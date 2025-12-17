Что смотреть в кино: «Монстр» с Миккельсеном, «Елки 12» с Нагиевым, «Пятый элемент» с Уиллисом

Рассказываем о новинках и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут фэнтези «Поймать монстра», «Вечность» и «Ассасин: Смертельная битва», новогодний альманах «Елки 12» и британская пародия «Фэкхем-Холл». В повторном прокате — фантастика Люка Бессона «Пятый элемент» и аниме Мамору Хосоды «Волчьи дети Амэ и Юки».

Покупайте билеты в кино на Кинопоиске Вернем до 30% баллами Плюса за покупку билетов с Яндекс Пэй. Акция до 31.12.25, условия.

Главные премьеры

Маленькая девочка обращается за помощью к потрепанному жизнью соседу-киллеру. Она уверена, что ему по плечу убить монстров, которые живут у нее под кроватью и уже съели ее родителей. Шоураннер «Ганнибала» Брайан Фуллер дебютирует в полнометражном кино, а роль охотника на тварей играет его любимый людоед Мадс Миккельсен. В фэнтезийном хорроре для всей семьи также снялись Сигурни Уивер и Давид Дастмалчян. Кинокритики хвалят Миккельсена за комедийный талант и эффектные трюки, а Фуллера — за талант смешивать жанры и снимать визуально яркие развлечения.

Фэнтезийный ромком A24. Элизабет Олсен и Майлз Теллер играют супругов Джоан и Ларри, которые прожили вместе 65 лет и умерли с разницей в неделю. После смерти они оказываются на загадочной станции, где души должны решить, как провести оставшуюся вечность. Среди вариантов — заснеженные горы, бесконечное лето на пляже или даже мир без мужчин. Супруги собираются отправиться в путешествие вместе, но неожиданно выясняется, что Джоан на станции уже 67 лет ждет Люк (Каллум Тернер) — ее первый муж, погибший на войне в Корее. Теперь героиня разрывается между супругом, с которым прожила всю жизнь, и первой любовью, тосковавшей по ней десятилетия. «Вечность» сравнивают с работами Чарли Кауфмана и Альберта Брукса. Режиссер Дэвид Фрейн («Свидание с Эмбер») с юмором переосмысляет клише о рае и загробной жизни и говорит со зрителями о любви, памяти и молодости.

Традиционная новогодняя история о хитросплетениях человеческих судеб, которые однажды сойдутся в единой точке ради того, чтобы свершилось чудо. Постановкой занималась целая команда, в том числе актер Борис Дергачёв и Юрий Коробейников, занимавшиеся «Елками 11». В качестве сценаристов над альманахом работали Жора Крыжовников и Пётр Внуков, один из создателей сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев и Андрей Рожков вернутся к своим ролям. Из новых лиц — Дмитрий Журавлёв, Маш Милаш и Юлия Топольницкая.

Подробнее о франшизе:

Пародия на «Аббатство Даунтон» и «Госфорд-парк». Действие комедии происходит в 1931-м в Англии. Мелкий воришка Эрик Нун (Бен Рэдклифф) устраивается лакеем в богатое поместье Дэвенпортов, где сразу кладет глаз на хозяйскую дочку Роуз (Томасин Маккензи). Когда в доме происходит внезапное убийство, Нун оказывается главным подозреваемым. Фильм поставил Джим О’Хенлон, работавший над сериалами «Каратель», «Хемлок Гроув» и «Сонная Лощина», а британский комик Джимми Карр выступил продюсером и соавтором сценария. В актерский состав также вошли Кэтрин Уотерстон, Дэмиэн Льюис, Том Фелтон и Том Гудман-Хилл. Кинокритики обещают игру слов (см. название), вульгарные гэги про инцест, члены и газы, а также шутки в духе «Голого пистолета».

Оживший снеговик (Филипп Бледный) и девочка Варя (Екатерина Темнова) должны спасти Новый год от злой колдуньи Вьюги (Полина Максимова), которая предала Деда Мороза (Александр Самойленко) и решила укрыть мир людей вечной стужей. В приключении девочке помогают мама (Карина Разумовская) и последний из рода Хранителей (Дмитрий Чеботарёв). Новогоднее фэнтези Александра Бабаева, постановщика «Сокровищ гномов», «Семейного призрака» и «Тайного Санты».

Продолжение китайского фэнтези «Ассасин: Битва миров». Неудачливый писатель, чей роман присвоил мошенник-выскочка, должен объединиться с великими воинами из своего произведения, чтобы спасти реальный мир от бога смерти и разрушения Рэдмейна. Дун Цзыцзянь и Лэй Цзяинь вернулись к своим ролям, а за режиссуру вновь отвечает Лу Ян.

