«Пираты Карибского моря» сняты по аттракциону Disney. А какие еще развлечения компании экранизировали?

Студия Disney выпускает экранизации не только книжек и комиксов, но и собственных аттракционов. Компания владеет шестью парками развлечений — в Калифорнии, Флориде, Токио, Париже, Гонконге и Шанхае. В Диснейлендах есть несколько популярных аттракционов, чьи копии построили в разных парках медиагиганта.

23 июня стало известно, что Disney готовит фильм со Скарлетт Йоханссон о достопримечательности Диснейленда — «Башне террора». Вспоминаем, по каким еще аттракционам студия снимала фильмы и насколько успешными они вышли.

«Башня ужаса»

Аттракцион: Шоу, положенное в основу предстоящего фильма с Йоханссон, уже экранизировали в 1997 году. Оно вдохновлено сериалом «Сумеречная зона» и проходит в здании вымышленного отеля. Гости заходят в лифт, где по сюжету мистически пропали люди, и резко едут то вверх, то вниз. Первый аттракцион построили во Флориде, сейчас копии есть в Калифорнии, Токио и Париже.

Фильм: «Башня ужаса» — первая из экранизаций аттракционов Disney. Ее действие разворачивается в роскошном отеле Голливуда, где в 1939 году пять постояльцев сорвались в лифте. По легенде, их души до сих пор живут в отеле и пугают гостей. Разобраться с призраками приезжают журналист Баззи Крокер (Стив Гуттенберг) и его юная племянница Анна (Кирстен Данст). Съемки частично проходили в самом аттракционе.

Рейтинг фильма на IMDb в итоге составил 6,2, и сиквел снимать не стали. Но разговоры о второй экранизации аттракциона начались уже в 2015 году.

«Миссия на Марс»

Аттракцион: Изначально представлял из себя шаттл для полета на Луну, но в 1975-м его перенаправили на Марс. Аттракцион разрабатывали вместе с NASA, сейчас он работает в парках Disney в Калифорнии и Флориде.

Фильм: События киноадаптации разворачиваются в 2020 году. Люк Грэм (Дон Чидл) — единственный выживший астронавт первой миссии на Марс. Спасать его отправляется новый экипаж, который находит на планете коллегу и загадочную 3D-модель человеческой ДНК, оставленную марсианами. И все это под саундтрек Эннио Морриконе.

В США фильм получил плохие отзывы и популярностью не пользовался. Постановщик Брайан де Пальма даже получил номинацию на «Золотую малину» как худший режиссер. А вот во Франции «Миссию» встретили теплее: ее показали вне программы на Каннском фестивале, а журнал Cahiers du Cinéma включил ее в топ-10 фильмов 2000 года.

«Деревенские медведи»

Аттракцион: Группа медведей-аниматроников, эскизы к которым придумал еще Уолт Дисней, исполняет кантри. Подпеть им можно в парках Disney во Флориде и Токио.

Фильм: Антропоморфного медведя Бари Баррингтона (не путать с Паддингтоном) усыновили люди, и он чувствует себя чужим среди них. Однажды он сбегает, чтобы найти настоящих родителей. Во время поисков он узнает, что его любимая группа The Country Bears распалась, а их концертному залу грозит разорение. Поэтому медвежонок вновь объединяет звезд кантри для благотворительного концерта. Вместе с медведями на экране появился и сэр Элтон Джон в роли самого себя.

Детский мюзикл зрители оценили невысоко: на агрегаторе отзывов Rotten Tomatoes фильм получил оценку 4,5/10. У «Медведей» тоже есть номинация на «Золотую малину», но уже за роль второго плана Кристофера Уокена.

«Пираты Карибского моря»

Аттракцион: Последнее шоу, в разработке которого участвовал Уолт Дисней. Это путешествие-квест, посвященное пиратам Карибского моря XVII—XVIII веков. Гости оригинального аттракциона, построенного в Калифорнии, отправляются на лодках к декорации в виде испанского форта в Пуэрто-Рико, заплывают в бухту Мертвеца, на пляж русалок и заглядывают к Джеку Воробью, сидящему в тюрьме. Позже «Пираты» появились в парках Disney во Флориде, Токио, Париже и Шанхае.

