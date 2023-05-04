Вышедший в 1997 году «Пятый элемент» Люка Бессона до сих пор любим миллионами зрителей по всему миру, особенно сильна эта любовь в России. Об истории создании картины, ее тайных смыслах и визуальных приемах рассказывает это видеоэссе.

Почему «Пятый элемент» — главный проект жизни Люка Бессона? Какие отсылки к поп-культуре и «Крепкому орешку» заложил в костюмы будущего модельер Жан-Поль Готье? Чем устройство футуристичного мира этой ленты не похоже на другие фантастические фильмы вроде «Бегущего по лезвию»? И при чем тут Фрэнсис Фукуяма?