Перевыпуск

Безалаберный нью-йоркский таксист из XXIII века Корбен Даллас (Брюс Уиллис) и девушка-элементаль Лилу (Милла Йовович) отправляются на поиски четырех загадочных камней, чтобы спасти Землю от Абсолютного Зла, принявшего форму пылающего шара, и от его приспешника Жан-Батиста Эмануэля Зорга (Гари Олдман). Французский блокбастер Люка Бессона — еще один запоминающийся сай-фай Уиллиса из 1990-х, ставший культовым благодаря футуристическим образам, харизматичным актерам и продуманному до мельчайших деталей миру. Кстати, 17 декабря Йовович празднует 50-летний юбилей.

Подробнее о фильме:

Второе оригинальное аниме Мамору Хосоды, одного из шести главных аниме-режиссеров XXI века по версии Кинопоиска. По сюжету студентка Хана вынуждена в одиночку растить двух особенных детей после смерти мужа-оборотня. Мультфильм понравится фанатам «Джейн Эйр» и «Зова предков». Хотя критики уже давно называют Хосоду «новым Хаяо Миядзаки», в его мультфильмах на первом плане все же не сказочные миры, а житейские проблемы. «Волчьи дети Амэ и Юки», вышедшие в 2012 году, не исключение.

Подробнее о фильме:

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

Ретроспектива «Джим Джармуш: блюз для странников»

До 11 января в Центре «Зотов» (Москва)

«Ночь на Земле»

В Центре «Зотов» продолжается ретроспектива фильмов Джима Джармуша. До конца декабря в рамках программы покажут трагикомические антологии «Таинственный поезд» (20 декабря), «Ночь на Земле» (23 декабря), «Кофе и сигареты» (25 декабря) и «Отец мать сестра брат» (27 декабря), а также вампирскую фантазию «Выживут только любовники» (26 декабря).

18 декабря в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

«Синема Парк Мосфильм» проводит спецпоказ французского ромкома к 250-летию писательницы Джейн Остин и выходу романа Джилл Хорнби «Мисс Остин». Мечтательная француженка Агата приезжает в писательскую резиденцию в доме Джейн Остин в Англии. У Агаты не было отношений уже два года, но вдруг ей приходится выбирать между харизматичным правнучатным племянником писательницы и своим старым другом. Главные роли исполнили Камилль Рутерфорд («Анатомия падения»), Пабло Поли («Вечеринка навылет») и Чарли Энсоном («Аббатство Даунтон»). Критики советуют фильм книголюбам, фанатам Остин и «Бриджит Джонс». После показа состоится обсуждение с переводчиком, литературоведом, главным редактором медиа «Смысловая 226» Анастасией Завозовой. Также организаторы разыграют среди зрителей несколько экземпляров книги Хорнби.

20 декабря в 16:00 в Малом зале Новой Третьяковки (Москва)

В 2022 году муж и отец двоих детей Василий Сонькин, киновед по образованию и переводчик по ремеслу, уезжает из России и оказывается в Стамбуле. Оказавшись без семьи и ясных перспектив, он решает переодеться в Деда Мороза и отправиться в тур через Турцию, Грузию, Армению, Израиль и Казахстан к детям и взрослым, чтобы поздравить их с Новым годом и помочь проводить старый. Док о чувстве дома снял Сергей Карпов — визуальный документалист, исследователь и основатель студии «Поле». После показа Карпов и Сонькин обсудят фильм с куратором клуба документального кино OPIA Лерой Бургучёвой. Подробнее о ленте и других показах в городах России и Европы можно узнать на официальном сайте.

23 декабря в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Европейский» (Москва)

Эсэмэмщица Алиса (Мила Ершова, звезда «По щучьему велению») заселяется в просторную питерскую квартиру, где в ванной обнаруживает зеркало в параллельную реальность того же самого жилища. Там недвижимость занял тусовщик Иван (Юрий Насонов из сериала «ЮЗЗЗ»). Вскоре молодых людей начинает тянуть друг к другу. Роль женатого психолога Кости, работодателя и любовника Алисы, сыграл Антон Васильев. «В целом для молодежной легковесно-дурашливой комедии у Лебедевой получилось на удивление небесящее зрелище. А для бумеров, что не разбираются в обильно звучащей за кадром современной попсе, есть номер с голым танцем Васильева под „джага-джага“», — рассказывал о ромкоме про параллельные реальности шеф-редактор Кинопоиска Филипп Миронов. После сеанса состоится обсуждение с режиссером фильма Дарьей Лебедевой.

