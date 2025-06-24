Что смотреть дома: «Материалистка», «Баранкины и камни силы», «Уэнсдэй 2»

Дакота Джонсон выбирает между Педро Паскалем и Крисом Эвансом. Семейство Хилл возвращается в Техас, а семейка Аддамс — в волшебную академию. Баранкины обретают суперспособности, а японские школьники пытаются от них избавиться. Эдди Мёрфи снялся в комедийном боевике, а Сет Роген — в драмеди о кризисе среднего возраста. А еще спорт — теннис, футбол и единоборства. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Новое

Путешествия во времени, необычные способности и другие традиционные ценности

Где смотреть: Кинопоиск

Извозчица Варвара (Юлия Топольницкая) в начале XIX века неожиданно получает драгоценные камни, дарующие нечеловеческие возможности. С их помощью она отправляется в наше время, где встречает своих далеких потомков — семью таксистов Баранкиных (Андрей Федорцов, Дмитрий Журавлёв, Кузьма Сапрыкин, Полина Гухман). Камни даруют им сверхсилы: остановку времени, перевоплощение, чтение мыслей и огромную физическую мощь. По следам Варвары пускается бессмертный Велимир (Александр Мизёв), который мечтает завладеть камнями силы. Перед Баранкиными встает выбор — объединиться, чтобы отправить Варвару обратно в прошлое, или исчезнуть, как будто их никогда и не было. Режиссер Миша Поляков («О чем говорят мужчины. Простые удовольствия») обещает легкий и поучительный сериал для семейного просмотра.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о сериале:

Юный барин познает рифмы и панчи отечественной истории

Где смотреть: Кинопоиск, Okko — с 10 августа

Продолжение семейных приключений «Артек. Большое путешествие», над которым работали продюсер Михаил Галустян и режиссерский тандем Карена Захарова и Армена Ананикяна («Баба-яга спасает Новый год»). По сюжету высокомерный мальчик Митя Неверовский, потомок легендарного генерал-лейтенанта, и инфантильный вожатый Птичкин переносятся из лагеря то в 1925-й, то в 1812-й, где рискуют нарушить ход истории и стереть себя из настоящего времени.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Один из самых впечатляющих и влиятельнейших японских фильмов

Где смотреть: Кинопоиск, Wink, «Иви»

Культовый фильм Кацухиро Отомо по собственной манге, способствовавший росту популярности японской анимации на Западе. Режиссер заложил основы современной эстетики киберпанка, отразил через элементы боди-хоррора травму ядерной бомбардировки 1945 года и рассказал пугающую историю взросления в футуристических реалиях. События разворачиваются в Нео-Токио (так называется восстановленная столица Японии) спустя 31 год после начала Третьей мировой войны. Город погряз в коррупции, протестах и бандитизме. Однажды Тэцуо, член байкерской банды, сбивает ребенка, сбежавшего из секретной лаборатории. В результате аварии в Тэцуо пробуждаются телепатические навыки, которыми обладал Акира — мальчик, уничтоживший прежний Токио. В любви к «Акире» признавались Тайка Вайтити и Канье Уэст, а отсылки к нему можно найти в десятке голливудских фильмов — от «Матрицы» и «Темного города»до «Острова собак» Уэса Андерсона.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о фильме:

Социальный детектив об индийской полиции, который Великобритания выдвигала на «Оскар»

Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Okko, «Иви»

Игровой дебют документалистки Сандхии Сури, в основу которого легли многочисленные истории изнасилований в Индии (в том числе группового в Дели в 2012-м). 2018 год, Северная Индия. После смерти мужа 28-летней Сантош (Шахана Госвами) достается по наследству его должность, и она становится полицейской в неблагополучном районе. Расследуя пропажу девочки, она сталкивается с нарушениями в ведомстве и жуткими нравами высших каст. Премьера состоялась в прошлом году на Каннском кинофестивале. Великобритания отправила фильм на «Оскар», а Национальный совет кинокритиков США включил его в список лучших иностранных картин года. По словам Василия Корецкого, несмотря на то что все герои говорят на хинди, социальный детектив не очень похож на индийское кино, даже в таком его артхаусно-фестивальном варианте, как «Всё, что нам кажется светом».

