. H. Allen. / Wikimedia Commons

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