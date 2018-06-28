«Пираты Карибского моря»: Что пошло не так

Почему первые «Пираты Карибского моря» — идеальное приключенческое кино? Что нового создатели добавили в два продолжения? И почему четвертая и пятая части не получились, а Джонни Депп в роли Джека Воробья перестал радовать поклонников франшизы?

В новом видеоэссе разбираем культовую серию фильмов «Пираты Карибского моря» и со всеми спойлерами анализируем, что пошло не так.

Все части франшизы «Пираты Карибского моря» можно посмотреть в специальной подборке на КиноПоиск HD.

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