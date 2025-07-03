«Мир Юрского периода: Возрождение»: есть ли секс у динозавров

В мировом прокате «Мир Юрского периода: Возрождение» — седьмая часть спилберговской франшизы про людей, себе на беду играющих в бога. На очередной остров с динозаврами отправляется очередная экспедиция, в этот раз во главе со Скарлетт Йоханссон и Махершалой Али.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Динозавры, разбежавшиеся по планете, всем быстро надоели и в любом случае начали снова вымирать из-за неподходящих условий; кое-как перебиваться им удается только вблизи экватора. В одно из таких мест, на остров Сен-Юбер в Карибском море, отправляется экспедиция, снаряженная фармацевтической компанией. Чтобы создать революционное лекарство от болезней сердца (и страшно обогатиться), нужны три образца крови от трех живых динозавров, причем самых больших — плавающего, летающего и гуляющего по земле.

Представитель компании (Руперт Френд) рекрутирует очкарика-палеонтолога (Джонатан Бейли) и бывалую наемницу (Скарлетт Йоханссон), которая берет еще нескольких своих старых друзей (Махершала Али и другие). Как выясняется, когда отступать уже поздно, динозавры на Сен-Юбере еще более недружелюбные и странные, чем обычно: там когда-то находилась лаборатория, в которой над ними проводили бесчеловечные эксперименты.

Судьба этой лаборатории оказалась печальна, как мы узнаем уже в прологе: небольшое короткое замыкание (спонсор — Mars Inc.), и многомиллиардный проект превращается в заросшую лианами заброшку. Когда-то то же самое должно случиться и с франшизой про парк и мир юрского периода, но Стивен Спилберг и его Amblin Entertainment десятилетиями оттягивают этот по-хорошему давно назревший момент. И, судя по названию новой серии, намерены доить динозавра и дальше. Режиссер «Возрождения» — валлиец Гарет Эдвардс (уже работавший с Годзиллой и «Звездными войнами»), сценарист — Дэвид Кепп, когда-то написавший на основе идей Майкла Крайтона первые два фильма во франшизе.

Титры настраивают на оптимистический лад: Эдвардс как мало кто умеет обращаться с визуальными эффектами, Кепп — автор неровный, но глыба и, что называется, в теме. И не скажешь, что кто-то из них обманывает ожидания, но тут другая проблема: буквально всё в «Возрождении» этим ожиданиям соответствует. Отправляясь на остров с динозаврами, хотелось бы хоть чуточку иногда удивляться.

Между тем даже сами герои, кажется, понимают, кто из них и в каком порядке отправится на корм экзотическим хищникам; у некоторых, скажем прямо, больше шансов на хеппи-энд было бы в «Пункте назначения». Представитель «Биг фармы», разумеется, скользок, как доисторический червь. Наемники, наоборот, каким-то образом дожили в своей профессии до немалых лет с этикой Санта-Клауса, особенно выделяется широкой душой персонаж Махершалы Али. Что касается Скарлетт Йоханссон, фильму ни на секунду не удается продать нам эту ухоженную веселую женщину как прожженного ветерана горячих точек, но и жаловаться тут странно; ветеран так ветеран. В незатейливом образе палеонтолога больше всего интригует его имя: мужчину почему-то зовут доктор Лумис, как Немезиду Майкла Майерса.

По дороге на остров наши герои подбирают в воде группу отдыхающих латиноамериканцев, состоящую из мужчины, двух его дочерей и бойфренда старшей — их катер перевернул вредный мозазавр. Невыносимый бойфренд в экстремальных обстоятельствах стремительно перековывается; отец переживает за дочерей и то сильно хромает, то забывает об этом; дочери, особенно маленькая, в меру сил поднимают эмоциональные ставки. Чувствуя, видимо, что это не очень работает, Эдвардс еще бесстыдно докинул туда беби-динозаврика, который размером с кошку и ведет себя примерно так же.

Морские сцены в первой части фильма трогательно посылают воздушные поцелуи «Челюстям»: Йоханссон с гарпуном занимает на носу корабля место Роберта Шоу. Высадившись на берег, Кепп начинает передавать приветы уже самому себе. Справедливости ради из встречи человека и динозавра с какого-то момента, наверное, сложно выжать что-то новое. Но эффекты, конечно, на высоте, и в двух-трех сценах Эдвардсу удается создать нешуточный саспенс. Самый страшный динозавр похож уже на кого-то не из Спилберга, а из Лавкрафта. Что еще? Живописные пейзажи. Отметим намек на динозавровый секс — это больше, чем дозволено в сегодняшнем блокбастере людям, даже таким красивым и одиноким, как здесь.

И все же эпизод в начале фильме, где герой едва не зевает, оказавшись посреди города в пробке из-за заблудившегося, застрявшего в каких-то конструкциях гиганта, характеризует нынешнее состояние франшизы лучше всего. Ей необходима встряска, и робкое олдскульное «Возрождение» определенно не то. Чтобы сердца забились с новой силой, нужна кровь каких-то других динозавров.