Фильм: Самая успешная киноадаптация аттракциона, которая переросла первоисточник. Франшиза о приключениях Джека Воробья и его друзей собрала почти 4 млрд долларов в мировом прокате и растянулась на пять частей. Из сюжета аттракциона в фильм перешли нападение на форт и освобождение Джека Воробья из тюрьмы, дальше сюжет адаптации развивался самостоятельно.

Начало серии — «Проклятие Черной жемчужины» — получило пять номинаций на «Оскар», одна из них — за игру Джонни Деппа. Но статуэткой Американская киноакадемия наградила только следующую часть, «Сундук мертвеца», отметив спецэффекты.

«Особняк с привидениями»

Аттракцион: Путешествие по старинному особняку. По сюжету в опутанном паутиной здании поселилось 999 призраков, а посетителей за углами ожидают двигающиеся скелеты и портреты. Пройтись по такому особняку можно во Флориде, Калифорнии, Токио, Париже и Гонконге.

Фильм: Глава семьи Джим Эверс (Эдди Мёрфи) — риелтор-трудоголик, который забыл про годовщину свадьбы. Вместо этого он привез жену с детьми смотреть старинный дом, где их встречают владелец особняка Эдвард Грейси и его слуги. Из-за непогоды герои остаются там на ночь и выясняют, что все жители дома — призраки. А освободятся они лишь в том случае, если хозяин воссоединится со своей погибшей любовницей.

Экранизация набрала лишь 5,1 на IMDb, а на Metacritic — 34/100. Критики упрекали фильм, что он не смешной и не страшный, а безжизненный, как призраки в особняке.

В 2010 году Disney объявила, что в работе находится ремейк «Особняка», а поставит его Гильермо дель Торо. Но в 2013-м режиссер покинул проект, хотя работа над ним продолжилась. Главную роль тогда предлагали Райану Гослингу.

«Земля будущего»

Аттракцион: Это тематическая зона, посвященная миру будущего. Во всех шести Диснейлендах есть Tomorrowland с отличающимся набором аттракционов. Например, в Париже их сюжет опирается на видение будущего Жюля Верна. В калифорнийском парке есть виртуальный симулятор, где можно управлять кораблем из «Звездных войн», во Флориде — копия космического корабля, а в Гонконге — аттракционы в виде НЛО.

Фильм: Приключенческая фантастика о девушке Кейси, которая находит загадочную булавку. Стоит до нее дотронуться, и героиня перемещается в технологичный город будущего. Чтобы разгадать секрет находки, она отправляется к ученому-изгою (Джордж Клуни), который сам не раз бывал в городе. А основали его Гюстав Эйфель, Жюль Верн, Никола Тесла и Томас Эдисон, чтобы совершать там научные открытия без препятствий.

На RT фильму поставили 5,9 балла. Критики ругали адаптацию за несвязный сюжет, неубедительность и посредственность истории. Впрочем, некоторые остались довольны и даже назвали «Землю» очаровательной культурной филиппикой.

Какие еще игры (и даже игрушки) легли в основу фильмов?

Куклы Bratz, по которым в 2007-м сняли провальный игровой фильм.

В этот же год стартовала франшиза «Трансформеры», которая выросла из игрушек-роботов Hasbro.

В 2012-м сюжет настольной игры «Морской бой» переложили в сценарий одноименного боевика. В нем Рианна, Александр Скарсгард и Рами Малек боролись с инопланетными захватчиками.

Франшиза «Бросок кобры» тоже корнями уходит в игрушки Hasbro. Серия состоит из фигурок военных Армии США — солдата, моряка, пилота и морпеха, которые затем стали героями фильмов. В 2021-м выйдет приквел о Снейке Айзе (Генри Голдинг), одном из воинов элитного отряда G. I. Joe.

По популярной игрушке Rock ‘Em Sock ‘Em Robots снимут фильм с Вином Дизелем. Это боксерский ринг, на котором борются два управляемых робота. По сюжету звезда «Форсажа» вместе с сыном поучаствует в соревнованиях боевых андроидов.

Еще готовится экранизация серии игрушек Polly Pocket, принадлежащей компании Mattel. Это набор мини-кукол в разных интерьерах. Режиссером и сценаристом выступит Лина Данэм («Девочки»), главную роль сыграет Лили Коллинз.