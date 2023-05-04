Вышедший в 1997 году «Пятый элемент» Люка Бессона до сих пор любим миллионами зрителей по всему миру, особенно сильна эта любовь в России. Об истории создании картины, ее тайных смыслах и визуальных приемах рассказывает это видеоэссе.
Почему «Пятый элемент» — главный проект жизни Люка Бессона? Какие отсылки к поп-культуре и «Крепкому орешку» заложил в костюмы будущего модельер Жан-Поль Готье? Чем устройство футуристичного мира этой ленты не похоже на другие фантастические фильмы вроде «Бегущего по лезвию»? И при чем тут Фрэнсис Фукуяма?
Даниил Смолев
автор сценария
Этот фантастический сюжет Бессон начал расписывать еще в 16 лет, когда ни о какой карьере в кино и не помышлял. Он просто бежал от повседневности в собственную вселенную, где есть невиданные расы и языки, обитаемые планеты, религиозные культы, целые империи. Шанс реализовать на экране свою юношескую мечту выпадает единицам, и Бессон долго к нему шел. Уже в дебютной «Последней битве» режиссер обращается к фантастическому жанру, причем в ч/б и практически без слов. А затем отходит от сай-фая, чтобы за какие-то десять лет стать величиной в истории кино. Наряду с Жан-Жаком Бенексом и Леосом Караксом критики записали Бессона в представители нового направления французских 1980-х — необарокко, или Cinéma du look (дословно «кино внешнего вида»).
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Авторы: Даниил Смолев, Александра Пустыннова