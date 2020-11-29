«Лишенный юмора фарс». Чем критикам не понравился «Амстердам» с Марго Робби и Кристианом Бэйлом

7 октября в мировой прокат выходит «Амстердам» — первый за семь лет фильм Дэвида О. Расселла («Джой», «Мой парень — псих»). Это комедийный детектив про заговор в США 1930-х. Каст звездный: Кристиан Бэйл, Марго Робби, Джон Дэвид Вашингтон, Аня Тейлор-Джой, Рами Малек и певица Тейлор Свифт. Но критики единодушны в своем порицании премьеры: 33% на Rotten Tomatoes, 48 на Metacritic. Разбираемся, что именно смутило прессу.

О чем «Амстердам»?

Фильм начинается с предупреждающего титра о том, что многое показанное в «Амстердаме» произошло на самом деле. 1933 год. Группа состоятельных профашистских американцев готовит заговор, цель которого — свергнуть президента Франклина Рузвельта. В этот заговор оказываются втянутыми трое приятелей: врач и ветеран Первой мировой Берт Берендсен (Кристиан Бэйл), потерявший глаз во время войны; юрист Гарольд Вудман (Джон Дэвид Вашингтон), помогающий приятелю устраивать ужины для бывших военнослужащих; и медсестра Валери Возе (Марго Робби), по совместительству художница, собирающая предметы искусства из осколков, ранивших солдат во время Первой мировой.

После войны все трое оказываются в Амстердаме, где знакомятся с местной богемой и проводят лучшие годы своей жизни. Вскоре героев разделит судьба, но им суждено будет встретиться через 10 лет. Тогда они становятся свидетелями убийства высокопоставленного генерала США. Чтобы отвести от себя подозрения, они обращаются за помощью к генералу Гилу Дилленбеку (Роберт Де Ниро).

Что не понравилось критикам?

Роберт Де Ниро

Сценарий. Питер Брэдшоу (The Guardian) называет фильм «тяжелым и мутным», в нем на уровне сценария не хватает элементов, необходимых для комедии. Комедийности не добавляет даже игра Марго Робби и Кристиана Бэйла.

Дэвид Эрлих (IndieWire) ругает фильм за хаотичный сюжет и примитивную идею. «Нуар об одном из самых неуклюжих политических заговоров в США оказался лишенным юмора фарсом и бесполым любовным треугольником», — пишет автор. Здесь диалоги, занимающие большую часть экранного времени, не ведут к развитию сюжета. А мотивация героев (Берта и Гарольда подозревают в убийстве генерала) не кажется убедительной, потому что на протяжении фильма нет ощущения, что им угрожает какая-то опасность.

Питер Дебрюж (Variety) пишет, что все 134 минуты, что длится фильм, зритель не понимает, что происходит. «Вернувшись в безудержный режим „Аферы по-американски“, Расселл продолжает хаос и в новом фильме, который исключительно утомителен», — заключает критик.

«Повествование настолько запутано, что требуется час или больше, чтобы понять, о чем вообще эта история», — делает вывод Дэвид Руни (The Hollywood Reporter). Критик считает, что в каких-то сценах Расселл «пытался перехитрить даже Уэса Андерсона».

Рами Малек, Аня Тейлор-Джой, Марго Робби

Ненужное морализаторство. Дэвида Эрлиха смущает вступительный титр, предупреждающий, что часть событий произошла на самом деле. По словам критика, персонаж Бэйла, врач Берт, выглядит не как реально существовавший человек, а как персонаж братьев Коэн. «Вилли Вонка был более правдоподобным человеком», — резюмирует автор.

«Антифашистский урок истории с вымышленными завитушками», — так фильм характеризует Дэвид Руни (The Hollywood Reporter). Он также напоминает, что режиссеру, которого обвиняют в неподобающем поведении на съемочных площадках предыдущих проектов, а также в сексуальном насилии над племянницей, странно учить зрителей, что плохо, а что нет. В рецензии уточняется, что Расселл связывает идею фильма с недавним возрождением движения, выступающего за превосходство белого населения страны, и с «попытками крайне правых политических групп повлиять на демократическую целостность правительства». Также в «Амстердаме», помимо надежды, что добро восторжествует, есть сомнительная тема безнаказанности злодеев.

Бессмысленные камео. В фильме появляются Тейлор Свифт (дочь убитого генерала) и Крис Рок, который играет юриста, коллегу Гарольда. Дэвиду Эрлиху (IndieWire) кажется, что камео Тейлор включено только ради того, чтобы стать мемами.

Можно ли за что-то похвалить фильм?

Зои Салдана

В основном хвалят второстепенных героев. Питер Брэдшоу (The Guardian) отмечает Рами Малека, сыгравшего богатого брата Валери, и Майка Майерса в роли спецагента, стоящего за готовящимся заговором. Из главных героев ему больше понравилась игра Джона Дэвида Вашингтона. Дэвид Эрлих (IndieWire) также отмечает Малика, а заодно Аню Тейлор-Джой, его экранную жену, и Зои Салдану, исполнившую роль медсестры Берта.

Дэвид Эрлих (IndieWire) пишет, что Марго Робби здесь снова играет Харли Квинн (будем считать, что это плюс). Питер Дебрюж (Variety) из плюсов выделяет отношения главной троицы, несколько удачных комедийных моментов и политическое послание Расселла о том, что необходимо помнить не самые приятные моменты в истории собственной страны.

Помимо актерских работ, критики хвалят оператора Эммануэля Любецки («Выживший») и художника-постановщика Джуди Беккер, которая, по словам Дебрюжа (Variety), «проделала потрясающую работу над бесчисленными историческими локациями фильма». Критик отмечает, что она изучала архивные материалы митингов 1930-х годов, в том числе из документального короткометражного метра «Ночь в саду». Также критики в один голос хвалят работу художников по костюмам Альберта Вольски и Дж. Р. Хоубэйкера.

Вердикт

Кристиан Бэйл, Джон Дэвид Вашингтон, Марго Робби

Несмотря на спорные отзывы, критики отмечают, что для поклонников Расселла «Амстердам» стоит семи лет ожидания. Пит Хэммонд (Deadline) описывает картину как «трогательную историю любви и дружбы, которая сильнее худших сторон человеческой природы». Расселл, по словам критика, дает некую надежду, что «жизнь действительно стоит жить». Более того, Хэммонд называет фильм обязательным к просмотру «взрослой умной аудиторией».

«Результат имеет все признаки провала, но занимает достаточно сильную позицию против истеблишмента, чтобы привлечь поклонников. И делает это остроумно и оригинально. Здесь слишком много амбиций, чтобы списывать фильм со счетов», — закончим таким итогом Питера Дебрюжа (Variety).

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