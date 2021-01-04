Режиссер, гонзо-журналист и гангстер: 8 фильмов, где Джонни Депп играл реальных людей

О чем: Экранизация культового автобиографичного романа Хантера С. Томпсона «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Сюжет посвящен приключениям журналиста Рауля Дюка (Депп) и его адвоката доктора Гонзо (Бенисио дель Торо) в Городе грехов под воздействием целого чемодана психотропных веществ. Разумеется, это не классический байопик: под псевдонимом «Рауль Дюк» прячется сам писатель и основатель гонзо-журналистики.

Что нужно знать: Готовясь к роли, Депп поселился в подвале дома Томпсона на четыре месяца, изучая его привычки и повадки. Актер также прочитал оригинальную рукопись романа и все дневники, которые писатель вел во время путешествия по Неваде. «События в книге не просто правдивы — на самом деле, все было гораздо хуже», — вспоминал впоследствии Депп. Кроме того, он позаимствовал у Томпсона гавайские рубашки, лоскутную куртку, шляпы, мундштук, серебряный медальон и даже знаменитый Chevrolet Caprice с откидным верхом, который получил прозвище Большая Красная Акула. В довершение всего писатель лично выбрил на депповской голове залысины. В итоге Томпсону понравился фильм, игра Деппа и в особенности его закадровый голос. Когда писатель погиб в 2005 году, актер оплатил его посмертную вечеринку, где прах Томпсона развеяли выстрелом из специальной пушки.