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Мегамозг недели: «Гений», сериал

Популярный дизи о мстительном математике

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви»

Остросюжетный турецкий хит от режиссеров «Совершенно другого» (Озлем Гюнхан) и «Любви 101» (Умут Арал). Талантливый математик Девран вырос в бедном районе Стамбула, где его воспитывали мама и бабушка, когда из семьи ушел отец. Годы спустя у него появляется возможность отомстить родителю, и гению приходится решать, нужно ли тратить на это блестящий ум и как далеко он готов зайти. В главной роли — Арас Булут Ийнемли («Чукур»), а его отца и возлюбленную сыграли Угур Полат («Правосудие») и Ахсен Эролу («Ворон») соответственно.

Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.

Переживаем новый этап в жизни с Сетом Рогеном и Роуз Бирн

Где смотреть: AppleTV+

В продолжении комедийного сериала старые друзья Уилл и Сильвия (Роген и Бирн), тяжело переживающие кризис среднего возраста, пытаются наладить отношения с супругами друг друга, чтобы не вызывать их ревность. Сет Роген возвращается на Apple TV+ после триумфа «Киностудии». Звездных камео здесь нет, зато смешному артисту вновь подобрали пестрый гардероб. Супруги Франческа Дельбанко и Николас Столлер («Друзья с колледжа», «Соседи. На тропе войны») по-прежнему занимают кресла шоураннеров. «И хотя это легчайшее, невиннейшее зрелище, авторы рассматривают фобии сорокалетних в области любви и работы с зоркостью и теплом, а калифорнийский быт — с доброжелательной, но не вовсе аполитичной иронией», — пишет Станислав Зельвенский про второй сезон.

Подробнее о сериале:

Продолжение недели: «Уэнсдэй», 2-й сезон

Возвращение готического хита с Дженной Ортегой

Где вышло: Netflix

Продолжение сериального спин-оффа про школьные приключения дочери семейства Аддамс в жуткой академии «Невермор». По сюжету Уэнсдэй (Ортега), унаследовавшая от матери способности ясновидящей, видит, как ее подруга-оборотень Энид (Эмма Майерс) погибает по ее вине. Продолжение сериала разделили на две части: первая выйдет 6 августа, вторая — 3 сентября. Мастер готики Тим Бёртон поставил первую, четвертую, седьмую и восьмую серии. Стив Бушеми сыграл нового директора школы, а Леди Гага — загадочную преподавательницу. Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Фред Армисен и Исаак Ордонес вернулись к ролям Аддамсов. Ортега в интервью Variety рассказала, что шоу откажется от любых потенциальных любовных интересов Уэнсдэй, а повествование даст больший крен в сторону хоррора.

Подробнее о сериале:

Комедия о техасских обывателях от автора «Бивиса и Батт-Хеда»

Где вышло: Hulu

Анимационный ситком Грега Дэниелса («Офис») и Майка Джаджа («Бивис и Батт-Хед») про техасское семейство Хилл, их друзей, соседей, коллег и родственников возвращается после 15-летнего перерыва. Пегги и Хэнк приезжают в родной Арлен после долгих лет работы с пропаном в Саудовской Аравии. Город сильно изменился за время их отсутствия, но старые приятели Дэйл, Бумхауэр и Билл по-прежнему тянут пиво во дворе и попадают в неловкие ситуации. Повзрослевший сын Бобби тем временем наслаждается молодостью в Далласе с бывшими одноклассниками Конни, Джозефом и Чейн. Все звезды мультсериала вернутся к своим ролям. Джонни Хардвик (Дейл Элвин Гриббл) и Джонатан Джосс (Джон Красный Початок) умерли в период работы над шоу, но успели записать некоторое количество реплик.

Эдди Мёрфи и Пит Дэвидсон изображают инкассаторов

Где вышло: Amazon Prime Video

Юмористический боевик с двумя звездами стендапа, чьи выступления разделяет почти полвека. Инкассаторы Рассел и Трэвис совершают обычный рейс, когда их пытаются ограбить. Руководит дерзким налетом Зои, которой нужны не только деньги в грузовике, но и 60 миллионов из казино. Напарникам придется ей помочь, потому что у Трэвиса есть чувства к авантюристке, а жена Рассела оказывается ее заложницей. В главных ролях — Мёрфи, Дэвидсон, Кеке Палмер и Ева Лонгория. Снял фильм Тим Стори, известный по двум «Фантастическим четверкам» из нулевых и новым «Тому и Джерри» (в планах у него экранизация «Монополии»). Критики не в восторге, некоторые даже называют «Ограбление» худшей ролью в карьере Мёрфи.

Скарлетт Йоханссон и Махершала Али в (не)вымирающей франшизе

Где вышло: Amazon Prime Video, iTunes

Новую главу в отношениях доисторических ящеров и человечества написал сценарист оригинального «Парка Юрского периода» Дэвид Кепп, а снял Гарет Эдвардс, в чьей фильмографии, помимо «Изгоя-один», есть «Монстры» и «Годзилла». Динозавры распространились по всей Земле и снова вымерли, сохранившись лишь в особо теплых уголках. На один из островов с подходящим климатом фармакологическая компания отправляет отряд наемников и палеонтолога, чтобы получить образцы крови сухопутного, морского и летающего ящеров. Из-за экспериментов в местной лаборатории те оказываются злее, чем думают люди. Один из самых кассовых фильмов года, опередивший «Как приручить дракона», но уступивший «Майнкрафту».

Подробнее о фильме:

Что еще смотреть на Кинопоиске

Кино по пятницам: «Материалистка»

Псевдоромком с Дакотой Джонсон, Крисом Эвансом и Педро Паскалем

Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — переосмысление жанра ромкома с горячими звездами.

Люси (Джонсон) — брачная агентка, она зарабатывает тем, что помогает подбирать одиноким людям вторую половинку. В то же время сама она разрывается между идеальным партнером (Паскаль) и своим бывшим (Эванс). Режиссер — Селин Сон, снявшая драму «Прошлые жизни», номинированную на «Оскар» в двух категориях, в том числе как лучший фильм. «Материалистка» получила высокие первые оценки. Журналисты хвалят кино за современный взгляд на проблемы любви, взаимоотношений и супружества, а также отмечают, что герои принимают в расчет не только чувства, но и логику со здравым смыслом, делая «Материалистку» точнее и реалистичнее.

Подробнее о фильме:

Звездный капустник недели: «Амстердам»

Масштабная нуар-комедия режиссера «Бойца» и «Аферы по-американски»

После семилетней паузы Дэвид О. Расселл вернулся в большое кино, пригласив любимых артистов и оператора Эммануэля Любецки, который снял «Древо жизни» и «Бёрдмэна». События разворачиваются в 1930-х, фронтовые товарищи доктор Бёрт (Кристиан Бэйл) и адвокат Харольд (Джон Дэвид Вашингтон) внезапно становятся детективами, чтобы разыскать убийцу их бывшего командира. В процессе они встречают подругу-медсестру Валери (Марго Робби) и погружаются в масштабный заговор. В картине также снялись Аня Тейлор-Джой, Рами Малек, Тейлор Свифт, Роберт Де Ниро, Майкл Шеннон, Крис Рок, Маттиас Шонартс и Майк Майерс. «Амстердам» провалился в прокате, но Станислав Зельвенский считает, что в нем скрыта фантастическая концентрация таланта и множество идей.

Смотрите этот фильм в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Подробнее о сериале:

Трогательная трагикомедия с Оуэном Уилсоном и Дженнифер Энистон

Полузабытый артефакт нулевых, снятый Дэвидом Фрэнкелом сразу после «Дьявол носит Prada» (среди других его работ — «Секс в большом городе» и «Братья по оружию»). Молодожены-журналисты Джон и Джэн (Уилсон и Энистон) переезжают и меняют работу, а заодно задумываются о ребенке. Для начала они решают завести собаку, и неуправляемый, как сама жизнь, ретривер-лабрадор Марли снабжает их заботами и материалом для колонок. В эпизодах появляются Алан Аркин и Хейли Беннетт.

Смотрите этот фильм в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Искусная драма с феноменальной игрой Сидни Суини

Сидни Суини попала в скандал из-за рекламы джинсов American Eagle, однако в карьере актрисы уже были неоднозначные образы — например, Реалити Ли Уиннер. По сюжету бывшая госслужащая обнаруживает у дверей дома двух агентов ФБР (Джош Хэмилтон и Маршант Дэвис), которые подозревают ее в сливе секретных данных СМИ. Именно благодаря ей офис американских спецслужб покинула информация о российском вмешательстве в выборы президента США. Фильм длится 100 минут, как и реальный обыск в доме Уиннер. Кинодебют неординарной театральной постановщицы Тины Саттер дотошно следует диктофонной записи, на которой федералы общаются с Реалити. Премьера состоялась на Берлинале, где сразу же высоко оценили перформанс Суини.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о фильме:

Самоотверженная роль Шарлиз Терон, которая отмечает 50-летний юбилей

Единственную большую награду актриса получила за роль в триллере «Монстр», и ради «Оскара» ей пришлось измениться до неузнаваемости. В фильме Джейсона Райтмана по сценарию Дьябло Коди, с которой постановщик сработался еще на «Джуно», Терон не менее блестяще играет замученную мать троих детей. Ее героиня сомневается в правильности едва ли не всех жизненных решений, пока на пороге дома не появляется загадочная няня Талли. Она, конечно, не та, кем кажется. Компанию Терон составили Маккензи Дэвис, Рон Ливингстон и Марк Дюпласс.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Подробнее о фильме:

Ромком с Рене Зеллвегер и Юэном Макгрегором

Когда-то режиссер трилогии о Человеке-муравье Пейтон Рид снимал комедии вроде «Развода по-американски» и «Всегда говори „ДА“». Тогда же он снял фильм о противостоянии феминистки и жиголо в Нью-Йорке 1960-х, роли которых сыграли Бриджит Джонс и Оби-Ван Кеноби. Она написала книгу о том, что женщины могут строить карьеру, отказавшись от любви; он хочет одурманить сильную и независимую даму, но сам оказывается от нее без ума. На подхвате Сара Полсон и Мэтт Росс. Нарушающий законы жанра ромком ретроспективно оценили уважаемые критики Джонатан Розенбаум и Ричард Броуди, а в 2023-м ему пел дифирамбы The New York Times. Иными словами, в США провалившийся в прокате фильм приобрел культовый статус.

Смотрите этот фильм в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Спорт

Теннис недели: Хачанов в финале ATP в Торонто

Второй финал «Мастерса» в карьере российского теннисиста

В ночь на пятницу Карен Хачанов сыграет против американца Бена Шелтона в финале турнира-тысячника в Торонто. Для Хачанова этот финал станет вторым в карьере на уровне «Мастерс», первый он выиграл в 2018 году в Париже. Трансляция финального матча начнется 8 августа в 02:30 по Москве, посмотреть ее можно в прямом эфире и в записи в разделе ATP на Кинопоиске.

Российский футбол недели: 4-й тур РПЛ

«Локомотив» попробует закрепиться на первом месте

В новом сезоне «Локомотив» движется без ошибок: три матча, три победы и первое место в таблице. Если «железнодорожники» 9 августа обыграют «Спартак», это будет серьезной заявкой на борьбу за медали. В «Ахмат» вернулся Станислав Черчесов. В первом же матче тренеру предстоит встретиться с мотивированным «Зенитом». Сейчас петербуржцы идут лишь на седьмом месте. «Краснодар» тоже вне топа таблицы. Помешать ему подняться в тройку может «Оренбург» на своем поле.

Единоборства недели: номерной турнир Top Dog и UFC в Вегасе

В деле заслуженные кулачники и опытные грэпплеры

В субботу на Top Dog 38 подерутся ветераны главного промоушена Европы по боям на голых кулаках. У Алексея Мельникова 20 боев — больше в СНГ нет ни у кого. Его опытный соперник Валерий Заботин по прозвищу Валера в Top Dog с первого турнира. Для Заботина этот бой станет дебютным в легком весе.

У Романа Долидзе три победы подряд, на UFC Fight Night он попробует одержать четвертую над Энтони Эрнандесом. Сделать это будет непросто: американец Эрнандес сам идет на внушительной серии из семи побед, причем пять из них одержаны нокаутом или приемом. Оба бойца серьезно полагаются на грэпплинг. Рано утром 10 августа им удастся выяснить, чей окажется лучше. Предварительный кард начнется в 23:30 по Москве, основной — в 02:00.

Дрифт недели: этап RDS GP в Красноярске

Звезды российского дрифта на пятом этапе Гран-при

В субботу лучшие дрифтеры вернутся на трассу Red Ring — первую в России, построенную в соответствии с требованиями Международной федерации автоспорта. До окончания сезона остается три этапа, включая красноярский, и начинается самое напряженное время для лидеров. На предыдущем этапе в Москве Антон Козлов обошел Артёма Шабанова, в Красноярске их соперничество за первую позицию в таблице будет основной интригой. Квалификация начнется 9 августа в 8:00 по Москве, финальный день стартует 10 августа в 11:50.

Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко

Фото: Hannah Peters / Getty Images, Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images, Дмитрий Феоктистов / ТАСС