Подробнее о фильме:

Всё еще в прокате

Режиссерская версия мюзикла Валерия Тодоровского, которая раньше была доступна только на DVD. Действие разворачивается в Москве в 1955 году. Образцовый комсомолец Мэлс Бирюков (Антон Шагин) помогает бороться с идейными врагами из движения стиляг — поклонников буги-вуги, джаза и модной одежды. Мэлсу приходится кардинально пересмотреть свои идеалы, когда он влюбляется в девушку из мира стиляг по прозвищу Польза (Оксана Акиньшина). В ленте также снялись Евгения Брик, Максим Матвеев, Екатерина Вилкова, Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Ирина Розанова и Олег Янковский. Картина вышла в прокат 17 лет назад и стала хитом, а также завоевала «Нику» и «Золотого орла» в номинации «Лучший фильм». В саундтрек «Стиляг» вошли хиты групп «Кино», «Браво», Nautilus Pompilius, «Чайф» в авторской аранжировке Константина Меладзе и Ольги Ципенюк.

Сотрудник бумажной фабрики, уволенный после многолетней преданной службы, берется убивать других кандидатов на редкую вакансию по своей профессии. Черная комедия Пак Чхан-ука, режиссера культового «Олдбоя», эротического триллера «Служанка» и детектива «Решение уйти». Антикапиталистическая картина участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. В ее основу лег роман Дональда Уэстлейка «Топор», а главную роль сыграл Ли Бён-хон, звезда «Игры в кальмара», «Я видел дьявола» и «Объединенной зоны безопасности». «Барочная режиссерская манера корейца вступает с приземленным материалом в удивительную химическую реакцию — таких фильмов о безработице вы еще не видели», — справедливо заверяет кинокритик Кинопоиска Станислав Зельвенский.

Подробнее о фильме:

Историческое приключенческое роуд-муви. Российская империя, рубеж XIX и XX веков. Дворянин и сирота Ваня (Марк-Малик Мурашкин) бежит из Москвы в Нижний Новгород на научную ярмарку. За Ваней охотится его дядя (Даниил Воробьёв), мечтающий отобрать наследство мальчика. Защитником Вани становится кулачный боец Волчок (Евгений Ткачук), с которым Ваня случайно сталкивается. Вместе они отправляются в путешествие до ярмарки. За режиссуру отвечал Константин Смирнов («Телохранители», «Zомбоящик»). В фильме также сыграли Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий и Кирилл Полухин. «Для развлечения зрителя, забредшего в кинозал в перерыве между штурмом магазинов на предмет новогодних подарков, в костюмно-видовом экшене есть почти все необходимое. И узнаваемые лица, и живописная натура, и приличная хореография», — уверен Никита Демченко.

Подробнее о фильме:

Мрачная немецкая драма, получившая в этом году в Каннах приз жюри и снятая на 16-миллиметровую пленку. Режиссер Маша Шилински показывает четыре поколения женщин, которые живут на одной ферме в северо-восточной Германии, а действие охватывает целый век — от Первой мировой войны до наших дней. «Чрезвычайно амбициозный, но камерный, насквозь литературный, при этом изысканно, остроумно снятый фильм рискует быстро потерять не очень внимательного зрителя, а кто-то, несомненно, будет не раз его пересматривать», — описывал кино в каннском дайджесте Станислав Зельвенский.

Подробнее о фильме:

Купить билеты заранее

В американской глубинке брат и сестра (Адам Драйвер и Майем Биалик из «Теории большого взрыва») приезжают проведать испытывающего перманентные финансовые трудности отца (Том Уэйтс), в Дублине две сестры (Кейт Бланшетт и Вики Крипс) собираются на чаепитие у матери-писательницы (Шарлотта Рэмплинг), а в Париже разнополые двойняшки (Индия Мур и Люка Сабба) после гибели отца с матерью едут посидеть в пустой родительской квартире. Икона американского инди-кино Джим Джармуш триумфально вернулся на экраны с новой антологией, получившей главный приз на Венецианском кинофестивале.

Подробнее о фильме:

Чебурашка уже год как живет у Гены (Сергей Гармаш). Ушастый герой взрослеет и, как любой подросток, начинает проявлять самостоятельность и резвость, а Гена пытается его воспитывать. Ситуация усугубляется, когда они узнают, что их дом собираются снести ради строительства парка развлечений. Вместе друзьям предстоит остановить эту стройку. Как и в первом фильме, сюжет будет разворачиваться в двух временах, и зрители узнают больше о прошлом Гены (в молодости его играет Артём Быстров) и Чебурашки. А еще зрители смогут увидеть Гену в облике крокодила. За сиквел вновь отвечала творческая команда во главе с режиссером Дмитрием Дьяченко. Помимо Гармаша, к своим ролям вернулись Елена Яковлева, Фёдор Добронравов и Сергей Лавыгин.

Подробнее о фильме:

Свежее пополнение в линейке «богатырской» франшизы. Героям на этот раз предстоит разобраться с загадочной темной тучей, нависшей над царством и грозящей затмить весь белый свет. За производство, как всегда, отвечают СТВ и «Мельница». Режиссурой мультфильма занималась Дарина Шмидт, в резюме которой уже есть предыдущие работы по «Богатырям», «Три кота» и даже «Смешарики».

Автор: Михаил Моркин