«Волчок»: бодрый истерн с Евгением Ткачуком в роли кулачного бойца с большим сердцем

В российский прокат непривычно тихо и незаметно выходит «Волчок», снятое с участием «России» приключенческое роуд-муви в сеттинге Российской империи. В нем Евгений Ткачук играет кулачного бойца, вынужденного спасать сироту-дворянина от алчного дальнего родственника в исполнении Даниила Воробьёва. Никита Демченко, последовавший вместе с героями по маршруту Москва — Нижний Новгород, докладывает о диковинах, увиденных в пути.

О чем это Российская империя, рубеж XIX–XX веков. Юный московский дворянин Иван Огарёв (Марк-Малик Мурашкин — один из самых востребованных подростков в российском кино) становится круглым сиротой. Стоило только отцу 13-летнего мальчика испустить дух, как на пороге имения появляется очаровательный господин Весницкий (Даниил Воробьёв в тесном пиджачке) — хитрый брат покойной матушки, которого семейство Огарёвых когда-то изгнало. Прошлые обиды дядя готов простить, но в качестве моральной компенсации требует пару гектаров заброшенных земель в южной губернии, где, как оказалось, под виноградниками скопились залежи нефти. Однако Ваня, с ранних лет читающий Фенимора Купера, быстро смекает, что дело нечистое, отказывается подписать соглашение и пускается в путь до Нижнего Новгорода, где живет близкий друг отца Тарасов (Сергей Маковецкий), еще один статный и доброжелательный господин. Дорога Ивану предстоит неблизкая и к тому же опасная: гадский дядя тут же отправляет за дерзким юнцом трио головорезов и опытного следопыта — рыжеволосую Эльзу (Юлия Хлынина с внушительной коллекцией головных уборов). К счастью, на Хитровке Огарёв случайно встречает Волчка (Евгений Ткачук в модной даже по нынешним меркам кожанке) — бесстрашного кулачного бойца, успешно бьющего морды в роскошном доме немецкого барона (Андрей Смоляков со смешными усиками). За баснословные 500 рублей Волчок соглашается стать охранником маленького барина и сопроводить его до Нижнего.

Кто это сделал

Евгений Ткачук

Изначально, когда проект еще носил название «Кулачный», а на главную роль рассматривали в том числе Юру Борисова, фильм должен был снимать Рустам Мосафир. Но в итоге место режиссера занял Константин Смирнов, дебютирующий в большом кино, но не в индустрии. В послужном списке у Смирнова ворох комедийных nobrow-сериалов, в том числе успешные «Телохранители» — шоу о столкновении богатого и бедного миров. Отчасти эта же коллизия лежит и в основе «Волчка», сценарием которого занимались Вадим Голованов, Ксения Датнова и Алексей Безенков. Исторический антураж и костюмы бережно воссоздавали художники Жанна Пахомова и Марк Ли, которые ориентировались на тексты Владимира Гиляровского и фотографии Сергея Прокудина-Горского. Оператором был Степан Бешкуров, снимавший, например, «Короля и Шута». География съемок широкая: группа объехала Коломну, Рыбинск, Санкт-Петербург, Москву и Нижний Новгород. Продакшен — многоступенчатый: им занимались MEM Cinema и онлайн-кинотеатр Okko при поддержке телеканала «Россия», ТНТ и Фонда кино.

Как это выглядит

Юлия Хлынина

Как еще одна (привет Андрею Богатырёву!) попытка вписать истерн в канон современного российского кино, где плотно обосновались военные драмы, спортивные байопики и сказки. Сделана она с оглядкой на что угодно, кроме советско-центральноазиатской классики. Этот «Волчок» укусил за множество бочков, поэтому насмотренному зрителю перед сеансом стоит размять пальцы. Загибаем вместе: Нижегородскую ярмарку мы совсем недавно видели в «Злых людях»; кулачные бои неминуемо напомнят оные из шерлокианы Гая Ричи; не поддающийся законам физики дрифт на каретах — это чистый «Форсаж». Ну а железнодорожные трюковые сцены и вовсе заставят вспомнить чуть ли не всю историю кино — от Люмьеров до «Индианы Джонса» и диснеевского «Одинокого рейнджера» (есть даже культовый крик Вильгельма!).

При этом с учетом некоторой вторичности назвать «Волчка» скучным не получится. Незамысловатый в общем-то сюжет фильма, рассчитанного прежде всего на семейный просмотр, точно локомотив, стремительно мчится из точки A в точку Б и не жертвует временем ради каких-то сложных метафор или двусмысленностей. Зрителю остается с детским простодушием отдаться происходящему и глазеть на предложенные аттракционы, которых тут в достатке. Событий и интриг так много, что картине едва хватает дыхания на взятый двухчасовой хронометраж. Даже решающая битва оказывается еще не решающей.

Временами действие норовит расползтись на второстепенные линии, но создателям удается совладать с этой упряжкой лошадей и не увести в расфокус обаятельный центральный дуэт. Наблюдать за динамикой отношений избалованного аристократа и добродушного бугая-плоскоземельщика действительно весело, хотя и тут обошлось без особых сюрпризов. В лучших традициях приключенческих бадди-муви два непохожих одиночества непременно сблизятся. Иван привьет необразованному и грубоватому Волчку любовь к поэзии Жуковского и интерес к личной гигиене, а тот в ответ заменит ему отцовскую фигуру, научит держать стойку и бить в цель.

Допускаем, что философия добра с кулаками может кого-то отпугнуть, но авторы с дидактикой не перегибают и дважды, а то и трижды, предостерегают: любая драка может стать и последней (особенно воздержаться от рукоприкладства призывают сердечников). Участие в продакшене «Волчка» канала «Россия» отразилось на содержании разве что парой духоподъемных реплик вроде «Так могут биться только русские». «И какой русский не любит быстрой езды!» — хочется добавить, глядя на мелькающие на экране приволжские склоны и поля, аутентичные рыбинские подворотни да московские усадьбы. Только герои сели в вагон паровоза, как уже едут на повозке или плывут на барже, которая в итоге ярко вспыхнет. Перерыв на парочку эффектных драк — и снова аэропланом, поездом, машиной.

Что пишут критики

Даниил Воробьев

Журналисты приняли картину относительно тепло. Тимур Алиев, в частности, похвалил работу артистов: «Ткачук — украшение фильма. Синтез брутальности и неотесанности будто был с актером всегда. Воробьёв в образе гниды с моноклем смотрится прекрасно, актер изящно работает с отрицательной харизмой». Однако поругал картину за нагромождение штампов и неубедительную хореографию: «С боями беда — они просто не получились. Хореография сражений и погонь выглядят так, будто у оператора Паркинсон».

К ободряющим словам в адрес артистов присоединилась и Лариса Юсипова, за два часа, впрочем, немного заскучавшая: «[„Волчок“] очень перегружен однотипными сюжетными коллизиями и оттого кажется затянутым, а в группах совершенно одинаковых бандюганов я просто запуталась».

Вердикт

Евгений Ткачук и Марк-Малик Мурашкин

Для развлечения зрителя, забредшего в кинозал в перерыве между штурмом магазинов на предмет новогодних подарков, в костюмно-видовом экшене есть почти все необходимое: м узнаваемые лица, и живописная натура, и приличная хореография. Не хватает «Волчку» разве что убедительной рекламы, без которой есть риск затеряться среди кучи сказок и новогодних релизов, штурмующих кинотеатры уже с ноября.

Автор: Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo)