Режиссер, гонзо-журналист и гангстер: 8 фильмов, где Джонни Депп играл реальных людей

В США подходит к концу судебный процесс между Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Хёрд. Решение суда совершенно точно повлияет на дальнейшую карьеру актера (после того как Депп проиграл дело о клевете таблоиду The Sun, он выбыл из третьей части «Фантастических тварей»). Несмотря на это, проекты с ним продолжают анонсироваться, в том числе основанные на реальных событиях. В январе актер уже подписался на съемки в историческом фильме Майвенн о французском короле Людовике XV из династии Бурбон. Не исключаем, что за горами еще несколько, поэтому решили вспомнить, каких художников, преступников и служителей закона Депп уже успел сыграть.
«Эд Вуд»
О чем: Первый байопик в депповской фильмографии посвящен культовому режиссеру дешевых жанровых фильмов Эду Вуду. Из черно-белой ленты киноманы смогут узнать о том, как Вуд дружил со звездой «Дракулы» Белой Лугоши (оскароносная роль Мартина Ландау), увлекался кроссдрессингом (из этого фетиша вырос эксплотейшен «Глен или Гленда») и работал над сай-фай-хоррорами «Невеста монстра» и «План 9 из открытого космоса». Второй фильм Тима Бёртона с Деппом остается самым неудачным в карьере режиссера с точки зрения сборов (почти 6 млн долларов при бюджете в 18 миллионов) и единственным участвовавшим в Каннском кинофестивале.
Что нужно знать: С вудовским трешем Деппа познакомил Джон Уотерс, у которого тот снимался в «Плаксе». Актер вдохновлялся образом Железного Дровосека из «Волшебника страны Оз» и актерскими работами Микки Руни и Кейси Касема, а еще образом Рональда Рейгана. По словам Деппа, из речей 40-го президента США он позаимствовал «слепой оптимизм, который был идеален для Вуда».
«Донни Браско»
О чем: Первый криминальный фильм в депповском резюме посвящен тайному агенту ФБР Джо Пистоне, которого и сыграл актер. Пистоне внедряется в мафиозную семью Бонанно под видом вора по имени Донни Браско и заводит дружбу со стареющим гангстером Бенджамином «Левшой» Руджеро (Аль Пачино). За шесть лет Браско превращается из законника в преступника и ставит под удар своего старшего приятеля, который привел его в мафиозное сообщество.
Что нужно знать: Актер общался с настоящим Пистоне несколько месяцев (они вместе ходили в спортзал) и брал уроки стрельбы у агентов ФБР. К началу съемок за спиной у Деппа была череда коммерческих неудач: «Эд Вуд» и «В последний момент» провалились, а «Мертвец», «Храбрец» и «Аризонская мечта» практически миновали американский прокат. Однако сценарист «Донни Браско» Пол Аттанасио утверждает, что продюсеры отдали актеру главную роль, когда его арестовала полиция за разгром номера отеля: они сочли его «опасным и мрачным».
«Страх и ненависть в Лас-Вегасе»
О чем: Экранизация культового автобиографичного романа Хантера С. Томпсона «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Сюжет посвящен приключениям журналиста Рауля Дюка (Депп) и его адвоката доктора Гонзо (Бенисио дель Торо) в Городе грехов под воздействием целого чемодана психотропных веществ. Разумеется, это не классический байопик: под псевдонимом «Рауль Дюк» прячется сам писатель и основатель гонзо-журналистики.
Что нужно знать: Готовясь к роли, Депп поселился в подвале дома Томпсона на четыре месяца, изучая его привычки и повадки. Актер также прочитал оригинальную рукопись романа и все дневники, которые писатель вел во время путешествия по Неваде. «События в книге не просто правдивы — на самом деле, все было гораздо хуже», — вспоминал впоследствии Депп. Кроме того, он позаимствовал у Томпсона гавайские рубашки, лоскутную куртку, шляпы, мундштук, серебряный медальон и даже знаменитый Chevrolet Caprice с откидным верхом, который получил прозвище Большая Красная Акула. В довершение всего писатель лично выбрил на депповской голове залысины. В итоге Томпсону понравился фильм, игра Деппа и в особенности его закадровый голос. Когда писатель погиб в 2005 году, актер оплатил его посмертную вечеринку, где прах Томпсона развеяли выстрелом из специальной пушки.
«Из ада»
О чем: Исторический слэшер по мотивам графического романа Алана Мура (автор первоисточника традиционно возненавидел экранизацию). В центре сюжета — инспектор полиции Фредерик Эбберлайн, расследующий убийства Джека-потрошителя в Лондоне 1888-го. Детектив принимает опиум и заливается абсентом, чтобы увидеть в пьяных снах убийства и вычислить маньяка.
Что нужно знать: До Джонни Деппа постановщики братья Хьюз рассматривали на роль Брэда Питта, Джуда Лоу и Шона Коннери, а больше всего хотели заполучить Дэниэла Дэй-Льюиса. Депп, только что сыгравший похожую роль в «Сонной Лощине», не устоял. Настоящий глава лондонской полиции Фред Эбберлайн не был ни ясновидящим, ни наркозависимым и умер от старости в возрасте 86 лет (в фильме он погибает от передозировки опиумом). Муру депповская версия героя не понравилась, он жаловался, что из угрюмого грубияна сделали «пропитанного абсентом денди».
«Волшебная страна»
О чем: Одна из самых спокойных ролей Деппа, где его герой не глушит ром, ни в кого не стреляет и не занимается саморазрушением. В центре сюжета — дружба писателя и драматурга Джеймса М. Барри со вдовой Сильвией Ллуэллин Дэвис (Кейт Уинслет) и ее четырьмя сыновьями, которая вдохновила Барри на сказочные произведения про Питера Пэна.
Что нужно знать: Барри — единственный байопик в карьере Деппа, за который он получил номинацию на «Оскар». При этом на реального Барри Депп даже не старался быть похожим: тот был низкорослым и носил густые усы, как у Кеннета Браны в образе Пауро. Правда, издание The Edinburgh Evening News и многие шотландцы остались довольны, как американец Депп изобразил сложный шотландский акцент своего героя. В рамках подготовки актер смотрел комедийный сериал BBC про безработного алкоголика из Глазго «Рэб Си. Несбитт».
«Джонни Д.»
О чем: Во времена Великой депрессии директор ФБР Джон Эдгар Гувер отправляет своего лучшего агента Мелвина Первиса (Кристиан Бэйл) ловить дерзкого и харизматичного гангстера Джона Диллинджера. Среди всех криминальных фильмов Деппа (он играл наркоторговца Джорджа Янга в «Кокаине», а в «Черной мессе» — крупного мафиози Уайти Балджера) «Джонни Д.» стал самым успешным.
Что нужно знать: Майкл Манн снял «Джонни Д.», когда карьера Деппа находилась на пике. «Пираты Карибского моря» уже зарабатывали миллиарды долларов, позади были «Чарли и шоколадная фабрика», а впереди — «Алиса в Стране чудес». Диллинджера актер сыграл так, словно это Робин Гуд, который жил в 1930-х и был рок-звездой. Депп даже хвалился, что чувствует личную связь с преступником, потому что его дедушка варил самогон во времена сухого закона, а отчим сидел за ограбления в той же тюрьме, откуда Диллинджер вытаскивал своих подельников. Кроме того, оба Джонни Д. родились и выросли примерно в одних краях, хоть и с разницей в 60 лет.
«Город лжи»
О чем: Детектив Рассел Пул из Департамента полиции Лос-Анджелеса расследует заговор вокруг убийства рэпера The Notorious B.I.G. Из фильма следует, что в деле замешаны коррумпированные представители власти и основатель лейбла Death Row Records Шуг Найт. Пул работал над делом более 20 лет, вплоть до своей смерти от аневризмы в 2015-м.
Что нужно знать: У ленты был сложный путь к зрителю. Сначала ее передумали выпускать, когда менеджер по локациям подал в суд на актера за то, что тот его якобы ударил на съемках. Затем таблоид The Daily Beast написал, что скандал использовали как прикрытие: релиз пытались сорвать люди из полиции Лос-Анджелеса и те, кому невыгодно внимание к громкому убийству музыканта. Криминальный триллер сняли в 2017-м, выпустили в Италии в 2019-м, а в США — только в 2021-м, когда он уже был доступен в сети. В итоге кассовые сборы «Города лжи» в домашнем прокате составили лишь полмиллиона долларов.
«Великий»
О чем: Прославленный военный фотограф Юджин Смит отправился по заданию журнала Life в Японию, чтобы сделать репортаж из городка Минамата, где разразилась экологическая катастрофа. Годами химический завод сбрасывал отходы в залив, из-за чего у местных развилась неврологическая болезнь, вызванная отравлением ртутью.
Что нужно знать: Очередной эксцентричный контркультурщик с алкогольной зависимостью в фильмографии Деппа. На данный момент «Великий» — последний фильм с участием актера. И снова картина долго не могла добраться до кинотеатров. Драму показали на Берлинском фестивале в феврале 2020-го, а до американского проката она шла целых два года. Причиной задержки стал, понятное дело, судебный процесс актера с Эмбер Хёрд. Постановщиком ленты выступил художник, скульптор и фотограф Эндрю Левитас, а музыку к ней написал Рюити Сакамото.
Автор: Михаил Моркин
Фото: Frederick M. Brown / Getty Images, Paul Harris / Getty Images, Hulton Deutsch / Getty Images, Bettmann / Getty Images, Philip Gould / Getty Images, MIRAMAX / Album / Legion-Media, Illustrated Police News, according to Hyde, H. Montgomery (1976). The Cleveland Street Scandal. London: W. H. Allen. / Wikimedia Commons